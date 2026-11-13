эксперт по сетевым решениям «К2Тех»



Импортозамещение в КИИ нередко сводят к прикладному ПО, серверам и инфобезу. Но заблуждение это рискованно, поскольку комплексная безопасность невозможна без доверенной сети, которая связывает приложения, серверы, пользователей, промышленные системы, ЦОДы и внешние сервисы. Это значит, что миграция неизбежно затронет сетевое железо и софт: от коммутаторов до систем контроля доступа. Их замена — многоэтапный и сложный процесс, где технические, закупочные и организационные риски могут превратить проект в авральную миграцию. Как этого избежать и сколько времени закладывать на импортозамещение сетевой инфраструктуры CNews узнал у Александра Бледных, эксперта по сетевым решениям «К2Тех».

Какие сроки предлагает Минцифры

По предложению Минцифры 1 января 2028 года станет базовым сроком перехода для ПО и большинства ИТ-систем, а 1 января 2030 года — финальным сроком для программно-аппаратных комплексов (ПАК) по действующим правилам. Для «особо значимых проектов» правительственные поправки позволяют сдвинуть сроки на 2031 или 2036 год. Речь, например, о сложных АСУ ТП на заводах, в энергетике и ТЭК, где подходящих решений пока физически не создано. Эти даты пока остаются предложенным ориентиром для компаний. Как временной резерв, который нужен для подготовки и реализации грамотной миграции, но не для отсрочки старта.

Сеть как часть защищаемого контура — матчасть

Сеть в значимом объекте КИИ не выполняет только вспомогательную функцию передачи данных, а связывает весь ИТ-контур. И если она спроектирована или настроена неправильно, атака или сбой на одном участке могут затронуть всю инфраструктуру. Поэтому в отраслевом перечне типовых объектов КИИ сеть рассматривается как возможная часть объекта, обеспечивающего критическую функцию.

© EvgeniyShkolenko / Фотобанк Фотодженика Сеть в значимом объекте КИИ не выполняет только вспомогательную функцию передачи данных, а связывает весь ИТ-контур

К примеру, документ включает информационно-телекоммуникационные сети — локальные и распределенные вычислительные сети, которые обеспечивают связь внутри предприятия и обрабатывают информацию, требующую защиты. Кроме того, в перечне речь идет об информационных системах, АСУ и информационно-телекоммуникационных сетях, которые управляют сетями связи, в том числе регулируют интернет-трафик.

Поэтому, определяя границы значимого объекта, нужно учитывать не только прикладные и промышленные системы, но и сетевую инфраструктуру и средства управления ею.

Приказ ФСТЭК России № 239 устанавливает требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ и распространяется в том числе на информационно-телекоммуникационные сети, отнесенные к значимым объектам.

Александр Бледных эксперт по сетевым решениям К2Тех «На практике это означает необходимость обеспечить не только наличие сетевого оборудования, но и контролируемую, управляемую и защищенную архитектуру. В частности, сегментацию сети, защиту периметра и каналов связи, фильтрацию трафика, контроль сетевых соединений и защиту беспроводных технологий. Набор применимых мер зависит от категории значимости объекта и конкретной модели угроз, но сама логика остается общей: безопасность КИИ определяется не одним продуктом, а тем, как устроено взаимодействие всех компонентов инфраструктуры», — поясняет Александр Бледных, эксперт по сетевым решениям К2Тех.

Поэтому в проекте импортозамещения нельзя рассматривать отдельно только маршрутизатор, коммутатор или межсетевой экран. Обычно в контур работ входят сразу несколько уровней:

Сетевое оборудование: коммутаторы, маршрутизаторы, балансировщики нагрузки, брокеры и другие программно-аппаратные компоненты.

коммутаторы, маршрутизаторы, балансировщики нагрузки, брокеры и другие программно-аппаратные компоненты. Управление и мониторинг: NAC-системы для контроля доступа устройств и пользователей к сети, NPM-платформы для мониторинга состояния и производительности, системы централизованного управления конфигурациями.

