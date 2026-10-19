От закупки оборудования к устойчивости сервисов: как меняется управление ИТ-инфраструктурой

руководитель направления «Инфраструктурные решения» «Крок»



Удорожание оборудования и непредсказуемые сроки поставок заставляют компании пересматривать подход к развитию ИТ-инфраструктуры. Октябрьские события на рынке ЦОД усилили внимание к другой стороне инфраструктурного планирования – готовности бизнеса к длительной недоступности площадок. Как повысить отдачу от действующих мощностей, точнее планировать закупки и обеспечить восстановление критичных сервисов без избыточных затрат, рассказывает Александр Сысоев, руководитель направления «Инфраструктурные решения» «Крок».

Цены и сроки поставки меняют правила планирования

Российский рынок инфраструктурного оборудования прошел пик форсированных закупок. По оценке «Квадрант Технологий», в 2025 году количество приобретенных серверов сократилось на 26%, а систем хранения данных — на 21% по сравнению с 2024 годом. При этом в денежном выражении рынок серверов вырос на 4%, а рынок СХД сократился на 5%. Эти показатели отражают не только ценовую динамику, но и изменение состава закупаемого оборудования.

В 2026 году рост стоимости оборудования продолжился. Масштаб удорожания зависит от сегмента и конфигурации: по данным Yadro, основанным на мониторинге закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, средняя стоимость типового сервера в первом полугодии выросла примерно на 25%. На объем и структуру закупок, а также стоимость оборудования влияет несколько факторов.

Во-первых, после этапа ускоренного импортозамещения компании перешли к более избирательному внедрению отечественных решений. Крупные заказчики провели тестирование, однако не все пилоты сразу перешли в промышленную эксплуатацию: выбор поставщика, проверка совместимости, интеграция в ИТ-ландшафт и согласование целевой архитектуры могли занимать многие месяцы. Сегодня бизнес возвращается к части отложенных проектов уже с более высокими требованиями к поддержке, зрелости продуктов и управляемости технологического стека.

© .shock / Фотобанк Фотодженика в центре внимания должен быть не объем закупленного оборудования, а стоимость работы бизнес-сервисов и готовность восстановить их в согласованные сроки

Во-вторых, на стоимость компонентов все сильнее влияет мировой спрос на вычисления для искусственного интеллекта. Производители памяти перераспределяют мощности в пользу серверной DRAM и HBM, а развитие ИИ-инференса увеличивает потребность в корпоративных SSD. По прогнозу TrendForce от 30 сентября 2026 года, контрактные цены на обычную DRAM в IV квартале могут вырасти на 10–15% к предыдущему кварталу, на NAND Flash — на 15–20%. Для корпоративных SSD аналитики ожидают ускорения роста цен на фоне высокого спроса со стороны облачных провайдеров.

Это прогноз по компонентам, а не индекс удорожания готовых серверов: итоговая цена системы зависит от конфигурации, условий контракта и цепочки поставок. Риски доступности и сроков также необходимо оценивать отдельно для конкретных GPU- и HPC-конфигураций и массовых серверных решений.

Компаниям важно точнее расставлять инвестиционные приоритеты, сохраняя баланс между развитием инфраструктуры и устойчивостью действующих сервисов. Поэтому инфраструктурная стратегия должна учитывать стоимость владения, доступность резервных мощностей, допустимое время простоя и готовность к восстановлению при отказе оборудования или недоступности площадки.

Повышать отдачу от действующих мощностей

При росте цен бизнесу стоит начинать с аудита фактической загрузки инфраструктуры — вычислительных ресурсов, хранилищ, сетевых мощностей и GPU. Такой анализ позволяет выявить избыточные квоты, неиспользуемые среды, дублирование и неравномерную загрузку, а затем перераспределить мощности между сервисами. Важно оценивать не только среднюю утилизацию, но и пиковые нагрузки, запас на отказ и ограничения по производительности: высокая загрузка сама по себе не равна эффективности.

Одновременно компании могут стандартизировать базовый технологический стек: сокращать неоправданное разнообразие ОС, СУБД, платформ виртуализации и контейнеризации, унифицировать мониторинг и резервное копирование. Это упрощает автоматизацию и сопровождение, но эффект следует сопоставлять с затратами на миграцию, требованиями к совместимости и риском зависимости от одного поставщика.

