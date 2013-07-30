Обзор: Мобильные приложения для бизнеса 2013

oбзор
Мобильные приложения для бизнеса 2013
1. Мобильность: главные тренды
- Мировая мобилизация: стадия разумного риска
- Мобильность бизнеса требует значительных финансовых затрат
- Оценка отдачи от мобильности: возможности измерения
- Мобильность охватывает самые неожиданные отрасли
- Мобильный бизнес в России растет более чем на 100% в год
- Цены на трафик сдерживают рост корпоративной мобильности
Интервью с экспертами
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Валерий Бакушин:
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Максим Волков:
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Михаил Пересыпкин:
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Дмитрий Сатин:
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Денис Силаев:
Рейтинг
Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2013
|№
|Название организации
|Город
|Выручка компании от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2012 г., руб.
|Выручка компании от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2011 г., руб.
|Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте компании, 2012 г., %
|1
|e-Legion
|Санкт-Петербург
|50 000 000
|32 000 000
|75
|2
|Unreal Mojo
|Санкт-Петербург
|43 214 820
|21 317 400
|100
|3/4
|ИнфоШелл
|Санкт-Петербург
|25 000 000
|17 000 000
|70
|3/4
|Redmadrobot
|Москва
|25 000 000
|16 000 000
|85
|5
|Бакка Софт
|Москва
|19 000 000
|14 000 000
|90
|6
|bright box
|Москва
|15 000 000
|н/д
|н/д
|7
|Бинет
|Москва
|6 800 000
|5 300 000
|100
|8
|Атол
|Москва
|6 139 153
|5 204 710
|34
|9
|Энтерра Софт
|Барнаул
|6 000 000
|4 000 000
|20
|10
|Перегрин
|Москва
|1 350 000
|1 800 000
|30
2. Возможности применения
- Мобильные гаджеты заменят сканеры
- Мобильная стратегия: универсальные критерии отсутствуют
- Мобильность развивается за счет неожиданных сценариев
- Мобильность управляет бизнес-аналитикой?
- Геотаргетинг оптимизирует затраты на рекламу
- От электронного правительства к мобильному: старт дан
- Мобильные гаджеты работают на бизнес
- Мобильное ПО: ставка на топ-менеджеров
Интервью с экспертами
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Константин Астахов:
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Андрей Галковский:
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Михаил Захаров:
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Александр Казаков:
3. Мобильные приложения и ИТ-инфраструктура предприятия
- Интеграция с back-end системами работает на эффективность
- Кроссплатформенная мобильная разработка: чего хочет бизнес
- Кроссплатформенная разработка: анализ вариантов
- BYOD: не споткнуться о человеческий фактор
- BYOD станет принудительным
- Мобильность может быть безопасной?
- Мобильная ЭЦП согласованию не подлежит
Верстка: Мария Коломыченко
Авторы: Виталий Кузьменко, Андрей Шуклин, Станислав Макаров, Юрий Белов, Юлия Юрьева
Интервью: Наталья Анищук
Иллюстрация: http://www.flickr.com/photos/mikecogh/
Дата публикации обзора: 22.07.2013
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