Обзор: Средства защиты информации и бизнеса 2013

oбзор
Средства защиты информации и бизнеса 2013
По данным, IDC, мировой рынок сетевой корпоративной безопасности в 2013 г. достиг $8,44 млрд. Динамика его роста сохранится, и в 2014 г. показатель прогнозируется на уровне $8,97 млрд. Определяющими как для мирового, так и для российского рынка ИБ являются 3 тренда: обеспечение безопасности контента и управление угрозами (Secure Content and Threat Management, SCTM), управление идентификацией и доступом (Identity and Access Management, IAM) и оценка уязвимостей и обнаружения вторжений (Security and Vulnerability Management, SVM). Несколько лет назад рынок ИБ начал движение в сторону комплексных решений для управления безопасностью контента, идентификацией и доступом пользователей, а также проактивного поиска возможных уязвимостей. Сейчас тренд приобрел четко выраженный характер: вендоры тяготеют к многомерным системам «все-в-одном», в результате повышается их M&A-активность. Причем нередко следствием сделки становится замещение функционала решением покупателя без учета его проработанности. Примеры: поглощение Altiris компанией Symantec, поглощение Wavelink компанией LanDesk.
1. ИБ-инфраструктура: практика построения и развития в России
Интервью с экспертами
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Николай Егоров:
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Артем Кроликов:
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Михаил Матвеев:
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Екатерина Старостина:
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Дмитрий Устюжанин:
Рейтинг
CNews Analytics: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2013
|№ 2012
|№ 2011
|Название компании
|Город
|Специализация
|Выручка в 2012 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), тыс. руб.
|Выручка в 2011 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), тыс. руб.
|Рост выручки 2012/2011, в %
|Штат специалистов по ИБ в 2012 г.
|1
|1
|Лаборатория Касперского (1)
|Москва
|Разработка ПО
|18 883 960
|17 962 200
|5.1%
|2 713
|2
|4
|Softline
|Москва
|Сервисы ИБ, лицензирование ПО, поставка ПО, ПАК
|5 063 799
|3 331 446
|52%
|112
|3
|2
|Акронис* (2)
|Москва
|Разработка ПО
|4 800 000
|4 704 000
|2%
|300
|4
|3
|Информзащита
|Москва
|Разработка ПО, ПАК; дистрибуция ПО, ПАК; сервисы ИБ; интеграция
|4 228 910.7
|3 511 950
|20.4%
|444
|5
|8
|Техносерв
|Москва
|Интеграция
|2 729 318
|2 090 921
|30.5%
|20
|6
|6
|Астерос
|Москва
|Интеграция
|2 651 455
|2 492 169
|6.4%
|170
|7
|-
|Аквариус
|Москва
|Производство компьютерной техники
|1 853 808
|746 089
|148.5%
|22
|8
|-
|ICL-КПО ВС
|Казань
|интеграция
|1 632 598
|1 501 542
|8,7 %
|205
|9
|-
|ИнфоТеКС
|Москва
|Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ
|1 607 191
|915 648
|75%
|303
|10
|10
|Инфосистемы Джет
|Москва
|Разработка ПО; интеграция
|1 538 000
|1 426 000
|7.9%
|164
2. Инциденты ИБ
Интервью с экспертами
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Михаил Глухов:
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Виктор Ивановский:
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Игорь Ляпунов:
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Василий Носаков:
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Андрей Чапчаев:
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Сергей Шерстобитов:
3. Облачная и мобильная безопасность: новые задачи
Верстка: Павел Соломатин
Авторы: Юрий Белов, Павел Лебедев, Андрей Арсентьев, Екатерина Кочеткова, Наталья Николаева
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 29.11.2013
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