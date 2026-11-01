Взгляд со стороны: что дает бизнесу привлечение консультанта к ИТ-проектам

Цифровизация бизнеса сегодня превратилась почти в обязательный пункт стратегии. Но сохраняется риск, с которым сталкиваются многие компании: проект реализуется ради самого факта внедрения, а не ради реального результата. На примере работы Евгения Зубкова, ИТ-консультанта и внешнего руководителя проектов автоматизации, CNews разбирается в роли внешнего консультанта в комплексных ИТ-проектах.

Кто такой внешний консультант

Компаниям бывает сложно оценить изнутри, почему те или иные процессы работают с ошибками: финансовый департамент теряет документы, склад не учитывает часть товаров, менеджеры по продажам не получают новые лиды. Автоматизация для многих выглядит очевидным решением, однако внедрение без понимания корневых проблем может только усугубить ситуацию.

Поэтому на этом этапе бизнесу бывает полезно привлечь внешнего специалиста, который разберется в сути проблемы, составит проект трансформации, решающий имеющиеся сложности, а не создающий дополнительную нагрузку, и проконтролирует, что в итоге заказчик получил работающий инструмент.

«Я проектирую эффективные бизнес-процессы и использую технологии как инструмент их реализации», — говорит Евгений Зубков. Он сочетает опыт разработки и управления проектами с бизнес-анализом и архитектурой процессов. Зубков сначала выявляет первопричины операционных проблем, проектирует целевую модель процессов, дорожную карту и архитектуру решения. Работает с взаимосвязями между подразделениями и ориентируется на то, как системы будут жить после запуска.

© Tsyhund / Фотобанк Фотодженика Бизнесу бывает полезно привлечь внешнего специалиста, который разберется в сути проблемы, составит проект трансформации

С 2019 года Зубков работает как независимый консультант и внешний руководитель проектов, основал компанию SMSolutions, которая занимается внедрением, доработкой и сопровождением решений для бизнеса. За это время команда реализовала 941 заказ для 71 заказчика, 51 из которых обращались повторно, а с некоторыми сотрудничество продолжается уже более пяти лет. Среди заказчиков — ПИК, ФСК, Asterus. Зубков специализируется на автоматизации процессов в строительстве и девелопменте, электронной коммерции, дистрибуции и оптовой торговле, производстве.

Дальше на примере его методологии рассмотрим роль внешнего консультанта на каждом этапе проекта.

В начале была задача

Часть проектов начинается с того, что бизнес формулирует задачу так: «Мы хотим внедрить ERP-систему», потому что в этом видится кратчайший путь к устранению несогласованности между отделами и операционных недоработок. Проблема в том, что ERP, CRM или любая другая система — это инструмент, и его внедрение само по себе ничего не решает, если не понятно, какую именно проблему он должен закрыть.

Начинать проект нужно с погружения в бизнес: диагностики реальных процессов, общения с руководителями и сотрудниками, анализа данных, ручных операций и связей между подразделениями. Это позволяет составить реальную картину происходящего и найти проблемы, которые требуют устранения. Внешний консультант должен слышать заказчика, но не выполнять задачу буквально, а сначала проверить, правильно ли она сформулирована.

В практике Зубкова был случай, когда изначально проблемным местом казалась работа казначейства: по мере роста компании нагрузка на сотрудников увеличивалась, пока специалисты перестали справляться с объемом работы. Решение напрашивалось само — автоматизировать казначейство. Но анализ бизнес-процессов показал, что причина была шире: данные поступали по разным каналам и были неполными. Результатом работы консультанта стал пересмотр задачи от автоматизации одного департамента к комплексному проекту в рамках всей компании.

Проектируем и выбираем решение

Только после сбора всей необходимой информации можно переходить к проектированию и выбору решения. Компанию здесь важно рассматривать как единую систему: локальная оптимизация одного отдела может снизить эффективность бизнеса в целом. Также нужно учитывать контекст отрасли — например, регуляторные требования способны существенно скорректировать ход проекта.

