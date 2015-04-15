Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала
Отечественный рынок информационной безопасности сохраняет прежние тренды с точки зрения угроз и средств защиты. Основной угрозой бизнес по-прежнему считает собственных сотрудников, как намеренно, так и неумышленно способствующих потере информации. Целевые атаки остаются на пике эффективности. С точки зрения пересегментации российского рынка ИБ, из-за спада в экономике происходит сокращение поставок решений в долларовом выражении и перераспределение ИБ-бюджетов в пользу аутсорсинговых проектов.
Сложности в экономике негативно отразились на российском рынке информационных технологий, и сегмент средств защиты информации не стал исключением. В рублевом выражении российский рынок ИБ в 2014 г. вырос на 13% до p51 млрд, подсчитали в компании J`son & Partners. Однако положительная динамика связана не с ростом потребления ИБ, а с девальвацией рубля, которая привела к подъему цен на импортные продукты. В долларовом выражении рынок сократился на 5% с $1149 млн до $1093 млн, согласно данным IDC. Таким образом, в реальных ценах рынок сокращается, и в J`son & Partners ожидают, что по итогам 2015 г. эта тенденция будет еще более ярко выражена. При этом в глобальном масштабе отмечается положительная динамика: в Gartner считают, что по итогам 2015 г. поставки ИБ в мире вырастут на 8,2% до $77 млрд, а в 2018 г. объем рынка достигнет $101 млрд.