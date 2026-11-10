Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP

Крупные российские предприятия не спешат отказываться от решений SAP. Причин несколько — отсутствие зрелой альтернативы, высокая стоимость перехода, критичность SAP для ключевых процессов и опасения нарушить непрерывность бизнеса. Рынку нужно зрелое решение тяжелого класса, на которое можно переходить постепенно, не останавливая бизнес. Однако создать такое решение в одиночку невозможно — разработчикам необходимо объединяться.

Почему компании не спешат отказываться от SAP

В 2021 г. объем российского рынка ERP оценивался в 67 млрд руб. Около 60% рынка занимали западные вендоры SAP, Oracle, Microsoft. В сегменте крупного бизнеса, промышленности и международных холдингов доминировали решения немецкой SAP. Еще 35% приходилось на долю отечественной «1С», а оставшиеся 5% поделили между собой компании «Галактика», «Парус» и другие нишевые игроки — российские решения использовались в основном компаниями среднего и малого бизнеса, а также государственными организациями.

В 2025 г. объем рынка, по оценке НЦК ИСУ, составил 100–110 млрд руб. Расклад сил на нем значительно изменился — около 75% выручки теперь генерируют российские решения. Затраты на замещение зарубежных ERP за период с 2022 по 2025 гг. оцениваются в 90–130 млрд руб. Тем не менее, по оценке «УльтимаТек», от 80% до 90% крупнейших промышленных холдингов страны все еще работают на SAP.

Что тормозит замену иностранных ERP, обсудили участники конференции «День ERP»

При этом сроки начинает задавать регулирование. Распоряжением правительства № 360-р от 26 февраля 2026 г. ERP-системы в химической, металлургической, горнодобывающей и оборонной промышленности включены в перечень типовых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а Минцифры предлагает с 2028 г. использовать на значимых объектах КИИ только российское ПО. Цену перехода показывает опыт «РусГидро»: в сентябре 2026 г. компания завершила переход с SAP на «1С:ERP Управление холдингом» — проект занял 28 месяцев, в нем участвовали почти 600 специалистов, а функциональных разрывов с базовым решением оказалось около 2 тыс. Что тормозит замену иностранных ERP, обсудили участники панельной дискуссии, состоявшейся 13 октября в рамках организованной компанией «Диасофт» конференции «День ERP».

Генеральный директор компании «Эксперт РП» и сооснователь портала SAPLAND.RU Михаил Сковородин представил результаты пятилетнего исследования (2022–2026 гг.) развития SAP-систем в российских компаниях. В исследовании участвовали ИТ-директора и руководители центров компетенций SAP крупнейших металлургических, нефтегазовых, энергетических и ритейл-компаний.

По данным исследования, в 2026 г. 60% крупнейших предприятий продолжают использовать все или большинство ранее внедренных SAP-систем, 23% выбрали гибридный подход и лишь 17% полностью заместили или завершают процесс миграции. 64% респондентов заявили, что в ближайшее время не намерены отказываться от решений SAP.

Источник: Эксперт РП , 2026 Ретроспектива планов по использованию SAP-систем

Причины сохранения SAP — в отсутствии зрелой, полноценной альтернативы (72% опрошенных), высокой стоимости перехода (68%), критичности SAP для ключевых процессов (66%) и риске нарушить непрерывность бизнеса (62%). Компании сохраняют SAP прежде всего за счет ERP-ядра – этот же функционал является основным для замещения. 87% из них продолжают активно дорабатывать SAP-системы — развивать и адаптировать под меняющееся законодательство РФ.

При этом, по словам Михаила Сковородина, восприятие импортозамещения в целом за последний год стало более позитивным: доля видящих в нем путь к суверенитету и развитию выросла с 15% в 2025 году до 34% в 2026, а доля считающих его вредным для бизнеса снизилась с 34% до 18% за тот же период.