Частные облака и автоматизация предоставления ресурсов помогают сделать управление мощностями регулярным процессом. Гибридная модель позволяет размещать разные классы нагрузок на собственных площадках и в облаке с учетом стоимости, требований информационной безопасности, предсказуемости потребления и допустимого риска. Перенос части затрат из CAPEX в OPEX может дать гибкость, однако сам по себе не гарантирует снижения TCO: для постоянно нагруженных систем собственная инфраструктура в ряде случаев экономичнее аренды.

Управление ИТ-услугами и активами при этом теснее связывается с бюджетной моделью. Совокупную стоимость владения целесообразно считать не только для сервера или лицензии, но и для бизнес-сервиса либо класса нагрузок — с учетом оборудования, ПО, поддержки, электроэнергии, персонала и потенциальных простоев. Такой подход позволяет сопоставлять стоимость доступности, отказоустойчивости и масштабирования с ценностью конкретного бизнес-процесса.

Резервирование по критичности, а не по объему

Повышение утилизации не должно снижать согласованный уровень надежности. При ограниченном бюджете важно определить критичность каждого сервиса и закрепить допустимое время восстановления (RTO) и допустимую потерю данных (RPO). На этой основе можно выбирать объем резервирования и экономически обоснованную архитектуру.

Резервный ЦОД как почти полная копия основной площадки необходим далеко не для всех нагрузок. Для платежного шлюза или непрерывного производства может потребоваться горячий резерв с минимальным временем переключения. Для внутренней отчетности, архивов или части аналитических задач допустимо восстановление из резервной копии в согласованное бизнесом время. Сценарий определяется последствиями простоя и потери данных, а не единой нормой для всех систем.

При этом планы непрерывности должны учитывать не только локальные отказы оборудования, но и длительную недоступность площадки — актуальность такого сценария вновь подчеркнули октябрьские события. Здесь важно не только сохранить данные, но и обеспечить мощности для возобновления работы: резервные копии не заменяют серверы, СХД и GPU.

Поэтому сокращение избыточного дублирования второстепенных ресурсов нужно сочетать с независимым резервом для критичных сервисов. Площадки важно географически разнести и минимизировать их зависимость от общих причин отказа — в энергоснабжении, каналах связи и инженерных системах. Экономия на резерве оправдана, только если риск простоя и возможный ущерб приемлемы для бизнеса. Задача оптимизации — убрать неоправданную избыточность, сохранив необходимый запас устойчивости.

Планировать мощности и закупать точнее

Аудит загрузки и оценка требований к резервированию помогают определить, какие потребности можно закрыть перераспределением ресурсов, а где необходимы новые мощности. Следующий шаг — выбрать конфигурации под конкретные нагрузки и согласовать сроки поставки с планами запуска сервисов.

Что закупать

Структура спроса на хранение становится неоднородной. Для систем с жесткими требованиями к задержкам, пропускной способности и доступности востребованы производительные СХД. Одновременно часть компаний ищет более экономичные варианты: серверы с большим количеством дисков, программно-определяемые хранилища (SDS) и облачные сервисы. Выбирать решение следует под требования конкретной нагрузки, отдельно оценивая производительность и отказоустойчивость.

Отраслевая специфика влияет на требования к архитектуре. В ритейле потоковая аналитика и обработка продаж в реальном времени могут требовать низких задержек, в промышленности телеметрия и цифровые двойники — устойчивой обработки больших массивов данных, в финансовом секторе скоринг и антифрод — предсказуемого времени отклика. Однако выбор зависит от профиля конкретной нагрузки, требований к доступности и экономики решения, а не только от отрасли.

В вычислительном сегменте отдельным источником спроса становятся ИИ-проекты. Для них важно оценивать не только цену GPU-серверов, но и стоимость полезных вычислений на протяжении жизненного цикла комплекса.

GPU-инфраструктура: дефицит шире, чем нехватка ускорителей

По оценкам TrendForce, рост спроса на ИИ-системы создает узкие места в производстве памяти HBM и передовой корпусировке чипов, а удорожание компонентов повышает стоимость готовых серверных комплексов. Поэтому при планировании закупок важно оценивать цену и сроки поставки всей конфигурации, а не только доступность GPU.

При этом поставка оборудования — лишь один из этапов запуска. Высокоплотным GPU-кластерам необходимы достаточные мощности электропитания и охлаждения, пропускная способность сети и производительность систем хранения данных. Рост нагрузки на энергосистемы отражают оценки Gartner: по итогам 2026 года мировое потребление электроэнергии дата-центрами может оказаться на 26% выше уровня 2025 года. Поэтому закупку серверов, подготовку инженерной инфраструктуры и ввод сервисов в эксплуатацию нужно планировать совместно, чтобы оборудование не простаивало из-за неготовности площадки.

