Обзор: Облачные сервисы 2013

oбзор

Сектор облачных технологий сохраняет высокую динамику и к концу 2016 г., по оптимистичным прогнозам, превысит $460 млрд (+50,8%). Основную долю облачного сектора в России занимает IaaS, при этом постоянно увеличивается доля SaaS-сервисов. Аналитики ожидают, что уже в ближайшем будущем на SaaS будет приходиться до 50% расходов на российском рынке публичных облаков.В целом растет интерес к публичным облакам как к способу оптимизации ИТ-инфраструктуры. Сегодня только отраслевые лидеры могут позволить себе содержание штата высококвалифицированных ИТ-специалистов и наращивание потока инвестиций в ИТ. Аутсорсинг в случае публичных облачных сервисов позволяет переложить эти заботы на плечи провайдера. Тем более что SLA и юридически значимые нормы активно совершенствуются с учетом интересов клиента.