Компании стали спокойнее относиться к самому переходу, но его необходимость по-прежнему воспринимается неоднозначно. Это соответствует общей картине исследования: проекты замещения уже идут, однако компании не стремятся ускорять отказ от работающих SAP-систем

Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом (НЦК ИСУ) проанализировал функционально-технические требования крупнейших российских корпораций к ERP-системам. Результатом этой работы стало создание универсального корпоративного шаблона систем управления ресурсами, включающего в себя функционально-технические требования 3-го уровня и целевую архитектуру систем тяжелого класса, рассказала заместитель генерального директора НЦК ИСУ Екатерина Хитрова.

Внедрение единого глоссария понятий дает компаниям ощутимые преимущества: сокращается время проектирования за счет использования готового описания процессов, повышается прозрачность выбора платформы, снижается общая стоимость владения, а также обеспечивается возможность проверить сквозные процессы холдинга и зафиксировать все точки интеграции еще на этапе моделирования.

Директор по развитию бизнеса и архитектурному консалтингу группы компаний «ОТР» Максим Бутов представил взгляд ИТ-интегратора полного цикла, непосредственно реализующего проекты миграции на предприятиях. «Основная боль — это не отсутствие полноценной альтернативы SAP, а необходимость перестроить бизнес, сохранив его непрерывность. SAP предлагал понятную модель — ее оставалось только внедрить. Сейчас моделей много, и возникает вопрос, как правильно подступиться к проекту», — говорит он.

Зачастую заказчики недооценивают уровень сложности и «тяжести» собственных бизнес-процессов, накопленных за 20 лет лоскутной автоматизации. Пытаясь просто перенести старые алгоритмы на новое ПО, компании заходят в тупик. Практика показывает, что замещение SAP единым монолитным куском невозможно, рынок не сформировал такого продукта. Процесс идет через закрытие конкретных «болевых зон»: наиболее динамично сейчас развиваются проекты импортозамещения в контурах управления человеческим капиталом (HRM/HR-блок), казначейства, а также в области сквозной аналитики и построения современных хранилищ данных (DWH).

Какой должна быть российская ERP

Крупнейшие корпорации страны исторически привыкли к глубокой автоматизации, заложенной в SAP. Им необходимы беспрецедентная отказоустойчивость, способность обрабатывать тысячи операций в секунду, гибкая микросервисная архитектура и сквозные бизнес-процессы, не перегружающие общую базу данных. Пытаясь закрыть эти потребности существующими на рынке монолитными продуктами, крупные заказчики упираются в технологический тупик, подвел итог панельной дискуссии Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт». «Российскому рынку критически необходимо альтернативное, принципиально новое и технологически зрелое решение тяжелого класса, способное безболезненно и эволюционно заменить западный софт», — уверен он.

Источник: Диасофт, 2026 Композитная архитектура против монолита

Главным отличием нового решения от классических систем автоматизации должна стать композитная микросервисная архитектура. В то время как доработка монолитной ERP вызывает регрессию и сбои всей системы целиком, в композитной структуре каждый блок обновляется автономно. Единство данных достигается не за счет развертывания одной тяжелой базы, а благодаря общей информационной модели и сквозным процессам. Это позволяет предприятиям уходить от стресс-сценария «большого взрыва» с остановкой бизнеса и осуществлять переход контур за контуром, пока унаследованное ПО продолжает работать.

Однако создать принципиально новое решение силами одной компании невозможно. «Любая глобальная задача построения российской ERP не может быть решена одной компанией — она требует усилий большого количества людей», — говорит Александр Глазков. К тому же выводу пришло и государство: в декабре 2025 г. Минцифры отказалось от идеи национальной ERP, признав полное копирование SAP избыточным, и сделало ставку на экосистему совместимых решений нескольких разработчиков. Существенно упростить и ускорить процесс разработки может использование вайб-кодинга, однако им тоже надо управлять, иначе стоимость токенов может оказаться выше стоимости разработки.