NAC-системы для контроля доступа устройств и пользователей к сети, NPM-платформы для мониторинга состояния и производительности, системы централизованного управления конфигурациями. Смежные подсистемы: средства защиты, системы мониторинга событий, кабельная инфраструктура, электропитание, инженерные системы площадки.

средства защиты, системы мониторинга событий, кабельная инфраструктура, электропитание, инженерные системы площадки. Технологический контур: в промышленной среде — промышленная сеть, оборудование технологического сегмента, взаимодействие АСУ ТП с корпоративными и внешними системами, а также мониторинг технологической сети.

Александр Бледных эксперт по сетевым решениям К2Тех «Все эти решения нужно не просто купить, а встроить в работающую инфраструктуру. Сначала требуется определить границы контура и требования к нему, затем проверить совместимость решений, спроектировать целевую архитектуру и только после этого переходить к поставке и миграции», — говорит Александр Бледных.

Почему импортозамещение «по-быстрому» не получится

У многих ИТ-специалистов сохраняется привычная логика: если расширение или замена западной сетевой платформы раньше укладывались в несколько месяцев, то и переход на российские решения должен идти примерно в том же темпе. На практике это уже не работает. Точнее, работает кардинально иначе.

Александр Бледных эксперт по сетевым решениям «К2Тех»

«С Cisco, Huawei и другими глобальными вендорами мы имели максимально предсказуемую картину из проверенной архитектуры, типовых конфигураций и понятных сценариев масштабирования. Было известно, как новое оборудование встроится в существующую сеть, какие режимы отказоустойчивости доступны и как поведут себя сервисы при переключении. При переходе на российские продукты эту уверенность приходится формировать заново. Недостаточно сопоставить характеристики устройств — число портов, производительность или список поддерживаемых протоколов. Нужно проверить, как решение будет работать в конкретной среде: с действующими системами, требованиями к сегментации и резервированию, средствами мониторинга, ИБ-инструментами, процессами эксплуатации, кабельной и инженерной инфраструктурой».



Особенно это заметно в ЦОДах и распределенных критичных сетях. Если ранее использовалась специализированная архитектура с многоплощадочным резервированием, российское оборудование не всегда можно встроить в нее без изменений. Стандарты и протоколы могут быть заявлены одинаковые, но различаться в деталях реализации, параметрах переключения и сценариях отказоустойчивости. Поэтому проект нередко требует частичной перестройки сетевой архитектуры.

В кампусной сети задача, как правило, проще: оборудование подбирают по необходимым протоколам и постепенно заменяют существующие коммутаторы. Но и здесь нужно подтвердить совместимость, корректно перенести настройки и подготовить план переключения пользователей.

Разложим этот процесс по этапам, чтобы оценить сколько времени закладывать на миграцию и выполнение требований регулятора. Сроки в каждом отдельном случае будут зависеть от масштаба сети, критичности сервисов, сложности структуры, мощности площадок и результатов тестирования выбранных решений. Но, опираясь на приведенные ниже рамки, можно составить реалистичный опорный календарный план.

Полный цикл миграции сети в КИИ: сколько времени занимает каждый этап

До выбора решения и закупки оборудования заказчику необходимо определить границы проекта: какие системы, программные продукты и элементы сети предстоит заместить, какие сервисы критичны и какие зависимости нельзя нарушить. Для субъектов КИИ основой этой работы служат результаты категорирования и определенный по его итогам состав значимых объектов. На этой основе заказчик уточняет контур импортозамещения и требования к будущей инфраструктуре, после чего переходит к выбору решения.

Выбор решения: обзор рынка, конкурс, тестирование и пилотирование

Выбор решения начинается с обзора рынка — RFI, или Request for Information. Заказчик выясняет, какие продукты доступны, соответствуют ли они обязательным требованиям, есть ли в нужных реестрах и способны ли выполнять требуемые функции. Оценивают не только сам продукт, но и поставщика: устойчивость компании, размер и компетенции команды, готовность развивать продукт, выполнять доработки и обеспечивать поддержку на горизонте нескольких лет. Для критичной инфраструктуры рискованно зависеть от разработчика, который не сможет сопровождать сложное решение после внедрения. RFI, как правило, занимает от одного до полутора месяцев.

