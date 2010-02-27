Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится

Согласно прогнозу Gartner, в 2015 г. объем мирового рынка ИТ-услуг составит $914 млрд, что на 4,3% ниже уровня 2014 г. Падение во многом связано с девальвацией различных валют по отношению к доллару. В национальных же денежных единицах зачастую отмечается рост. Как посчитали эксперты исследовательской компании IDC, в 2014 г. российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении упал на 15% – до $6,57 млрд. Однако из-за девальвации, которая была особенно сильной во втором полугодии, в рублевом эквиваленте рынок вырос на 2,2%. Благодаря наименьшему падению спроса среди всех ИТ-сегментов доля аутсорсинговых услуг выросла на рынке почти до 18%.

Динамика российского рынка ИТ-услуг, $млрд


Источник: IDC, 2015

Оценок по сегменту ИТ-сервисов за 2015 г. пока нет. По предварительным данным IDC, в 2015 г. российский ИТ-рынок в целом сократился почти до уровня 2005 г. – $15–16 млрд. Эти числа назвал CNews вице-президент IDC в России и СНГ и автор отчета Роберт Фариш (Robert Farish). «Динамика ИКТ-расходов в России исторически повторяет динамику цен на нефть. К сожалению, 2015 г. не стал исключением, и по его итогам мы наблюдаем рекордное сокращение рынка в денежном выражении. Наиболее явное развитие событий в дальнейшем —это дальнейшее сокращение рынка в 2016 г. и восстановление в 2017 г.», – добавил Роберт Фариш.

CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты 2015

Название Город Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2014 г., iтыс. (с НДС) Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2013 г., iтыс. (с НДС) Рост 2014/2013
1 Ланит Москва 30 852 742 25 525 865 20.87%
2 Epam Systems Москва 27 719 125 17 663 282 56.93%
3 Энвижн Груп Москва 25 060 000 22 458 000 11.59%
4 Техносерв Москва 20 906 203 18 594 807 12.43%
5 Крок Москва 16 225 328 15 997 322 1.43%
6 ITG (Inline Technologies Group) Москва 15 632 670 14 250 870 9.7%
7 Компьюлинк Москва 13 516 700 13 881 476 -2.63%
8 Optima Москва 11 019 222 10 109 378 9%
9 Астерос Москва 10 626 582 10 418 218 2%
10 Ай-Теко Москва 10 002 577 10 197 000 -1.91%

CNews Analytics, 2015

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Рынок ИТ-услуг пересегментируется в пользу поддержки

Кризисные явления в экономике привели к сокращению ИТ-бюджетов, которые подверглись пересегментации. Результаты рейтингов «CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России 2015» и «CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2015» наглядно подтверждают, что расходы направлены на самое необходимое – поддержку имеющейся ИТ-инфраструктуры.

Главное отличие рейтинга «CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России 2015» – в нем 55 участников против 30 в предыдущие годы. При этом порог входа составил p348,5 млн против p147 млн в 2013 г., показав более чем двукратный рост. Картина никак не вяжется с экономическим кризисом и массовыми сокращениями бюджетов. С другой стороны, 2014 г. условно, то есть в ожидании предварительных итогов 2015 г., считается менее провальным, чем текущий период.

Сервисы против санкций

В 2014–2015 гг. на рынок сильнейшее влияние оказали разразившийся экономический кризис, падение цен на нефть и введенные рядом стран санкции. Наметившийся ранее тренд импортозамещения в этих условиях приобрел значение едва ли не национальной идеи. Генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин напоминает, что санкции снизили возможность продавать западный софт ряду заказчиков (например, в госсекторе, оборонной промышленности), что, естественно, сказалось и на сопутствующем рынке услуг. В то же время, по словам специалиста, тренд на импортозамещение увеличил спрос на ИТ-решения с использованием свободного ПО и спрос на соответствующих специалистов. А девальвация серьезно повлияла на стоимость западного ПО (что, очевидно, снизило спрос на услуги по его внедрению). Одновременно заметен тренд на рост экспорта российских ИТ-услуг, поскольку оплата труда специалистов в долларовом выражении сильно упала.

