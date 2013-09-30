 
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев

Эффективных решений, способных защитить корпоративную информацию на личных устройствах, пока нет

Екатерина Старостина

Екатерина Старостина

Компания МТС ежегодно решает новые нестандартные задачи по устранению угроз

Виктор Ивановский

Виктор Ивановский

Абсолютно защищенной системы не существует

Михаил Глухов

Михаил Глухов

Клиенты по-прежнему хотят простых и максимально дешевых решений для организации физического доступа

oбзор

Средства защиты информации и бизнеса 2013

Обзор: Средства защиты информации и бизнеса 2013

По данным, IDC, мировой рынок сетевой корпоративной безопасности в 2013 г. достиг $8,44 млрд. Динамика его роста сохранится, и в 2014 г. показатель прогнозируется на уровне $8,97 млрд. Определяющими как для мирового, так и для российского рынка ИБ являются 3 тренда: обеспечение безопасности контента и управление угрозами (Secure Content and Threat Management, SCTM), управление идентификацией и доступом (Identity and Access Management, IAM) и оценка уязвимостей и обнаружения вторжений (Security and Vulnerability Management, SVM). Несколько лет назад рынок ИБ начал движение в сторону комплексных решений для управления безопасностью контента, идентификацией и доступом пользователей, а также проактивного поиска возможных уязвимостей. Сейчас тренд приобрел четко выраженный характер: вендоры тяготеют к многомерным системам «все-в-одном», в результате повышается их M&A-активность. Причем нередко следствием сделки становится замещение функционала решением покупателя без учета его проработанности. Примеры: поглощение Altiris компанией Symantec, поглощение Wavelink компанией LanDesk.

1. ИБ-инфраструктура: практика построения и развития в России

Интервью с экспертами

Николай Егоров

Николай Егоров:
Будущее за комплексными интегрированными системами безопасности, способными противостоять широкому спектру угроз

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http://www.fsk-ees.ru/
Артем Кроликов

Артем Кроликов:
Большинство существующих DLP-систем собирают «компромат», а мы ищем превентивное решение

читать полное интервью
http://www.alfastrah.ru/
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев:
Эффективных решений, способных защитить корпоративную информацию на личных устройствах, пока нет

читать полное интервью
http://www.chelpipe.ru/
Екатерина Старостина

Екатерина Старостина:
Компания МТС ежегодно решает новые нестандартные задачи по устранению угроз

читать полное интервью
http://www.mts.ru/
Дмитрий Устюжанин

Дмитрий Устюжанин:
Вендоры ИБ-решений учатся на ошибках заказчиков

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http://www.beeline.ru/index.wbp?region=msk

Рейтинг

CNews Analytics: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2013

№ 2012 № 2011 Название компании Город Специализация Выручка в 2012 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), тыс. руб. Выручка в 2011 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), тыс. руб. Рост выручки 2012/2011, в % Штат специалистов по ИБ в 2012 г.
1 1 Лаборатория Касперского (1) Москва Разработка ПО 18 883 960 17 962 200 5.1% 2 713
2 4 Softline Москва Сервисы ИБ, лицензирование ПО, поставка ПО, ПАК 5 063 799 3 331 446 52% 112
3 2 Акронис* (2) Москва Разработка ПО 4 800 000 4 704 000 2% 300
4 3 Информзащита Москва Разработка ПО, ПАК; дистрибуция ПО, ПАК; сервисы ИБ; интеграция 4 228 910.7 3 511 950 20.4% 444
5 8 Техносерв Москва Интеграция 2 729 318 2 090 921 30.5% 20
6 6 Астерос Москва Интеграция 2 651 455 2 492 169 6.4% 170
7 - Аквариус Москва Производство компьютерной техники 1 853 808 746 089 148.5% 22
8 - ICL-КПО ВС Казань интеграция  1 632 598 1 501 542  8,7 % 205
9 - ИнфоТеКС Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 1 607 191 915 648 75% 303
10 10 Инфосистемы Джет Москва Разработка ПО; интеграция 1 538 000 1 426 000 7.9% 164
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2. Инциденты ИБ

Интервью с экспертами

Михаил Глухов

Михаил Глухов:
Клиенты по-прежнему хотят простых и максимально дешевых решений для организации физического доступа

читать полное интервью
http://www.isbc.ru/
Виктор Ивановский

Виктор Ивановский:
Абсолютно защищенной системы не существует

читать полное интервью
http://services.softline.ru/?utm_source=cnews
Игорь Ляпунов

Игорь Ляпунов:
Новые скорости ИБ-аналитики

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http://www.jet.msk.su/
Василий Носаков

Василий Носаков:
Наиболее востребованы будут высокотехнологичные продукты и услуги, которые возможно кастомизировать под индивидуальные потребности заказчиков

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http://www.amt.ru/
Андрей Чапчаев

Андрей Чапчаев:
Наиболее серьезную угрозу представляют заказные атаки, направленные на хищение целевой информации и выведение из строя ИС

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http://www.infotecs.ru/
Сергей Шерстобитов

Сергей Шерстобитов:
Кризисное время – это время возможностей

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http://www.infosec.ru/

3. Облачная и мобильная безопасность: новые задачи

http://www.altell.ru/

Опыт внедрения модуля доверенной загрузки нового поколения в крупном российском банке

Руководитель проекта: Мария Попова
Верстка: Павел Соломатин
Авторы: Юрий Белов, Павел Лебедев, Андрей Арсентьев, Екатерина Кочеткова, Наталья Николаева
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 29.11.2013

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