Далее в каждой компании шаги выстраиваются по-разному, но можно выделить два основных сценария. В обоих сценариях тестирование и пилотирование являются ключевыми этапами, но их место в процессе различается.

Сценарий 1. Сначала проверяют решения, затем проводят конкурс

После обзора рынка заказчик вместе с вендорами и интегратором (в случае его участия в проекте) подробно разбирает, как предлагаемые решения будут работать в его инфраструктуре. Проверяют архитектуру, поддержку необходимых протоколов, интеграции, резервирование, мониторинг и управление. По итогам формируется короткий список кандидатов для испытаний.

Далее проводят лабораторное тестирование или пилотирование. Это альтернативные способы проверки: чаще заказчик выбирает один из них, хотя в отдельных проектах после лабораторных испытаний выбранное решение дополнительно проверяют на реальной инфраструктуре.

Лабораторное тестирование обычно занимает от двух-трех недель до месяца. На стенде по заранее согласованной методике проверяют работу протоколов, отказоустойчивость, интеграции, мониторинг, управление и восстановление после сбоев.

Пилотирование проводят на ограниченном участке действующей инфраструктуры — например, в одном офисе или сегменте сети. Оно занимает от двух до шести месяцев и более. Помимо функциональности, заказчик оценивает стабильность решения, удобство работы администраторов, качество поддержки и реакцию вендора на инциденты.

Результаты испытаний позволяют уточнить техническое задание: зафиксировать подтвержденные возможности решения, учесть ограничения и конкретизировать требования. Затем заказчик определяет начальную максимальную цену закупки (НМЦ), при необходимости корректирует ТЗ и запускает RFP — запрос коммерческих предложений. На этом этапе сравнивают предложения участников и определяют итоговую цену закупки. Процедура RFP с детальной проверкой предложений занимает от двух-трех недель до двух месяцев.

Сценарий 2. Сначала проводят конкурс, затем проверяют кандидатов

Если заказчик уже четко понимает свои потребности, он может подготовить техническое задание по итогам обзора рынка, без предварительных испытаний. Далее определяют начальную максимальную цену, при необходимости уточняют ТЗ и проводят RFP. В результате становятся известны цены и формируется короткий список поставщиков.

После этого заказчик либо направляет на испытания одного кандидата с лучшим ценовым предложением, либо нескольких участников, занявших первые места по цене. К закупке переходят после успешного завершения проверки. Продолжительность самих испытаний остается той же: от двух-трех недель до месяца для лабораторного тестирования и от двух до шести месяцев и более для пилотирования. Однако итоговый срок зависит от того, подтвердит ли выбранное решение критичные для заказчика возможности.

Лучшее предложение по цене еще не гарантирует успешного прохождения испытаний. Продукт может не поддерживать необходимую функцию, не вписаться в существующую архитектуру или потребовать доработки. Тогда заказчику приходится переходить к следующему кандидату, пересматривать архитектурное решение либо договариваться с вендором об устранении ограничений. Доработка может занять один-два месяца, а если она зависит от планов развития продукта — и больше.

Проверять нескольких кандидатов параллельно возможно, но для этого нужны свободные стенды и специалисты. Если ресурсов недостаточно, испытания проводят последовательно, и неудача одного кандидата может сдвинуть график на месяцы.

Таким образом, в первом сценарии тестирование и пилотирование предшествуют конкурсным процедурам и позволяют уточнить ТЗ, а во втором — следуют после RFP и служат финальной проверкой выбранных по цене кандидатов.

Проектирование (кампусы 1–2 месяца, ЦОД от 3–6 месяцев до года)

После выбора решения начинается проектирование. Здесь фиксируются целевая архитектура, финальный состав оборудования, схемы подключения, требования к смежным системам, конфигурации для пусконаладки и сценарии отката.

