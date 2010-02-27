Основой всех принимаемых решений становится анализ данных Павел Новак

Мы давно отказались от обособленных решений и перешли на мультиканальность. Нам важно, чтобы у покупателя, каким бы каналом он не пользовался, сохранялась связь с брендом. Именно наш клиент диктует нам, какие решения необходимо развивать или улучшать.

5 лет назад мы поняли, что нужно развивать omni-channel, идти по пути максимального комфорта для потребителя. Сегодня мы уделяем этой системе особое внимание, потому что омниканальность подразумевает интегрированный подход к продажам, ориентированный на клиента, а ритейлер должен адаптировать свои бизнес-процессы под требования клиентов.