Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

За последние годы открытый исходный код (open source) в России перестал быть исключительно инструментом разработки: сегодня это один из факторов технологического развития. Поэтому все большее значение приобретает не только создание новых технологий, но и формирование среды, в которой разработчики, компании, университеты и государственные организации смогут совместно развивать проекты, обмениваться опытом и делать решения доступными для всей отрасли. Одну из таких сред формирует платформа «Мос.Хаб». CNews выяснил, какие возможности новый ресурс может предоставить отечественным разработчикам.

Как открытый код стал частью российской ИТ-инфраструктуры

Российское сообщество пользователей и разработчиков свободного ПО сформировалось в середине 1990-х годов. В начале 2000-х вокруг Linux и других открытых систем развивались коммерческие дистрибутивы, инфраструктурные проекты и профессиональные сообщества.

Сдвиг обозначился в конце 2010-х годов. Бизнес стал рассматривать открытый код как инструмент развития инженерной культуры, проверки архитектуры и привлечения специалистов. После 2022 года добавилась потребность в устойчивой среде с российскими репозиториями, средствами сопровождения и профессиональными сообществами.

Уровень использования открытого кода российскими компаниями в 2026 году приблизился к 90%

Ожидания отрасли отражает опрос ICT.Moscow, проведенный в апреле 2026 года среди представителей ИТ-сферы. По итогам опроса 36% респондентов полагают, что российские репозитории будут охотнее выбирать как альтернативу зарубежным платформам хранения и совместной разработки кода. Еще 46% называют искусственный интеллект фактором роста числа открытых проектов.

Обзор ICT.Moscow и «Мос.Хаба» отмечает, что по некоторым оценкам уровень использования открытого кода российскими компаниями в 2026 году приблизился к 90%, а Москва лидирует среди регионов по числу открытых проектов. Однако масштаб применения не равен зрелости совместной разработки. Барьерами остаются разрозненность сообществ, недостаток системности в работе и слабое взаимодействие участников.

Зачем компаниям публиковать собственные разработки

Открытие проекта — не благотворительность и не демонстрация исходников. Это способ превратить локальную разработку в актив для многократного использования. Если команда публикует библиотеку, комплект средств разработки, плагин или средство автоматизации, другим участникам не приходится решать ту же задачу заново. Ресурсы можно направить на продуктовые функции, безопасность и надежность.

Автор тоже получает практическую отдачу. Внешние пользователи находят пограничные сценарии, предлагают исправления и проверяют решение в разных средах. Публичный проект показывает инженерные компетенции организации и помогает специалистам оценить ее технологический стек. Для вузов это доступ к реальному коду и современным процессам разработки.

Экономический эффект возникает в ходе повторного использования и совместного сопровождения. Компания сокращает параллельную разработку одинаковых компонентов, получает обратную связь и формирует круг пользователей. Отрасль накапливает совместимые инструменты и опыт, который не замыкается внутри одной команды.

До публикации нужно определить полезную часть продукта, проверить права и зависимости, удалить секреты, выбрать лицензию и подготовить документацию. После релиза необходимы правила участия, обработка ошибок, обновления и ответственный сопровождающий. Без этой работы репозиторий становится архивом, а не развиваемым ресурсом.

Почему одного репозитория недостаточно

Совместная разработка включает не только хранение файлов. Командам нужны управление версиями и задачами, база знаний, сборка релизов, обсуждение изменений, контроль качества и проверка безопасности. В несвязанных сервисах участнику сложнее понять состояние проекта, а владельцу — сохранить правила и историю решений.

Платформа открыта для ИТ-отрасли с 2023 года

Эту задачу решает «Мос.Хаб» — публичная облачная платформа для разработки и сопровождения ПО в экосистеме «МосТех». Она бесплатно доступна ИТ-сообществу и объединяет работу с кодом, задачами, сборками и документацией. На платформе доступен сервис «Мос.Трек», который помогает планировать задачи и контролировать релизы, а также сервис «Мос.Вики», который хранит требования, инструкции и решения рядом с проектом.

Платформа открыта для ИТ-отрасли с 2023 года. По данным ее актуальной страницы, к «Мос.Хабу» присоединились более 30 тыс. пользователей, а число проектов превысило 34 тыс. Среди участников есть разработчики, компании, образовательные организации и региональные команды. В открытом доступе представлены библиотеки, учебные материалы, сайты, боты, пакеты и программы. Более того, платформа уже стала значимой площадкой не только для российских разработчиков, но и для опенсорс-сообщества из разных стран. Ее аудитория охватывает более 90 государств, включая Китай, Индонезию, Бразилию, Индию и другие.

Инфраструктура создаёт ценность, когда снижает издержки сотрудничества: автору упрощает сопровождение, пользователю — изучение проекта и обратную связь, организации — включение компонента в управляемую разработку. «Мос.Хаб» входит в экосистему «МосТех», которая охватывает инструменты разработки, оборудование и ПО для рабочих мест, платформу ЦОД и кибербезопасность.

Алексей Анисимов заместитель руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, курирующий развитие экосистемы «МосТех» «Мы убеждены, что сильная технологическая экосистема строится не только на конкуренции, но и на сотрудничестве. Если инженерное решение уже создано и может быть полезно другим, оно должно работать на развитие всей отрасли. "Мос.Хаб" создавался именно с этой идеей — как бесплатная российская платформа, которая помогает публиковать открытые проекты, объединять разработчиков и превращать накопленную экспертизу в ресурс роста для всего отечественного ИТ-сектора».

Какие проекты показывают практическую ценность открытого кода

Практический смысл публикации виден на проектах разного масштаба. «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», перенесла на «Мос.Хаб» открытые проекты и примеры. Независимые разработчики, представители академического сообщества и студенты получили российский ресурс для создания приложений — от корпоративных сервисов и мессенджеров до платежных инструментов.

Renga Software, разработчик систем информационного моделирования для строительства, публикует плагины и компоненты. Model Explorer показывает структуру цифровой модели, параметры объектов и их пользовательские атрибуты. Исходный код служит основой для изучения интерфейсов Renga и создания сторонних дополнений.

Positive Technologies развивает проект Runtime Radar. Это открытое решение для мониторинга безопасности и реагирования на инциденты в контейнерных средах. Оно фиксирует события времени выполнения, подозрительные процессы, сетевую активность и изменения прав доступа. Специалисты могут исследовать механизм, адаптировать правила обнаружения и участвовать в развитии защиты.

К «Мос.Хабу» присоединились более 30 тыс. пользователей

Примеры различаются по назначению, но показывают общий принцип. Публикуется компонент с понятным сценарием: средство создания мобильных приложений, инструмент информационного моделирования или механизм защиты контейнеров. Проект становится точкой обмена практикой, если у него есть документация, лицензия, правила участия и сопровождающая команда.

Переход можно начинать с компонентов, уже доказавших пользу внутри компании: библиотеки, коннекторы, плагины или средства автоматизации. После проверки прав, подготовки документации и организации сопровождения разработка выходит за пределы одной команды. Это означает, что открытый код сокращает дублирование базовой работы и становится долгосрочной инвестицией в компетенции, совместимость и устойчивость российского ИТ-сектора.