Игорь Морозов, «Академия АйТи»: ИИ увеличивает производительность инженера, но не отменяет инженерную дисциплину

Искусственный интеллект уже помогает сотрудникам писать тексты, анализировать данные и создавать программные решения. Но доступ к нейросетям ещё не означает, что компания умеет извлекать из них пользу: для этого нужны грамотная постановка задач, понимание рисков, подготовленные специалисты и измеримые критерии эффективности. О том, как обучать ИИ руководителей и рядовых сотрудников, почему вайб-кодинг не отменяет инженерную экспертизу и какую роль в обучении сохраняет преподаватель, CNews поговорил с Игорем Морозовым, ректором «Академии АйТи» fabricaONE.AI (акционер — группа Softline).

CNews: ИИ уже помогает создавать учебные материалы и видеолекции. Но как он меняет само корпоративное обучение и требования к компетенциям сотрудников?

Игорь Морозов: Мы наблюдаем очередную технологическую волну. Когда-то людей учили пользоваться компьютером, Word и Excel, сегодня перед нами похожая задача — массовая «ликвидация цифровой безграмотности» применительно к ИИ. И это касается практически всех сотрудников, а не только ИТ-специалистов.

Однако недостаточно просто дать людям доступ к технологии. Нужны специалисты, способные связывать её возможности с задачами бизнеса, корпоративные правила работы с данными и механизмы безопасности. Между прототипом, созданным за ночь с помощью вайб-кодинга, и полноценным корпоративным решением есть существенная разница.

Игорь Морозов, «Академия АйТи»: Важно разделять эффект от самого инструмента и от перестройки рабочего процесса

Само образование взрослых, или lifelong learning, тоже меняется. ИИ ускоряет создание контента и помогает персонализировать обучение, но не отменяет потребности в экспертизе. Чем больше информации доступно, тем сложнее отделить существенное от второстепенного, понять контекст и правильно поставить вопрос. Преподаватель становится наставником, который помогает оценивать результаты и связывать знания с практикой. ИИ — это, условно говоря, кирка, с помощью которой можно добывать алмазы. Но сама кирка ещё не алмаз. Важно понимать, какую ценность мы создаём с её помощью.

CNews: Как обучение топ-менеджеров помогает выбрать перспективные ИИ-проекты и отказаться от бесполезных?

Игорь Морозов: Сначала нужно понять, что компания собирается изменить с помощью технологии. Важно отталкиваться от реальных бизнес-проблем: где теряется время, какие процессы выполняются вручную, где задерживается принятие решений и какие данные используются недостаточно.

Каждую инициативу необходимо оценивать по потенциальному эффекту, сложности реализации, доступности данных, рискам и стоимости сопровождения. Не каждый эксперимент стоит превращать в корпоративный проект: иногда правильнее отказаться от идеи без понятного экономического обоснования. Результатом должна стать дорожная карта с ответственными, ресурсами и критериями эффективности. Руководитель не обязан разрабатывать ИИ-систему самостоятельно, но должен уметь поставить задачу, оценить риски и понять, оправданы ли инвестиции. Задача обучения топ-менеджеров состоит в том, чтобы помочь бизнесу перейти от стихийных экспериментов к осмысленной работе с ИИ.

CNews: Что об ИИ должен знать каждый руководитель и почему программы для разных подразделений должны различаться?

Игорь Морозов: ИИ затрагивает практически все функции компании, поэтому его внедрение нельзя поручить только ИТ-службе. Но делать из каждого руководителя специалиста по ИИ бессмысленно: важно понимать возможности и ограничения технологии в разных зонах ответственности.

Топ-менеджменту нужны знания о стратегии, экономике и организационных изменениях. Для HR важны трансформация профессиональных ролей, оценка компетенций и массовое обучение. В маркетинге ИИ помогает работать с контентом и аналитикой, но возникают вопросы достоверности информации, авторских прав и сохранения голоса бренда. ИТ-руководителям необходимы знания об архитектуре решений, интеграции, безопасности и сопровождении. Поэтому я выступаю за общую базу и специализированные траектории. Все руководители должны понимать основные принципы работы с ИИ, но глубина обучения зависит от их задач.

CNews: Какие риски возникают при внедрении ИИ и как подготовить руководителей к их оценке?

Игорь Морозов: Первый блок рисков связан с данными: какую информацию сотрудник передаёт внешнему сервису, является ли она конфиденциальной и кто имеет к ней доступ. Второй — качество результатов. ИИ может ошибаться и придумывать факты, поэтому необходимо определить, где допустимо использовать ответ без дополнительной проверки, а где обязательно участие человека.

Третий блок касается процессов. Если просто добавить ИИ в существующую схему работы, можно получить ещё один этап согласования вместо повышения эффективности. Нужно понимать, кто отвечает за результат, как выявляются ошибки и что происходит при сбое.

