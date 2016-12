Обзор: Средства защиты информации и бизнеса 2013

oбзор

По данным, IDC, мировой рынок сетевой корпоративной безопасности в 2013 г. достиг $8,44 млрд. Динамика его роста сохранится, и в 2014 г. показатель прогнозируется на уровне $8,97 млрд. Определяющими как для мирового, так и для российского рынка ИБ являются 3 тренда: обеспечение безопасности контента и управление угрозами (Secure Content and Threat Management, SCTM), управление идентификацией и доступом (Identity and Access Management, IAM) и оценка уязвимостей и обнаружения вторжений (Security and Vulnerability Management, SVM). Несколько лет назад рынок ИБ начал движение в сторону комплексных решений для управления безопасностью контента, идентификацией и доступом пользователей, а также проактивного поиска возможных уязвимостей. Сейчас тренд приобрел четко выраженный характер: вендоры тяготеют к многомерным системам «все-в-одном», в результате повышается их M&A-активность. Причем нередко следствием сделки становится замещение функционала решением покупателя без учета его проработанности. Примеры: поглощение Altiris компанией Symantec, поглощение Wavelink компанией LanDesk.