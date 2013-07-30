Обзор: Мобильные приложения для бизнеса 2013

oбзор

Мобильные технологии оказывают все большее влияние на корпоративный мир. Компании видят в них возможности нового конкурентного преимущества и даже готовы увеличивать инвестиции в мобильные решения до 70%. Наиболее перспективными кандидатами на внедрение корпоративных мобильных систем являются отрасли бизнеса, опирающиеся на большое число мобильных работников или связанные с массовым обслуживанием клиентов - торговые, страховые компании, дистрибуторы и т.д. Аналитики прогнозируют рост числа «мобилизированных» сотрудников во всем мире, как минимум, на 30-35%. В России уже накоплена критическая масса потребителей современных интеллектуальных мобильных устройств, что позволяет ожидать высокую динамику мобилизации бизнеса и здесь – в ближайшее время.



