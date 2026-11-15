Киберпространство стало агрессивнее, а мотивация хакеров изменилась: вместо простого выкупа злоумышленники все чаще нацелены на полное уничтожение ИТ-инфраструктуры. В таких условиях классическая защита периметра перестает работать, а на первый план выходят автоматизация, зрелость базовых процессов ИБ и внедрение искусственного интеллекта. О том, как обеспечить киберустойчивость критически важной инфраструктуры, зачем внедрять отечественные сканеры уязвимостей и грозит ли миру восстание автономных ИИ-агентов, в интервью CNews рассказал заместитель генерального директора по безопасности Объединенной энергетической компании (ОЭК) Борис Клюйков.

CNews: Как вы оцениваете изменения в российской кибербезопасности в течение последних лет? Насколько агрессивным стало киберпространство?

Борис Клюйков: Главным и коренным изменением последних лет стало появление четкого и однозначного запроса на киберзащищенность как со стороны государства и бизнеса, так и со стороны всего общества в целом. После лавины кибератак, громких взломов и утечек данных, активно освещавшихся в СМИ, пришло понимание важности кибербезопасности.

Если еще 5-7 лет назад руководителям ИБ-подразделений приходилось доказывать необходимость инвестиций в киберзащиту, то сегодня бизнес сам осознанно формулирует задачи и готов поддерживать создание корпоративной культуры кибербезопасности. В то же время уход зарубежных производителей, импортозамещение, усложнение законодательства в части защиты информации, всплеск киберинцидентов и, соответственно, рост числа задач спровоцировали дефицит кадров в отрасли, что, в свою очередь, вызвало спрос на системы автоматизации в ИБ. Технологии ИИ все шире внедряются в различные средства защиты и используются для выявления и анализа инцидентов, оперативного реагирования, формирования рекомендаций специалистам, создания отчетности и т.д. При этом автоматизация активно используется и для нападения — уже сейчас многие кибератаки осуществляются с применением технологий ИИ, которые позволяют злоумышленникам быстро обнаруживать уязвимости, повышать эффективность социальной инженерии, роботизировать большинство этапов атаки и масштабировать взломы без увеличения затрат.

Борис Клюйков: Главным и коренным изменением последних лет стало появление четкого и однозначного запроса на киберзащищенность

Мы видим также изменение привычной логики кибератак — если раньше финансово заинтересованные и политически мотивированные атакующие преследовали разные цели и использовали разные средства, то сейчас эти границы стерлись. Так, идеологически мотивированные группировки могут выполнять и коммерческий заказ на взлом, а классические киберпреступники — активно сотрудничать с государственными структурами. Как итог, становится сложнее понять мотивацию и конечные цели кибергрупп, а результатами их действий становятся не только кража и шифрование данных с требованием выкупа, но и уничтожение инфраструктуры. Схемы с двойным и тройным вымогательством, атаки через поставщиков и подрядчиков, сложная социальная инженерия говорят о высокой квалификации и широких возможностях злоумышленников, которые достигаются в том числе за счет объединения их в киберпреступные кластеры, способные как к самостоятельному целеполаганию, так и к выполнению поручений спецслужб.

К сожалению, все чаще киберинциденты приводят к разрушительным последствиям и заканчиваются даже не утечкой данных или восстановлением ряда систем, а полным уничтожением информации и выводом из строя всей инфраструктуры.

CNews: Из-за широкого освещения случаев успешных кибератак может сложиться впечатление, что киберинциденты неизбежны. Как выбрать верную стратегию защиты в этих условиях?

Борис Клюйков: Популярный тезис последних лет — «инцидент все равно случится, вопрос не "если", а "когда"» — не стоит воспринимать буквально. Понимание неизбежности атаки не должно означать отсутствие эшелонированной защиты с предупредительными, директивными, превентивными мерами, поскольку даже незначительный инцидент проще не допустить, чем устранять его последствия.

