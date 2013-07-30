 
Александр Казаков

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Банкам интересен мобильный интерактив и контроль перемещений

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Все мобильные устройства в компании личные

oбзор

Мобильные приложения для бизнеса 2013

Обзор: Мобильные приложения для бизнеса 2013

Мобильные технологии оказывают все большее влияние на корпоративный мир. Компании видят в них возможности нового конкурентного преимущества и даже готовы увеличивать инвестиции в мобильные решения до 70%. Наиболее перспективными кандидатами на внедрение корпоративных мобильных систем являются отрасли бизнеса, опирающиеся на большое число мобильных работников или связанные с массовым обслуживанием клиентов - торговые, страховые компании, дистрибуторы и т.д. Аналитики прогнозируют рост числа «мобилизированных» сотрудников во всем мире, как минимум, на 30-35%. В России уже накоплена критическая масса потребителей современных интеллектуальных мобильных устройств, что позволяет ожидать высокую динамику мобилизации бизнеса и здесь – в ближайшее время.

1. Мобильность: главные тренды

Интервью с экспертами

Валерий Бакушин

Валерий Бакушин:
Цель мобилизации бизнеса — экономия времени клиентов

читать полное интервью
http://www.finam.ru/
Максим Волков

Максим Волков:
Банкам интересен мобильный интерактив и контроль перемещений

читать полное интервью
http://www.sbank.ru/
Михаил Пересыпкин

Михаил Пересыпкин:
Все мобильные устройства в компании личные

читать полное интервью
http://www.alfacapital.ru/
Дмитрий Сатин

Дмитрий Сатин:
Мы нацелены на развитие мобильных сервисов госуслуг

читать полное интервью
http://minsvyaz.ru/
Денис Силаев

Денис Силаев:
BYOD — возможность, а не обязанность

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https://www.db.com/russia/index_ru.htm

Рейтинг

Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2013

Название организации Город Выручка компании от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2012 г., руб. Выручка компании от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2011 г., руб. Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте компании, 2012 г., %
1 e-Legion Санкт-Петербург 50 000 000 32 000 000 75
2 Unreal Mojo Санкт-Петербург 43 214 820 21 317 400 100
3/4 ИнфоШелл Санкт-Петербург 25 000 000 17 000 000 70
3/4 Redmadrobot Москва 25 000 000 16 000 000 85
5 Бакка Софт Москва 19 000 000 14 000 000 90
6 bright box Москва 15 000 000 н/д н/д
7 Бинет Москва 6 800 000 5 300 000 100
8 Атол Москва 6 139 153 5 204 710 34
9 Энтерра Софт Барнаул 6 000 000 4 000 000 20
10 Перегрин Москва 1 350 000 1 800 000 30
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2. Возможности применения

Интервью с экспертами

Константин Астахов

Константин Астахов:
Мобилизация бизнеса еще не достигла своих пределов

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http://www.croc.ru/
Андрей Галковский

Андрей Галковский:
Спрос клиентов на мобильные разработки увеличился вдвое

читать полное интервью
http://www.softlab.ru/
Михаил Захаров

Михаил Захаров:
Планшеты и ультрабуки борются за предпочтения потребителя

читать полное интервью
http://www.docsvision.com/
Александр Казаков

Александр Казаков:
Бесплатные приложения не заменят коммерческую навигацию

читать полное интервью
http://navitel.ru/ru/

http://www.samsung.com/ru/

Пример решения: Информационная безопасность корпоративных мобильных решений

3. Мобильные приложения и ИТ-инфраструктура предприятия

http://www.bssys.com/

Как мобильные технологии приблизят банк к предпринимателям и бизнесу?

Руководитель проекта: Мария Попова 
Верстка: Мария Коломыченко
Авторы: Виталий Кузьменко, Андрей Шуклин, Станислав Макаров, Юрий Белов, Юлия Юрьева
Интервью: Наталья Анищук
Иллюстрация: http://www.flickr.com/photos/mikecogh/
Дата публикации обзора: 22.07.2013  

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