В GPU-инфраструктуре действует тот же принцип резервирования по критичности, но сценарий восстановления зависит от задачи. При обучении моделей может быть допустима остановка с последующим возобновлением из контрольной точки на совместимых ресурсах. Для продуктивного инференса приоритет — сохранить бизнес-функцию: перенаправить запросы, временно использовать более компактную модель или перейти в ограниченный режим. Полная горячая копия GPU-кластера не всегда экономически оправдана: резервировать следует необходимый бизнесу уровень сервиса, а не обязательно весь комплекс оборудования.

Как закупать

На фоне роста цен и нестабильных сроков поставки компаниям имеет смысл планировать потребности в мощностях на горизонте двух-трех лет, но не закупать весь объем заранее. Для критичных компонентов можно предусматривать раннее резервирование производственных и поставочных слотов, рамочные соглашения с фиксацией условий, поэтапное финансирование и поставки под подтвержденные этапы проектов. Стоит также согласовать альтернативные спецификации и условия замещения, а при использовании облачных GPU-мощностей — возможность резервирования необходимой емкости. Такой подход снижает риск задержек, не заставляя замораживать капитал в оборудовании, которое может устареть или оказаться невостребованным.

Меняется и организация закупок. Консолидация потребностей по-прежнему может давать ценовое преимущество, но экономию следует сравнивать со стоимостью задержки конкретного проекта. Для критичных компонентов иногда разумнее разделять поставки и заранее проверять доступность комплектующих, поддержку и условия замены. Решение должно учитывать не только цену закупки, но и срок готовности сервиса к работе.

Снижать риски за счет архитектурной экспертизы

Оптимизация действующих мощностей, внедрение нового оборудования и подготовка резервных площадок требуют единого архитектурного подхода. При этом необходимо определить, какие компетенции сохранять внутри компании, а где привлекать внешних исполнителей. Выбор между инсорсингом и аутсорсингом не сводится к экономии на подрядчике: внутренняя команда знает бизнес-процессы и ограничения ИТ-ландшафта, тогда как внешняя экспертиза бывает необходима для проектирования и внедрения сложных разнородных систем. Рациональная модель — сохранять внутри ответственность за архитектуру, требования и эксплуатацию, привлекая интегратора там, где он сокращает сроки и технологические риски.

Вендоры глубоко знают собственные продукты, но надежность инфраструктуры определяется совместной работой серверов, хранения, сетей, платформ виртуализации, резервного копирования и средств защиты. Поэтому до промышленного запуска важно проверить совместимость компонентов, отработать сценарии отказов и восстановления, сетевые политики, мониторинг и разграничение доступа. Без интеграционных испытаний и понятного распределения ответственности стоимость простоя может многократно превысить кажущуюся экономию на внедрении. Критерий выбора исполнителя — совокупная стоимость результата и рисков на протяжении жизненного цикла, а не только цена работ.

Отдельное направление экспертизы — проверяемая переносимость сервисов между площадками и операторами. Готовность резервного провайдера предоставить мощности еще не гарантирует быстрого восстановления конкретного сервиса: доступные ресурсы нужно включить в работающий технологический контур. Поэтому необходимо проверять не только совместимость платформ, инструменты резервного копирования, сетевую связность и лицензии, но и распределение ответственности сторон и готовность провайдера к одновременному восстановлению сервисов нескольких клиентов. Задача архитектурной команды и интегратора — заранее отработать этот сценарий и подтвердить, что сервис можно восстановить в согласованные с бизнесом сроки.

ИТ-стратегия на реалистичном горизонте

Инфраструктурная стратегия сегодня требует не попытки угадать рынок на годы вперед, а регулярной переоценки потребностей бизнеса, имеющихся мощностей, стоимости капитала и условий поставки. Компаниям полезно сочетать разные инструменты развития инфраструктуры: продлевать срок службы исправного оборудования при наличии поддержки и контроле рисков, повышать отдачу от действующих ресурсов и инвестировать в новые мощности под подтвержденную бизнес-потребность. При этом для традиционных сервисов и GPU-кластеров необходимо учитывать различия в экономике и ограничениях.

Критерий инвестиций — не минимальный TCO сам по себе, а экономически обоснованный баланс стоимости, доступности сервисов и устойчивости инфраструктуры. Резервные копии сохраняют данные, но не заменяют мощности для восстановления работы. Поэтому в центре внимания должен быть не объем закупленного оборудования, а стоимость работы бизнес-сервисов и готовность восстановить их в согласованные сроки.