Однако в современных инфраструктурах уже малоэффективен классический принцип защиты сетевого периметра по причине его размытости, использования облачных технологий и личных устройств, коротких циклов внутренней разработки продуктов, применения ИИ-агентов и прочего. Для выстраивания адекватной системы управления ИБ, которая будет не тормозить развитие бизнеса, а поддерживать его работоспособность и обеспечивать безопасность всех бизнес-процессов, можно руководствоваться традиционными принципами управления рисками, адаптированными к текущим реалиям. Данные об активах, их критичности и связях, сведения об уязвимостях, атакующих, инцидентах, реализованных мерах защиты должны обрабатываться автоматизированно, взаимно обогащаться и дополняться.

Ключевые индикаторы риска должны помогать отслеживать состояние безопасности информационных систем и сигнализировать об изменениях уровня угроз, уязвимостей и возможного ущерба, а решения о способе обработки изменившегося риска должны оперативно приниматься ситуационно осведомленным руководителем. Если риск не удается удерживать на приемлемом уровне, то запускаются механизмы его минимизации, а в случае реализации риска от превентивных действий нужно переходить к сдерживающим, корректирующим, восстановительным мерам. Мы можем купировать угрозу «на дальних подступах» с минимальными затратами или среагировать «в моменте» гораздо большими силами, но конечной целью должно быть снижение последствий и ущерба для организации.

CNews: В чем заключаются особенности обеспечения кибербезопасности в промышленности в целом и в энергетике в частности?

Борис Клюйков: Требования промышленной кибербезопасности продиктованы высочайшим уровнем потенциального ущерба — от выхода из строя оборудования и простоя производства до техногенных аварий, экологических катастроф, возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. При этом принимаемые меры защиты не должны негативно влиять на непрерывность технологических процессов и доступность данных, а средства защиты должны оказывать минимальное влияние на оборудование и производство.

Дополнительные особенности заключаются в использовании специфического оборудования, промышленных коммуникационных протоколов и внедрении высокотехнологичных решений в промышленном сегменте. Кроме того, действуют и определенные законодательные ограничения — помимо 187-ФЗ и Приказа ФСТЭК России №31, в каждом промышленном секторе существуют свои отраслевые требования и регламенты.

Энергетика же является буквально кровеносной системой современного мира, а сбой в энергоснабжении может привести к коллапсу и хаосу в любом крупном городе, не говоря уже о мегаполисе. Основной задачей ОЭК является бесперебойное энергоснабжение столичных потребителей — как частных лиц, так и организаций — и важность этой миссии обуславливает наше особое внимание к вопросам обеспечения кибербезопасности. Безусловными приоритетами являются обеспечение надежности и непрерывности производственных процессов передачи и распределения электроэнергии, поддержание киберустойчивости технологической инфраструктуры и систем управления.

CNews: Несмотря на повсеместное применение ИИ, злоумышленники по-прежнему используют классические векторы атак. Какие процессы кибербезопасности должны быть выстроены в первую очередь?

Борис Клюйков: Действительно, профильная новостная повестка изобилует пресс-релизами о выпуске продвинутых защитных решений, усиленных технологиями ИИ. При этом на текущий момент даже в крупных компаниях далеко не все основные процессы ИБ достигли высокого уровня зрелости.

Без формирования фундамента для системы управления ИБ говорить о целесообразности применения узкоспециализированных защитных решений преждевременно. Базовыми процессами кибербезопасности являются процессы управления активами, уязвимостями и конфигурациями, учетными записями и доступом, непрерывностью и восстановлением работоспособности, осведомленностью и обучением персонала, киберинцидентами и киберрисками. В современных условиях классические стандарты и подходы по выстраиванию процессов ИБ не теряют актуальности, при этом важно учитывать новые технологии (тот же ИИ) и возможности автоматизации процессов.

