CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России

CNews подготовил рейтинг самых богатых владельцев цифрового бизнеса в России. В список включены крупные совладельцы публичных цифровых компаний, чьи акции котируются на российских фондовых площадках. В перечне CNews фигурируют 37 человек с состоянием, превышающим миллиард рублей.

Как собирался рейтинг

CNews публикует рейтинг самых состоятельных предпринимателей страны, которые владеют акциями российских цифровых компаний. Список сформирован из 37 миллиардеров — крупных совладельцев публичного цифрового бизнеса в области ИТ-услуг и разработки софта, микроэлектроники, электронной коммерции, телекомуникаций, финтеха, ИТ-сервисов городской мобильности и интернета. Первые три позиции достались совладельцам «Яндекса» — это Александр Чачава, Павел Прасс и Вагит Алекперов.

Отметим, что отчетность публичных компаний и состав их акционеров всегда были публично доступными сведениями, однако с 2022 г. многие организации решают скрыть состав своих акционеров и совета директоров, чтобы не попасть в санкционные списки.

В соответствующих строках в отчетностях теперь стоят звездочки и ссылки на постановление правительства №1102 от 4 июля 2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», которые позволяют эмитенту не раскрывать и не предоставлять доступ к чувствительным к санкционным угрозам данным о своей деятельности.

В связи с этим при составлении рейтинга CNews Analytics использовал последние доступные отчетности публичных компаний, в которых раскрывались акционеры.

Как считали владельцев «Позитив», «Группы Астры» и Arenadata

Так, группа компаний «Позитив» (Positive Technologies) раскрывала свой состав акционеров в 2021 г. перед проведением IPO (публичное размещение акций), но затем перестала это делать. Тогда основными владельцами компании были братья Юрий и Дмитрий Максимовы.

Таким образом, при расчете состояния владельцев Positive Technologies использовались данные от 2021 г. При этом у компании могли появиться новые крупные акционеры из числа топ-менеджмента. Совладельцы группы «Позитив» Юрий и Дмитрий Максимовы находятся на 8-м и 15-м месте соответственно.

«Группа Астра» раскрывала акционеров в 2023 г. Основными владельцами компании были Денис Фролов и Илья Сивцев. Данные об акционерах относятся к этому периоду. Совладельцы группы — Денис Фролов и Илья Сивцев — находятся, соответственно, на 6-м и 12-м местах.

Перипетии в составе акционеров АФК «Система»

Перестала раскрывать акционеров и АФК «Система». Однако известно, что в 2022 г. основатель корпорации Владимир Евтушенков продал часть принадлежащих ему акций своему сыну Феликсу. Так, оказавшись под британскими санкциями, он попытался отсрочить эту участь для самой АФК «Система», чьи акции к тому же тогда котировались на Лондонской фондовой бирже (LSE). Маневр не помог: через год под санкциями Великобритании оказался и Феликс Евтушенков.

Сейчас, по данным АФК «Система», у корпорации два крупных акционера — физлица с долями 49,2% и 15,3%. Скорее всего, это Владимир и Феликс Евтушенковы. Отметим, что хотя АФК «Система» является публичной компанией, при расчете стоимости долей ее акционеров учитывалась не капитализация самой АФК «Система», а стоимость ее долей в МТС («Мобильные ТелеСистемы»), «Озон» и ПАО «Элемент».

Но с ПАО «Элемент» тоже есть проблемы. Микроэлектронный холдинг был создан АФК «Система» и госкорпорацией «Ростех», которые стали владельцами 50% плюс одной акции и 50% минус одной акции соответственно. К моменту проведения IPO в 2024 г. холдинг перестал раскрывать своих акционеров. Известно лишь, что у холдинга три крупных акционера с долями 37%, 27% и 14% акций. CNews исходил из предположения, что АФК «Система» владеет 37% акций.

Таким образом, Владимир Евтушенков оказался на четвертой позиции рейтинга, его сын Феликс — на седьмом месте. Председатель совета директоров и бывший президент МТС Вячеслав Николаев — на 19-м месте. В 2022 г. он стал владельцем 1% акций МТС. Формально доля АФК «Система» в МТС стала менее 50%, что избавило МТС от попадания в санкционные списки вслед за своим владельцем.

Состав акционеров Softline, HeadHunter и «ВсеИнструменты.ру»

В рейтинге присутствует и Дмитрий Пумпянский, который до 2022 г. был владельцем группы «Синара». Структура в настоящее время владеет 5% акций группы «Софтлайн» (Softline). Попав под санкции, Пумпянский объявил о выходе из капитала «Синара». Но CNews исходит из предположения, что он продолжает быть конечным владельцем данной группы.

