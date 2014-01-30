 
Юлия Лунина

Юлия Лунина

Основные тренды ближайших лет – это мобильность, Big Data, CRM, Collaboration, OMNI

Юрий Сафронов

Юрий Сафронов

OMNI – канал приносит до 10% от общей выручки

Максим Кузнецов

Максим Кузнецов

Ритейлеру необходимо не только создавать новые сервисы, но и обеспечивать их адаптивность

Андрей Хромов

Андрей Хромов

Интеграторы часто предлагают неэффективные решения

oбзор

ИТ в ритейле 2014

Обзор: ИТ в ритейле 2014

В 2013 г. темпы роста розничной торговли в России снизились примерно вдвое. Это заставило ритейлеров отказаться от масштабных проектов информатизации и переориентироваться на решение локальных задач с помощью ИТ, чтобы в кратчайшие сроки повысить эффективность бизнеса. Среди таких задач традиционно - повышение качества обслуживания клиентов, снижение издержек бизнеса и рост прибыли. Основными трендами информатизации розницы в России, как и в мире, по-прежнему остаются поддержка мультиканальности и распространение мобильности. Применение инструментов Big Data, а также облачных сервисов и специфичных «ритейловых» инноваций пока не получило широкого распространения среди отечественных игроков, но интерес к ним продолжает расти.

 

1. ИТ в ритейле – итоги 2013 года

2. ПО для розничной торговли

Интервью с экспертами

Сергей Козырь

Сергей Козырь:
Мы рассматриваем вариант внедрения касс самообслуживания в нашей сети    

читать полное интервью
http://www.okmarket.ru
Юлия Лунина

Юлия Лунина:
Основные тренды ближайших лет – это мобильность, Big Data, CRM, Collaboration, OMNI

читать полное интервью
http://moskva.domo.ru
Юрий Сафронов

Юрий Сафронов:
OMNI - канал приносит до 10% от общей выручки

читать полное интервью
http://www.digital.ru/
Андрей Суворов

Андрей Суворов:
20% наших клиентов пользуются нашими RFID-решениями    

читать полное интервью
http://bleskincare.ru
Андрей Хромов

Андрей Хромов:
Интеграторы часто предлагают неэффективные решения

читать полное интервью
http://aristosgroup.ru/

3. Интернет-торговля: российская специфика

Интервью с экспертами

Максим Кузнецов

Максим Кузнецов:
Ритейлеру необходимо не только создавать новые сервисы, но и обеспечивать их адаптивность

читать полное интервью
http://usetech.ru

Рейтинг

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2013

Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2013 г. (включая НДС, в тыс. руб.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2012 г. (включая НДС, в тыс. руб.) Рост выручки 2013/2012, в % Крупнейшие заказчики 2013 г.
1 MAYKOR Москва 4 518 628 4 007 057 13% X5 Retail Group, Связной, Мегафон Ритейл, МТС (салоны связи), Спортмастер, К-Раута, Kari, O’STIN, METRO, Ашан, LUSH, SPAR, Уютерра, Семь дней, Enter, Ригла (апт.сеть), СемьСот, ЕССО, Билайн (салоны связи), Санги Стиль, ЦентрОбувь, Accessorize, Детский мир, Медиа-Маркт-Сатурн, Pandora, Obuv.com, Наше золото; АЗС (РОСНЕФТЬ, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, ТАТНЕФТЬ, Statoil Energy & Retail Russia, NESTE OIL)
2 Крок Москва 2 953 333 3 376 219 -13% Х5 Retail Group, М.Видео, МЕТРО Кэш энд Керри, Adidas, Седьмой Континент, АШАН, Лента
3 EPAM Systems, Inc Штаб-квартира: НьютаунЦентральный офис в СНГ: Москва 2 667 237 н/д н/д н/д
4 ЦФТ Москва 2 340 489 2 004 161 17% н/д
5 Инфосистемы Джет Москва 2 217 807 1 861 419 19% Quelle, МВидео, Лента, ЛПВ (Малина), Ориола, Евросеть, Эльдорадо
6 АТОЛ Москва 2 102 416 1 617 243 30% Ригла, Adidas, РИВ ГОШ, Евросеть, МегаФон, Связной, МТС, Мария-Ра, X5Retail Group, Efes, РЖД, SPAR, Сбербанк
7 Cognitive Technologies * Москва 1 535 939 н/д н/д н/д
8 АвТелКом Санкт-Петербург 1 406 157 н/д н/д н/д
9 ITG Москва 1 212 840 851 430 42% н/д
10 ТЕГРУС (MERLION Projects) Москва 890 632 н/д н/д н/д

Источник: CNews Analytics, 2014

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4. Безопасность в ритейле

http://www.domo.ru http://tsconsulting.ru

Ритейлер DOMO первым в России внедрил IBM WebSphere Commerce

http://tc-atlant.ru http://www.inlinegroup.ru

ИТ помогают контролировать развитие торговой сети

Руководители проекта: Мария Попова , Наталья Рудычева
Верстка: Наталья Рудычева 
Авторы: Андрей Арсентьев, Павел Лебедев, Наталья Рудычева , Андрей Саврасов, Константин Селиманов, Антон Степанов
Интервью: Наталья Рудычева   
Дата публикации обзора: 22.04.2014   

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