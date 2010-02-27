ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть

Начавшийся в 2014 г. очередной экономический кризис неизбежно привел к сокращению ИТ-бюджетов ритейлеров. Меньше всех пострадал продуктовый ритейл, где сокращение составило 5-10%, больше всех – сегменты, ориентированные на продажу импортных товаров – здесь этот показатель достигает 50-60%. Основная задача ИТ в сложившихся условиях – обеспечить поддержку основных бизнес-процессов торговой сети с минимальными затратами.

ИТ в ритейле: курс на повышение уровня аналитики

На фоне кризиса ритейл проявляет все большее внимание к возможностям, которые открывает автоматизация. Интернет-торговля явно опережает офлайн по эффективности за счет более глубокого знания клиента. Соответственно, не снижается спрос на аналитические ИТ-решения. Среди перспектив ближайших трех лет – облака, большие данные, аутсорсинг, мобильность, e-commerce и омниканальное общение с клиентом.

Ритейлеры ищут онлайн-замену традиционному шопингу

В то время как рынок ритейла в целом по итогам 2014 г. вырос всего на 2,5%, сегмент интернет-торговли увеличился на 31%. Традиционные торговые сети делают ставку на дальнейший рост онлайн-продаж, особенно в сегменте бытовой техники и электроники.

Большие данные увеличат прибыль ритейлера на 10%

Российский ритейл наконец-то пришел к осознанию преимуществ использования больших данных. Крупнейшие его представители один за другим внедряют такие решения. Использование больших данных способно увеличить прибыль торговых предприятий на 7–10%.

Роман Десятов
Новый интернет-магазин стал значимым шагом «М.Видео» к омниканальной коммерции

Роман Десятов: Новый интернет-магазин стал значимым шагом «М.Видео» к омниканальной коммерции

В апреле 2015 г. «М.Видео» объявило о своей фактической трансформации из традиционного продавца бытовой техники в онлайн-компанию – каждый из магазинов теперь должен восприниматься как точка выхода в сеть. Изменить подход к бизнесу помог запуск принципиально нового интернет-магазина – первого в России, где была сделана попытка предложить покупателям омниканальное обслуживание. О деталях, проблемах и результатах одного из наиболее масштабных проектов в отечественном ритейле в интервью CNews рассказывает Роман Десятов, руководитель департамента электронной коммерции ИТ-подразделения «М.Видео»..

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Павел Новак
Основой всех принимаемых решений становится анализ данных

Павел Новак: Основой всех принимаемых решений становится анализ данных

Мы давно отказались от обособленных решений и перешли на мультиканальность. Нам важно, чтобы у покупателя, каким бы каналом он не пользовался, сохранялась связь с брендом. Именно наш клиент диктует нам, какие решения необходимо развивать или улучшать.

5 лет назад мы поняли, что нужно развивать omni-channel, идти по пути максимального комфорта для потребителя. Сегодня мы уделяем этой системе особое внимание, потому что омниканальность подразумевает интегрированный подход к продажам, ориентированный на клиента, а ритейлер должен адаптировать свои бизнес-процессы под требования клиентов.

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Александр Першутов
Мы снизили затраты на обеспечение взаиморасчётов с контрагентами более чем на 20%

Александр Першутов: Мы снизили затраты на обеспечение взаиморасчётов с контрагентами более чем на 20%

В сеть «Седьмой Континент» входят 156 магазинов в 18 городах России от Калининграда до Красноярска. В них ежемесячно обрабатывается более 600 000 документов, поступающих от нескольких тысяч контрагентов. При этом около 70% документооборота сети приходится на Москву и Московскую область.

Известно, что количество проблем с обработкой первичной бухгалтерской документации напрямую зависит от масштаба бизнеса. Чем крупнее организация и сложнее ее устройство, тем больше документов оборачивается в системе и тем длиннее путь, который они проходят. В связи с этим у крупной сети всегда уходит много ресурсов на то, чтобы самостоятельно обеспечивать быстрый поиск документов, их надлежащее хранение и архивирование.

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Рейтинг

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2014

Название организации Город Выручка от проектов в рознице, 2014 Выручка от проектов в рознице, 2013 Рост выручки 2014/2013, в %
1 Softline Москва 7 325 871 6 417 046 14,2
2 MAYKOR Москва 5 265 534 4 518 628 16,5
3 Крок Москва 2 902 082 2 954 497 -1,8
4 АТОЛ Москва 2 468 763 2 102 416 17,4
5 Инфосистемы Джет Москва 2 450 737 2 217 807 10,5
6 ЦФТ Москва 2 107 359 2 340 489 -10
7 EPAM Systems* Штаб-квартира: Ньютаун
Центральный офис в СНГ: Москва		 1 663 148 1 063 584 56,4
8 Техносерв Москва 1 539 744 1 004 039 53,3
9 Тегрус Москва 1 181 049 8 906 32 32,6
10 1С-Рарус Москва 941 241 809 283 16,3

Комментарий к рейтингу:

Выручка поставщиков ИТ в ритейл растет несмотря на кризис

Несмотря на сообщения о сокращении ИТ-бюджетов торговых предприятий, выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ-решений в ритейл по итогам 2014 г. увеличилась на 25% по сравнению с 2013 г. Порог входа в рейтинг составил 250 млн руб. против 200 млн руб. годом ранее. Около половины совокупной выручки ТОП 20 обеспечили 3 компании – лидера.

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Евгений Закрепин
Мы живем в период изменения модели поведения покупателей

Евгений Закрепин: Мы живем в период изменения модели поведения покупателей

О том, как меняется поведение покупателей в непростых экономических условиях, и какие новые задачи это ставит перед ритейлерами в интервью CNews рассказал Евгений Закрепин, первый вице-президент группы компаний «Техносерв».

Ритейл – одна из тех индустрий, которая несмотря на кризис планомерно развивается. Мы это видим по тем потребностям, которые проявляются на ИТ-рынке от лица крупных ритейлеров – X5 Retail Group, «Магнит», «О'Кей», «Лента» и пр. Запросы касаются как различного рода приложений, необходимых для дальнейшего развития и оптимизации бизнеса компаний (CRM, оптимизация логистики, сокращение расходов), так и развития инфраструктуры. Последнее направление связано с лавинообразным ростом объема данных, и необходимостью эти данные хранить и обрабатывать. Кстати, этот тренд подталкивает внедрение как софтверных, так и аппаратных решений.

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Галина Мусина, ICL Services
Помимо квалификации аутсорсера, ритейлеру нужно принимать во внимание географию его присутствия.

ICL Services: ИТ-аутсорсинг - это эффективный способ развития бизнеса в ритейле

В условиях, когда ритейлеры фокусируются на решении задач привлечения покупателей и повышения их лояльности, наиболее удобным способом реализации ИТ-стратегии становится аутсорсинг. О преимуществах ИТ-аутсорсинга в интервью CNews рассказала Галина Мусина, директор департамента розничных решений ICL Services.

Современная розничная торговля – это система, ориентированная на клиента. Его потребности, местонахождение, передвижение и предпочтения внимательно отслеживаются с помощью всем известного инструментария – от систем анализа в продажах до GIS. Наиболее успешен оказывается тот ритейлер, который с наибольшей точностью смог предсказать, что, где, когда, в каком формате и по какой цене понадобится его покупателю. Покупатель в условиях экономической неопределенности и роста внимания со стороны поставщиков услуг и товаров становится все более разборчивым и трудно предсказуемым, и основной задачей ритейлера является его привлечение и удержание.

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