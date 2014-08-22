Обзор: Телеком 2014

oбзор

Доля затрат на телекоммуникации в структуре российского ВВП по-прежнему существенно ниже, чем в европейских странах – например, чем, во Франции или в Италии. При этом темпы роста отрасли связи здесь, как и в Европе, замедляются. В среднесрочной перспективе российскому телекому аналитики предрекают динамику на уровне 4%. Этот рост поддерживают доходы от услуг, связанных с передачей данных. Рынок все ближе к стагнации (и уже стагнирует в отдельных сегментах). Но с точки зрения ИТ, возможно, ситуация будет выглядеть более оптимистично. На повестке дня операторов – сокращение издержек и повышение эффективности за счет внедрения новых технологий, которые часто требуют значительных инвестиций.