Обзор: Телеком 2014

oбзор
Телеком 2014
Доля затрат на телекоммуникации в структуре российского ВВП по-прежнему существенно ниже, чем в европейских странах – например, чем, во Франции или в Италии. При этом темпы роста отрасли связи здесь, как и в Европе, замедляются. В среднесрочной перспективе российскому телекому аналитики предрекают динамику на уровне 4%. Этот рост поддерживают доходы от услуг, связанных с передачей данных. Рынок все ближе к стагнации (и уже стагнирует в отдельных сегментах). Но с точки зрения ИТ, возможно, ситуация будет выглядеть более оптимистично. На повестке дня операторов – сокращение издержек и повышение эффективности за счет внедрения новых технологий, которые часто требуют значительных инвестиций.
1. Ключевые тенденции развития отрасли
- Главный тренд телекома – стагнация рентабельности
- На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция
- Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними
- Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014
- Крымский телеком «взлетит» на российских сетях
- Украинский телеком в ожидании снижения ARPU
- Дело принципа: как вводится MNP в России
Интервью с экспертами
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Михаил Воробьев:
Рейтинг
CNews Telecom 2014: Крупнейшие телекоммуникационные компании России
|№
|Компания
|Преимущественная бизнес-модель
|Выручка 2013, iтыс.
|Выручка 2012, iтыс.
|Рост 2012/2011, %
|1
|МТС
|Сотовая связь
|398 443 000
|378 240 000
|5,34%
|2
|Ростелеком(1)
|Сотовая связь
|325 704 000
|332 435 000
|-2,02%
|3
|Мегафон
|Сотовая связь
|297 229 000
|272 336 000
|9,14%
|4
|ВымпелКом
|Сотовая связь
|289 433 422
|280 300 553
|3,26%
|5
|Tele2*
|Сотовая связь
|65 300 000
|59 500 000
|9,75%
|6
|ТрансТелеКом
|Проводная связь
|27 400 000
|27 100 000
|1,1%
|7
|Эр-Телеком
|Интернет-провайдинг, кабельное ТВ
|19 021 000
|13 900 000
|36,84%
|8
|Межрегиональный Транзиттелеком
|Проводная связь
|12 955 000
|11 759 000
|10,17%
|9
|Акадо
|Проводная связь, интернет-провайдинг, кабельное ТВ
|12 656 000
|11 227 000
|12,73%
|10
|НТВ-Плюс
|Кабельное ТВ
|9 390 225
|9 100 407
|3,18%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
2. Сотовая связь
Интервью с экспертами
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Сергей Харитонов:
3. Фиксированная связь
Интервью с экспертами
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Сергей Романчук:
4. Развитие технологий
Интервью с экспертами
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Александр Гольцов:
|
Евгений Закрепин, Евгения Тен:
|
Александр Стулов:
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Алексей Фролов:
Рейтинг
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2014
|№
|Компания
|Выручка от проектов в телекоме 2013, тыс. руб.
|Выручка от проектов в телекоме 2012, тыс. руб.
|Рост 2013/2012, %
|1
|Энвижн Груп
|21 551 800
|31 270 000
|-31.08%
|2
|Техносерв
|17 671 091
|18 109 220
|-2.42%
|3
|ITG (INLINE Technologies Group)
|7 580 250
|8 514 300
|-10.97%
|4
|Компьюлинк
|7 396 386
|9 866 978
|-25.04%
|5
|RRC Group*
|6 117 357
|8 589 261
|-28.78%
|6
|Астерос
|4 735 553
|4 693 408
|0.90%
|7
|Сател
|4 729 334
|4 680 516
|1.04%
|8
|Петер-Сервис
|3 217 618
|3 590 693
|-10.39%
|9
|Инфосистемы Джет
|3 203 499
|2 585 304
|23.91%
|10
|Ай-Теко
|3 172 704
|1 934 550
|64%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Екатерина Кочеткова, Юлия Лю, Виталий Мосеев, Александр Романов, Виктория Холина, Вячеслав Цыганков, Андрей Шуклин
Интервью: Виталий Мосеев, Мария Чимиричкина
Дата публикации обзора: 31.07.2014
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