 
Вячеслав Добрецов

Вячеслав Добрецов

Завершить внедрение единой региональной информационной системы мы планируем в 2015 г

Райнер Риенмюллер

Райнер Риенмюллер

Пациенты часто страдают от того, что медпомощь оказывается слишком медленно

Азат Мубаракшин

Азат Мубаракшин

В Республике Татарстан появилась система удаленного мониторинга здоровья населения

Николай Зезюлинский

Николай Зезюлинский

Автоматизация требует перестройки бизнес-процессов в здравоохранении

oбзор

ИТ в здравоохранении 2014

Обзор: ИТ в здравоохранении 2014

Процесс информатизации российского здравоохранения вступил во второй этап. В 2011-2012 г. медучреждения активно оснащались современным оборудованием и программным обеспечением, высокоскоростными сетями, осуществлялось их подключение к сети интернет.  Граждане получили возможность дистанционной записи на прием к врачу. В 2013-2014 гг. основные расходы по объединению существующих информационных ресурсов были возложены на плечи регионов. Сегодня в их задачу входит дальнейшее расширение и усовершенствование уже имеющихся и внедрение новых систем, интеграция их как на региональном, так и на федеральном уровне, переход к использованию единой электронной медицинской карты, развитие телемедицины. Одновременно в наиболее прогрессивных учреждениях здравоохранения уже начали появляться решения в сфере бизнес-аналитики, удаленного мониторинга здоровья. 

1. ИТ в здравоохранении: куда движется отрасль

Интервью с экспертами

Динара Еникеева

Динара Еникеева:
Самая масштабная работа – это внедрение медицинской информационно-аналитической системы

читать полное интервью
http://mzrb.bashmed.ru
Минздрав Республики Башкортостан
Вячеслав Добрецов

Вячеслав Добрецов:
Завершить внедрение единой региональной информационной системы мы планируем в 2015 г

читать полное интервью
http://www.kraszdrav.ru
Минздрав Красноярского края
Азат Мубаракшин

Азат Мубаракшин:
В Республике Татарстан появилась система удаленного мониторинга здоровья населения

читать полное интервью
http://mic.tatarstan.ru
Мининформсвязи Республики Татарстан
Константин Маркелов

Константин Маркелов:
В 2013 г. мы внедрили медицинскую информационную систему, позволяющую вести электронную медицинскую карту

читать полное интервью
http://www.astrobl.ru
Правительство Астраханской обл.
Артур Контрабаев

Артур Контрабаев:
Мы внедрили самую масштабную телемедицинскую систему в России

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http://it.tularegion.ru
Комитет ИТ и связи Тульской обл.
Райнер Риенмюллер

Райнер Риенмюллер:
Пациенты часто страдают от того, что медпомощь оказывается слишком медленно

читать полное интервью
http://www.meduni-graz.at
Барнард Торстен-Кайт

Барнард Торстен-Кайт:
Автоматическая обработка диагностических изображений позволяет экономить до 80% времени при подготовке заключения

читать полное интервью
http://www.fh-joanneum.at/aw/~a/home/?lan=en
Сергей Морозов

Сергей Морозов:
«Второе мнение» позволяет обеспечить экспертное заключение по любому радиологическому исследованию

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http://www.emcmos.ru/ru/
Элмар Коттер

Элмар Коттер:
Я мечтаю о едином интерфейсе типа "пульта управления", который отражал бы происходящее в отделении в реальном времени

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http://www.uniklinik-freiburg.de/russisch.html

2. Российское здравоохранение: модернизация продолжается

Интервью с экспертами

Николай Зезюлинский

Николай Зезюлинский:
Автоматизация требует перестройки бизнес-процессов в здравоохранении

читать полное интервью
http://www.fors.ru

3. Медицинские информационные системы

Рейтинг

Рейтинг: Крупнейшие поставщики МИС: проекты внедрения 2013

Компания Город Количество внедрений за период Количество реализованных рабочих мест за период
2013 2012 Всего на 01.01.2014 г прог­ноз роста 2014, % 2013 2012 Всего на 01.01.2014 г прог­ноз роста 2014, %
1 БАРС Груп Казань 716 1 461 2 177 65 26 954 107 818 134 412 35
2 СВАН Пермь 412 450 1 232 10 19 346 10 081 54 354 40
3 Пост Модерн Текнолоджи Москва 145 290 850 н/д 3 980 4 820 23 000 н/д
4 СофТраст Белгород 780 260 н/д н/д 2 200 8 000 15 200 н/д
5 ЛанКей Москва 12 10 60 25-30 990 5 330 15 000 25-30
6 К-МИС Петрозаводск 104 66 308 -5 706 2 710 12 756 -5
7 ХОСТ Екатеринбург 6 3 9 100 536 300 836 100
8 КОМТЕК Нижневартовск 21 82 164 10 292 1 248 2 617 30
9 ФОРС Москва 4 3 20 150 100 100 1 000 200
10 МедСофт Москва 8 5 49 110 72 28 509 130

Источник: CNews Analytics, 2014

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Рейтинг

Рейтинг: Крупнейшие поставщики МИС 2013

Компания Город Доля дохода от МИС в общем доходе Выручка от проектов в области здравоохранения (с НДС), млн руб. Структура выручки по направлениям, %
2013, % 2012, % 2013 2012 прогноз роста 2014, % ИТ-услуги (консалтинг, техподдержка, обучение, НИОКР и т.п.) ПО АО, расходные материалы
1 БАРС Груп Казань 17.6 19.2 356 270.1 35 85 15
2 Корпорация ПАРУС Москва н/д н/д 200 150 н/д 70 30
3 ХОСТ Екатеринбург 15 7.7 112.5 54.6 н/д 91.2 1.5 7.3
4 К-МИС Петрозаводск 100 100 102 119 -30 80 20
5 СофТраст Белгород 100 100 92 141 н/д 99 1
6 КОМТЕК Нижневартовск 100 100 81.2 227 10 30 70
7 ФОРС Москва 0.6 0.6 35 31.6 н/д 100
8 Ай Ко Москва н/д н/д 20.9 70.9 50 9.8 15.2 75
9 ЛанКей Москва 11 29 14.6 46 25-30 65 17 18
10 СофтБаланс Санкт-Петербург 4 3.5 4.5 4 0.5 80 10 10

Источник: CNews Analytics, 2014

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4. Безопасность в здравоохранении

http://www.fors.ru http://www.pb10.ru

МИС «Вятка»: чтобы врачебных ошибок стало меньше

Руководитель проекта: Мария Попова, Наталья Рудычева
Выпускающий редактор: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Александр Гусев, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Сергей Лосев, Михаил Переверзев, Вадим Ференец
Интервью: Виталий Мосеев, Михаил Переверзев, Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 31.07.2014

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