Борис Клюйков: Требования промышленной кибербезопасности продиктованы высочайшим уровнем потенциального ущерба

Однако значимый результат автоматизации может быть достигнут только при достижении процессами определенного уровня зрелости — процесс должен находиться как минимум на уровне «управляемый» или «регламентированный». Например, управление уязвимостями — один из фундаментальных процессов, который тем не менее без формализации и последующей автоматизации не будет эффективен.

CNews: Недавно в ОЭК успешно завершился проект внедрения сканера уязвимостей от Security Vision. Каковы были особенности проекта, какие результаты достигнуты?

Борис Клюйков: Нам требовалось отечественное сертифицированное решение для сканирования инфраструктуры ОЭК на наличие уязвимостей. Мы выбрали сканер уязвимостей от Security Vision с учетом богатого коробочного функционала, который позволил нам реализовать необходимые базовые инфраструктурные интеграции и эффективное сканирование обоих сетевых сегментов — корпоративного и технологического.

Особенностью сканера Security Vision является поддержка режимов «белого» и «черного» ящиков, ретросканирование для быстрого поиска уязвимостей по собранным ранее данным, возможность запуска отчуждаемого сканера в закрытых сегментах, а также поддержка сканирования широкого перечня систем. Решение использует встроенную обновляемую базу уязвимостей и пакеты экспертизы от Security Vision, позволяет обогащать данные об уязвимостях из внешних источников и аналитических сервисов, дает возможность гибко настраивать политики сканирования и формировать задачи на устранение уязвимостей.

Благодаря встроенному графическому конструктору мы смогли своими силами тонко настроить решение, при этом коллеги из Security Vision оказывали консультационную поддержку и методическую помощь при внедрении, в том числе с выездами к нам на площадки. Кроме того, для сотрудников ОЭК было проведено обучение по работе с продуктом в собственном учебном центре вендора.

CNews: Какие еще процессы ИБ целесообразно автоматизировать?

Борис Клюйков: Логичнее всего автоматизировать действия, от оперативности выполнения которых напрямую зависит снижение уровня ущерба от кибератаки. Прежде всего это процесс управления киберинцидентами, особенно на этапах обнаружения, анализа, сдерживания, устранения угрозы. Для этого применяются системы класса SOAR, которые позволяют реагировать на кибератаки в соответствии со сценариями, агрегировать обогащающую информацию из различных источников, централизованно управлять подключенными средствами защиты для активного противодействия атакующим.

Коллеги из Security Vision предлагают свои продукты класса SOAR и NG SOAR (с интегрированным механизмом сбора и корреляции событий и управлением активами), которые позволяют роботизировать подавляющее большинство ручных операций при реагировании на киберинциденты. Механизмы машинного обучения Security Vision SOAR обнаруживают схожие инциденты и выявляют ложноположительные срабатывания, выдают справку-резюме по инциденту и предлагают рекомендации по реагированию на конкретную атаку.

CNews: Несмотря на рост уровня роботизации, дефицит квалифицированных ИБ-специалистов продолжает ощущаться. Как выстроить кадровую работу?

Борис Клюйков: Роботизация базируется на выстроенных процессах и экспертизе специалистов, которые способны настроить средства автоматизации. Концепция полностью автономного центра мониторинга ИБ и реагирования исключительно силами ИИ-агентов пока только обсуждается — в настоящий момент «живой» эксперт включен в цикл принятия ключевых решений, и он же несет ответственность за результат. Таким образом, квалифицированные специалисты остаются востребованы, их по-прежнему сложно найти и удержать, а финансовая мотивация по достижении определенного уровня дохода перестает давать эффект.

