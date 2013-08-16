Обзор: Телеком 2013

Телеком услуги сами по себе уже перестали отвечать потребностям корпоративных заказчиков, все больше заинтересованных в интегрированных продуктах. На этом фоне развитие ИТ-отрасли в целом, включая сегмент облачных решений, стимулирует повышение прозрачности тарифной политики операторов, а также качества предоставляемых сервисов. Глобально же 2012 год стал годом активных реформ телекоммуникационной отрасли, вызвавших острые дискуссии между Минкомсвязи и операторами по вопросам отмены национального роуминга и «мобильного рабства». Новый состав Министерства ставит амбициозную задачу — в шестилетний срок ликвидировать проблемы и ускорить развитие по 5 основным направлениям: связи, почты, медиа, ИТ и электронных госуслуг.

Сергей Корнеев: Операторы больше не зарабатывают на передаче голоса



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Руководитель проекта: Мария ПоповаВерстка: Мария Коломыченко, Павел СоломатинАвторы: Екатерина Немерич, Татьяна Бакажинская, Михаил Демидов, Алексей Писарев, Анатолий КовалевскийИнтервью: Наталья Анищук, Юрий Белов, Павел ЛебедевИллюстрация:Дата публикации обзора: 16.08.2013По вопросам сотрудничества при подготовке обозрений обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11-11.Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.