Как отмечает заместитель технического директора компании «Ланит-Интеграция» Андрей Бедрань, курс на импортозамещение позволил развиваться услугам в области разработки ПО, а также появился широкий круг консалтинговых проектов по анализу возможности смены производителей и стратегии перехода от одного ИТ-решения к другому. Пока далеко не все заказчики услуг всерьез воспринимают вызовы, связанные с санкциями и импортозамещением. Но многие ИТ-компании, не дожидаясь более удачной конъюнктуры, занимаются разработкой собственных продуктов и предлагают их рынку. «У нас есть наработки по системам управления, аппаратным платформам, сервисам для уже внедренных решений, облакам. Но те заказчики, которые попали под санкции и у кого было внедрено западное ПО, пока думают, что ситуация как-нибудь сама рассосется. Запас прочности у них есть, поддерживать системы они в состоянии. А покупать что-то новое пока необязательно, тем более в кризис, когда все стараются сэкономить», – рассуждает Сергей Мацоцкий, председатель правления компании IBS. Импортозамещение необходимо использовать для создания технологий и продуктов, не просто конкурентоспособных, а конкурентоспособных на мировом рынке, считает Леонид Тихомиров, генеральный директор компании «Парма-Телеком». «Доля собственных разработок в нашем портфеле составляет 15–20% от общего числа заказов. Мы не пытаемся конкурировать «в лоб», с лидерами рынка. Мы ищем ниши на стыке дисциплин», – объясняет он политику компании.

Главный фактор – это усложнение жизни потребителей ИТ-услуг, полагает Ирина Семенова, вице-президент по маркетингу Maykor. По ее словам, экономические санкции, скачки валют, дорогие кредиты, и особенно непредсказуемость дальнейшего развития экономической и политической ситуации, делают практически невозможным долгосрочное планирование.

Вертикали и горизонтали

По оценкам экспертов, с точки зрения отраслевой структуры расходов на ИТ-услуги в 2014 г. лидировали финансовые учреждения, далее расположились государственные организации, а замыкали тройку крупнейших потребителей услуг телекоммуникационные компании. При этом финансовая отрасль, традиционный лидер спроса на ИТ-рынке, в 2014–2015 гг. заметно сократила потребности. По данным участников рынка, устойчиво растут доли транспортной и промышленной отраслей, также повысился спрос на услуги в пищевой промышленности и в агрохолдингах, по ряду услуг – в ритейле, что во многом связано с импортозамещением. По словам генерального директора компании «Кроку» Бориса Бобровникова, относительно неплохое положение поддерживается в тех отраслях, которые не зависят от импорта и имеют развитое производство в России, либо получают господдержку, а также сам государственный сектор, где наиболее активно реализуются проекты, связанные с импортозамещением.

Для отрасли 2015 г., скорее, был неплохим, с учетом того, что ожидания были самыми пессимистическими, подчеркивает Сергей Мацоцкий. «То, что не произошло заметного падения рынка в рублевом выражении, можно считать самым большим достижением этого года», отмечает он. Участники рынка соглашаются, что, видимо, период безудержного роста на рынке ИТ в России уже никогда не повторится. Поэтому ИТ-компаниям нужно искать новые стратегии, чтобы получать прибыль и развиваться на стагнирующем или падающем рынке, говорит эксперт. По его мнению, выручка сама по себе и рост выручки перестали являться измерителем успешности компании. Сегодня гораздо важнее прибыль (которой раньше многие в погоне за выручкой готовы были жертвовать) и потенциал устойчивого развития.

Что касается видов востребованных услуг, то в последнее время можно выделить сервисы в области эксплуатации ИТ-инфраструктуры, поддержки пользователей различных систем – это дает вполне осязаемый и быстрый эффект. В инфраструктурных проектах, которые раньше воспринимались как поставочные, растет влияние ПО и сервисов. Это связано прежде всего с более глубоким проникновением технологий виртуализации и «облаков». Так, в компании «Крок» число заказчиков «облачных» услуг за последний год выросло на 30%. Борис Бобровников говорит, что некоторую прибавку не только в облачное направление, но и в выручку от аутсорсинга ЦОД дали изменения в законе о персональных данных, которые повлекли за собой проекты по переносу данных на территорию России как финансовых, так и торговых организаций.

