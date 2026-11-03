После пилотов: какой должна быть ИИ-инфраструктура в 2027 году

глава направления искусственного интеллекта Yadro

За 2025-2026 гг. крупный бизнес прошел через волну экспериментов с генеративным ИИ: собрать рабочий пилот уже умеют многие. Как отмечает Глеб Маркевич, глава направления искусственного интеллекта Yadro, сейчас компании переходят к следующему, значительно более сложному этапу — внедрению ИИ в бизнес-процессы, где от него ждут стабильной скорости ответа, доступности сервиса и понятной стоимости эксплуатации.

Пилот — это только начало

При промышленной эксплуатации на первый план выходят другие вопросы: сколько пользователей выдержит система, как поведет себя при росте числа моделей, сколько стоит один запрос и кто гарантирует стабильность работы (SLA). По словам Маркевича, инференс становится постоянной круглосуточной нагрузкой, которую инфраструктура должна выдерживать годами.

Меняется и горизонт планирования: на него влияют санкции, логистика, стоимость оборудования и жизненный цикл вычислительных платформ.

В совокупности эти факторы формируют новые требования к ИИ-инфраструктуре: Маркевич выделяет три качества, которые будут определять ее зрелость в 2027 г., — ИИ-нативность, готовность к промышленной эксплуатации и гетерогенность.

ИИ требует собственной архитектуры

Промышленный ИИ — это не просто GPU-сервер, а многоуровневая система, которая распределяет ресурсы между моделями и запросами, управляет очередями и следит за качеством сервиса. Поэтому ИИ-нативная инфраструктура изначально проектируется вокруг моделей, данных и вычислительных задач: серверы, сеть, хранение, управление и планирование ресурсов работают как единый контур. Слабое звено в любом слое сводит на нет преимущество мощного GPU.

Промышленный контур добавляет свои требования — предсказуемую работу под постоянной нагрузкой, мониторинг, поддержку и прозрачную экономику: заказчик должен заранее понимать стоимость запроса или токена и ее изменения при масштабировании.

Гетерогенность с опорой на платформу

Для ИИ-пилота привязка к одному производителю GPU — обычный технический выбор, но для системы на несколько лет он превращается в стратегическую зависимость. Доступность оборудования зависит от экспортных ограничений и логистики, производители меняют поколения продуктов, цены и условия поддержки, а вместе с оборудованием развивается и программный стек, вокруг которого построены модели, инструменты и компетенции команды.

Альтернативные ускорители, включая китайские, снижают часть рисков поставок, но ставят новые вопросы: насколько зрелы драйверы и компиляторы, поддерживаются ли нужные фреймворки и модели, каковы сроки сопровождения и совместимы ли они с существующими приложениями.

Ответ на риски зависимости, как считает Маркевич, — гетерогенность: архитектура, в которой различные GPU можно оценивать и применять под конкретные задачи, снижая стоимость перехода между ними.

Чем быстрее меняются вычислительные технологии, тем меньше долгосрочная ценность системы зависит от конкретного GPU и тем больше — от того, что остается вокруг него: серверной платформы, сети, хранения, слоя управления, инструментов эксплуатации и сервиса. Именно они определяют, насколько сложно и дорого будет перейти к следующему поколению вычислений.

Для российского заказчика основой такой архитектуры может стать отечественная комплексная инфраструктурная платформа, объединяющая серверы, сеть, хранение данных, программный слой управления и сервис. Согласованное развитие этих компонентов снижает зависимость от одного зарубежного производителя и создает основу для внедрения новых вычислительных технологий. Такую платформу развивает Yadro: этот подход помогает заказчикам переходить от отдельных ИИ-пилотов к промышленным системам и сохранять свободу выбора вычислительных платформ.

Альтернативный GPU проверяется в системе

Физическая совместимость ускорителя с сервером — лишь отправная точка, обращает внимание Маркевич. Проверять нужно всю систему: питание и охлаждение, обмен данными между ускорителями, драйверы, компиляторы, фреймворки и модели, управление и мониторинг смешанного парка, сервис и ЗИП.

Но совместимость еще не говорит об эффективности: характеристики чипа показывают потенциал, а пригодность для проекта — только измерения на рабочей нагрузке. Платформа может хорошо проявить себя на одной модели и заметно слабее на другой, а высокая скорость мало значит, если падает качество ответа или стек требует серьезной доработки.

По этому принципу Yadro тестирует альтернативные ИИ-ускорители на реальных моделях, оценивая качество ответа, производительность, зрелость программного стека и стоимость всей системы. Результаты позволяют определить, для каких сценариев подходит конкретная платформа и какие ограничения нужно учитывать при ее промышленной эксплуатации.

Что учитывать при планировании на 2027 г.

Первое — переводить успешные пилоты в промышленную эксплуатацию с измеримыми требованиями к производительности сервиса, доступности и экономике. Важно заранее понимать целевую нагрузку, допустимую задержку, требования к качеству ответа и стоимость эксплуатации при масштабировании.

Второе — закладывать в архитектуру гетерогенность: возможность работать с разными классами ускорителей под единым слоем управления без жесткой привязки к одному стеку.

Третье — выбирать ускорители по тестам на собственных задачах и полной стоимости владения, а не только по марке чипа и его пиковой производительности.

ИИ становится частью процессов, от которых напрямую зависит работа бизнеса, поэтому инфраструктурные решения приходится принимать на срок дольше жизненного цикла одной модели и одного поколения GPU.

Зрелая ИИ-инфраструктура должна выдерживать постоянную нагрузку сегодня и быть готовой принять следующую вычислительную платформу завтра. Способность развиваться без полной перестройки всего контура будет одним из главных признаков технологической устойчивости бизнеса.