Первый шаг — аудит текущей инфраструктуры. Команда уточняет действующие конфигурации, связи между сервисами, требования к производительности и резервированию, ограничения площадок, состояние СКС, электропитания и охлаждения. Затем готовится проектная и рабочая документация: от общей архитектуры до конкретного размещения устройств в стойках и параметров их настройки.

Самая сложная часть — это план миграции. Он определяет порядок переключения сервисов, сервисные окна, действия при сбоях и возможность возврата к прежней конфигурации. В идеале, конечно, развернуть новую инфраструктуру параллельно старой и переводить сервисы постепенно. Но в ЦОДах для этого может не хватить места, мощности или резервов, что усложняет проект и повышает требования к точности плана.

Для кампусной сети проектирование часто занимает один-два месяца. Для ЦОДа, распределенной или критичной инфраструктуры следует закладывать несколько месяцев; крупный проект после полноценного аудита может потребовать около полугода.

Поставка (2 недели–4 месяца)

Только после проектирования появляется финальная спецификация для закупки. ПО обычно поставляется за несколько рабочих дней или до двух недель. Оборудование со склада можно получить примерно за две недели, но при производстве под проект или крупной партии срок может составить шесть-восемь недель и более. В отдельных редких случаях поставка может затянуться до 4 месяцев.

Монтаж и пусконаладка (2 недели–3 месяца+)

После поставки начинаются монтаж и пусконаладка: установка оборудования, подключение, прокладка или модернизация СКС, а при необходимости — доработка электропитания, вентиляции и охлаждения. Если площадка подготовлена, работы могут занять около двух недель. При масштабной модернизации или переносе на другую площадку — несколько месяцев.

Миграция (2 недели–3 месяца+)

Затем проводится миграция: сервисы и пользователи поэтапно переводятся на новую инфраструктуру. Для критичных систем работы часто выполняют в ночные или иные согласованные сервисные окна, чтобы не затронуть бизнес-процессы. В крупном проекте может потребоваться несколько десятков ночных выходов, которые нельзя проводить подряд: после каждого переключения нужна проверка стабильности. Поэтому миграция растягивается от двух недель до двух-трех месяцев, а в сложных случаях и дольше.

Автоматизация ускоряет массовую замену типового оборудования на множестве удаленных площадок, но не отменяет подготовку, проектирование и контроль результата.

Стабилизация (3 недели–1 год)

После переключения начинается период стабилизации. В боевой среде могут проявиться ошибки, не выявленные на стенде: особенности конфигурации, редкие сценарии отказа, несовместимость со смежными системами. Обычно на сопровождение закладывают от нескольких недель до двух-трех месяцев, иногда и до полугода. Параллельно проводится обучение команды эксплуатации, которое обычно занимает одну-две недели. Для нового решения заказчики, как правило, приобретают сервисную поддержку минимум на первый год.

Почему нельзя ждать

В благоприятном сценарии замена части кампусной сети может занять несколько месяцев. Но для значимого объекта КИИ это скорее исключение, поскольку проект включает оценку контура, выбор и испытания решений, возможные доработки, проектирование, поставку, монтаж, миграцию и стабилизацию. Даже если часть этапов идет параллельно, их зависимости нельзя отменить.

Александр Бледных эксперт по сетевым решениям К2Тех «Сроки могут начать сдвигаться уже на этапе выбора решения. Компания может отвести на него два месяца, но по итогам оценки первых кандидатов понять, что они не подходят, и продолжить поиск. В результате еще до проектирования и закупки отставание от первоначального графика может достигать трех-четырех месяцев. Если речь идет о сложной инфраструктуре, где нужны доработки и пилоты, а окна для миграции ограничены, проект в целом может занять больше года».

После внедрения организация сможет быстрее масштабировать отработанную архитектуру. Но первый переход требует времени, поскольку заказчик одновременно внедряет новое решение, перестраивает часть процессов эксплуатации и проверяет зрелость поставщика в собственной среде.

Для субъектов КИИ это означает, что ориентиры 2028-2030 годов нельзя воспринимать как повод отложить проект. Это временной резерв, который нужен именно для подготовки и реализации грамотной миграции.

