Почему оптические диски возвращаются в дата-центры?

В цифровую эпоху данные стали главным активом государства и бизнеса. Но при колоссальных объемах генерируемой информации, носители остаются крайне уязвимыми. Кибератаки, физические угрозы, деградация носителей и рост стоимости традиционных систем хранения данных заставляют рынок искать новые пути. Оптические носители информации остаются надежным способом обеспечения защиты и сохранности критически значимых данных на десятилетия вперед.

Масштаб рисков

Дата-центры и корпоративные хранилища сталкиваются с большим количеством угроз, которые носят комплексный характер и затрагивают все уровни инфраструктуры. Физическое уничтожение серверных залов при атаках беспилотных летательных аппаратов создает риск полной потери информации. Не прекращаются кибератаки, приводящие к компрометации, шифрованию или безвозвратному удалению информации.

Не менее опасна естественная деградация носителей, при которой происходит потеря читаемости и утраты данных с течением времени. Критическое воздействие электромагнитного излучения, перепады температуры и влажности дополнительно усугубляют ситуацию, делая классические серверы уязвимыми к факторам окружающей среды.

Как защитить данные

Оптические носители позволяют реализовать фундаментальные задачи хранения данных. Важнейшим аспектом становится физическая защита от разрушений через создание географически распределенных, автономных и физически отчуждаемых копий. Оптические носители способны хранить информацию в энергонезависимом режиме. Технология WORM и длительный срок службы (свыше 100 лет) обеспечивает аппаратную неизменяемость информации и гарантирует целостность данных. Создание неизменяемых бэкапов, долговременное архивирование критически значимой информации и электронных документов становится возможным без необходимости регулярной миграции на новые носители. Благодаря чему, создается «последний рубеж обороны» и гарантированная точка восстановления после масштабных инцидентов.

Оптические носители позволяют надежно хранить данные

Где используются оптические носители

Технология находит применение в отраслях, где высока цена ошибки или потери данных.

В дата-центрах создаются катастрофоустойчивые изолированные хранилища на оптических носителях, позволяющие защитить самые важные данные при атаках БПЛА и разгрузить дорогие дисковые массивы от «холодных» данных.

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 ноября 2026 г. № 802 и рекомендациями Минцифры дата-центры обязаны резервировать 10% площадей и мощностей. При этом оператор будет обязан отключить действующих клиентов, если мощностей будет недостаточно. В этой связи назрела проблема сохранности клиентских данных. Благодаря резервному контуру долговременного и неизменяемого хранения на базе оптических дисков создается архивная копия клиентских данных, мощности которых передаются по требованию государства. Такая копия данных имеет низкую стоимость хранения и благодаря физическим свойствам оптических носителей может храниться бессрочно. В этом случае клиенты получают гарантию хранения и целостности собственных данных до момента возвращения мощностей провайдеру и запуска остановленных клиентских сервисов.

Не стоит забывать в текущих реалиях, вывод из строя одного дата-центра парализует работу 10–15 цифровых сервисов, включая системы операторов ЭДО, облачные хранилища и корпоративные порталы. В зоне риска оказываются сами организации — владельцы данных. Поэтому многие заказчики закупают оборудование для хранения данных на оптических дисках, чтобы создать собственную, физически изолированную копию самых важных данных непосредственно в своем офисе или на удаленной площадке. Это гарантирует исключение утери критически значимой информации, даже если провайдер облачных услуг полностью прекратит существование.

В дата-центрах создаются катастрофоустойчивые изолированные хранилища на оптических носителях

Оборонно-промышленный комплекс использует технологию для безопасного хранения технической документации и научно-технической информации, создания страховых фондов на значимые объекты и оборудование в соответствии с Указом Президента РФ от 24 августа 2026 г. № 604, для организации длительного хранения документов, содержащих государственную тайну и ценные знания.

Архивные оптические диски служат более ста лет

Объекты критической информационной инфраструктуры формируют неизменяемые копии документов, конфигураций и баз данных для быстрого восстановления систем и защиты информации. Госкорпорации и холдинги организуют резервное копирование и создают неизменяемые бэкапы для защиты от кибератак.

Госсектор обеспечивает долговременное архивное хранение юридически значимых электронных документов и данных государственных информационных систем. В медицинской отрасли технология применяется для долговременного хранения и защиты медицинской информации, документов, персональных данных пациентов и файлов медицинских снимков.

Почему оптический носитель самое надежное средство хранения

Чтобы понять преимущества оптических носителей, необходимо сравнить их с традиционными решениями по параметрам эксплуатации и владения. Архивные оптические диски формата Blu-ray XL Archival Grade — это диски, созданные с использованием неорганических материалов, что позволяет обеспечить сверхдолгий срок службы: свыше 100 лет со стабильной читаемостью и отсутствием деградации. При этом архивные диски — это универсальные носители, которые могут быть прочитаны на любом BD-приводе.

Между тем, жесткие диски служат от трех до семи лет с риском порчи механики и потери читаемости, твердотельные накопители — от пяти до десяти лет с угрозой утечки заряда ячеек, а магнитные ленты — от десяти до пятнадцати лет с риском износа и размагничивания. В отличие от оптических носителей, традиционные средства хранения (HDD, SSD, LTO) не могут гарантировать читаемость и целостность информации с течением времени.

Экономическая эффективность долговременного хранения

Важнейшим преимуществом оптических дисков является отсутствие необходимости регулярной проверки читаемости. Устойчивость оптических носителей к факторам окружающей среды максимальна: они не боятся электромагнитного излучения, влаги, температуры и ударов, тогда как удары, вибрации, скачки напряжения и магнитные поля критически воздействуют на традиционные системы хранения — HDD/SSD, LTO.

Благодаря возможности офлайн-хранения без необходимости подготовки помещений, охлаждения и электропитания, а также низкой стоимости обслуживания появляется средство для экономически эффективного длительного архивирования наиболее ценной информации.

Дополнительно с этим технология WORM на оптических дисках реализована аппаратно, что означает невозможность удаления или шифрования данных. Такой подход на 100% гарантирует защиту ценной информации от риска безвозвратной утраты. Стоимость таких рисков, порой, очень сложно оценить, так как утрата ключевой информации может привести к катастрофическим последствиям.

Российское роботизированное оборудование

Переход на оптические носители не означает возврат к ручному перекладыванию дисков в пластиковые коробки. Современный рынок предлагает автоматизированные решения, среди которых отечественные роботизированные оптические библиотеки «ЭЛАРобот НСМ». Это программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие автоматическую запись, учет и загрузку информации с оптических дисков по запросу пользователей или информационных систем. Диски хранятся в специальных картриджах, которые можно перемещать на офлайн хранение. В комплекте поставки предустановленное российское программное обеспечение для управления и настройки комплекса. ПАК подключается к любой существующей инфраструктуре и легко взаимодействует с используемыми программными (СРК, системы мониторинга, прикладные приложения и пр.) и аппаратными решениями (серверы, СХД).

ПАК подключается к любой существующей инфраструктуре

Оборудование «ЭЛАРобот НСМ» включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, что позволяет использовать устройства на объектах критической информационной инфраструктуры, в госкорпорациях и структурах оборонно-промышленного комплекса в полном соответствии с текущим законодательством.