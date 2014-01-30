Обзор: ИТ в ритейле 2014

oбзор
ИТ в ритейле 2014
В 2013 г. темпы роста розничной торговли в России снизились примерно вдвое. Это заставило ритейлеров отказаться от масштабных проектов информатизации и переориентироваться на решение локальных задач с помощью ИТ, чтобы в кратчайшие сроки повысить эффективность бизнеса. Среди таких задач традиционно - повышение качества обслуживания клиентов, снижение издержек бизнеса и рост прибыли. Основными трендами информатизации розницы в России, как и в мире, по-прежнему остаются поддержка мультиканальности и распространение мобильности. Применение инструментов Big Data, а также облачных сервисов и специфичных «ритейловых» инноваций пока не получило широкого распространения среди отечественных игроков, но интерес к ним продолжает расти.
1. ИТ в ритейле – итоги 2013 года
- Ритейл 2013: информатизация на фоне замедления роста
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2. ПО для розничной торговли
- На рынке ИТ в ритейле не хватает решений для СМБ
- Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM
- Зачем торговле Supply Chain Management?
- Как автоматизированы логистические цепочки
- Выбирая SCM, помни об OMNI
- Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM
- Управление лояльностью идет по пути эволюции
- Как управлять покупательской лояльностью?
- Технологии EDI пришли в российскую розницу
- Ключевые вопросы “лояльных” инноваций
- Когда мастер-данные придут в розницу?
Интервью с экспертами
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Сергей Козырь:
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Юлия Лунина:
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Юрий Сафронов:
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Андрей Суворов:
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Андрей Хромов:
3. Интернет-торговля: российская специфика
Интервью с экспертами
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Максим Кузнецов:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2013
|№
|Название организации
|Город
|Совокупная выручка от проектов в рознице в 2013 г. (включая НДС, в тыс. руб.)
|Совокупная выручка от проектов в рознице в 2012 г. (включая НДС, в тыс. руб.)
|Рост выручки 2013/2012, в %
|Крупнейшие заказчики 2013 г.
|1
|MAYKOR
|Москва
|4 518 628
|4 007 057
|13%
|X5 Retail Group, Связной, Мегафон Ритейл, МТС (салоны связи), Спортмастер, К-Раута, Kari, O’STIN, METRO, Ашан, LUSH, SPAR, Уютерра, Семь дней, Enter, Ригла (апт.сеть), СемьСот, ЕССО, Билайн (салоны связи), Санги Стиль, ЦентрОбувь, Accessorize, Детский мир, Медиа-Маркт-Сатурн, Pandora, Obuv.com, Наше золото; АЗС (РОСНЕФТЬ, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, ТАТНЕФТЬ, Statoil Energy & Retail Russia, NESTE OIL)
|2
|Крок
|Москва
|2 953 333
|3 376 219
|-13%
|Х5 Retail Group, М.Видео, МЕТРО Кэш энд Керри, Adidas, Седьмой Континент, АШАН, Лента
|3
|EPAM Systems, Inc
|Штаб-квартира: НьютаунЦентральный офис в СНГ: Москва
|2 667 237
|н/д
|н/д
|н/д
|4
|ЦФТ
|Москва
|2 340 489
|2 004 161
|17%
|н/д
|5
|Инфосистемы Джет
|Москва
|2 217 807
|1 861 419
|19%
|Quelle, МВидео, Лента, ЛПВ (Малина), Ориола, Евросеть, Эльдорадо
|6
|АТОЛ
|Москва
|2 102 416
|1 617 243
|30%
|Ригла, Adidas, РИВ ГОШ, Евросеть, МегаФон, Связной, МТС, Мария-Ра, X5Retail Group, Efes, РЖД, SPAR, Сбербанк
|7
|Cognitive Technologies *
|Москва
|1 535 939
|н/д
|н/д
|н/д
|8
|АвТелКом
|Санкт-Петербург
|1 406 157
|н/д
|н/д
|н/д
|9
|ITG
|Москва
|1 212 840
|851 430
|42%
|н/д
|10
|ТЕГРУС (MERLION Projects)
|Москва
|890 632
|н/д
|н/д
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
4. Безопасность в ритейле
Верстка: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Павел Лебедев, Наталья Рудычева , Андрей Саврасов, Константин Селиманов, Антон Степанов
Интервью: Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 22.04.2014
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