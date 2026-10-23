Как распознать инсайдера в компании. Опыт федеральной сети магазинов

руководитель отдела информационной безопасности сети магазинов «Улыбка радуги»



Рядовые сотрудники привыкли думать, что главная угроза – это хакеры, где-то там за периметром. Но ИБ-специалисты знают, что не меньшую опасность представляют инсайдеры. У них уже есть легальный доступ к системам, и они точно знают, где находятся ценные данные. Риск в том, что такого нарушителя легко обнаружить лишь постфактум – когда база данных утекла конкурентам, а деньги выведены. Практическими кейсами делится Дмитрий Антонов, руководитель отдела информационной безопасности сети магазинов «Улыбка радуги». Здесь настроили систему защиты от утечек (DLP) так, чтобы она помогала выявлять риски до того, как компания понесет потери.

Предыстория

В информационной безопасности я больше 20 лет. Пришел в профессию сразу после университета: начинал специалистом по информационной безопасности в банке. Затем работал над проектами в крупных компаниях: внедрял системы защиты данных, выстраивал процессы управления рисками ИБ, расследовал инциденты. В «Улыбке радуги» отвечаю за информационную безопасность с 2025 года. В зоне моей ответственности:

защита конфиденциальной информации и персональных данных от утечек;

выявление нарушений в бизнес-процессах и предотвращение мошенничества;

управление правами доступа к информационным ресурсам компании;

контроль соблюдения трудовой дисциплины и учет рабочего времени.

Изображение сгенерировано ИИ У инсайдеров уже есть легальный доступ к системам, и они точно знают, где находятся ценные данные

В приоритете остается защита информации: коммерческой тайны, финансовой отчетности, персональных данных. Основным рабочим инструментом для борьбы с внутренними инцидентами стала система «СёрчИнформ КИБ». С ее помощью мы своевременно выявляем нарушения, проводим расследования и предотвращаем финансовые и иные потери. Приведу несколько примеров.

История №1. «Слив» по незнанию

Система защиты от утечек информации (DLP) зафиксировала попытку выгрузки Excel-файла на личную почту. Стали выяснять обстоятельства. Оказалось, что бухгалтеру нужно было поработать из дома, а оформлять удаленный доступ показалось долго. Поэтому она решила отправить зарплатную ведомость на личную почту, чтобы доработать документ уже из дома. В файле содержались более 300 строк с персональными данными и суммами выплат.

В момент выгрузки документа в «СёрчИнформ КИБ» сработала политика безопасности «персональные данные + внешний адрес». Письмо автоматически заблокировалось программой. Оно не ушло за периметр компании, а сотрудница получила уведомление: «Отправка документа запрещена политиками безопасности».

Итог. Отдел ИБ провел разъяснительную беседу с сотрудницей: для неё повторно провели обучение правилам информационной безопасности, рассказали, как безопасно передавать данные и работать с конфиденциальными документами.

Автоматическая блокировка — самый быстрый способ предотвратить инцидент, в частности утечку информации. Поэтому в компании настроены блокировки для писем и вложений по содержимому. Например, нельзя пересылать файлы с грифом «Коммерческая тайна», «ДСП» за пределы корпоративного периметра. И атрибутам — нельзя прикреплять вложения формата *xlsx.

История №2. Складские приписки

Склад и логистика — святая святых ритейла. Потери там неизбежны: бой, истекшие сроки, кражи и пр. Их закладывают в бюджет и измеряют ключевыми показателями эффективности (KPI). Когда потери начали расти из месяца в месяц, а отчетность оставалась прежней, мы стали искать причину.

Аномалию нашли на одном из складов. «СёрчИнформ КИБ» обнаружил в корпоративном мессенджере подозрительную переписку кладовщика с закупщиком. Триггерными стали фразы: «спишем на бой», «у нас минус, надо перекрыть», «забей в акте лишнее», «давай занулим остатки».

Начали расследование. Помог отчет по связям пользователей. Через граф отношений в «Консоль аналитика» (Analytic Console) перешли в конкретную переписку и увидели, что кладовщик вместе с некоторыми менеджерами по закупкам стали завышать процент брака. Они решили списывать на «бой» то, что на самом деле выводили через «серые» схемы и продавали. А чтобы их не поймали, начали подгонять отчётность: в документах все было красиво, потери в рамках норматива, ключевые показатели эффективности выполнены.

В этой истории нам повезло: схему заметили вовремя, когда ее провернули впервые. Ущерб составил пару сотен тысяч рублей. Если бы не замечали дольше, потери исчислялись бы миллионами. При этом мы бы продолжали верить, что у нас образцовый склад.

Итог. Виновные были уволены, а мошенническая схема пресечена. Но главным результатом стало изменение системы показателей эффективности для склада. Мы пересмотрели метрики, добавили контрольные точки и этапы, которые теперь согласовываются через отдел ИБ. Прежняя система поощряла отчетность «все хорошо» и тем самым мотивировала скрывать проблемы. Теперь такие схемы скрыть почти невозможно.

