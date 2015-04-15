Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала

Отечественный рынок информационной безопасности сохраняет прежние тренды с точки зрения угроз и средств защиты. Основной угрозой бизнес по-прежнему считает собственных сотрудников, как намеренно, так и неумышленно способствующих потере информации. Целевые атаки остаются на пике эффективности. С точки зрения пересегментации российского рынка ИБ, из-за спада в экономике происходит сокращение поставок решений в долларовом выражении и перераспределение ИБ-бюджетов в пользу аутсорсинговых проектов.

Сложности в экономике негативно отразились на российском рынке информационных технологий, и сегмент средств защиты информации не стал исключением. В рублевом выражении российский рынок ИБ в 2014 г. вырос на 13% до p51 млрд, подсчитали в компании J`son & Partners. Однако положительная динамика связана не с ростом потребления ИБ, а с девальвацией рубля, которая привела к подъему цен на импортные продукты. В долларовом выражении рынок сократился на 5% с $1149 млн до $1093 млн, согласно данным IDC. Таким образом, в реальных ценах рынок сокращается, и в J`son & Partners ожидают, что по итогам 2015 г. эта тенденция будет еще более ярко выражена. При этом в глобальном масштабе отмечается положительная динамика: в Gartner считают, что по итогам 2015 г. поставки ИБ в мире вырастут на 8,2% до $77 млрд, а в 2018 г. объем рынка достигнет $101 млрд.

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2015

№ 2014 Название компании Специализация Выручка в 2014 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), iтыс.
1 Лаборатория Касперского (1) разработка ПО, сервисы ИБ 26 996 670
2 Softline дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция 9 287 006
3 Акронис* разработка ПО 7 051 000
4 Информзащита (2) интеграция, сервисы ИБ 4 094 982
5 Техносерв интеграция 2 867 536
6 Инфосистемы Джет разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция 2 200 000
7 Астерос интеграция 1 771 887

CNews Analytics, 2015

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Рынок ИБ растет и падает одновременно

Спрос на решения в области информационной безопасности формируют две противоречивые тенденции. С одной стороны, число и актуальность угроз растет, а сложная экономическая ситуация только усиливает этот тренд. С другой стороны, из-за кризиса заказчики вынуждены сокращать бюджеты. Для бизнеса некоторых ИБ-поставщиков определяющим оказался первый тренд, другие, наоборот, стали жертвами оптимизации бюджетов. CNews представляет вниманию ежегодный рейтинг отечественных поставщиков средств защиты информации. Выручка в рублях показывает стабильный рост, в долларах США – сокращение всего на 4%.

В 2014 г. совокупная выручка 25 крупнейших отечественных поставщиков средств ИБ вновь увеличилась. Оборот участников рейтинга CNews Security по итогам года составил p72 млрд, что на 14,3% больше, чем в 2013 г., когда совокупная выручка равнялась p63 млрд. Темпы прироста в рублевом измерении сохранились на прежнем уровне (в 2013 г. динамика составила 14,5%). Бросается в глаза, что обстановка в сегменте информационной безопасности значительно лучше, чем на рынке ИТ в целом, который второй год подряд пребывает в стагнации (если считать в рублях): согласно данным рейтинга CNews100, выручка сотни крупнейших ИТ-компаний России в 2014 г. увеличилась всего на 1,1%, а в 2013 г. роста зафиксировано не было.

Интерес к защите информации сохраняется, так как число угроз увеличивается в независимости от экономической ситуации внутри страны, это общемировой тренд. Например, специалисты «Лаборатории Касперского» в 2014 г. обнаружили 12,1 тыс.  мобильных банковских троянов, это в девять раз больше, чем в 2013 г. Кроме того, кризис повышает внутрикорпоративные риски ИБ: «Отсутствие стабильности и гарантированного источника легального дохода ввиду закрытия компаний и массовых сокращений персонала приводит к возрастанию угроз внутреннего мошенничества и утечки данных», – рассказывает Анна Гольдштейн, директор по развитию бизнеса компании «Информзащита».

Потери российского бизнеса от мошенничества в 2015 г.
Алексей Гришин
Инфосистемы Джет

Многократно возросла важность обеспечения безопасности веб-сервисов

Введение санкций, импортозамещение, девальвация рубля, спад в экономике – все эти факторы сформировали новую ситуацию на рынке ИБ, которая привела к перераспределению структуры и спроса, и предложения. Директор Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Гришин рассказал CNews, как меняется расклад на рынке, объяснил, каким образом происходит оценка эффективности внедрения ИБ, что меняется в специфике борьбы с мошенничеством и киберпреступлениями и пр.

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Андрей Голов
Код безопасности

Мы вышли на новый этап развития и готовы предложить рынку комплексные ИБ-решения, равные по функционалу, логике и удобству иностранным аналогам

Генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов рассказал CNews о том, почему наибольшим спросом будут пользоваться решения, охватывающие все аспекты защиты компьютеров, поделился тем, как повлияли проведенные в компании бизнес-изменения на динамику ее развития, представил новые продукты, а также объяснил, почему планы «Кода безопасности» на ближайшие три года исполнены оптимизма.

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Зачем нужна двухфакторная аутентификация в интернете?

Мировые лидеры в области онлайн-сервисов объединились в поиске надежных способов защиты пользовательских данных в интернете. Российские разработчики средств ИБ не остались «за бортом» и активно развивают решения с применением двухфакторной аутентификации, учитывающие как национальные, так и новые зарубежные стандарты.