Важно предлагать специалистам возможность не только вертикального, но и горизонтального роста с переключением между задачами и направлениями, сохраняя при этом прогнозируемую карьерную перспективу в рамках одной компании. Следует обращать внимание на инициативных и любознательных внутренних кандидатов, не ограничиваясь ИБ-энтузиастами из числа системных администраторов и разработчиков — не так редки случаи перехода в кибербезопасность даже из юридического и финансового направлений. Кроме того, необходимо выстраивать взаимодействие с учебными заведениями: крупнейшие ИБ-компании уже сейчас формируют профильные кафедры, создают цифровые лаборатории и ведут занятия в технических вузах, как, например, наши коллеги из Security Vision, плотно сотрудничающие с МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Конечно, далеко не у всех есть подобные возможности, но многим компаниям может быть по силам организовать как минимум программы прохождения практики и оплачиваемой стажировки для студентов. Несмотря на соблазн переложить простые и алгоритмизируемые задачи на ИИ, думать о выращивании зрелых специалистов нужно заранее — если к нам сегодня не придет студент-старшекурсник на начальную позицию, то через несколько лет некого будет назначить на экспертную должность.

CNews: Аутсорсинг в кибербезопасности приживается медленно, но верно. Каковы перспективы этого направления?

Борис Клюйков: Передача критичных направлений и конфиденциальной информации вовне всегда воспринимается со скепсисом. С одной стороны, оправданные опасения могут вызывать утечки данных и возможная компрометация сервис-провайдера, отклонения от заданных нормативов и согласованных процедур, отсутствие прямого контроля над конечными исполнителями. С другой стороны, для небольших организаций передача части ИБ-функций провайдеру становится едва ли не единственным доступным способом повысить уровень киберзащищенности достаточно оперативно и без значительных затрат.

Борис Клюйков: Передача критичных направлений и конфиденциальной информации вовне всегда воспринимается со скепсисом

С учетом дефицита кадров и консолидации компетенций в крупных профильных компаниях, включая провайдеров услуг кибербезопасности и коммерческие центры мониторинга ИБ, можно прийти к неутешительному выводу: если у организации нет ресурсов для найма квалифицированного специалиста и удержания его амбициозными проектами и профессиональным ростом, то рассчитывать приходится только на аутсорс. Кроме кадрового вопроса, существуют и простые финансовые соображения: операционные расходы вместо капитальных затрат, плата по мере потребления, возможности быстрого масштабирования и измеримые, прогнозируемые результаты опять же говорят в пользу аутсорсинга.

Конечно, сами провайдеры услуг кибербезопасности также сталкиваются и с дефицитом кадров, и с необходимостью приобретать дорогостоящее оборудование, и с финансовыми ограничениями. Но модель узкой специализации и концентрации профильной экспертизы на сегодняшний день показывает себя достаточно устойчивой, с перспективами дальнейшего развития и роста популярности.

CNews: Каковы отраслевые прогнозы на ближайшие 1-2 года? К каким киберугрозам нужно готовиться уже сейчас?

Борис Клюйков: Уже сегодня ясно, что кибербезопасность в ближайшем будущем будет развиваться в направлении расширения применения ИИ — как для атаки, так и для защиты. На сегодняшний день злоумышленники задают цели кибератак и передают управление ИИ-агентам, которые самостоятельно планируют и выполняют дальнейшие действия с учетом получаемых результатов. В перспективе уровень автономности атак, скорее всего, повысится многократно — системы ИИ начнут самостоятельно выбирать цели, собирать ресурсы и подключать рои ИИ-агентов, выполнять сложнейшие кибероперации без соблюдения каких-либо правил и законов. При этом нет гарантий, что такие системы не начнут игнорировать команды атакующих и не станут самораспространяться — в какой-то момент это сможет создать угрозу безопасности всего мирового киберпространства.

Логично, что действовать со скоростью вредоносных ИИ-систем могут только ИИ-решения, созданные для обеспечения кибербезопасности. Поэтому уже сейчас дальновидным ответом на описанные вызовы видится интеграция ИИ в текущие процессы и технологии защиты информации. Чем раньше мы начнем внедрять подобные решения, тем прочнее они закрепятся на практике и начнут приносить пользу. Остается только надеяться, что человек хотя бы в среднесрочной перспективе все же останется необходимым звеном в цепочке принятия решений системой ИИ — или, по крайней мере, сможет в последний момент отключить электропитание вышедшей из-под контроля нейросети.