Пример из практики Евгения Зубкова. К его компании SMSolutions обратилась компания «Плюши Тим», занимающаяся разработкой и производством мягких игрушек. Компания использовала сервис «МойСклад», но по мере роста система перестала справляться с нагрузкой и уже не позволяла эффективно управлять процессами на складе и в продажах. Как следствие — рост числа ручных операций и нагрузки на сотрудников. Добавлялся и регуляторный фактор: с 2026 года мягкие игрушки подлежат обязательной маркировке, а прежняя система не позволяла корректно реализовать требования системы «Честный знак».

Евгений Зубков: Бизнес часто страдает не от отсутствия данных, а от недостатка видимости

Роль консультанта в этом кейсе можно разделить на два этапа. Первый — предпроектное исследование: как устроено производство, работа склада, продажи, взаимодействие сотрудников и клиентов с сайтом, где процессы выполняются вручную и какие участки наиболее критичны. По итогам Зубков получил структуру бизнес-процессов, которую нужно было усилить.

Второй этап — выбор инструмента и решение технических задач внедрения. Для «Плюши Тим» Евгений порекомендовал «1С: Комплексная автоматизация» — система закрывала нужный уровень автоматизации, обеспечивала полноценный учет и отчетность, а также подходила для последующих доработок и интеграций.

В итоге заказчик получил новую систему с сохранением всех данных, а главное готовую к росту и новым требованиям. Ключевые производственные операции были автоматизированы, а объем ручного труда сотрудников сократился до минимума.

Реализация и результативность проекта

Следующий этап — сама реализация. Для нее составляется дорожная карта с этапами, сроками, рисками и ожидаемым результатом.

Здесь стоит вернуться к мысли, уже прозвучавшей выше: ERP, CRM и другие системы — это инструменты. Целью проекта не может быть их внедрение само по себе, потому что при некорректной реализации результат может оказаться отрицательным. Зубков оценивает итог по нескольким параметрам: изменению сроков выполнения задач, качеству данных, снижению ручной нагрузки на сотрудников, прозрачности управления и тому, насколько легче бизнесу масштабироваться дальше.

Результаты лучше всего измерять цифрами — это самый прямой способ понять, выросла ли эффективность процессов. При этом показатели для каждой компании свои: не существует двух одинаковых бизнесов и двух одинаковых проектов трансформации.

Например, у одного из заказчиков стояла задача снизить ручной труд в кадровом департаменте. Сотрудники использовали больше 10 разных форм, составляли их вручную в Word, затем рассылали печатные версии. На составление одного документа уходило 30-40 минут, а подписанный оригинал специалисты получали только через неделю. Внедрение по предложению Евгения Зубкова «1С:ЗУП» позволило автоматизировать работу с кадровыми документами и ускорить процесс в 40 раз.

Продолжающийся процесс

Цифровизация бизнеса не заканчивается — слишком много изменчивых факторов, которые на нее влияют: развитие технологий, регуляторики и самой отрасли, где работает компания.

Внешний консультант перед началом разбирается в том, как устроена компания сейчас, какие бизнес-процессы есть, какие не нужны, какие можно сделать эффективнее. Но от специалиста, как подчеркивает Зубков, важен и взгляд в будущее. ИТ-проект должен реализовываться не с мыслью, что он закончится здесь и сейчас. Консультант должен рассказать бизнесу, как в будущем он сможет продолжить развитие инфраструктуры, и настроить все так, чтобы это развитие было естественным и простым для компании.

Подводя итог

ИТ-трансформация — сложный процесс, и компаниям часто не хватает именно взгляда со стороны, чтобы довести его до результата, а не до формального внедрения системы. Внешние консультанты находят первопричины проблем, формируют план их устранения, подбирают решения, контролируют результат и поддерживают систему после запуска — это не формальность, а то, что определяет, будет ли проект работать через год.

«Бизнес часто страдает не от отсутствия данных, а от недостатка видимости: процессы кажутся нормальными просто потому, что к ним привыкли, хотя на самом деле компания теряет на них деньги каждый день», — говорит Евгений Зубков. В этом и состоит ценность взгляда консультанта — увидеть не симптом на поверхности, а причину, которая его порождает.