 
Ксения Пономарева

Ксения Пономарева

Основной в компании является система собственной разработки

Сергей Корнеев

Сергей Корнеев

Операторы больше не зарабатывают на передаче голоса

Елена Скобина

Елена Скобина

Мы ежедневно анализируем 3000 показателей по каждому абоненту

Михаил Косилов

Михаил Косилов

IP-телефония и видеосвязь стали драйверами рынка корпоративных телекоммуникаций

oбзор

Обзор: Телеком 2013

Обзор: Телеком 2013

Телеком услуги сами по себе уже перестали отвечать потребностям корпоративных заказчиков, все больше заинтересованных в интегрированных продуктах. На этом фоне развитие ИТ-отрасли в целом, включая сегмент облачных решений, стимулирует повышение прозрачности тарифной политики операторов, а также качества предоставляемых сервисов. Глобально же 2012 год стал годом активных реформ телекоммуникационной отрасли, вызвавших острые дискуссии между Минкомсвязи и операторами по вопросам отмены национального роуминга и  «мобильного рабства». Новый состав Министерства ставит амбициозную задачу — в шестилетний срок ликвидировать проблемы и ускорить развитие по 5 основным направлениям: связи, почты, медиа, ИТ и электронных госуслуг.

1. Телеком в России: ключевые показатели развития отрасли

Интервью с экспертами

Андрей Бугаенко

Андрей Бугаенко:
На каждое рабочее место приходится минимум ИТ-систем

читать полное интервью
http://www.mtt.ru/
Ксения Пономарева

Ксения Пономарева:
Основной в компании является система собственной разработки

читать полное интервью
http://ertelecom.ru/
Дмитрий Садков

Дмитрий Садков:
Необходимо перейти от «зоопарка» решений к типовому ландшафту

читать полное интервью
www.rt.ru
Елена Скобина

Елена Скобина:
Мы ежедневно анализируем 3000 показателей по каждому абоненту

читать полное интервью
http://www.mts.com.ua/ukr/main.php

Рейтинг

CNews Telecom 2013: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

Компания Преимущественная бизнес-модель Выручка 2012, тыс. руб. Выручка 2011, тыс. руб. Рост 2012/2011, %
1 МТС Сотовая связь 337 900 000 311 900 000 8,3
2 ВымпелКом Сотовая связь 285 400 000 266 087 000 7,3
3 Ростелеком Проводная связь 282 904 308 214 607 158 31,8
4 Мегафон Сотовая связь 272 637 000 242 600 000 12,4
5 ТрансТелеКом* Проводная связь 27 100 000 24 800 000 9,3
6 ЭР-Телеком Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 13 900 000 9 688 000 43,5
7 Межрегиональный Транзиттелеком (1) Проводная связь 11 759 000 10 813 000 8,7
8 Акадо* Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 11 200 000 10 300 000 8,7
9 Таттелеком Проводная связь 7 192 900 6 712 122 7,2
10 Космическая связь* Спутниковая связь 6 500 000 6 379 982 1,9

Источник: CNews Analytics, 2013

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2. ИТ-инфраструктура для телекома

Интервью с экспертами

Алексей Киреев

Алексей Киреев:
Рост пакетного трафика влечет новые требования к BSS

читать полное интервью
http://www.billing.ru/
Сергей Корнеев

Сергей Корнеев:
Операторы больше не зарабатывают на передаче голоса

читать полное интервью
http://www.technoserv.com/
Михаил Косилов

Михаил Косилов:
IP-телефония и видеосвязь стали драйверами рынка корпоративных телекоммуникаций

читать полное интервью
http://www.rrc.ru/

Рейтинг

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2013

Компания Выручка от проектов в телекоме 2012, тыс. руб. Выручка от проектов в телекоме 2011, тыс. руб. Рост 2012/2011, %
1 Энвижн Груп 31 270 000 13 756 720 127.3%
2 Техносерв 18 109 220 17 747 020 2%
3 Компьюлинк 9 866 978 н/д н/д
4 RRC 8 589 261 6 566 516 30.8%
5 ITG (INLINE Technologies Group) 8 514 300 5 255 700 62%
6 Астерос 4 693 408 4 107 487 14%
7 Сател 4 680 516 2 093 186 123.61%
8 Петер-Сервис 3 590 693 3 060 897 17.31%
9 Си Ти Ай 3 489 164 2 821 534 23.66%
10 Крок 3 376 220 н/д н/д

Источник: CNews Analytics, 2013

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3. Сотовая связь

4. Телевидение

5. Фиксированная связь

http://www.inteltelecom.ru/

Внедрение Call-центра Infinity

Руководитель проекта: Мария Попова 
Верстка: Мария Коломыченко, Павел Соломатин
Авторы: Екатерина Немерич, Татьяна Бакажинская, Михаил Демидов, Алексей Писарев, Анатолий Ковалевский
Интервью: Наталья Анищук, Юрий Белов, Павел Лебедев
Иллюстрация: http://www.flickr.com/photos/67919123@N04/
Дата публикации обзора: 16.08.2013

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