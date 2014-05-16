Обзор: ИТ в здравоохранении 2014

oбзор
ИТ в здравоохранении 2014
Процесс информатизации российского здравоохранения вступил во второй этап. В 2011-2012 г. медучреждения активно оснащались современным оборудованием и программным обеспечением, высокоскоростными сетями, осуществлялось их подключение к сети интернет. Граждане получили возможность дистанционной записи на прием к врачу. В 2013-2014 гг. основные расходы по объединению существующих информационных ресурсов были возложены на плечи регионов. Сегодня в их задачу входит дальнейшее расширение и усовершенствование уже имеющихся и внедрение новых систем, интеграция их как на региональном, так и на федеральном уровне, переход к использованию единой электронной медицинской карты, развитие телемедицины. Одновременно в наиболее прогрессивных учреждениях здравоохранения уже начали появляться решения в сфере бизнес-аналитики, удаленного мониторинга здоровья.
1. ИТ в здравоохранении: куда движется отрасль
Интервью с экспертами
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Динара Еникеева:
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Вячеслав Добрецов:
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Азат Мубаракшин:
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Константин Маркелов:
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Артур Контрабаев:
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Райнер Риенмюллер:
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Барнард Торстен-Кайт:
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Сергей Морозов:
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Элмар Коттер:
2. Российское здравоохранение: модернизация продолжается
Интервью с экспертами
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Николай Зезюлинский:
3. Медицинские информационные системы
Рейтинг
Рейтинг: Крупнейшие поставщики МИС: проекты внедрения 2013
|№
|Компания
|Город
|Количество внедрений за период
|Количество реализованных рабочих мест за период
|2013
|2012
|Всего на 01.01.2014 г
|прогноз роста 2014, %
|2013
|2012
|Всего на 01.01.2014 г
|прогноз роста 2014, %
|1
|БАРС Груп
|Казань
|716
|1 461
|2 177
|65
|26 954
|107 818
|134 412
|35
|2
|СВАН
|Пермь
|412
|450
|1 232
|10
|19 346
|10 081
|54 354
|40
|3
|Пост Модерн Текнолоджи
|Москва
|145
|290
|850
|н/д
|3 980
|4 820
|23 000
|н/д
|4
|СофТраст
|Белгород
|780
|260
|н/д
|н/д
|2 200
|8 000
|15 200
|н/д
|5
|ЛанКей
|Москва
|12
|10
|60
|25-30
|990
|5 330
|15 000
|25-30
|6
|К-МИС
|Петрозаводск
|104
|66
|308
|-5
|706
|2 710
|12 756
|-5
|7
|ХОСТ
|Екатеринбург
|6
|3
|9
|100
|536
|300
|836
|100
|8
|КОМТЕК
|Нижневартовск
|21
|82
|164
|10
|292
|1 248
|2 617
|30
|9
|ФОРС
|Москва
|4
|3
|20
|150
|100
|100
|1 000
|200
|10
|МедСофт
|Москва
|8
|5
|49
|110
|72
|28
|509
|130
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
Рейтинг
Рейтинг: Крупнейшие поставщики МИС 2013
|№
|Компания
|Город
|Доля дохода от МИС в общем доходе
|Выручка от проектов в области здравоохранения (с НДС), млн руб.
|Структура выручки по направлениям, %
|2013, %
|2012, %
|2013
|2012
|прогноз роста 2014, %
|ИТ-услуги (консалтинг, техподдержка, обучение, НИОКР и т.п.)
|ПО
|АО, расходные материалы
|1
|БАРС Груп
|Казань
|17.6
|19.2
|356
|270.1
|35
|85
|15
|2
|Корпорация ПАРУС
|Москва
|н/д
|н/д
|200
|150
|н/д
|70
|30
|3
|ХОСТ
|Екатеринбург
|15
|7.7
|112.5
|54.6
|н/д
|91.2
|1.5
|7.3
|4
|К-МИС
|Петрозаводск
|100
|100
|102
|119
|-30
|80
|20
|5
|СофТраст
|Белгород
|100
|100
|92
|141
|н/д
|99
|1
|6
|КОМТЕК
|Нижневартовск
|100
|100
|81.2
|227
|10
|30
|70
|7
|ФОРС
|Москва
|0.6
|0.6
|35
|31.6
|н/д
|100
|8
|Ай Ко
|Москва
|н/д
|н/д
|20.9
|70.9
|50
|9.8
|15.2
|75
|9
|ЛанКей
|Москва
|11
|29
|14.6
|46
|25-30
|65
|17
|18
|10
|СофтБаланс
|Санкт-Петербург
|4
|3.5
|4.5
|4
|0.5
|80
|10
|10
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
4. Безопасность в здравоохранении
Выпускающий редактор: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Александр Гусев, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Сергей Лосев, Михаил Переверзев, Вадим Ференец
Интервью: Виталий Мосеев, Михаил Переверзев, Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 31.07.2014
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