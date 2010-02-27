Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность

Мобильные приложения превращаются в неотъемлемую часть инфраструктуры современного предприятия. Во-первых, мобильные средства используются для удаленного доступа сотрудников к корпоративным системам – это могут быть приложения ERP, CRM, BI, складские или логистические сервисы, инструменты для работы в САПР (CAD) и т.д. Помимо ресурсов для внутренних потребителей мобильность подразумевает разработку приложений для клиентов, если речь идет о компаниях, работающих в ритейле. Флагманом этого процесса являются банковские организации, кроме того, мобильные приложения предлагают своим клиентам также рестораны, магазины, сервисы такси, фитнес центры и другие предприятия, работающие в розничном бизнесе. В качестве отдельного направления можно выделить мобильные сервисы, для взаимодействия с государственными органами – через мобильное приложение можно записаться на прием, подать заявление на выдачу документов, сообщить о проблеме (например, сфотографировать яму на дороге и отправить снимок в соответствующую городскую службу).

Необходимо оговориться, что аналитические агентства дают различное «наполнение» понятию «корпоративная мобильность». Эксперты Strategy Analytics относят к этой категории как собственно бизнес-приложения (CRM, ERP и др.), так и средства для совместной работы и общения с коллегами (SMS, MMS, мессенджеры, календари, видеоконференцсвязь).

Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2015

№ 2015 Название организации Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2015 г., включая НДС, pтыс. Рост выручки 2015/2014, в % Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2015 г., % Штатная численность сотрудников по направлению мобильного ПО, 2015 г.
1 CDC 650 000 18% 79% 150
2 Softline 245 700 46% н/д н/д
3 Redmadrobot 189 180 96% 96% 116
4 ICL Services 148 300 95% 4% 25
5 Крок 124 093 95% 0,45% н/д
6 AGIMA.mobile/Gals 103 537 20% 30% 40
7 АйТи 90 000 321% 1,1% н/д
8 Инфотекс 88 556 57 926 3% 33
9 Новео 86 000 58% 37% 63
10 Бакка Софт 83 000 82% 100% 32

CNews Analytics, 2016

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CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает

Совокупная выручка компаний, участвующих в рейтинге разработчиков корпоративных мобильных приложений CNews Mobile, по итогам 2015 г. увеличилась на 27% до p2,65 млрд по сравнению с p2,1 млрд годом ранее. Положительная динамика свидетельствует о том, что, несмотря на спад в экономике, разработка мобильных сервисов по-прежнему является приоритетным направлением с точки зрения владельцев бизнеса.

С другой стороны, темпы роста значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. В 2013 г. совокупная выручка участников рейтинга увеличилась сразу на 380% по сравнению с 2012 г., а по итогам 2014 г. рост составил 121%.

Облака и мобильность ломают старые процессы

Внедрение облачных приложений и мобильных технологий в бизнес-процессы компании – прямой путь к их оптимизации. В результате синергии двух технологий компания может выйти на более высокий уровень за счет нового подхода к организации рабочего места сотрудника.

Корпоративные облачные приложения появились не так давно, но уже завоевали немалую популярность. Большинство облачных приложений с точки зрения пользователя мало отличается от своих классических аналогов, а качество их с каждым годом становятся только лучше. При этом облачные приложения обладают рядом преимуществ, которые прямо или косвенно подталкивают предприятия к использованию этой модели.
Максим Болышев
R-Style Softlab

На смену пластиковым картам приходят мобильные приложения

О том, как будет развиваться рынок мобильных приложений для финансового сектора, какие новые технологии и решения на нем появятся и что это даст банкам и их клиентам, в интервью CNews рассказал Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.

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Клиенты Альфа-Банка могут оплачивать счета через мобильное приложение

Альфа-Банк внедрил облачную OCR-систему, которая позволила в несколько раз сократить время обработки платежных документов и исключила возможность человеческой ошибки. Поставщик решения – компания ABBYY.

Одна из задач, решения которых требует бизнес от ИТ, – повысить скорость и качество обработки данных. Особенно это актуально для финансовых организаций, в том числе крупных розничных банков, ежедневно обрабатывающих колоссальные объемы платежных документов. Современные технологии позволяют оплачивать счета разными путями, в том числе и из мобильных приложений. Автоматизация этого процесса позволила бы сделать оплату счетов в приложении удобнее и быстрее, повысить лояльность пользователей к приложению и банку в целом.

Такая задача встала и перед Альфа-Банком. Решением стал ABBYY Cloud OCR SDK – облачный инструментарий разработчика с передовыми технологиям оптического распознавания текста, меток и штрихкодов посредством Web API. С помощью ABBYY Cloud OCR SDK было создано решение, которое позволило сократить время на заполнение платежных реквизитов в 3-4 раза, а также снизить почти до нуля вероятность допустить ошибку при вводе данных.

Корпоративная мобильная разработка может быть эффективной: практика внедрений «Оптимум SDK»

Многие компании предпочитают вести собственную мобильную разработку, не желая по тем или иным причинам обращаться к сторонним исполнителям. При этом почти всегда самыми большими проблемами становятся большое количество пользователей и объемов данных. Именно этим объясняется тот факт, что проекты по созданию мобильного приложения со сложной архитектурой в заданные сроки собственными силами редко реализуются. Однако на российском рынке появилась платформа мобильной разработки, успешно прошедшая апробацию у крупнейших компаний и государственных предприятий.

Многие компании, запуская ИТ-проекты с целью автоматизировать работу мобильного персонала, покупают зарубежные инструменты для разработки или прибегают к услугам сторонних компаний-разработчиков. Однако нередко реализация таких проектов проходит не так успешно, как задумывалось, и растягивается на долгие годы.

При разработке собственными силами компании зачастую сталкиваются с рядом сложностей, как технических, так и финансовых, даже в тех случаях, если изначально заложенный бюджет позволяет не экономить на качестве.

Илья Каштанкин
SimbirSoft

На рынке мобильной разработки кризиса нет

Директор компании SimbirSoft Илья Каштанкин рассказал CNews, почему рынок разработки мобильных бизнес-приложений в России продолжает расти, несмотря на сокращение ИТ-бюджетов заказчиков, и какие тенденции оказывают на него влияние.

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Иван Семчук
Бакка Софт

Рост рынка мобильной разработки продолжится, что бы ни происходило в экономике

Как будет развиваться рынок мобильной разработки, что сейчас самое актуальное и кому можно доверять, в интервью CNews рассказывает генеральный директор компании «Бакка Софт» Иван Семчук.

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Источник фото photogenica.ru

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