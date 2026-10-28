Сегодня договоры и контракты можно согласовывать дистанционно, а отчетность — отправлять в контролирующие органы без личных визитов. PDF-файлы заверяют электронной подписью и передают через системы электронного документооборота (ЭДО) или по email. Эксперты компании AMS Software проверили несколько программ, которые работают с КЭП — квалифицированной электронной подписью. Она приравнивается к собственноручной подписи и подходит для юридически значимого ЭДО. По результатам тестирования специалисты подготовили материал с рекомендациями по выбору ПО для компаний. Также в статье собраны инструкции, как подписать ПДФ-файл электронной подписью в редакторе документов PDF Commander и специализированных сервисах.

Как проводилось тестирование

Все программы и онлайн-сервисы тестировали в одинаковых условиях 14 октября 2026 года. Параметры испытаний:

ОС: Windows 10.

Windows 10. Версии ПО: PDF Commander 17, КриптоПро PDF 2.0.2175, КриптоАРМ ГОСТ 3.10.14.

PDF Commander 17, КриптоПро PDF 2.0.2175, КриптоАРМ ГОСТ 3.10.14. Тип ЭП: КЭП, результат сохранялся вместе с подписанным документом либо в предусмотренном программой формате.

КЭП, результат сохранялся вместе с подписанным документом либо в предусмотренном программой формате. Носитель ключа: Рутокен Lite 1010. Криптографические операции выполнялись через КриптоПро CSP.

Рутокен Lite 1010. Криптографические операции выполнялись через КриптоПро CSP. Тестовый документ: PDF-файл на 9 страницах, объединяющий договор с текстом и реквизитами и два приложения.

PDF-файл на 9 страницах, объединяющий договор с текстом и реквизитами и два приложения. Цель: убедиться, что весь комплект можно заверить, а затем подтвердить подлинность ЭП.

убедиться, что весь комплект можно заверить, а затем подтвердить подлинность ЭП. Критерии, по которым оценивали успешность теста: сохранение содержимого, корректное определение сертификата, подтверждение подлинности ЭП и целостности ПДФ-файла. Дополнительно смотрели на удобство работы и сложность настройки.

Подготовка к подписанию PDF электронной подписью

Перед тем как подписать ПДФ-файл ЭЦП, проверьте корректность документа: текст согласован, приложения включены, все правки завершены, в реквизитах нет ошибок. Любые изменения после заверения могут нарушить целостность электронного документа и сделать ЭП недействительной.

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика При выборе ПО важно учитывать не только поддержку ЭП, но и безопасность обработки данных, совместимость с системами ЭДО и удобство внедрения

Для работы потребуются:

Действующий сертификат ключа проверки (СКПЭП). Он подтверждает связь КЭП с ее владельцем и используется при проверке подписи. Убедитесь, что срок действия сертификата не истек.

Он подтверждает связь КЭП с ее владельцем и используется при проверке подписи. Убедитесь, что срок действия сертификата не истек. Ключевой носитель. Если используется токен, подключите его к компьютеру.

Если используется токен, подключите его к компьютеру. Криптопровайдер. Подготовьте компьютер — установите совместимое ПО, например КриптоПро CSP. Без него система не сможет корректно применить ключ и подтвердить подлинность ЭП.

Подготовьте компьютер — установите совместимое ПО, например КриптоПро CSP. Без него система не сможет корректно применить ключ и подтвердить подлинность ЭП. Подтверждение полномочий. Если сотрудник действует от имени компании, то при использовании сертификата физлица ему потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД).

Конкретные требования зависят от вида ЭП и бизнес-процесса. Правовую основу устанавливает 63-ФЗ, а порядок применения МЧД разъясняет ФНС России.

При заверении PDF-документа с помощью ЭП можно дополнительно разместить на странице изображение рукописного автографа или специальный штамп. Но само по себе факсимиле и оттиск печати не заменяют криптографическую подпись: они не позволяют проверить авторство и обнаружить изменения в ПДФ-документе.

Способы подписания PDF электронной подписью

Сравним возможности решений для корпоративного документооборота.

