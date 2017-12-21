ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития

Ритейл остается самой инновационной отраслью российской экономики. Именно здесь получают первое признание самые передовые, а часто даже фантастические решения и технологии – искусственный интеллект, виртуальная реальность, интернет вещей и многое другое. Не последнюю роль в этом процессе играет государство, которое фактически заставляет торговые предприятия переходить на новые, современные методы работы.

Прошлогоднее падение рынка розничной торговли (на 5,2% по итогам 2016 г.) в текущем году сменилось небольшим, но все-таки ростом. По итогам 2017 г. российский ритейл вырос на 1,2% до p29,8 трлн, сообщает Росстат. 48,2% этого объема приходится на продажу пищевых продуктов, 51,8% – непродовольственных товаров.

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Всеволод Кузьмич
Лента

Время автоматизации завершилось, пора формировать новый образ ритейла

Будущие задачи ритейла выходят за рамки привычного понятия «автоматизации». На смену масштабным ИТ-системам приходят микросервисы и би-модальная архитектура. О том, что это такое, какова ИТ-стратегия современного ритейлера и что нужно переводить «в цифру», рассказал CNews директор по информационным технологиям компании «Лента» Всеволод Кузьмич.

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Денис Шульга
Перекресток и Карусель

Аналитика для логистики: как X5 оптимизирует цепочку движения товара

Автоматизация логистики – одна из самых ответственных задач в ритейле. Четкое функционирование склада и транспортной системы обеспечивают бесперебойную работу многих других бизнес-процессов торговой сети. О сложностях управления логистикой в продуктовом ритейле, автоматизации склада, транспорта и контроля качества товаров, а также о том, почему не стоит доверять инновационным решениям, рассказал Денис Шульга, директор по логистике торговых сетей «Перекресток» и «Карусель».

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Максим Ларькин
Первый ОФД

Кассовая аналитика: какую пользу ритейлер может извлечь из фискальных данных

К июлю прошлого года практически весь российский ритейл перешел на новые правила применения ККТ. Помимо очевидных сложностей ритейлеры получили и дополнительные преимущества – возможность оперативно собирать аналитические данные о продажах. Аналитику в реальном времени предоставляют продавцам операторы фискальных данных. О том, какие данные получают ритейлеры, как могут их использовать и что еще может предложить оператор, рассказал CNews директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин.

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Олег Суворов
НВБС

Рынку ИТ-аутсорсинга надо уходить от демпинга

ИТ-аутсорсинг – спасение для крупных торговых сетей с распределенной географией. Выбор надежного ИТ-партнера гарантирует ритейлеру бесперебойную работу всех торговых точек, рост бизнеса и внедрение передовых технологий. Об особенностях российского рынка ИТ-аутсорсинга для ритейла, едином уровне качества услуг по всей стране и собственных подходах к обучению партнеров рассказывает Олег Суворов, директор по развитию компании НВБС.

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Переход без остановки: крупный ритейлер перешел на новые кассы всего за 4 месяца

Новые правила применения ККТ коснулись всего российского ритейла. Особенно сложно пришлось крупным торговым сетям – в сжатые сроки компании вынуждены были обновить довольно большое количество оборудования. Опыт компаний ICL Services и L’Occitane показывает, что решить эту задачу можно быстро и без остановки продаж.

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