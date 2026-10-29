Максим Качурин, Flexbe: В эпоху ИИ разработчик отвечает не только за код, но и за контекст для агента
Генеративный ИИ быстро стал частью разработки: он пишет функции, предлагает архитектурные решения, помогает с тестами и документацией. Однако у многих команд ускорение на уровне отдельных задач не превращается в заметный рост скорости выпуска продукта. Причина в том, что ИИ не устраняет проблемы с архитектурой, размытыми требованиями и несогласованными процессами, а иногда лишь быстрее масштабирует их. Максим Качурин, технический директор Flexbe и сооснователь Reforma, активный участник проектов с открытым кодом и автор Storybook для SolidJS, о том, как меняется роль инженера, почему вместе с опытом разработчика (developer experience) появляется опыт ИИ-агента (agent experience) и какие процессы компании должны выстроить до внедрения ИИ-инструментов.
CNews: Многие компании покупают ИИ-инструменты, но не видят стремительного роста производительности. Почему скорость создания продукта не соответствует ожиданиям?
Максим Качурин: Потому что ИИ ускоряет написание кода, а разработка — лишь один из этапов создания продукта. На других этапах возникают узкие места. Например, дизайнеры уже не успевают за разработчиками и порой вынуждены адаптировать макеты под готовый код, а не наоборот. Изменились и требования к самим разработчикам: теперь недостаточно хорошо писать код, нужно уметь самостоятельно принимать продуктовые решения.
Есть и другая проблема — существующая архитектура и накопленное легаси. Большинство крупных продуктов создавались задолго до появления ИИ-агентов, и их инфраструктура не рассчитана на автономную разработку. Десятки репозиториев, сложные зависимости, согласования между отделами — все это никуда не исчезло. Агент может написать код за час, но на его интеграцию и выпуск по-прежнему уходят дни или недели.
Наконец, никуда не исчезла необходимость проверять результат. ИИ позволяет писать больше автоматических тестов, что потенциально повышает качество кода, но ручное тестирование, продуктовая приемка и ответственность перед существующими пользователями остаются. Разработчик теперь способен реализовать несколько функций за день, однако QA-команда может потратить недели на их проверку, особенно если все разработчики ускорились одновременно. Поэтому необходимо перестраивать сами процессы разработки.
CNews: Где проходит граница между прототипом, который собрал ИИ, и продуктом, который можно безопасно запустить для клиентов?
Максим Качурин: На мой взгляд, здесь нет какой-то особенной границы именно для ИИ. Если попросить нейросеть одним промптом создать приложение, получится сырой прототип. Но проблема не в ИИ, а в отсутствии полноценного процесса разработки. Чтобы получить готовый продукт, с агентом нужно работать как с настоящей инженерной командой: исследовать задачу, обсуждать решения, планировать реализацию, тестировать и проводить код-ревью.
Для этого я разработал собственную методологию — BriefBack. Сначала агент собирает необходимый контекст: изучает существующий код, конкурентов и библиотеки. Затем следует этап Grill: агент задает вопросы, предлагает решения и выявляет противоречия, пока мы не сформируем общее понимание задачи. После этого он разбивает реализацию на небольшие этапы, каждый из которых можно выпустить отдельно. Каждый этап реализуется, тестируется, проходит код-ревью и может быть выпущен в продакшен. В конце актуализируется документация.
Такой подход позволяет добиваться высокого качества, поскольку мы последовательно устраняем неопределенность и обнаруживаем ошибки на ранних этапах.
CNews: В октябре вы выступали на конференции Podlodka Crew с докладом об архитектуре кодинг-агентов. Судя по докладу, эффективность агента зависит не только от возможностей модели, но и от того, как устроена система вокруг неё. Где в таком случае сосредоточена основная инженерная работа команды?
Максим Качурин: Основной фокус инженерной работы сместился на постановку задачи. Раньше бизнес формулировал требования, дизайнеры готовили макеты, а разработчики решали, как все это реализовать. Сейчас эти этапы частично объединяются. При этом я бы не сказал, что на постановку задач стало уходить больше времени: благодаря ИИ мы можем гораздо глубже прорабатывать их еще до начала разработки и делать прототипы.
Например, наши продакт-менеджеры и системные аналитики разработали собственный фреймворк спецификаций для ИИ-агентов. Теперь они вместе с агентом прорабатывают требования, опираясь на существующий код. Агент помогает оценивать техническую реализуемость, находить зависимости и даже определять, какие сервисы и файлы потребуется изменить.
В результате разработчик получает практически готовую техническую спецификацию. После этого он использует мой BriefBack, чтобы уточнить детали, декомпозировать задачу и приступить к реализации. Главное изменение в том, что техническая экспертиза стала доступна на гораздо более раннем этапе, а качество постановки задач существенно выросло.
CNews: В индустрии часто звучит понятие agent experience — опыта взаимодействия продукта с ИИ-агентами. Чем он отличается от привычного опыта разработчика?