Интернет вошел в нашу жизнь настолько прочно, что, кажется, он существовал всегда. Но это не так. Эта сеть появилась относительно недавно, всего несколько десятилетий назад. И она предназначалась для несколько иных целей, нежели те, которые возлагаются на интернет сейчас.

На заре появления глобальной паутины пары логин-пароль хватало с избытком для надежной аутентификации относительно небольшого количества пользователей. Да и воровать в сети было особенно нечего. Да и не скрывали в нем особенно ничего.

Аутентификация эволюционирует в сторону удобства

Использование многочисленных паролей для онлайн-аутентификации – сегодня привычная практика. Гораздо реже используются менеджеры паролей. Однако существуют различные мнения о том, насколько эта практика удобна. Оправданы ли привычные подходы и есть ли у них более комфортные альтернативы?

Сегодня рынок онлайн-аутентификации представляет собой довольно печальную картину. Печальной она является, прежде всего, потому, что большинство людей живут с укоренившейся в мозгах парадигмой: «безопасность должна быть сложной». У них и в мыслях нет, что решения в области информационной безопасности могут быть удобны в использовании. «Число краж данных пользователей, взломов аккаунтов и незаконных списаний средств с банковских карт растет. Поэтому рекомендую, как минимум, переходить на менеджеры паролей с шифрованием данных. Кроме того, стоит использовать для входа двухфакторную аутентификацию на тех площадках, которые предусматривают такую возможность, и установить антивирусное ПО с функцией антифишинга как на стационарные компьютеры, так и мобильные Android-устройства», – рекомендует перечень мер Алексей Оськин, руководитель по техническому маркетингу ESET Russia.

Петр Ефимов
Информзащита

Потребности заказчиков никуда не исчезнут

Петр Ефимов, президент, генеральный директор компании «Информзащита», рассказал CNews о том, как развиваются отечественные решения в сфере информационной безопасности, каковы их перспективы в свете текущей политической и экономической ситуации.

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Игорь Ляпунов
Solar Security

За безопасность клиента мы отвечаем своими деньгами

Компания Solar Security меньше года назад появилась на рынке информационной безопасности как независимый бизнес, выйдя из состава интегратора «Инфосистемы Джет». В связи с чем произошло разделение и каковы первые итоги самостоятельной деятельности, рассказывает генеральный директор Solar Security Игорь Ляпунов.

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Алексей Мальнев
АМТ-ГРУП

Импортозамещение заработало в сегменте ИБ

Сегмент информационной безопасности – один из немногих на российском рынке ИТ, для кого кризис оказался благом. Геополитические сложности вызвали рост интереса к ИБ со стороны крупнейших заказчиков, а курс на импортозамещение стимулировал появление множества отечественных продуктов. О том, каких результатов стоит ждать от рынка ИБ в 2015 г. и перспективах на 2016 г. в интервью CNews рассказал Алексей Мальнев, начальник отдела защиты КСИИ «АМТ-ГРУП».

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Лев Матвеев
SearchInform

В кризис нужно использовать максимум возможностей DLP

Как изменились угрозы ИБ в последние годы, о чем должны думать заказчики систем безопасности, и почему его не интересует тренд импортозамещения, в интервью CNews рассказывает председатель совета директоров ГК SearchInform Лев Матвеев.

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Рустам Хайбуллов
INLINE Technologies

Развитие рынка информационной безопасности во многом определяет госсектор

О тенденциях российского ИБ-рынка, особенностях защиты информационных систем в разных секторах экономики и о том, как системный интегратор может решить задачу разработки ИБ-продуктов, рассказал Рустам Хайбуллов, директор по развитию ИБ-направления компании INLINE Technologies.

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Андрей Чапчаев
ИнфоТеКС

Несмотря на кризисные тенденции на рынке, возможности для роста есть

Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «ИнфоТеКС», рассказал CNews об основных тенденциях на российском рынке информационной безопасности. По его мнению, российские компании не готовы покупать ИБ как сервис и не прониклись пониманием того, что информационную безопасность сложно построить в масштабе отдельно взятого предприятия. Андрей Чапчаев также отметил, что несмотря на сокращение бюджетов, государственные структуры и крупные коммерческие организации продолжают проявлять интерес к продуктам ИБ.

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ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества

Почти каждый человек использует платежные системы (Visa, MasterCard и другие), и их популярность стремительно увеличивается. В сентябре 2015 г. специалисты Альфа-Банка обнаружили, что количество операций по банковским картам увеличилось на 22% по сравнению с 2014 г. Распространение сервисов безналичного расчета приводит к тому, что деньги буквально переходят в онлайн, и вместе с ними — злоумышленники с навыками, позволяющими получать несанкционированный доступ к конфиденциальным данным держателя карты. Появление и распространение новых угроз со стороны киберпреступников требует непрерывного совершенствования решений для информационной безопасности.

В основе функционирования платежной системы лежит определенный алгоритм аутентификации. Когда владелец карты пытается оплатить покупку или снять наличные, банк-эквайр (организация, обслуживающая POS-терминал или банкомат) должен удостовериться в том, какой банк эмитировал карту, кем является ее владелец и достаточно ли средств на счете. Отправляется запрос в процессинговый центр платежной системы, которая запрашивает нужную информацию у банка-эмитента, а после переправляет ответ эквайру, в результате чего происходит оплата или выдача средств.

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ключевой информации, необходимой для аутентификации пользователей, ее хранение и передача производятся в зашифрованном виде. Поскольку платежные системы становятся все более популярными, количество пользователей и объемы ключевой информации увеличиваются, и требуются криптографические средства повышенной мощности, способные обрабатывать миллионы запросов в день от все большего числа пользователей.

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