Руководителей стоит обучать на практических сценариях. Сотрудник загрузил внутренний документ в публичную нейросеть или ИИ подготовил ошибочный анализ рынка. Что должна сделать компания, кто отвечает и как предотвратить повторение ситуации? При этом обучение должно опираться на корпоративные правила, согласованные инструменты и понятные процедуры контроля.

CNews: С чего начать массовое обучение персонала работе с ИИ и как определить необходимые навыки?

Игорь Морозов: Массовое обучение не означает, что всем нужен одинаковый курс. Следует изучить повседневные задачи сотрудников (работу с документами, анализ данных, общение с клиентами и другие) и в них искать возможности применения ИИ.

Затем важно оценить текущий уровень компетенций. Один сотрудник может пользоваться ими постоянно, но не проверять ответы. Другой — реже, зато понимает ограничения технологии и получает качественный результат. После этого сотрудников можно разделить на группы в соответствии с их рабочими задачами и необходимым уровнем подготовки. Одним достаточно освоить базовые навыки, другим потребуются специализированные сценарии для аналитики, отчётности или клиентских коммуникаций. Отдельные траектории необходимы руководителям и техническим специалистам. При этом всем группам полезно разбирать реальные рабочие ситуации и оценивать результат внедрения нового подхода.

CNews: Какие ИИ-компетенции должны войти в базовую подготовку сотрудников на ближайший год?

Игорь Морозов: Я бы не сводил обучение к умению писать промпты. Выделю несколько уровней компетенций. Первый, основа всего — понимание возможностей и ограничений ИИ. Второй — способность правильно сформулировать задачу для нейросети. Третий — работа с результатами, проверка и поиск ошибок, сопоставление ответов с источниками. Четвёртый — безопасная работа с данными и соблюдение корпоративных правил.

И наконец — применение ИИ в конкретной профессии. Маркетологам, аналитикам и специалистам по продажам нужны разные сценарии. Поэтому программа должна включать общую базу, профессиональные треки и практические проекты.

Бизнесу важно отслеживать не количество использованных ИИ-инструментов, а качество полученного результата. Поэтому массовое обучение должно сопровождаться оценкой эффективности: только так можно понять, какие компетенции действительно приносят пользу и в какие направления обучения стоит инвестировать дальше.

CNews: Как ИИ-ассистенты и вайб-кодинг меняют требования к техническим командам? Нужна ли по-прежнему инженерная подготовка?

Игорь Морозов: Потребность в инженерном обучении становится только острее. ИИ-ассистенты позволяют быстрее создавать прототипы и писать код, снижая порог входа для тех, кто раньше не мог самостоятельно реализовать техническую идею.

Но прототип не равно промышленное решение. Приложение может работать в демонстрационном сценарии, но оказаться не готовым к реальной нагрузке, интеграции с корпоративными системами и требованиям безопасности. При масштабировании возникают вопросы архитектуры, тестирования, управления версиями и доступами, сопровождения и ответственности за работоспособность системы. ИИ может помогать решать эти задачи, но ответственность остаётся у человека.

Поэтому техническое обучение должно сочетать освоение новых инструментов с фундаментальной подготовкой по разработке, архитектуре, тестированию, работе с данными и информационной безопасности. ИИ увеличивает производительность инженера, но не отменяет инженерную дисциплину, а делает её ещё более важной.

CNews: Если нейросеть может объяснить тему и разобрать задачу, зачем нужен преподаватель?

Игорь Морозов: Когда появился интернет, многие рассуждали, что учиться больше незачем, ведь любую информацию можно найти самостоятельно. Теперь нейросети не только дают информацию, но и объясняют сложные темы.

Однако доступность знаний не гарантирует появления компетенции. Можно посмотреть десятки лекций об управлении проектами и не научиться делать это в реальной компании. Преподаватель же становится наставником, который помогает связать теорию с практикой и оценить реальный уровень освоения материала. Особенно важна роль отраслевого эксперта, который понимает, какие решения применимы в конкретной организации и какие последствия они могут иметь.

Противопоставлять преподавателя и ИИ неправильно. Технология помогает получать объяснения и тренироваться, а человек обеспечивает контекст, обратную связь и профессиональную оценку. В конечном счёте хороший образовательный процесс должен менять способность человека действовать.

CNews: Как оценить результат обучения сотрудников работе с ИИ?

Игорь Морозов: Количество выданных сертификатов само по себе не показывает, стала ли компания эффективнее. Нужно анализировать конкретные задачи и процессы. Важно зафиксировать исходные показатели до обучения и учитывать не только экономию времени, но и затраты на инструменты, проверку результатов и поддержку.

Важно также разделять эффект от самого инструмента и от перестройки рабочего процесса. Иногда основная экономия возникает, когда компания убирает лишние согласования или иначе распределяет задачи.

Мы должны видеть связь между обучением, изменением поведения сотрудников и бизнес-результатом. Если человек прошёл курс, но продолжил работать по-прежнему, говорить о трансформации рано. Если же новые компетенции помогли ему решать задачи иначе, а компания получила измеримый эффект, значит, обучение принесло отдачу.