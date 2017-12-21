ИТ в ритейле 2018

По данным Росстата, в 2017 г. российский рынок розничной торговли увеличился на 1,2% и достиг ₽29,8 трлн. Наметившийся положительный тренд привел к оживлению в сфере информатизации ритейла. Не последнюю роль в этом процессе играет государство. Вступление в силу закона об онлайн-кассах, а также инициативы регулятора по маркировке меховых изделий, лекарств, обуви, табачной продукции и драгоценностей, вынуждают ритейлеров уделять все больше внимания новых технологиям. Среди основных технологических трендов – облака, большие данные и предиктивная аналитика, системы лояльности, искусственный интеллект, интернет вещей и виртуальная реальность. Все это требует индивидуального подхода к разработке и обеспечению кибербезопасности.

30.03.2018