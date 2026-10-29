Максим Качурин, Flexbe: В эпоху ИИ разработчик отвечает не только за код, но и за контекст для агента

Генеративный ИИ быстро стал частью разработки: он пишет функции, предлагает архитектурные решения, помогает с тестами и документацией. Однако у многих команд ускорение на уровне отдельных задач не превращается в заметный рост скорости выпуска продукта. Причина в том, что ИИ не устраняет проблемы с архитектурой, размытыми требованиями и несогласованными процессами, а иногда лишь быстрее масштабирует их. Максим Качурин, технический директор Flexbe и сооснователь Reforma, активный участник проектов с открытым кодом и автор Storybook для SolidJS, о том, как меняется роль инженера, почему вместе с опытом разработчика (developer experience) появляется опыт ИИ-агента (agent experience) и какие процессы компании должны выстроить до внедрения ИИ-инструментов.

CNews: Многие компании покупают ИИ-инструменты, но не видят стремительного роста производительности. Почему скорость создания продукта не соответствует ожиданиям?

Максим Качурин: Потому что ИИ ускоряет написание кода, а разработка — лишь один из этапов создания продукта. На других этапах возникают узкие места. Например, дизайнеры уже не успевают за разработчиками и порой вынуждены адаптировать макеты под готовый код, а не наоборот. Изменились и требования к самим разработчикам: теперь недостаточно хорошо писать код, нужно уметь самостоятельно принимать продуктовые решения.

Есть и другая проблема — существующая архитектура и накопленное легаси. Большинство крупных продуктов создавались задолго до появления ИИ-агентов, и их инфраструктура не рассчитана на автономную разработку. Десятки репозиториев, сложные зависимости, согласования между отделами — все это никуда не исчезло. Агент может написать код за час, но на его интеграцию и выпуск по-прежнему уходят дни или недели.

Максим Качурин, Flexbe: Теперь недостаточно хорошо писать код, нужно уметь самостоятельно принимать продуктовые решения

Наконец, никуда не исчезла необходимость проверять результат. ИИ позволяет писать больше автоматических тестов, что потенциально повышает качество кода, но ручное тестирование, продуктовая приемка и ответственность перед существующими пользователями остаются. Разработчик теперь способен реализовать несколько функций за день, однако QA-команда может потратить недели на их проверку, особенно если все разработчики ускорились одновременно. Поэтому необходимо перестраивать сами процессы разработки.

CNews: Где проходит граница между прототипом, который собрал ИИ, и продуктом, который можно безопасно запустить для клиентов?

Максим Качурин: На мой взгляд, здесь нет какой-то особенной границы именно для ИИ. Если попросить нейросеть одним промптом создать приложение, получится сырой прототип. Но проблема не в ИИ, а в отсутствии полноценного процесса разработки. Чтобы получить готовый продукт, с агентом нужно работать как с настоящей инженерной командой: исследовать задачу, обсуждать решения, планировать реализацию, тестировать и проводить код-ревью.

Для этого я разработал собственную методологию — BriefBack . Сначала агент собирает необходимый контекст: изучает существующий код, конкурентов и библиотеки. Затем следует этап Grill: агент задает вопросы, предлагает решения и выявляет противоречия, пока мы не сформируем общее понимание задачи. После этого он разбивает реализацию на небольшие этапы, каждый из которых можно выпустить отдельно. Каждый этап реализуется, тестируется, проходит код-ревью и может быть выпущен в продакшен. В конце актуализируется документация.

Такой подход позволяет добиваться высокого качества, поскольку мы последовательно устраняем неопределенность и обнаруживаем ошибки на ранних этапах.

CNews: В октябре вы выступали на конференции Podlodka Crew с докладом об архитектуре кодинг-агентов. Судя по докладу, эффективность агента зависит не только от возможностей модели, но и от того, как устроена система вокруг неё. Где в таком случае сосредоточена основная инженерная работа команды?

Максим Качурин: Основной фокус инженерной работы сместился на постановку задачи. Раньше бизнес формулировал требования, дизайнеры готовили макеты, а разработчики решали, как все это реализовать. Сейчас эти этапы частично объединяются. При этом я бы не сказал, что на постановку задач стало уходить больше времени: благодаря ИИ мы можем гораздо глубже прорабатывать их еще до начала разработки и делать прототипы.

Например, наши продакт-менеджеры и системные аналитики разработали собственный фреймворк спецификаций для ИИ-агентов. Теперь они вместе с агентом прорабатывают требования, опираясь на существующий код. Агент помогает оценивать техническую реализуемость, находить зависимости и даже определять, какие сервисы и файлы потребуется изменить.

В результате разработчик получает практически готовую техническую спецификацию. После этого он использует мой BriefBack, чтобы уточнить детали, декомпозировать задачу и приступить к реализации. Главное изменение в том, что техническая экспертиза стала доступна на гораздо более раннем этапе, а качество постановки задач существенно выросло.

