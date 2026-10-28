Как подписать PDF-файл электронной подписью: инструкция для бизнеса
Сегодня договоры и контракты можно согласовывать дистанционно, а отчетность — отправлять в контролирующие органы без личных визитов. PDF-файлы заверяют электронной подписью и передают через системы электронного документооборота (ЭДО) или по email. Эксперты компании AMS Software проверили несколько программ, которые работают с КЭП — квалифицированной электронной подписью. Она приравнивается к собственноручной подписи и подходит для юридически значимого ЭДО. По результатам тестирования специалисты подготовили материал с рекомендациями по выбору ПО для компаний. Также в статье собраны инструкции, как подписать ПДФ-файл электронной подписью в редакторе документов PDF Commander и специализированных сервисах.
Как проводилось тестирование
Все программы и онлайн-сервисы тестировали в одинаковых условиях 14 октября 2026 года. Параметры испытаний:
- ОС: Windows 10.
- Версии ПО: PDF Commander 17, КриптоПро PDF 2.0.2175, КриптоАРМ ГОСТ 3.10.14.
- Тип ЭП: КЭП, результат сохранялся вместе с подписанным документом либо в предусмотренном программой формате.
- Носитель ключа: Рутокен Lite 1010. Криптографические операции выполнялись через КриптоПро CSP.
- Тестовый документ: PDF-файл на 9 страницах, объединяющий договор с текстом и реквизитами и два приложения.
- Цель: убедиться, что весь комплект можно заверить, а затем подтвердить подлинность ЭП.
- Критерии, по которым оценивали успешность теста: сохранение содержимого, корректное определение сертификата, подтверждение подлинности ЭП и целостности ПДФ-файла. Дополнительно смотрели на удобство работы и сложность настройки.
Подготовка к подписанию PDF электронной подписью
Перед тем как подписать ПДФ-файл ЭЦП, проверьте корректность документа: текст согласован, приложения включены, все правки завершены, в реквизитах нет ошибок. Любые изменения после заверения могут нарушить целостность электронного документа и сделать ЭП недействительной.
Для работы потребуются:
- Действующий сертификат ключа проверки (СКПЭП). Он подтверждает связь КЭП с ее владельцем и используется при проверке подписи. Убедитесь, что срок действия сертификата не истек.
- Ключевой носитель. Если используется токен, подключите его к компьютеру.
- Криптопровайдер. Подготовьте компьютер — установите совместимое ПО, например КриптоПро CSP. Без него система не сможет корректно применить ключ и подтвердить подлинность ЭП.
- Подтверждение полномочий. Если сотрудник действует от имени компании, то при использовании сертификата физлица ему потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД).
Конкретные требования зависят от вида ЭП и бизнес-процесса. Правовую основу устанавливает 63-ФЗ, а порядок применения МЧД разъясняет ФНС России.
При заверении PDF-документа с помощью ЭП можно дополнительно разместить на странице изображение рукописного автографа или специальный штамп. Но само по себе факсимиле и оттиск печати не заменяют криптографическую подпись: они не позволяют проверить авторство и обнаружить изменения в ПДФ-документе.
Способы подписания PDF электронной подписью
Сравним возможности решений для корпоративного документооборота.
Подписание PDF в PDF Commander
PDF Commander — российская программа для работы с документами. Она позволяет подготовить материалы с нуля или преобразовать в ПДФ из офисных форматов. Затем можно внести правки и заверить окончательную версию.
Инструкция:
- Запустите программу и откройте ПДФ. Также вы можете воспользоваться функцией объединения и собрать в один комплект договор, акты, смету и другие приложения.
- Перейдите во вкладку «Безопасность» и выберите команду «Цифровая подпись». В открывшемся окне укажите сертификат. ФИО владельца программа подставит автоматически.
- Заполните контактные данные, местонахождение и причину заверения. Например, можно указать, что вы автор документа или визируете его.
- Если хотите визуализировать ЭЦП, добавьте графический автограф. Нажмите «Выбрать из файла» и откройте сохраненное в формате JPG или PNG факсимиле либо нарисуйте росчерк мышью. Разместите изображение в предусмотренном поле документа.
- Нажмите «Подписать» и дождитесь завершения обработки. Сохраните заверенный PDF-документ отдельно от исходного файла.
Возможности для компаний
PDF Commander подойдет организациям, которым важно работать с ПДФ-файлами локально и не передавать конфиденциальные документы во внешние сервисы. Подписание выполняется на компьютере сотрудника. Поддерживаются отечественные криптопровайдеры и носители Рутокен.
Софт входит в реестр российского ПО Минцифры, поэтому его можно использовать в проектах импортозамещения. Перейти на ПО можно без обязательного обновления парка техники. Софт поддерживает Windows, начиная с версии 7.0, требуется от 256 МБ ОЗУ.
Разработчики предлагают разные модели приобретения: можно выбирать между годовой подпиской, бессрочной и терминальной лицензией. Возможна установка на отдельные компьютеры или централизованное развертывание через групповые политики. При покупке лицензий на 10 и более рабочих мест обеспечивается приоритетная поддержка, назначается персональный менеджер.
Подписание PDF в других программах
Мы также протестировали другие способы подписания документов в формате PDF. Рассмотрим порядок действий и особенности каждого решения.
«КриптоПро PDF»
Это плагин для работы с ЭП в продуктах компании Adobe. Если на компьютере установлен «КриптоПро PDF», можно подписать ПДФ-файл электронной цифровой подписью как в Adobe Acrobat, так и в Acrobat Reader.
