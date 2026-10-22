Галимжан Есенов: биография, образование и общественная деятельность

Галимжан Шахмарданович Есенов — казахстанский предприниматель и филантроп, основатель Научно-образовательного фонда имени академика Шахмардана Есенова. Значительную часть своей общественной деятельности он посвятил поддержке образования, науки и молодых специалистов в Казахстане.

Есенов родился 10 марта 1982 года в Алматы. Его семья тесно связана с историей казахстанской науки. Дед Галимжана Есенова — академик Шахмардан Есенов — был известным геологом, возглавлял Академию наук Казахской ССР и был удостоен Ленинской премии.

Образование

Галимжан Есенов получил образование в нескольких областях.

Он изучал экономику и менеджмент в Евразийском институте рынка, затем получил юридическое образование в Казахстанском гуманитарно-юридическом университете. Позднее продолжил обучение за рубежом и окончил программу Executive MBA в University of Chicago Booth School of Business.

От идеи сохранить память — к поддержке молодых ученых

Идея создать организацию, которая будет носить имя Шахмардана Есенова, появилась у Галимжана Есенова в 2012 году. Рассматривались разные форматы — от проектов, посвященных наследию академика, до поддержки науки. В итоге Есенов решил сосредоточиться на помощи молодым исследователям и студентам

В 2013 году был основан Научно-образовательный фонд имени академика Шахмардана Есенова. Фонд сосредоточился на поддержке студентов, молодых ученых и специалистов.

Галимжан Есенов, казахстанский предприниматель и филантроп

Позже появились программы в области точных и естественных наук, инженерии, IT и медицины. В числе инструментов поддержки — образовательные гранты, стипендии, научные стажировки и программы профессионального развития.

За время работы фонд Есенова реализовал 53 программы и проекта, а число выделенных грантов превысило 2 700.

Первые международные стажировки

Одной из первых конкурсных программ фонда стали научные стажировки в зарубежных лабораториях.

Среди участников первого набора был Тамерлан Сейдахметов. Позднее он поступил в магистратуру Стэнфордского университета*, а после окончания учебы продолжил карьеру в Apple.

«Когда Тамерлан поступил в магистратуру Стэнфорда, я понял, что мы движемся в правильном направлении. В Казахстане много талантливых молодых людей. Иногда им не хватает только возможности сделать следующий шаг — получить новые знания, опыт, оказаться в сильной профессиональной среде. Таким людям нужно помогать раскрывать свой потенциал и давать новые возможности», — говорит Галимжан Есенов.

История Аскарбека Оракова и Назгуль Сакеновой

Аскарбек Ораков и Назгуль Сакенова участвовали сразу в нескольких программах фонда.

Оба становились победителями нескольких программ. Они проходили научные стажировки за рубежом, участвовали в летней школе Yessenov Data Lab. Позднее фонд частично поддержал их обучение в магистратуре во Франции.

Аскарбек и Назгуль продолжили заниматься наукой, получили степени PhD, а затем были приглашены работать в Гарвард. Параллельно с профессиональной карьерой сложилась и их семейная история: они поженились, у них родилась дочь.

К столетию Шахмардана Есенова

В 2027 году исполнится 100 лет со дня рождения Шахмардана Есенова. К этой дате фонд участвует в создании монумента академику на территории Yessenov University в Актау.

Пространство вокруг него планируется благоустроить и сделать частью университетской среды, которой смогут пользоваться студенты.

Общественная и благотворительная деятельность

Научно-образовательный фонд — важное, но не единственное направление общественной деятельности Галимжана Есенова.

Он возглавляет попечительский совет корпоративного фонда «Смелость быть первым», который организует Алматы Марафон — одно из крупнейших массовых спортивных мероприятий Казахстана.

С 2014 года Есенов входит в попечительский совет благотворительного фонда «Дом мамы». Организация оказывает помощь женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и занимается профилактикой социального сиротства.

Еще одним направлением для него стали шахматы. В 2015–2020 годах Есенов занимал пост президента Казахстанской федерации шахмат и участвовал в развитии и популяризации этого вида спорта в стране.