CNews: В индустрии часто звучит понятие agent experience — опыта взаимодействия продукта с ИИ-агентами. Чем он отличается от привычного опыта разработчика?

Максим Качурин: Разница хорошо видна на примере интерфейсов. Для человека хороший интерфейс — это понятные подсказки, визуальная иерархия, примеры и подробные объяснения. Например, команда git status не просто показывает измененные файлы, но и подсказывает, какие команды можно выполнить дальше. Для ИИ-агента такие подсказки — лишний шум, который расходует контекст и токены. Ему гораздо удобнее получать информацию в компактном формате.

Это меняет и подход к документации. Агенту достаточно документации в виде обычного текста, например, llms.txt или Markdown-файлов, к которым можно обратиться напрямую. Индустрия десятилетиями двигалась в сторону графических интерфейсов, стараясь скрыть техническую сложность от пользователей. Теперь наблюдается обратная тенденция: растет популярность CLI, API и других программных интерфейсов, поскольку с инструментами все чаще взаимодействует не человек напрямую, а его ИИ-агент.

Меняется даже архитектура продуктов. Функциональность, которая раньше была тесно связана с фронтендом и пользовательским интерфейсом, теперь все чаще выносится в API и бэкенд, чтобы агенты могли обращаться к ней напрямую. Опыт ИИ-агента описывает, насколько эффективно, предсказуемо и экономно агент может взаимодействовать с такой системой.

CNews: Какие элементы инфраструктуры и процессов стоит подготовить команде, прежде чем масштабировать использование ИИ: правила работы с репозиторием, документацию, MCP-серверы, стандарты ревью?

Максим Качурин: В первую очередь — документацию и доступ к знаниям о проекте. Экспертизу, которая раньше хранилась в головах разработчиков, нужно переносить в репозиторий, например в AGENTS.md отдельных модулей. Это помогает агенту разобраться в архитектуре и использовать готовые решения. Но репозиторий — не единственный источник контекста. Существуют десятки, если не сотни MCP-серверов, которые дают агентам доступ к самой разной информации. Для интерфейсных компонентов таким источником контекста может быть Storybook с интеграцией через MCP. Агент получает сведения о типах, состояниях и API компонентов, а также реальные примеры их использования. Это помогает ему опираться на готовые компоненты и сохранять единообразие интерфейсов.

Второе — инфраструктура для параллельной и автономной работы. Разработчик теперь может вести несколько задач с разными агентами. Для этого мы используем Git worktrees, чтобы разделять задачи, и удалённые dev-машины, на которых агенты продолжают работать даже при закрытом ноутбуке.

Третье — автоматизация проверки изменений. Объем кода растет, и ручное ревью становится узким местом. Мы подключаем агентов к предварительной проверке в дополнение к человеческому ревью. Следующий этап — конвейер, в котором агент получает задачу из трекера, реализует её, запускает тесты и создает pull request для проверки.

Масштабирование ИИ требует перестройки инженерной инфраструктуры под работу автономных агентов.

CNews: Есть опасение, что доступность генерации кода приведет к быстрому росту технического долга. В каких случаях это происходит и как технический директор может вовремя увидеть проблему?

Максим Качурин: Технический долг быстро растет, когда скорость написания кода опережает способность команды понимать и проверять результат. Я не считаю, что агенты обязательно создают больше долга, чем люди. Но с ними гораздо проще быстро накопить решения, которые никто не оценил с точки зрения архитектуры и дальнейшего сопровождения.

Техническому директору стоит следить за тем, насколько сложно становится вносить изменения: приходится ли ради небольшой задачи затрагивать множество модулей, появляется ли дублирование логики, повторяются ли одни и те же ошибки. Если код генерируется все быстрее, а выпускать изменения становится все сложнее — это явный сигнал.

Ответственность за код, написанный агентами, остается у разработчика. Он должен понимать устройство системы, следить за соблюдением архитектурных принципов и стандартов, проводить ревью и тестирование.

При этом ИИ снижает стоимость переписывания неудачных решений. Поэтому особенно важна архитектура с независимыми модулями и четкими контрактами: она позволяет заменять отдельные части, не переделывая весь продукт.

CNews: Как CTO понять, что внедрение ИИ действительно повысило производительность команды? Какие метрики вы бы сравнивали помимо количества написанного кода и скорости выпуска функций?

Максим Качурин: У нас есть довольно любопытный показатель эффективности ИИ: тестировщики и дизайнеры теперь просто не успевают за разработчиками. Людей осталось столько же, но благодаря ИИ объем изменений резко вырос. В результате узкое место сместилось с разработки на тестирование и дизайн. Это очень наглядно показывает, насколько ИИ ускорил написание кода.

Но реальную производительность я бы оценивал не по количеству кода или коммитов, а по времени от идеи до продакшена, качеству релизов и доле задач, возвращенных на доработку. Важно не просто быстрее генерировать код, а быстрее доставлять пользу пользователям. При этом важно следить, чтобы ускорение одной части команды не превращалось в перегрузку для остальных.