ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития
Ритейл остается самой инновационной отраслью российской экономики. Именно здесь получают первое признание самые передовые, а часто даже фантастические решения и технологии – искусственный интеллект, виртуальная реальность, интернет вещей и многое другое. Не последнюю роль в этом процессе играет государство, которое фактически заставляет торговые предприятия переходить на новые, современные методы работы.
Прошлогоднее падение рынка розничной торговли (на 5,2% по итогам 2016 г.) в текущем году сменилось небольшим, но все-таки ростом. По итогам 2017 г. российский ритейл вырос на 1,2% до p29,8 трлн, сообщает Росстат. 48,2% этого объема приходится на продажу пищевых продуктов, 51,8% – непродовольственных товаров.Подробнее