Но следует помнить: компания Adobe приостановила продажи ПО в Россию. Бесплатно можно использовать только просмотрщик Acrobat Reader. Программа не позволяет корректировать содержимое ПДФ-файлов, поэтому способ подойдет подразделениям, которые согласуют готовые документы. Оформить подписку на полнофункциональный редактор Acrobat в РФ не получится.
Инструкция:
- Установите плагин «КриптоПро PDF» и откройте документ в приложении Adobe.
- Перейдите в «Редактирование» → «Установки» → «Подписи» → «Создание и оформление» → «Подробнее». Выберите метод «КриптоПро PDF».
- Перейдите в «Инструменты» → «Сертификаты», нажмите «Поставить цифровую подпись» и выделите область.
- Выберите нужный СКПЭП, активируйте команду «Подписать» и после завершения процесса сохраните результат.
«КриптоАРМ»
Приложение позволяет заверять PDF-документы и проверять ЭП по одной или сразу пакетом. Поддерживает два формата квалифицированной подписи: PAdES и CAdES.
PAdES встраивается непосредственно в PDF, а для CAdES можно выбрать присоединенную или отсоединенную подпись. Отсоединенная создается отдельно, например как SIG-файл: наложить в PDF ЭП в этом случае означает, что программа сохранит SIG рядом с исходным документом. Для подписи также могут использоваться расширения P7S и SGN.
Пошаговая инструкция:
- Откройте «Документы» → «Подпись и шифрование» и загрузите ПДФ.
- Щелкните на «Подписать и зашифровать», выберите СКПЭП. При необходимости настройте штамп.
- Укажите папку сохранения и нажмите «Выполнить».
Онлайн-сервисы
В онлайн-сервисах можно подписывать PDF-документы через браузер. В зависимости от вида программного продукта они могут работать с установленным на ПК СКПЭП через криптопровайдер или поддерживать удаленную ЭП. В некоторых системах для подтверждения операции используется мобильное приложение. При работе с локальным ключом может понадобиться расширение браузера.
Алгоритм добавления ЭЦП онлайн:
- Авторизуйтесь в системе и загрузите ПДФ-документ, который необходимо подписать.
- Выберите вид ЭП и укажите СКПЭП.
- Подтвердите операцию и скачайте ПДФ-файл.
Перед загрузкой документов с персональными, финансовыми и другими конфиденциальными данными проверьте корпоративные правила информационной безопасности и условия обработки материалов сторонним сервисом.
Проверка электронной подписи в PDF
После заверения договора проверьте, корректно ли сформирована ваша ЭП. При получении документа от контрагента также важно убедиться в его подлинности и отсутствии изменений.
Покажем, как проверить электронную подпись в PDF Commander:
- Откройте ПДФ-документ. В разделе «Безопасность» нажмите на значок проверки. В появившемся окне отобразятся сведения о дате заверения и подписанте.
- Нажмите «Показать сертификат». Проверьте владельца, удостоверяющий центр, выдавший сертификат и его действительность.
- Оцените результат. Статус «Действительна» подтверждает успешную проверку и неизменность подписанных данных. «Недействительна» указывает на ошибку. «Неизвестно» означает, что программа не смогла подтвердить подлинность — возможно, нет связи с сервером УЦ.
Ошибки при подписании PDF электронной подписью
При возникновении ошибки важно определить ее причину. В таблице собрали типичные проблемы и способы их устранения.
Чтобы найти причину сбоя, сначала определите, на каком этапе он возник. Начните с доступности ключа и работы криптопровайдера. Если операция завершилась успешно, но результат проверки отрицательный, убедитесь, что PDF-файл не менялся. Также проконтролируйте совместимость формата с системой получателя.
Выбор решения для работы с подписанными PDF в компании
Выбирая программное обеспечение, сопоставьте его возможности с требованиями корпоративной инфраструктуры.
- Проверьте совместимость с сертификатами и криптопровайдерами компании, поддержку нужных форматов и верификацию контрагента.
- Выясните, обрабатываются ли ПДФ-файлы локально или передаются в облако. Учитывайте внутренние правила безопасности.
- Уточните совместимость с корпоративными ОС, возможность централизованной установки и развертывание на сервере. Если сотрудники работают вне офиса, проверьте, предусмотрен ли удаленный доступ.
- Проверьте доступность корпоративных лицензий на нужное количество рабочих мест, порядок обновлений и доступность технической помощи. Выясните, предоставляются ли услуги по настройке.
- Определите необходимый функционал: достаточно ли возможности ставить ЭЦП в готовые файлы или нужна работа с ПДФ.
Для подразделений, занимающихся подготовкой документов, будет удобен такой редактор, как PDF Commander. Софт рассчитан на полный цикл работы с документами: создание, конвертация, объединение и разделение, распознавание текста на сканах. Позволяет добавить подпись к PDF-документу: как SIG, так и P7S, а также SGN.
Заключение
При выборе ПО важно учитывать не только поддержку ЭП, но и безопасность обработки данных, совместимость с системами ЭДО и удобство внедрения. Если сотрудники не только заверяют ПДФ-файлы, но и занимаются подготовкой документации, стоит рассмотреть PDF Commander: он позволяет выполнять все операции от создания до подписания в одном окне.■ Рекламаerid:2W5zFG6YEWNРекламодатель: ИП Мелешников Алексей АлевтиновичИНН/ОГРН: 760403875115/309760413200022