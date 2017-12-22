Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки

Трафик через мобильный ШПД растет, и вслед за пользователями в сотовые сети уходит бизнес, который переходит от стратегии mobile first к принципу mobile only. Рынок мобильной разработки растет высокими темпами, а потенциал дальнейшего развития сохраняется не только внутри страны, но и за рубежом. Сдерживающим фактором остается нехватка квалифицированных специалистов.

Мобильный ШПД вошел в повседневную жизнь россиян – все больше граждан выходят в сеть через смартфон, кроме того, растет размер потребляемого трафика в расчете на пользователя. По данным Минкомсвязи, за первые девять месяцев 2017 г., количество абонентов мобильного доступа в Интернет выросло до 123 млн, примерно на 7% по сравнению с 2016 г. При этом размер потребляемого трафика увеличился до 4480 петабайт данных, на 90% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г.

Одновременно ставят новые рекорды продажи устройств. По данным МТС, в 2017 г. в России было реализовано 28,4 млн смартфонов, что на 6% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются устройства с поддержкой сетей сотовой связи четвертого поколения. Согласно статистике IDC, в первом квартале 2016 г. менее 50% смартфонов, проданных в РФ, поддерживали стандарт LTE, в то время как в четвертом квартале 2017 г. их доля превысила 80%. Следует отметить, что на начало 2018 г. сети LTE были развернуты в подавляющем большинстве российских регионов, при этом в крупных городах и областных центрах, как правило, в наличии имеются сети от 3–4 различных операторов связи.

CNewsMobile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2017

№2017 Название компании Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Рост выручки 2017/2016, в % Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2017 г.
1 CDC 1 094 032 12% 71,5%
2 Redmadrobot 587 592 82% 92%
3 Agima.mobile 278 572 35% 100%
4 InfoShell 243 925 9% 35%
5 e-Legion 230 000 130% 95%
6 Touch Instinct 164 729 24% 100%
7 Бакка 150 806 10% 99,9%

CNews Analytics, 2018

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Сергей Баженов
Клеверенс

Тотальная маркировка товаров – это первый шаг к цифровой экономике

В ближайшие годы Россию ждет переход к практически тотальной маркировке всей продаваемой продукции. Соответствующий опыт уже накоплен – в 2016 г. государство начало учитывать продажи алкоголя в ЕГАИС, в текущем году будет осуществлен переход на его помарочный учет. О том, как реализуется переход к ЕГАИС 3.0 и что ждет производителей и продавцов не только алкоголя, но и множества других товаров в будущем, в интервью CNews рассказал Сергей Баженов, генеральный директор «Клеверенс».

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Роман Малышев
Программный Продукт

Разработанными нами приложениями ежедневно уже пользуются десятки тысяч людей

Директор по маркетингу группы компаний «Программный Продукт» Роман Малышев рассказал CNews о перспективных технологиях в области мобильной разработки, угрозах безопасности при работе с приложениями, а также поделился планами компании по развитию бизнеса.

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Иван Семчук
Бакка Софт

Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу

Рынок мобильных приложений – один из самых активно развивающихся в стране. О становлении бизнеса на этом рынке, ценностях, которые позволили молодой компании стать успешной, в интервью CNews рассказал Иван Семчук, генеральный директор «Бакка Софт».

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Мобильный контроль: как автоматизировать аудит в торговой сети

Централизованное управление сетью торговых точек основывается на исполнении всеми филиалами одинаковых предписаний. Однако по факту инициативы «сверху» не всегда реализуются должным образом из-за особенностей работы локального персонала. В одних магазинах сотрудники раскоординированы и с трудом успевают выполнять даже рутинные операции, в других слишком расслаблены и не заинтересованы в немедленном исполнении распоряжений, в третьих перекладывают друг на друга сначала обязанности, а потом ответственность, и т.д. В результате снижается качество сервиса, понять причину которого можно только при глубокой проверке работы торговой точки.

Нужно прописать зону ответственности каждого сотрудника торговой точки. Причем не на бумаге, а в формате электронных чек-листов. «Точек контроля» могут быть сотни, все в рамках должностных инструкций для каждой штатной единицы.

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