 
Евгений Закрепин, Евгения Тен

Евгений Закрепин, Евгения Тен

Телеком обеспечивает 45% оборота группы

Сергей Харитонов

Сергей Харитонов

Мы выбираем телеком-провайдера, исходя из соотношения «цена-качество»

Сергей Романчук

Сергей Романчук

Единая тарификация – приоритетный критерий при выборе телекомподрядчика

Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

Через 2–3 года средняя скорость интернета в России будет 60–80 Мбит/сек

oбзор

Телеком 2014

Обзор: Телеком 2014

Доля затрат на телекоммуникации в структуре российского ВВП по-прежнему существенно ниже, чем в европейских странах – например, чем, во Франции или в Италии. При этом темпы роста отрасли связи здесь, как и в Европе, замедляются. В среднесрочной перспективе российскому телекому аналитики предрекают динамику на уровне 4%. Этот рост поддерживают доходы от услуг, связанных с передачей данных. Рынок все ближе к стагнации (и уже стагнирует в отдельных сегментах). Но с точки зрения ИТ, возможно, ситуация будет выглядеть более оптимистично. На повестке дня операторов – сокращение издержек и повышение эффективности за счет внедрения новых технологий, которые часто требуют значительных инвестиций.

1. Ключевые тенденции развития отрасли

Интервью с экспертами

Михаил Воробьев

Михаил Воробьев:
Через 2–3 года средняя скорость интернета в России будет 60–80 Мбит/сек

читать полное интервью
http://ertelecom.ru/

Рейтинг

CNews Telecom 2014: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

Компания Преимущественная бизнес-модель Выручка 2013, iтыс. Выручка 2012, iтыс. Рост 2012/2011, %
1 МТС Сотовая связь 398 443 000 378 240 000 5,34%
2 Ростелеком(1) Сотовая связь 325 704 000 332 435 000 -2,02%
3 Мегафон Сотовая связь 297 229 000 272 336 000 9,14%
4 ВымпелКом Сотовая связь 289 433 422 280 300 553 3,26%
5 Tele2* Сотовая связь 65 300 000 59 500 000 9,75%
6 ТрансТелеКом Проводная связь 27 400 000 27 100 000 1,1%
7 Эр-Телеком Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 19 021 000 13 900 000 36,84%
8 Межрегиональный Транзиттелеком Проводная связь 12 955 000 11 759 000 10,17%
9 Акадо Проводная связь, интернет-провайдинг, кабельное ТВ 12 656 000 11 227 000 12,73%
10 НТВ-Плюс Кабельное ТВ 9 390 225 9 100 407 3,18%

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Сотовая связь

Интервью с экспертами

Сергей Харитонов

Сергей Харитонов:
Мы выбираем телеком-провайдера, исходя из соотношения «цена-качество»

читать полное интервью
http://www.svyaznoy.ru/

3. Фиксированная связь

Интервью с экспертами

Сергей Романчук

Сергей Романчук:
Единая тарификация – приоритетный критерий при выборе телекомподрядчика

читать полное интервью
http://www.baltika.ru/age

4. Развитие технологий

Интервью с экспертами

Александр Гольцов

Александр Гольцов:
Растет интерес к средствам анализа поведения абонента

читать полное интервью
http://www.amt.ru/
Евгений Закрепин, Евгения Тен

Евгений Закрепин, Евгения Тен:
Телеком обеспечивает 45% оборота группы

читать полное интервью
http://www.technoserv.com/
Александр Стулов

Александр Стулов:
Наши решения снимают ограничения с территориально-распределенных сетей

читать полное интервью
http://ru.riverbed.com/
Алексей Фролов

Алексей Фролов:
Ценность ИТ-продукта – не в «железе», а в опыте его создателей

читать полное интервью
http://www.advc.ru/

Рейтинг

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2014

Компания Выручка от проектов в телекоме 2013, тыс. руб. Выручка от проектов в телекоме 2012, тыс. руб. Рост 2013/2012, %
1 Энвижн Груп 21 551 800 31 270 000 -31.08%
2 Техносерв 17 671 091 18 109 220 -2.42%
3 ITG (INLINE Technologies Group) 7 580 250 8 514 300 -10.97%
4 Компьюлинк 7 396 386 9 866 978 -25.04%
5 RRC Group* 6 117 357 8 589 261 -28.78%
6 Астерос 4 735 553 4 693 408 0.90%
7 Сател 4 729 334 4 680 516 1.04%
8 Петер-Сервис 3 217 618 3 590 693 -10.39%
9 Инфосистемы Джет 3 203 499 2 585 304 23.91%
10 Ай-Теко 3 172 704 1 934 550 64%

Источник: CNews Analytics, 2014

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Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Екатерина Кочеткова, Юлия Лю, Виталий Мосеев, Александр Романов, Виктория Холина, Вячеслав Цыганков, Андрей Шуклин
Интервью: Виталий Мосеев, Мария Чимиричкина
Дата публикации обзора: 31.07.2014

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