Обзор: ИТ в здравоохранении 2014

oбзор

Процесс информатизации российского здравоохранения вступил во второй этап. В 2011-2012 г. медучреждения активно оснащались современным оборудованием и программным обеспечением, высокоскоростными сетями, осуществлялось их подключение к сети интернет. Граждане получили возможность дистанционной записи на прием к врачу. В 2013-2014 гг. основные расходы по объединению существующих информационных ресурсов были возложены на плечи регионов. Сегодня в их задачу входит дальнейшее расширение и усовершенствование уже имеющихся и внедрение новых систем, интеграция их как на региональном, так и на федеральном уровне, переход к использованию единой электронной медицинской карты, развитие телемедицины. Одновременно в наиболее прогрессивных учреждениях здравоохранения уже начали появляться решения в сфере бизнес-аналитики, удаленного мониторинга здоровья.