Критерий PDF Commander КриптоПро PDF КриптоАРМ Онлайн-сервис Подписание PDF ✅ ✅ ✅ ✅ Редактирование содержимого PDF ✅ ⛔ ⛔ зависит от сервиса Работа с сертификатом ЭП ✅ ✅ ✅ зависит от сервиса Проверка подписи ✅ ✅ ✅ зависит от сервиса Работа без передачи данных во внешний сервис ✅ ✅ ✅ ⛔ Корпоративное лицензирование ✅ ✅ ✅ зависит от сервиса

Подписание PDF в PDF Commander

PDF Commander — российская программа для работы с документами. Она позволяет подготовить материалы с нуля или преобразовать в ПДФ из офисных форматов. Затем можно внести правки и заверить окончательную версию.

Инструкция:

Запустите программу и откройте ПДФ. Также вы можете воспользоваться функцией объединения и собрать в один комплект договор, акты, смету и другие приложения.

Перейдите во вкладку «Безопасность» и выберите команду «Цифровая подпись». В открывшемся окне укажите сертификат. ФИО владельца программа подставит автоматически.

Заполните контактные данные, местонахождение и причину заверения. Например, можно указать, что вы автор документа или визируете его.

Если хотите визуализировать ЭЦП, добавьте графический автограф. Нажмите «Выбрать из файла» и откройте сохраненное в формате JPG или PNG факсимиле либо нарисуйте росчерк мышью. Разместите изображение в предусмотренном поле документа.

PDF Commander — российская программа для работы с документами

Нажмите «Подписать» и дождитесь завершения обработки. Сохраните заверенный PDF-документ отдельно от исходного файла.

Процесс подписания

Возможности для компаний

PDF Commander подойдет организациям, которым важно работать с ПДФ-файлами локально и не передавать конфиденциальные документы во внешние сервисы. Подписание выполняется на компьютере сотрудника. Поддерживаются отечественные криптопровайдеры и носители Рутокен.

Софт входит в реестр российского ПО Минцифры, поэтому его можно использовать в проектах импортозамещения. Перейти на ПО можно без обязательного обновления парка техники. Софт поддерживает Windows, начиная с версии 7.0, требуется от 256 МБ ОЗУ.

Разработчики предлагают разные модели приобретения: можно выбирать между годовой подпиской, бессрочной и терминальной лицензией. Возможна установка на отдельные компьютеры или централизованное развертывание через групповые политики. При покупке лицензий на 10 и более рабочих мест обеспечивается приоритетная поддержка, назначается персональный менеджер.

Подписание PDF в других программах

Мы также протестировали другие способы подписания документов в формате PDF. Рассмотрим порядок действий и особенности каждого решения.

«КриптоПро PDF»

Это плагин для работы с ЭП в продуктах компании Adobe. Если на компьютере установлен «КриптоПро PDF», можно подписать ПДФ-файл электронной цифровой подписью как в Adobe Acrobat, так и в Acrobat Reader.

Но следует помнить: компания Adobe приостановила продажи ПО в Россию. Бесплатно можно использовать только просмотрщик Acrobat Reader. Программа не позволяет корректировать содержимое ПДФ-файлов, поэтому способ подойдет подразделениям, которые согласуют готовые документы. Оформить подписку на полнофункциональный редактор Acrobat в РФ не получится.

Инструкция:

Установите плагин «КриптоПро PDF» и откройте документ в приложении Adobe.

Перейдите в «Редактирование» → «Установки» → «Подписи» → «Создание и оформление» → «Подробнее». Выберите метод «КриптоПро PDF».

«КриптоПро PDF» - плагин для работы с ЭП в продуктах компании Adobe

Перейдите в «Инструменты» → «Сертификаты», нажмите «Поставить цифровую подпись» и выделите область.

Выберите нужный СКПЭП, активируйте команду «Подписать» и после завершения процесса сохраните результат.

«КриптоАРМ»

Приложение позволяет заверять PDF-документы и проверять ЭП по одной или сразу пакетом. Поддерживает два формата квалифицированной подписи: PAdES и CAdES.

PAdES встраивается непосредственно в PDF, а для CAdES можно выбрать присоединенную или отсоединенную подпись. Отсоединенная создается отдельно, например как SIG-файл: наложить в PDF ЭП в этом случае означает, что программа сохранит SIG рядом с исходным документом. Для подписи также могут использоваться расширения P7S и SGN.

Пошаговая инструкция:

Откройте «Документы» → «Подпись и шифрование» и загрузите ПДФ.

Щелкните на «Подписать и зашифровать», выберите СКПЭП. При необходимости настройте штамп.

