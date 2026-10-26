Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

Успех башенной компании обычно измеряют числом башен и теснотой связи с сотовым оператором, но что если в долгосрочной перспективе совершенно иные факторы могут определять финансовую устойчивость компании и темпы ее развития? О том, как на рынке башенной инфраструктуры появился игрок с принципиально новой бизнес-моделью — в интервью с генеральным директором «Синерджи Телеком» Наталией Клюквиной.

CNews: Наталия, добрый день! Вы называете «Синерджи Телеком» независимой башенной компанией. Еще недавно в России башенная инфраструктура в основном воспринималась как часть операторского бизнеса. Как сформировалась нынешняя модель рынка и какое место в ней занимает независимый сегмент, который Вы представляете?

Наталия Клюквина: Исторически значительная часть башенной инфраструктуры действительно формировалась внутри операторских групп как элемент развития собственных сетей. По мере роста капиталоемкости строительства стало очевидно, что создание и управление физической инфраструктурой можно выделить в отдельный контур. Оператору совсем не обязательно владеть каждой башней, его цель — иметь надежный и экономически обоснованный доступ к необходимой инфраструктуре. Специализированная компания может создавать и эксплуатировать объекты, а оператор — использовать их на договорной основе, перенаправляя собственный капитал на оборудование, емкость сети, технологии и сервисы.

Наталия Клюквина, «Синерджи Телеком»: Наше преимущество — не в том, сколько башен нам принадлежит, а в том, как эффективно мы можем создавать и развивать инфраструктуру

Мы называем себя независимыми, так как не входим ни в одну из групп операторов связи, мы изначально можем работать с несколькими клиентами, обеспечивая мультиарендность и формируя инфраструктуру как самостоятельный рыночный актив.

И хотя внутри операторской группы модель мультиарендности тоже возможна, там могут возникать дополнительные сложности коммерческого взаимодействия и разграничения интересов операторов, независимость снижает риски, наша инфраструктура изначально более гибкая, ориентированная на несколько пользователей.

Рынок башенной инфраструктуры объединяет компании, которые строят, приобретают и эксплуатируют инфраструктуру для размещения телекоммуникационного оборудования (антенно-мачтовых сооружений, АМС) — башен, мачт, столбов и опор — и предоставляют место на ней операторам связи и другим арендаторам за плату.

CNews: В России уже сформировались крупные башенные компании. Какое место среди них занимает «Синерджи Телеком»?

Наталия Клюквина: На рынке действительно сформировалась группа крупных игроков, но рынок ими не ограничивается. Мы работаем с 2022 года и уже сегодня в обслуживании «Синерджи Телеком» находится более 1 700 опор, наша география охватывает 61 регион, а за 2025 год мы ввели 650 опор, объекты, находящиеся в нашем обслуживании, составляют примерно 1,4% российского парка башенной инфраструктуры.

Но на сегодняшний день число объектов в собственности не определяет долгосрочный успех и финансовую эффективность. Мы не собираемся догонять лидеров по количеству башен. Мы работаем по принципиально другой бизнес-модели, выстраиваем платформу «Синерджи Телеком» — систему, которая соединяет капитал инвесторов с потребностью операторов в новой инфраструктуре. Наше преимущество — не в том, сколько башен принадлежит нам напрямую, а в том, как эффективно мы можем создавать и развивать инфраструктуру вместе с инвесторами и операторами.

CNews: Вы называете «Синерджи Телеком» платформой. Что именно стоит за этим понятием? Ведь другие башенные компании также привлекают капитал и строят объекты. В чем тогда принципиальное отличие вашей модели?

Наталия Клюквина: Отличие не в самом факте привлечения денег, а в том, как организован бизнес. Вместо того чтобы привлекать кредиты в «Синерджи Телеком» и направлять все средства на строительство за счёт одного баланса, мы выстраиваем модель, при которой капитал инвесторов привлекается в отдельные SPV (термин от англ. SPV — special-purpose vehicle — компания специального назначения, создающаяся под определенную цель) под конкретные инфраструктурные проекты. В результате каждый новый проект получает собственную финансовую основу, инвесторы приобретают понятный механизм входа в телеком-инфраструктуру, операторы — новые площадки под единым профессиональным управлением, а мы — возможность распределять финансовую нагрузку и продолжать развитие.

Наша роль при этом не ограничивается привлечением средств. Мы организуем создание инфраструктуры, привлечение операторов в качестве арендаторов, эксплуатацию объектов и управление ими на протяжении всего жизненного цикла.

Мы масштабируем подход, на котором наш бизнес строится изначально, являясь мостом между капиталом и операторами, через который профессиональный инвестор может участвовать в отдельных инфраструктурных портфелях, а значит и в развитии всего рынка телекоммуникационной инфраструктуры страны. Ему не нужно создавать собственную башенную компанию с нуля или приобретать отдельные башни: через нас как платформу профессиональный капитал может участвовать в отдельных инфраструктурных портфелях, опираясь на уже существующие команду, процессы, компетенции и отношения с операторами.

CNews: Как инвестору оценивать экономику инфраструктурного портфеля?