Еще более сложная ситуация с онлайн-ритейлером «ВсеИнструменты.ру». Его акционеры никогда не раскрывались, неизвестно даже, кто из акционеров продавал свои акции в момент проведения IPO. Согласно публикации в газете «Ведомости», компания принадлежит Александру Гольцову и Виктору Кузнецову, правда, доли их неизвестны. В связи с этим из акционерного капитала компании вычтен free float (акции, находящиеся в свободном обращении), а получившаяся величина разделена пополам. Так удалось «прикинуть» состояние обоих предполагаемых владельцев «ВсеИнструменты.ру». Виктор Кузнецов и Александр Гольцов находится на 10-м и 11-м местах соответственно.

Рекрутинговый сервис HeadHunter провел IPO в 2019 г. на американской бирже Nasdaq и с тех пор отчитывался перед Американской комиссией по ценным бумагам (SEC). Благодаря этому стало известно, что Иван Таврин в начале 2023 г. стал владельцем 22,7% акций HeadHunter. Затем компания провела редомициляцию и преобразовалась в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Хэдхантер».

После этого в отчетности компании перестали раскрывать часть акционеров в соответствии с российским законодательством. Скорее всего, Таврин сохранил свою долю в «Хэдхантер», так что при оценке его состояния CNews брал в расчет ту же долю, что у него была в HeadHunter. Отметим, что при расчете состояния учитывались только доли в публичных компаниях. То есть доля Таврина в «Авито» в расчет не бралась. Иван Таврин находится на 9 месте рейтинга. Совладельцы HeadHunter Виктор Аистов и Александр Табунщиков находятся, соответственно, на 22-й и 23-й позициях.

С «Яндексом» все прозрачнее

Ситуация с «Яндексом» более прозрачная. Корпорация была приобретена в 2024 г. консорциумом инвесторов, состоящим из топ-менеджеров «Яндекса» (здесь точных данных об их составе нет), создателя Leta-IT Company Александра Чачавы, совладельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова и владельца специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса.

Буквально в процессе подготовки рейтинга стало известно, что доля Рязанова была продана МКООО «Каталитик Пипл», принадлежащей группе «Интеррос» Владимира Потанина и «Т-Технологии» (бывший TCS Group, крупнейшим владельцем которого также является «Интеррос»).

Таким образом, в пятерку лидеров рейтинга попали совладельцы «Яндекса»: Чачава, Алекперов, Прасс и Потанин. Лидером стал Александр Чачава. Он же в последние годы превратился в главную загадку российского ИТ-рынка. Помимо сделки с «Яндексом», общая сумма которой составила 475 млрд руб., в 2022 г. Чачава приобрел игровое подразделение холдинга VK — My.games — за $642 млн. Впоследствии выяснилось, что большая часть этой суммы так и не была выплачена VK. Вопрос об источниках состояния Чачавы остается открытым.

Другие участники рейтинга

Основатель каршерингового сервиса Delimobil (юридическое лицо — «Каршеринг Руссия») Винченцо Трани находится на 13-м месте. Другой совладелец Delimobil Артем Сергеев занял 26-ю позицию.

Совладельцы ЦИАН Дмитрий Крюков, Дмитрий Демин и Максим Мельников находятся на 14, 24 и 30-м местах соответственно. Совладельцы «Диасофт» Александр Глазков, Александр Генцис, Олег Михалев, Андрей Дымов, Олег Рощупкин и Алексей Грошев — находятся на 16,18, 20, 25, 27 и 35-м местах соответственно. «Диасофт» стал «чемпионом» по числу фигурантов рейтинга CNews — их шестеро.

Совладельцы кикшерингового сервиса Woosh (юридическое лицо —«Вуш Холдинг») — Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин и Сергей Лаврентьев — находятся, соответственно, на 17, 34 и 37-м местах. Создатель компании «Цифровые привычки» Александр Елизарьев находится на 21-й позиции. Компания еще не имеет публичного листинга, но недавно прошла процедуру pre-IPO, при оценке доли Елизарьева использовалась оценка компании при проведении pre-IPO.

Совладельцы IVA Technology (юридическое лицо — ПАО «Ива») — Андрей Зокин, Николай Ивенев, Станислав Иодковский и Евгений Терентьев находятся, соответственно, на 28, 29, 32 и 33-й позициях. После «Диасофт», Iva Technology — вторая компания по числу миллиардеров в рейтинге CNews, их четверо.

Совладелец краудлендинговой платформы Jetlend («Джетленд») Роман Хорошев находится на 36-й позиции.