Максим Качурин: Разница хорошо видна на примере интерфейсов. Для человека хороший интерфейс — это понятные подсказки, визуальная иерархия, примеры и подробные объяснения. Например, команда git status не просто показывает измененные файлы, но и подсказывает, какие команды можно выполнить дальше. Для ИИ-агента такие подсказки — лишний шум, который расходует контекст и токены. Ему гораздо удобнее получать информацию в компактном формате.
Это меняет и подход к документации. Агенту достаточно документации в виде обычного текста, например, llms.txt или Markdown-файлов, к которым можно обратиться напрямую. Индустрия десятилетиями двигалась в сторону графических интерфейсов, стараясь скрыть техническую сложность от пользователей. Теперь наблюдается обратная тенденция: растет популярность CLI, API и других программных интерфейсов, поскольку с инструментами все чаще взаимодействует не человек напрямую, а его ИИ-агент.
Меняется даже архитектура продуктов. Функциональность, которая раньше была тесно связана с фронтендом и пользовательским интерфейсом, теперь все чаще выносится в API и бэкенд, чтобы агенты могли обращаться к ней напрямую. Опыт ИИ-агента описывает, насколько эффективно, предсказуемо и экономно агент может взаимодействовать с такой системой.
CNews: Какие элементы инфраструктуры и процессов стоит подготовить команде, прежде чем масштабировать использование ИИ: правила работы с репозиторием, документацию, MCP-серверы, стандарты ревью?
Максим Качурин: В первую очередь — документацию и доступ к знаниям о проекте. Экспертизу, которая раньше хранилась в головах разработчиков, нужно переносить в репозиторий, например в AGENTS.md отдельных модулей. Это помогает агенту разобраться в архитектуре и использовать готовые решения. Но репозиторий — не единственный источник контекста. Существуют десятки, если не сотни MCP-серверов, которые дают агентам доступ к самой разной информации. Для интерфейсных компонентов таким источником контекста может быть Storybook с интеграцией через MCP. Агент получает сведения о типах, состояниях и API компонентов, а также реальные примеры их использования. Это помогает ему опираться на готовые компоненты и сохранять единообразие интерфейсов.
Второе — инфраструктура для параллельной и автономной работы. Разработчик теперь может вести несколько задач с разными агентами. Для этого мы используем Git worktrees, чтобы разделять задачи, и удалённые dev-машины, на которых агенты продолжают работать даже при закрытом ноутбуке.
Третье — автоматизация проверки изменений. Объем кода растет, и ручное ревью становится узким местом. Мы подключаем агентов к предварительной проверке в дополнение к человеческому ревью. Следующий этап — конвейер, в котором агент получает задачу из трекера, реализует её, запускает тесты и создает pull request для проверки.
Масштабирование ИИ требует перестройки инженерной инфраструктуры под работу автономных агентов.
CNews: Есть опасение, что доступность генерации кода приведет к быстрому росту технического долга. В каких случаях это происходит и как технический директор может вовремя увидеть проблему?
Максим Качурин: Технический долг быстро растет, когда скорость написания кода опережает способность команды понимать и проверять результат. Я не считаю, что агенты обязательно создают больше долга, чем люди. Но с ними гораздо проще быстро накопить решения, которые никто не оценил с точки зрения архитектуры и дальнейшего сопровождения.
Техническому директору стоит следить за тем, насколько сложно становится вносить изменения: приходится ли ради небольшой задачи затрагивать множество модулей, появляется ли дублирование логики, повторяются ли одни и те же ошибки. Если код генерируется все быстрее, а выпускать изменения становится все сложнее — это явный сигнал.
Ответственность за код, написанный агентами, остается у разработчика. Он должен понимать устройство системы, следить за соблюдением архитектурных принципов и стандартов, проводить ревью и тестирование.
При этом ИИ снижает стоимость переписывания неудачных решений. Поэтому особенно важна архитектура с независимыми модулями и четкими контрактами: она позволяет заменять отдельные части, не переделывая весь продукт.
CNews: Как CTO понять, что внедрение ИИ действительно повысило производительность команды? Какие метрики вы бы сравнивали помимо количества написанного кода и скорости выпуска функций?
Максим Качурин: У нас есть довольно любопытный показатель эффективности ИИ: тестировщики и дизайнеры теперь просто не успевают за разработчиками. Людей осталось столько же, но благодаря ИИ объем изменений резко вырос. В результате узкое место сместилось с разработки на тестирование и дизайн. Это очень наглядно показывает, насколько ИИ ускорил написание кода.
Но реальную производительность я бы оценивал не по количеству кода или коммитов, а по времени от идеи до продакшена, качеству релизов и доле задач, возвращенных на доработку. Важно не просто быстрее генерировать код, а быстрее доставлять пользу пользователям. При этом важно следить, чтобы ускорение одной части команды не превращалось в перегрузку для остальных.