Таким образом нам удалось убрать причину, по которой сотрудники шли на нарушение, а не только наказать виновников инцидента.

История №3. Коррупция в аренде

В нашем бизнесе расположение магазина определяет многое. Удачная локация — прибыль, неудачная — убытки. За аренду отвечает департамент развития. Менеджер этого департамента в течение нескольких месяцев согласовывал заведомо провальные помещения. Магазины открывались, но не окупались и закрывались в течение полугода.

«СёрчИнформ КИБ» обнаружил аномалию. Программа зафиксировала письма, которые сотрудник отправлял брокерам по недвижимости. Сработала политика безопасности по фразам: «моя доля», «откат», «премия с квадрата», «непроходной адрес, но подпишем».

Расследование запустили по цепочке:

Выгрузили историю переписки менеджера с брокерами за полгода. Получили список адресов, которые он согласовывал. Передали эти адреса в экономическую безопасность для аудита.

Подтвердили мошенническую схему: брокеры платили менеджеру «откаты» за включение в план заведомо неудачных точек. Чем хуже локация, тем выше комиссия — собственник такого помещения готов платить любому, кто его арендует.

По итогам расследования подсчитали, что за семь месяцев менеджер получил около 2 млн рублей, убытки компании — кратно больше. Материалы, собранные с помощью «СёрчИнформ КИБ», использовались для возбуждения уголовного дела по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и легли в основу доказательной базы. Следствие продолжается.

История №4. Слив закупочных цен

В «СёрчИнформ КИБ» мы получили уведомление: одна из сотрудниц компании попыталась отправить Excel-файл с конфиденциальной информацией через личный аккаунт в Telegram, установленный на рабочем компьютере.

Файл содержал коммерческую тайну — закупочные цены по всей номенклатуре товаров, пересекающихся с конкурентом. Инцидент серьезный, но так как Telegram у нас запрещен для передачи данных, документ остался внутри контура.

Выяснилось, что сотрудница планировала переход к прямому конкуренту. За 10 дней до увольнения она собрала всю актуальную информацию с закупочными ценами и попыталась слить их будущему работодателю.

В результате сотрудницу уволили по соглашению сторон. А «СёрчИнформ КИБ» помог предотвратить инцидент и избежать финансовых потерь, если бы конкурент получил базы с ценами.

В ритейле контроль данных — это база

Розничная сеть — это тысячи транзакций в день, десятки точек продаж, большой штат сотрудников с прямым доступом к персональным данным покупателей. Именно это делает ритейл уязвимой сферой для внутренних угроз.

Поэтому мы используем систему предотвращения утечек. Программа позволяет:

Собирать доказательства нарушений. Система фиксирует действия пользователей: переписку, отправленные файлы, посещенные сайты. По этим данным можно восстановить хронологию инцидента.

Система фиксирует действия пользователей: переписку, отправленные файлы, посещенные сайты. По этим данным можно восстановить хронологию инцидента. Контролировать каналы утечки: почту, мессенджеры и ВКС-сервисы, облачные хранилища, внешние устройства, подключение к удаленному рабочему столу и др.

почту, мессенджеры и ВКС-сервисы, облачные хранилища, внешние устройства, подключение к удаленному рабочему столу и др. Выявлять инсайдерские угрозы. Система замечает подозрительные действия: массовое скачивание документов, удаление больших объемов данных, нетипичное поведение сотрудников.

Система замечает подозрительные действия: массовое скачивание документов, удаление больших объемов данных, нетипичное поведение сотрудников. Анализировать риски. Аналитика помогает сопоставить данные и обнаружить корпоративное мошенничество, коррупционные схемы, несанкционированные действия работников.

Аналитика помогает сопоставить данные и обнаружить корпоративное мошенничество, коррупционные схемы, несанкционированные действия работников. Запускать мониторинг по готовым политикам. Шаблоны вроде «Откаты», «Воровство», «Коммерческий подкуп» и др. помогают настроить контроль под конкретную задачу расследования. И сэкономить время на ручной настройке.

Какой вывод сделали

Контроль пользователей — ключевая мера защиты от внутренних угроз. Даже компетентный сотрудник может по ошибке навредить компании. Но мониторить ситуацию в компании без специализированных средств практически невозможно. Слишком много данных в цифре, слишком много каналов, через которые данные можно передать. Ручной контроль здесь — заведомо проигрышная стратегия. Система предотвращения утечек (DLP) помогает нам оперативно выявлять инциденты — обнаруживать их еще на стадии подготовки — и снижать ущерб от нарушений.

Технические средства работают в связке с управленческими процедурами. Это делает бизнес-процессы прозрачными, снижает риски человеческого фактора и приучает сотрудников ответственно относиться к информационной безопасности. В результате компании больше доверяют, а ее ИТ-среда становится устойчивее.