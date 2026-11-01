Автоматизация бизнес-процессов и управления ИТ-проектами с помощью искусственного интеллекта выходит на новый уровень. Совместное исследование Cloud.ru и ВШБ ВШЭ показало, что в таких секторах, как финансы и информационные технологии, ИИ-агенты демонстрируют высокую эффективность — уровень автоматизации в них может достигать 60-90% операций. Однако многие команды все еще используют нейросети поверхностно, как универсальные чат-боты, не интегрированные в бизнес-логику компании. Для решения проблемы продуктовый эксперт международной ИТ-компании Антон Чернышев, магистр компьютерных наук с десятилетним опытом в управлении ИТ-проектами и поисковой оптимизации, предложил подход, который переводит алгоритмы из категории вспомогательных диалоговых окон в категорию функциональных компонентов рабочих систем. Разработанная им архитектура встроенных ИИ-навыков направлена на систематизацию управления проектами и оптимизацию взаимодействия между продуктовыми менеджерами и инженерами. Данный подход к интеграции нейросетей применяется при создании мультимодальных и голосовых ИИ-агентов, в том числе встроенных в CRM-системы.

Нейросеть как звено коммуникации

С ростом масштаба и сложности ИТ-проектов узким местом становится коммуникация продуктовых менеджеров и разработчиков. Опираясь на предшествующий опыт работы в роли поискового оптимизатора и руководителя проектов, старший продуктовый менеджер Антон Чернышев заметил проблему, которая повторялась в работе разных команд: менеджеры и аналитики часто тратили часы на то, чтобы вручную переложить сбивчивые пожелания клиента в документацию, а попытки ускорить ее составление через базовые нейросети не устраняли главный барьер — смысловые искажения при передаче задач от менеджеров разработчикам. Когда неструктурированные бизнес-требования пропускали через стандартный промптинг, на выходе получался технически неприменимый текст, который инженерам приходилось переписывать вручную.

Антон Чернышев: Решения Антона Чернышева показывают, как именно происходит переход от ИИ, выполняющего вспомогательные функции в системах, к полноценным продуктовым ИИ-технологиям

Чтобы устранить барьер, Антон предложил концепцию ИИ как системного коммуникационного слоя между бизнес-заказчиком и инженерами. Он спроектировал такую алгоритмизированную среду, в которой нейросеть автоматически верифицирует входной контекст, преобразуя разрозненные пожелания клиентов в строгие спецификации, цифровые карты и тикеты, понятные разработчикам.

Такой подход позволил команде унифицировать постановку задач, заметно сократить объем ручной работы при передаче требований и планировать развитие продукта на несколько кварталов вперед, опираясь на структурированные данные.

Формирование цифровых навыков команд

Анализируя причины низкого эффекта от применения ИИ в проектных командах, Антон Чернышев пришел к выводу, что проблема кроется в отсутствии готовых инструментов, интегрированных в ежедневный стек специалистов. Он разработал фреймворк настраиваемых ИИ-модулей, которые напрямую интегрируются в CRM-системы и трекеры задач.

Для адаптации технологии в коллективе Чернышев организовал серию практических семинаров для продуктовых и проектных менеджеров, а также бизнес-аналитиков. Команды в итоге получили готовый набор правил работы, включающий алгоритмы автоматической агрегации встреч, генераторы тикетов и модули прототипирования.

Обучение нейросети по внутренним правилам конкретной организации позволило оптимизировать затраты времени на подготовку продуктовой документации и существенно снизить количество ошибок, возникающих из-за неверной трактовки задач. По оценке команды, решение сэкономило менеджерам до половины рабочего дня, сократив объем последующих переделок.

ИИ-помощники в решении бизнес-задач

Опыт создания внутренних ИИ-инструментов Антон Чернышев применил при проектировании коммерческих продуктов — линейки умных текстовых и голосовых помощников для B2B-сегмента. Возглавив это продуктовое направление, он сосредоточился на архитектуре систем, способных выполнять последовательные цепочки действий в условиях нестандартных пользовательских сценариев. Например, они могут квалифицировать лид, самостоятельно собрать нужную информацию, ответить на нетиповые вопросы и записать клиента на встречу в календаре. Кроме того, Антон в роли продуктового лидера руководил разработкой комплаенс-агентов для прохождения строгих проверок регуляторов, а также голосовых агентов, способных принимать входящие звонки.

По данным зарубежной B2B-платформы для деловых SMS и звонков, где работает Чернышев, созданные им продуктовые решения используются более чем двумя сотнями компаний-клиентов. Более пятисот ИИ-агентов ежедневно обрабатывают тысячи текстовых сообщений, принимают входящие звонки и запускают SMS-рассылки.