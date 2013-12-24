 
Виктор Ковалев

Виктор Ковалев

Риски провайдера облаков и банка не сопоставимы

Николай Фокин

Николай Фокин

Миф о небезопасности облаков начинает развеиваться

Леонид Аникин

Леонид Аникин

Стагнация экономики приведет к взлету облачного рынка

Сергей Кузьмин

Сергей Кузьмин

Передавая ИТ под управление облачного сервис-провайдера, мы экономим средства

oбзор

Облачные сервисы 2013

Обзор: Облачные сервисы 2013

Сектор облачных технологий сохраняет высокую динамику и к концу 2016 г., по оптимистичным прогнозам, превысит $460 млрд (+50,8%). Основную долю облачного сектора в России занимает IaaS, при этом постоянно увеличивается доля SaaS-сервисов. Аналитики ожидают, что уже в ближайшем будущем на SaaS будет приходиться до 50% расходов на российском рынке публичных облаков.В целом растет интерес к публичным облакам как к способу оптимизации ИТ-инфраструктуры. Сегодня только отраслевые лидеры могут позволить себе содержание штата высококвалифицированных ИТ-специалистов и наращивание потока инвестиций в ИТ. Аутсорсинг в случае публичных облачных сервисов позволяет переложить эти заботы на плечи провайдера. Тем более что SLA и юридически значимые нормы активно совершенствуются с учетом интересов клиента.

1. Облака: общие тренды

Интервью с экспертами

Екатерина Алексеева

Екатерина Алексеева:
Вопросы управления кадрами выгодно выносить в облако

читать полное интервью
http://www.decathlon.ru/
Виктор Ковалев

Виктор Ковалев:
Риски провайдера облаков и банка не сопоставимы

читать полное интервью
http://www.homecredit.ru/
Александр Колесников

Александр Колесников:
Затраты на облачные сервисы пока минимальны

читать полное интервью
http://www.basel.aero/
Сергей Кузьмин

Сергей Кузьмин:
Передавая ИТ под управление облачного сервис-провайдера, мы экономим средства

читать полное интервью
http://www.vr-logistic.ru/

Рейтинг

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2013

Название компании Выручка от оказания услуг SaaS в 2012 г., тыс. руб. с НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2011 г., тыс. руб. с НДС Рост выручки 2012/2011, в % Количество зарегистрированных пользователей SaaS Из них коммерческих Доля коммерческих пользователей
1 СКБ Контур 3 750 000 3 100 000 21% 1 000 000 1 000 000 100%
2 Барс Груп 630 000 224 000 181% 1 600 000 4 800 0.3%
3 Манго-Телеком 620 000 303 400 104% 200 000 200 000 100%
4 Корус Консалтинг СНГ (eSphere) 297 946 201 376 48% 158 000 9 000 5.7%
5 Softline 219 841 100 500 119% 130 000 128 000 98%
6-7 Мегаплан 100 000 68 000 47% 100 000 10 000 10%
6-7 Мой Склад* 100 000 23 000 335% 220 000 4 500 2%
8 Ай-Теко 70 000 46 650 50% н/д н/д н/д
9 Cloud4Y 42 400 11 000 258% 1 125 1 125 100%
10 Webasyst (Артикус) 40 000 50 000 14% 100 000 20 000 20%

Источник: CNews Analytics, 2013

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2. На пути к облаку

Интервью с экспертами

Леонид Аникин

Леонид Аникин:
Стагнация экономики приведет к взлету облачного рынка

читать полное интервью
http://softline.ru/
Кевин Аттард, Марк Ривкин

Кевин Аттард, Марк Ривкин:
Мы предлагаем решения для поддержки всего жизненного цикла облака

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http://www.oracle.com/ru/index.html
Иван Орлов

Иван Орлов:
САПР в частном облаке предоставляет новые возможности для проектировщиков

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http://softline.ru/
Николай Фокин

Николай Фокин:
Миф о небезопасности облаков начинает развеиваться

читать полное интервью
http://www.cloud4y.ru/

3. Облачные услуги ЦОД

Рейтинг

Крупнейшие коммерческие ЦОДы в России 2013

Название компании Количество размещенных стоек Заявленное количество стойко-мест Количество площадок Города присутствия
1 DataLine 2 111 2 111 2 Москва
2 Селектел 1 346 1800 6 Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область
3 Мегафон* 1 280 4 000 18 Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Оренбург, Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Томск, Хабаровск
4 Ай-Теко (1) 1 200 1 200 5 Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Савонлинна (Финляндия)
5 ММТС-9 937 1 050 1 Москва
6 Стек Телеком 905 1 050 2 Москва
7 DataSpace 820 1 000 1 Москва
8 Крок 600 1 000 3 Москва
9 Linxdatacenter 590 893 2 Москва, Санкт-Петербург
10 Ростелеком 534 552 13 Калининград, Новосибирск, Казань, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Рязань, Москва, Хабаровск, Екатеринбург

Источник: CNews Analytics, 2013

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Руководитель проекта: Мария Попова
Верстка: Павел Соломатин
Авторы: Александр Герасимов, Павел Лебедев, Андрей Шуклин
Интервью: Павел Лебедев, Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 24.12.2013

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