Мобильность в бизнесе 2018

Потребление мобильного трафика россиянами увеличилось почти вдвое, а продажи смартфонов по итогам 2017 г. установили новый рекорд. Неудивительно, что бизнес в погоне за клиентом также уходит в мобильные устройства. Согласным данным рейтинга CNewsMobile, доходы ведущих мобильных разработчиков за год увеличились на четверть и достигли 5 млрд. руб. При этом заказчики становятся более требовательны – им уже недостаточно просто «витрины» в мобильном приложении. Небольшие фирмы не смогут полностью удовлетворить более взыскательные запросы второй волны «мобилизации», поэтому в будущем стоит ожидать укрупнения поставщиков, когда крупные студии разработки поглотят более мелкие.

31.05.2018