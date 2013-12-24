Обзор: Облачные сервисы 2013

oбзор
Облачные сервисы 2013
Сектор облачных технологий сохраняет высокую динамику и к концу 2016 г., по оптимистичным прогнозам, превысит $460 млрд (+50,8%). Основную долю облачного сектора в России занимает IaaS, при этом постоянно увеличивается доля SaaS-сервисов. Аналитики ожидают, что уже в ближайшем будущем на SaaS будет приходиться до 50% расходов на российском рынке публичных облаков.В целом растет интерес к публичным облакам как к способу оптимизации ИТ-инфраструктуры. Сегодня только отраслевые лидеры могут позволить себе содержание штата высококвалифицированных ИТ-специалистов и наращивание потока инвестиций в ИТ. Аутсорсинг в случае публичных облачных сервисов позволяет переложить эти заботы на плечи провайдера. Тем более что SLA и юридически значимые нормы активно совершенствуются с учетом интересов клиента.
1. Облака: общие тренды
Интервью с экспертами
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Екатерина Алексеева:
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Виктор Ковалев:
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Александр Колесников:
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Сергей Кузьмин:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики SaaS в России 2013
|№
|Название компании
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2012 г., тыс. руб. с НДС
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2011 г., тыс. руб. с НДС
|Рост выручки 2012/2011, в %
|Количество зарегистрированных пользователей SaaS
|Из них коммерческих
|Доля коммерческих пользователей
|1
|СКБ Контур
|3 750 000
|3 100 000
|21%
|1 000 000
|1 000 000
|100%
|2
|Барс Груп
|630 000
|224 000
|181%
|1 600 000
|4 800
|0.3%
|3
|Манго-Телеком
|620 000
|303 400
|104%
|200 000
|200 000
|100%
|4
|Корус Консалтинг СНГ (eSphere)
|297 946
|201 376
|48%
|158 000
|9 000
|5.7%
|5
|Softline
|219 841
|100 500
|119%
|130 000
|128 000
|98%
|6-7
|Мегаплан
|100 000
|68 000
|47%
|100 000
|10 000
|10%
|6-7
|Мой Склад*
|100 000
|23 000
|335%
|220 000
|4 500
|2%
|8
|Ай-Теко
|70 000
|46 650
|50%
|н/д
|н/д
|н/д
|9
|Cloud4Y
|42 400
|11 000
|258%
|1 125
|1 125
|100%
|10
|Webasyst (Артикус)
|40 000
|50 000
|14%
|100 000
|20 000
|20%
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
2. На пути к облаку
- SaaS в 7 раз опередил рынок ИТ
- Стоимость SaaS все еще высока для СМБ
- Рынок IaaS за год вырос более чем в три раза
- Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект
- Как выбрать архитектуру облачного решения
- Облака приведут к революции в мировом разделении труда
- Защищаем облачную среду: новые технологии безопасности
Интервью с экспертами
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Леонид Аникин:
|
Кевин Аттард, Марк Ривкин:
|
Иван Орлов:
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Николай Фокин:
3. Облачные услуги ЦОД
Рейтинг
Крупнейшие коммерческие ЦОДы в России 2013
|№
|Название компании
|Количество размещенных стоек
|Заявленное количество стойко-мест
|Количество площадок
|Города присутствия
|1
|DataLine
|2 111
|2 111
|2
|Москва
|2
|Селектел
|1 346
|1800
|6
|Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область
|3
|Мегафон*
|1 280
|4 000
|18
|Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Оренбург, Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Томск, Хабаровск
|4
|Ай-Теко (1)
|1 200
|1 200
|5
|Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Савонлинна (Финляндия)
|5
|ММТС-9
|937
|1 050
|1
|Москва
|6
|Стек Телеком
|905
|1 050
|2
|Москва
|7
|DataSpace
|820
|1 000
|1
|Москва
|8
|Крок
|600
|1 000
|3
|Москва
|9
|Linxdatacenter
|590
|893
|2
|Москва, Санкт-Петербург
|10
|Ростелеком
|534
|552
|13
|Калининград, Новосибирск, Казань, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Рязань, Москва, Хабаровск, Екатеринбург
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
Верстка: Павел Соломатин
Авторы: Александр Герасимов, Павел Лебедев, Андрей Шуклин
Интервью: Павел Лебедев, Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 24.12.2013
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