Реалистичный календарь импортозамещения Этап Срок Что чаще всего удлиняет срок Обзор рынка (RFI) 1–1,5 месяца Большое число кандидатов, проверка реестрового статуса и устойчивости вендоров Лабораторное тестирование 2–4 недели Неподтвержденные функции, несовместимость с действующей инфраструктурой, последовательная проверка кандидатов Пилотирование 2–6 месяцев и более Ограничения решения в реальной среде, необходимость доработок или перехода к следующему кандидату Конкурсные процедуры (RFP) 2–8 недель Детальная проверка и сравнение предложений участников Проектирование Кампус: 1–2 месяца; ЦОД: от 3–6 месяцев до года Сложная архитектура, ограничения площадки, нехватка места и мощности для параллельного развертывания, подготовка плана миграции и отката Поставка 2 недели – 4 месяца Производство оборудования под проект или заказ крупной партии Монтаж и пусконаладка 2 недели – 3 месяца и более Модернизация СКС, электропитания и охлаждения, перенос на другую площадку Миграция 2 недели – 3 месяца и более Ограниченные сервисные окна, большое число переключений и необходимость проверки стабильности после каждого из них Стабилизация От нескольких недель до 12 месяцев Ошибки, проявившиеся в эксплуатации, редкие сценарии отказа, несовместимость со смежными системами

В сухом остатке минимальный срок миграции составляет:

Для небольшой кампусной сети без пилота, доработок продукта и срывов графика около 4-6 месяцев.

Для крупной кампусной или распределенной сети реалистичнее закладывать 10–16 месяцев.

Проект для крупного ЦОДа с пилотом, доработками и ограниченными окнами миграции потребует 18–24 месяца и более.

Александр Бледных эксперт по сетевым решениям «К2Тех»

«Часть этапов можно вести параллельно, например закупку и проектирование. Но технические зависимости никуда не деваются: оборудование нельзя заказывать до финальной спецификации, а мигрировать сервисы нельзя до завершения испытаний. Чем сложнее архитектура и выше критичность сервисов, тем сильнее итоговый срок смещается к верхней границе. Чаще всего график смещается на закупке, пилоте и доработке продукта под специфику заказчика, поэтому эти этапы нужно планировать с запасом».



Не спешить, но и не откладывать

Импортозамещение сетевой инфраструктуры в КИИ — многоэтапный проект, в котором нужно заново подтвердить совместимость, отказоустойчивость и управляемость в конкретной среде заказчика. Сеть входит в защищаемый контур значимого объекта, поэтому ошибка в архитектуре или сроках становится риском для безопасности и непрерывности критичных процессов. Ее архитектура должна обеспечивать сегментацию, защиту периметра и каналов связи, фильтрацию трафика и контроль соединений. Поэтому проект охватывает не только маршрутизаторы и коммутаторы, но и NAC, NPM, системы управления конфигурациями, кабельную и инженерную инфраструктуру, а в промышленной среде еще и технологический контур.

Александр Бледных эксперт по сетевым решениям «К2Тех»

«Основной риск в проектах миграции сетевой инфраструктуры заключается в накоплении задержек. Сроки чаще всего смещаются не на монтаже, а на выборе решения, пилотировании и доработке продукта под специфику заказчика. Поэтому планировать стоит не отдельную закупку или замену оборудования, а весь жизненный цикл проекта: от инвентаризации и категорирования до стабилизации и сопровождения. Чем раньше начнется подготовка, тем больше шансов успеть к сроку без авралов, последовательных переделок и компромиссов по безопасности».



Чтобы снизить риски и не проходить каждый этап методом проб и ошибок, имеет смысл идти в проект вместе с ИТ-партнером с опытом работы в инфраструктуре крупных компаний: он знает рынок решений и вендоров, понимает реальные ограничения продуктов и умеет выстраивать поэтапную миграцию с управляемыми рисками. Это не гарантия «быстрого перехода», но существенно снижает вероятность того, что проект превратится в авральную миграцию — именно этого стоит избегать в критической инфраструктуре.