«КриптоАРМ» позволяет заверять PDF-документы и проверять ЭП по одной или сразу пакетом

Укажите папку сохранения и нажмите «Выполнить».

Онлайн-сервисы

В онлайн-сервисах можно подписывать PDF-документы через браузер. В зависимости от вида программного продукта они могут работать с установленным на ПК СКПЭП через криптопровайдер или поддерживать удаленную ЭП. В некоторых системах для подтверждения операции используется мобильное приложение. При работе с локальным ключом может понадобиться расширение браузера.

Алгоритм добавления ЭЦП онлайн:

Авторизуйтесь в системе и загрузите ПДФ-документ, который необходимо подписать. Выберите вид ЭП и укажите СКПЭП. Подтвердите операцию и скачайте ПДФ-файл.

Перед загрузкой документов с персональными, финансовыми и другими конфиденциальными данными проверьте корпоративные правила информационной безопасности и условия обработки материалов сторонним сервисом.

Проверка электронной подписи в PDF

После заверения договора проверьте, корректно ли сформирована ваша ЭП. При получении документа от контрагента также важно убедиться в его подлинности и отсутствии изменений.

Покажем, как проверить электронную подпись в PDF Commander:

Откройте ПДФ-документ. В разделе «Безопасность» нажмите на значок проверки. В появившемся окне отобразятся сведения о дате заверения и подписанте. Нажмите «Показать сертификат». Проверьте владельца, удостоверяющий центр, выдавший сертификат и его действительность. Оцените результат. Статус «Действительна» подтверждает успешную проверку и неизменность подписанных данных. «Недействительна» указывает на ошибку. «Неизвестно» означает, что программа не смогла подтвердить подлинность — возможно, нет связи с сервером УЦ.

Как проверить электронную подпись в PDF Commander:

Ошибки при подписании PDF электронной подписью

При возникновении ошибки важно определить ее причину. В таблице собрали типичные проблемы и способы их устранения.

Проблема Возможная причина Что проверить Сертификат не отображается Не установлен или недоступен ключ Хранилище сертификатов, токен, модуль CAdES Документ не подписывается Файл поврежден, защищен паролем или истекла лицензия ПО Доступ к PDF-файлу, лицензии, журнал ошибок Подпись недействительна Документ изменен или сертификат отозван Наличие несанкционированных правок, статус отзыва, цепочку доверия Получатель не видит ЭП Нет видимого штампа или поддержки формата Панель подписей, программу просмотра Требуется отдельный SIG Система принимает только отсоединенную ЭП Требования получателя, настройки формата CAdES

Чтобы найти причину сбоя, сначала определите, на каком этапе он возник. Начните с доступности ключа и работы криптопровайдера. Если операция завершилась успешно, но результат проверки отрицательный, убедитесь, что PDF-файл не менялся. Также проконтролируйте совместимость формата с системой получателя.

Выбор решения для работы с подписанными PDF в компании

Выбирая программное обеспечение, сопоставьте его возможности с требованиями корпоративной инфраструктуры.

Проверьте совместимость с сертификатами и криптопровайдерами компании, поддержку нужных форматов и верификацию контрагента.

Выясните, обрабатываются ли ПДФ-файлы локально или передаются в облако. Учитывайте внутренние правила безопасности.

Уточните совместимость с корпоративными ОС, возможность централизованной установки и развертывание на сервере. Если сотрудники работают вне офиса, проверьте, предусмотрен ли удаленный доступ.

Проверьте доступность корпоративных лицензий на нужное количество рабочих мест, порядок обновлений и доступность технической помощи. Выясните, предоставляются ли услуги по настройке.

Определите необходимый функционал: достаточно ли возможности ставить ЭЦП в готовые файлы или нужна работа с ПДФ.

Для подразделений, занимающихся подготовкой документов, будет удобен такой редактор, как PDF Commander. Софт рассчитан на полный цикл работы с документами: создание, конвертация, объединение и разделение, распознавание текста на сканах. Позволяет добавить подпись к PDF-документу: как SIG, так и P7S, а также SGN.

Заключение

При выборе ПО важно учитывать не только поддержку ЭП, но и безопасность обработки данных, совместимость с системами ЭДО и удобство внедрения. Если сотрудники не только заверяют ПДФ-файлы, но и занимаются подготовкой документации, стоит рассмотреть PDF Commander: он позволяет выполнять все операции от создания до подписания в одном окне.