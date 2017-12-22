Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки
Трафик через мобильный ШПД растет, и вслед за пользователями в сотовые сети уходит бизнес, который переходит от стратегии mobile first к принципу mobile only. Рынок мобильной разработки растет высокими темпами, а потенциал дальнейшего развития сохраняется не только внутри страны, но и за рубежом. Сдерживающим фактором остается нехватка квалифицированных специалистов.
Мобильный ШПД вошел в повседневную жизнь россиян – все больше граждан выходят в сеть через смартфон, кроме того, растет размер потребляемого трафика в расчете на пользователя. По данным Минкомсвязи, за первые девять месяцев 2017 г., количество абонентов мобильного доступа в Интернет выросло до 123 млн, примерно на 7% по сравнению с 2016 г. При этом размер потребляемого трафика увеличился до 4480 петабайт данных, на 90% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г.
Одновременно ставят новые рекорды продажи устройств. По данным МТС, в 2017 г. в России было реализовано 28,4 млн смартфонов, что на 6% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются устройства с поддержкой сетей сотовой связи четвертого поколения. Согласно статистике IDC, в первом квартале 2016 г. менее 50% смартфонов, проданных в РФ, поддерживали стандарт LTE, в то время как в четвертом квартале 2017 г. их доля превысила 80%. Следует отметить, что на начало 2018 г. сети LTE были развернуты в подавляющем большинстве российских регионов, при этом в крупных городах и областных центрах, как правило, в наличии имеются сети от 3–4 различных операторов связи.