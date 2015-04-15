Спрос на решения в области информационной безопасности формируют две противоречивые тенденции. С одной стороны, число и актуальность угроз растет, а сложная экономическая ситуация только усиливает этот тренд. С другой стороны, из-за кризиса заказчики вынуждены сокращать бюджеты. Для бизнеса некоторых ИБ-поставщиков определяющим оказался первый тренд, другие, наоборот, стали жертвами оптимизации бюджетов. CNews представляет вниманию ежегодный рейтинг отечественных поставщиков средств защиты информации. Выручка в рублях показывает стабильный рост, в долларах США – сокращение всего на 4%.

В 2014 г. совокупная выручка 25 крупнейших отечественных поставщиков средств ИБ вновь увеличилась. Оборот участников рейтинга CNews Security по итогам года составил p72 млрд, что на 14,3% больше, чем в 2013 г., когда совокупная выручка равнялась p63 млрд. Темпы прироста в рублевом измерении сохранились на прежнем уровне (в 2013 г. динамика составила 14,5%). Бросается в глаза, что обстановка в сегменте информационной безопасности значительно лучше, чем на рынке ИТ в целом, который второй год подряд пребывает в стагнации (если считать в рублях): согласно данным рейтинга CNews100, выручка сотни крупнейших ИТ-компаний России в 2014 г. увеличилась всего на 1,1%, а в 2013 г. роста зафиксировано не было.

Интерес к защите информации сохраняется, так как число угроз увеличивается в независимости от экономической ситуации внутри страны, это общемировой тренд. Например, специалисты «Лаборатории Касперского» в 2014 г. обнаружили 12,1 тыс. мобильных банковских троянов, это в девять раз больше, чем в 2013 г. Кроме того, кризис повышает внутрикорпоративные риски ИБ: «Отсутствие стабильности и гарантированного источника легального дохода ввиду закрытия компаний и массовых сокращений персонала приводит к возрастанию угроз внутреннего мошенничества и утечки данных», – рассказывает Анна Гольдштейн, директор по развитию бизнеса компании «Информзащита».