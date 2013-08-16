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Обзор: Телеком 2013
Телеком услуги сами по себе уже перестали отвечать потребностям корпоративных заказчиков, все больше заинтересованных в интегрированных продуктах. На этом фоне развитие ИТ-отрасли в целом, включая сегмент облачных решений, стимулирует повышение прозрачности тарифной политики операторов, а также качества предоставляемых сервисов. Глобально же 2012 год стал годом активных реформ телекоммуникационной отрасли, вызвавших острые дискуссии между Минкомсвязи и операторами по вопросам отмены национального роуминга и «мобильного рабства». Новый состав Министерства ставит амбициозную задачу — в шестилетний срок ликвидировать проблемы и ускорить развитие по 5 основным направлениям: связи, почты, медиа, ИТ и электронных госуслуг.
1. Телеком в России: ключевые показатели развития отрасли
Интервью с экспертами
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Андрей Бугаенко:
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Ксения Пономарева:
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Дмитрий Садков:
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Елена Скобина:
Рейтинг
CNews Telecom 2013: Крупнейшие телекоммуникационные компании России
|№
|Компания
|Преимущественная бизнес-модель
|Выручка 2012, тыс. руб.
|Выручка 2011, тыс. руб.
|Рост 2012/2011, %
|1
|МТС
|Сотовая связь
|337 900 000
|311 900 000
|8,3
|2
|ВымпелКом
|Сотовая связь
|285 400 000
|266 087 000
|7,3
|3
|Ростелеком
|Проводная связь
|282 904 308
|214 607 158
|31,8
|4
|Мегафон
|Сотовая связь
|272 637 000
|242 600 000
|12,4
|5
|ТрансТелеКом*
|Проводная связь
|27 100 000
|24 800 000
|9,3
|6
|ЭР-Телеком
|Интернет-провайдинг, кабельное ТВ
|13 900 000
|9 688 000
|43,5
|7
|Межрегиональный Транзиттелеком (1)
|Проводная связь
|11 759 000
|10 813 000
|8,7
|8
|Акадо*
|Интернет-провайдинг, кабельное ТВ
|11 200 000
|10 300 000
|8,7
|9
|Таттелеком
|Проводная связь
|7 192 900
|6 712 122
|7,2
|10
|Космическая связь*
|Спутниковая связь
|6 500 000
|6 379 982
|1,9
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
2. ИТ-инфраструктура для телекома
- Государство стимулирует производство телеком-оборудования в России
- Игроки российского рынка не могут поделить LTE
- Рынок IP-АТС готовится к переформатированию
- Лихорадка ЦОДостроительства еще не наступила
- Без облаков и без земли: магистральный интернет в регионах
- M2M-оборудование меняет подход к автострахованию
Интервью с экспертами
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Алексей Киреев:
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Сергей Корнеев:
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Михаил Косилов:
Рейтинг
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2013
|№
|Компания
|Выручка от проектов в телекоме 2012, тыс. руб.
|Выручка от проектов в телекоме 2011, тыс. руб.
|Рост 2012/2011, %
|1
|Энвижн Груп
|31 270 000
|13 756 720
|127.3%
|2
|Техносерв
|18 109 220
|17 747 020
|2%
|3
|Компьюлинк
|9 866 978
|н/д
|н/д
|4
|RRC
|8 589 261
|6 566 516
|30.8%
|5
|ITG (INLINE Technologies Group)
|8 514 300
|5 255 700
|62%
|6
|Астерос
|4 693 408
|4 107 487
|14%
|7
|Сател
|4 680 516
|2 093 186
|123.61%
|8
|Петер-Сервис
|3 590 693
|3 060 897
|17.31%
|9
|Си Ти Ай
|3 489 164
|2 821 534
|23.66%
|10
|Крок
|3 376 220
|н/д
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
3. Сотовая связь
4. Телевидение
5. Фиксированная связь
Верстка: Мария Коломыченко, Павел Соломатин
Авторы: Екатерина Немерич, Татьяна Бакажинская, Михаил Демидов, Алексей Писарев, Анатолий Ковалевский
Интервью: Наталья Анищук, Юрий Белов, Павел Лебедев
Иллюстрация: http://www.flickr.com/photos/67919123@N04/
Дата публикации обзора: 16.08.2013
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