Наталия Клюквина: Важно рассматривать портфель как управляемый инфраструктурный бизнес — с прозрачными доходами, расходами и ответственностью за результат. За результатом стоит работа с загрузкой площадок, организация эксплуатации, контроль затрат и договорных обязательств, решение земельных вопросов и взаимодействие с подрядчиками.

В нашей модели рентабельность по EBITDA инфраструктурного портфеля превышает 80%. Речь именно об операционной экономике активов, а не о рентабельности самого АО и не о доходности вложенного капитала.

CNews: Высокая операционная маржинальность может создать впечатление, что башню достаточно построить, а дальше она работает почти самостоятельно. Так ли это?

Наталия Клюквина: Одной цифры маржинальности недостаточно: собственник должен понимать, как она формируется, за счет чего обеспечивается загрузка объектов и какие расходы необходимы для их эксплуатации и развития. Построить башню и разместить оборудование — только начало, далее для оператора важна надежная работа площадки. У нас работает круглосуточный мониторинг инфраструктурных объектов и система реагирования, особенно это важно в удаленных территориях, где сама организация выезда и логистика создают дополнительные сложности и нельзя принимать на себя излишние риски.

Собственники активов могут быть разными, но система управления, стандарты эксплуатации и ответственность за исполнение должны быть понятными и едиными.

CNews: Ваш слоган — «Мы там, где другим сложно». Как это проявляется в конкретных проектах?

Наталия Клюквина: Работа в сложной географии и труднодоступных территориях — часть нашей специализации. Между решением построить объект и работающей площадкой находятся земельные вопросы, энергетика, логистика, проектирование, строительство и последующая эксплуатация. Наша компетенция — собрать эти процессы в единую систему и довести проект до работающего объекта. При этом сложность сама по себе не является целью: у проекта должны быть техническое решение, понятные условия реализации и экономическое обоснование. Мы ищем технические и организационные решения с учётом реальных условий на месте и доводим строительство до результата.

Например, в Иркутской области, в городе Киренске, мы реализовали проект на улице Школьной в микрорайоне Гарь, чтобы обеспечить связью школу. Локация находится примерно в 900 километрах от Иркутска. Автомобильной дороги к объекту нет, а доставка материалов возможна только по ледовой переправе через реку Киренгу.

Сложности возникли и непосредственно на строительной площадке: поблизости нет бетонного завода. Поэтому бетонную смесь готовили самостоятельно, для раствора использовали растопленный снег, а фундамент прогревали греющим кабелем, подключённым к генератору.

CNews: Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке башенной инфраструктуры? Какие факторы будут оказывать наибольшее влияние в ближайшие годы?

Наталия Клюквина: В ближайшие годы потребность в новых площадках сохранится. На неё влияют задачи расширения покрытия, увеличение ёмкости сетей и подготовка к внедрению новых технологий. При этом стоимость строительства и эксплуатации делает всё более значимым эффективное использование каждого объекта. Если площадка позволяет разместить оборудование нескольких операторов, это помогает распределять расходы и получать дополнительный арендный доход.

Наталия Клюквина, «Синерджи Телеком»: Работа в сложной географии и труднодоступных территориях — часть нашей специализации

Вместе с тем мультиарендность не заменит новое строительство. В удалённых территориях, в зонах с недостаточным покрытием и в местах, где существующие площадки не подходят по техническим параметрам, потребуются новые объекты. Рынок будет развиваться за счёт сочетания этих подходов.

Для независимых башенных компаний дополнительным фактором роста станет способность работать с разными источниками капитала и управлять инфраструктурой разных собственников. В нашей оценке рынка мы рассматриваем дальнейшее развитие TowerCo как сочетание строительства, повышения эффективности использования активов и расширения независимого сегмента.

CNews: Ограничивается ли перспектива этой инфраструктуры размещением оборудования базовых станций?

Наталия Клюквина: Мы хотим повышать отдачу не столько за счет строительства новых объектов, сколько за счет развития возможностей уже созданной инфраструктуры. И тут в качестве дополнительного направления развития с собственной экономикой мы хотим использовать часть подходящих площадок для размещения небольших вычислительных узлов и развития распределенной вычислительной инфраструктуры. Это может быть инфраструктура для локальной обработки и хранения данных, мониторинга, интернета вещей и отдельных решений умного города.

Интерес к этому направлению растёт на фоне запроса на устойчивость к отказам цифровой инфраструктуры. Распределённые вычислительные узлы на базе наших объектов могут стать дополнительным уровнем надежности цифровых сервисов: позволят размещать вычислительные мощности ближе к пользователям, распределять нагрузку и резервировать отдельные функции. При грамотно выстроенной архитектуре это повышает живучесть и устойчивость всей системы, снижая зависимость от отдельных крупных центров обработки данных.

Пока это наше отдельное направление проработки, еще не массово запущенный продукт. Мы оцениваем экономику и отбираем площадки, где энергоснабжение, каналы связи и условия эксплуатации позволяют размещать вычислительные узлы. «Синерджи Телеком» может обеспечивать инфраструктурную основу таких проектов, тогда как технологическое оборудование и цифровые сервисы будут предоставлять профильные партнёры.