Как правильно организовать разработку

Опытом использования искусственного интеллекта для производства ПО поделился Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт». Он напомнил, что хаотичный вайб-кодинг приводит к усложнению архитектуры, росту уязвимостей на 25% и скрытому техдолгу. Опыт лидеров показал, что 98% ценности ИИ лежит не в самой языковой модели, а в технологической обвязке и экосистеме вокруг нее.

Разработанная компанией «Диасофт» AI-driven экосистема low-code разработки Digital Q предлагает «золотой путь» управления жизненным циклом продукта через сквозную трехконтурную архитектуру: контур «Обнаружение» (Discovery Loop) помогает понять истинные нужды бизнеса, контур «Замысел» (Intent Loop) создает точные спецификации и архитектурный каркас, а контур «Реализация» (Implementation Loop) отвечает за генерацию кода на основе утвержденного замысла, автоматическое развертывание тестовых стендов и жесткое ревью.

По словам Александра Сахарова, эффективность такого подхода подтверждена в ходе реальных проектов. Так, полноценная CRM-система с нуля, включающая 75 сервисов и 21 компонент, была создана всего за три месяца. Новый сложный бизнес-компонент перестрахования на 10 сервисов был разработан за полтора месяца, а прототип системы управления закупками для авиакомпании спроектирован под ключ всего за два дня.

Решение Digital Q.ERP: что предлагает «Диасофт»

«В 2025–2026 годах сложился консенсус государства, заказчиков и разработчиков: второй SAP никому не нужен», — говорит Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт». В то же время, для эффективного управления предприятием необходима единая версия правды — технологическое состояние бизнеса, при котором все менеджеры, от генерального директора до начальника цеха, смотрят на одну и ту же цифру в режиме реального времени.

Пока же во многих компаниях производство живет в одном ИТ-контуре, финансы — во втором, кадры — в третьем, а управление проектами ведется в разрозненных Excel-таблицах. Каждая цифра кажется верной внутри своей локальной системы, но категорически не сходится с соседними. В таких условиях вместо принятия оперативных решений менеджмент тратит до половины времени встреч на выяснение актуальности данных.

Более того, монолитные ERP-системы прошлого очень неповоротливы. Любая точечная доработка одного блока грозит регрессом всей системы. Возникает страх «трогать монолит», а очередь внутренних ИТ-изменений растягивается на годы вперед.

Дмитрий Гребенщиков, «Диасофт»: В 2025–2026 годах сложился консенсус государства, заказчиков и разработчиков: второй SAP никому не нужен

Дмитрий Гребенщиков предложил в качестве основы для российской ERP нового поколения систему Digital Q.ERP. Главное отличие Digital Q.ERP от классических систем автоматизации заключается в ее композитной микросервисной архитектуре.

В основе решения лежит сквозной автоматизированный цикл, полностью повторяющий движение реального заказа внутри структуры любого крупного предприятия:

Искусственный интеллект и аналитика встроены непосредственно в ядро платформы Digital Q.ERP. В отличие от внешних надстроек, которые остаются лишь экспериментальными «пилотами», встроенные ИИ-агенты работают в едином контуре общих данных и сквозных транзакционных процессов предприятия. Они берут на себя извлечение информации из документов, сценарное планирование и выявление критических отклонений от планов, а для производства предусмотрен голосовой ввод. В результате топ-менеджмент получает интерактивную систему поддержки принятия решений в реальном времени, общающуюся на естественном языке, а сама платформа не просто учитывает исторические данные, но и самостоятельно исполняет бизнес-логику. Для такого класса систем в Gartner ввели отдельный термин — ERX (enterprise resource execution).

«Российскую ERP нового поколения не построить в одиночку, поэтому мы предлагаем не закрытый продукт, а открытую экосистему и среду разработки, к которой могут подключаться другие российские разработчики. Критическое значение здесь имеют технологии и современная архитектура, а также новая, но уже входящая в полную силу роль искусственного интеллекта. Использование ИИ-агентов позволяет решать масштабные задачи в разы быстрее и с привлечением меньшего количества людей, обеспечивая тот глобальный результат, которого сегодня требует рынок», — говорит Дмитрий Гребенщиков.