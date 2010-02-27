Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность
Мобильные приложения превращаются в неотъемлемую часть инфраструктуры современного предприятия. Во-первых, мобильные средства используются для удаленного доступа сотрудников к корпоративным системам – это могут быть приложения ERP, CRM, BI, складские или логистические сервисы, инструменты для работы в САПР (CAD) и т.д. Помимо ресурсов для внутренних потребителей мобильность подразумевает разработку приложений для клиентов, если речь идет о компаниях, работающих в ритейле. Флагманом этого процесса являются банковские организации, кроме того, мобильные приложения предлагают своим клиентам также рестораны, магазины, сервисы такси, фитнес центры и другие предприятия, работающие в розничном бизнесе. В качестве отдельного направления можно выделить мобильные сервисы, для взаимодействия с государственными органами – через мобильное приложение можно записаться на прием, подать заявление на выдачу документов, сообщить о проблеме (например, сфотографировать яму на дороге и отправить снимок в соответствующую городскую службу).
Необходимо оговориться, что аналитические агентства дают различное «наполнение» понятию «корпоративная мобильность». Эксперты Strategy Analytics относят к этой категории как собственно бизнес-приложения (CRM, ERP и др.), так и средства для совместной работы и общения с коллегами (SMS, MMS, мессенджеры, календари, видеоконференцсвязь).