Евгений Закрепин
Мы живем в период изменения модели поведения покупателей
О том, как меняется поведение покупателей в непростых экономических условиях, и какие новые задачи это ставит перед ритейлерами в интервью CNews рассказал Евгений Закрепин, первый вице-президент группы компаний «Техносерв».
Ритейл – одна из тех индустрий, которая несмотря на кризис планомерно развивается. Мы это видим по тем потребностям, которые проявляются на ИТ-рынке от лица крупных ритейлеров – X5 Retail Group, «Магнит», «О'Кей», «Лента» и пр. Запросы касаются как различного рода приложений, необходимых для дальнейшего развития и оптимизации бизнеса компаний (CRM, оптимизация логистики, сокращение расходов), так и развития инфраструктуры. Последнее направление связано с лавинообразным ростом объема данных, и необходимостью эти данные хранить и обрабатывать. Кстати, этот тренд подталкивает внедрение как софтверных, так и аппаратных решений.
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