Обзор: ИТ в ритейле 2014

oбзор ИТ в ритейле 2014 Обзор подготовлен В 2013 г. темпы роста розничной торговли в России снизились примерно вдвое. Это заставило ритейлеров отказаться от масштабных проектов информатизации и переориентироваться на решение локальных задач с помощью ИТ, чтобы в кратчайшие сроки повысить эффективность бизнеса. Среди таких задач традиционно - повышение качества обслуживания клиентов, снижение издержек бизнеса и рост прибыли. Основными трендами информатизации розницы в России, как и в мире, по-прежнему остаются поддержка мультиканальности и распространение мобильности. Применение инструментов Big Data, а также облачных сервисов и специфичных «ритейловых» инноваций пока не получило широкого распространения среди отечественных игроков, но интерес к ним продолжает расти. ИТ в ритейле – итоги 2013 года

ПО для розничной торговли

Интернет-торговля: российская специфика

Безопасность в ритейле

Интервью с экспертами Максим Кузнецов:

Ритейлеру необходимо не только создавать новые сервисы, но и обеспечивать их адаптивность читать полное интервью

Рейтинг Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2013 № Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2013 г. (включая НДС, в тыс. руб.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2012 г. (включая НДС, в тыс. руб.) Рост выручки 2013/2012, в % Крупнейшие заказчики 2013 г. 1 MAYKOR Москва 4 518 628 4 007 057 13% X5 Retail Group, Связной, Мегафон Ритейл, МТС (салоны связи), Спортмастер, К-Раута, Kari, O’STIN, METRO, Ашан, LUSH, SPAR, Уютерра, Семь дней, Enter, Ригла (апт.сеть), СемьСот, ЕССО, Билайн (салоны связи), Санги Стиль, ЦентрОбувь, Accessorize, Детский мир, Медиа-Маркт-Сатурн, Pandora, Obuv.com, Наше золото; АЗС (РОСНЕФТЬ, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, ТАТНЕФТЬ, Statoil Energy & Retail Russia, NESTE OIL) 2 Крок Москва 2 953 333 3 376 219 -13% Х5 Retail Group, М.Видео, МЕТРО Кэш энд Керри, Adidas, Седьмой Континент, АШАН, Лента 3 EPAM Systems, Inc Штаб-квартира: НьютаунЦентральный офис в СНГ: Москва 2 667 237 н/д н/д н/д 4 ЦФТ Москва 2 340 489 2 004 161 17% н/д 5 Инфосистемы Джет Москва 2 217 807 1 861 419 19% Quelle, МВидео, Лента, ЛПВ (Малина), Ориола, Евросеть, Эльдорадо 6 АТОЛ Москва 2 102 416 1 617 243 30% Ригла, Adidas, РИВ ГОШ, Евросеть, МегаФон, Связной, МТС, Мария-Ра, X5Retail Group, Efes, РЖД, SPAR, Сбербанк 7 Cognitive Technologies * Москва 1 535 939 н/д н/д н/д 8 АвТелКом Санкт-Петербург 1 406 157 н/д н/д н/д 9 ITG Москва 1 212 840 851 430 42% н/д 10 ТЕГРУС (MERLION Projects) Москва 890 632 н/д н/д н/д Источник: CNews Analytics, 2014 Перейти к полному рейтингу