В части прикладных бизнес-решений расширяется применение новых алгоритмов сбора, анализа, визуализации данных. В кризис заказчики также активно занимаются оптимизацией своих бизнес-процессов, причем дело все чаще касается именно бизнес-критичных задач: управления логистикой, документооборота, консолидации и автоматизации финансовых процессов. Активизируется и поддержка процессов, направленных на обслуживание клиентов. Популярными стали услуги по модернизации и внедрению ITSM-решений, а также аудит ИТ-процессов.

По данным компании «Норбит», среди горизонтальных решений стабильным спросом пользуются системы управления взаимоотношений с клиентами (СRМ, в том числе программы лояльности), закупочные системы, мобильные приложения, облачные сервисы, приложения, позволяющие анализировать большие объемы информации (big data). Наблюдается также последовательный рост аутсорсинга ИТ-услуг (все большее количество клиентов задумывается о передаче профессионалам части своих ИТ-сервисов).

Антон Чехонин, говоря об опыте своей компании, говорит, что в банках спрос сместился в сторону недорогих СRМ-решений и решений для работы с просроченной задолженностью (коллекшн-менеджмент). Сетевой ритейл находится, с одной стороны, в сложном положении (большинство компаний сильно закредитованы), с другой – предъявляет спрос на недорогие решения, способные повысить эффективность бизнеса. Также среди многих компаний вырос интерес к услугам «Управление средой печати» (Managed Print Services), но реализовать подобные проекты стало сложнее из-за роста курсов валют и из-за невозможности заключить трехлетние контракты с госорганами.

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Примеры крупных проектов в области ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга

Заказчик Проект Исполнитель Сроки проекта
Пенсионный Фонд России Обслуживание оборудования корпоративной сети передачи данных (КСПД) Техносерв 01.2015–12.2015
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) Выполнение первого этапа проекта «Электронная путевка» Астерос 05.2015–10.2015
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Проектирование комплексной информационно-коммуникационной инфраструктуры Айти 03.2015–09.2015
Ростелеком Сервисное обслуживание и техническая поддержка сети IP MPLS Энвижн Груп 05.2014–05.2015
Выксунский металлургический завод Аутсорсинговые услуги в рамках модернизации ИТ-инфраструктуры цеховых информационных систем Ланит 03.2015–07.2015
ПФК ЦСКА Комплексные проекты обслуживания инженерных систем стадиона ЦСКА Крок 09.2015–н.д.
Вымпелком Сервисное обслуживание систем безопасности, объектов связи и кассовых систем Maykor 2015
Автодор Автоматизация процессов инвестиционного и стратегического планирования AT Consulting 01.2015–06.2015

Источник: CNews Analytics, 2015

CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2015

Название Город Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2014 г., iтыс. (с НДС) Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2013 г., iтыс. (с НДС) Рост 2014/2013 гг., %
1 Maykor Москва 10 893 023 9 275 729 17.44%
2 Ланит Москва 9 932 704 8 051 474 23.37%
3 Техносерв Москва 8 597 281 6 827 467 25.92%
4 Инфосистемы Джет Москва 5 176 863 4 020 915 28.75%
5 Крок Москва 5 097 010 4 986 636 2.21%
6 ITG (Inline Technologies Group) Москва 4 490 235 4 093 335 9.7%
7 ICL Services(1) Казань 3 218 574 2 925 976 10%
8 Epam Systems** Москва 2 916 058 1 038 637 180.76%
9 Ай-Теко* Москва 2 619 722 1 019 700 156.91%
10 Форс Москва 1 307 423 2 173 643 -39.85%
11 AT Consulting Москва 1 305 006 864 697 50.92%
12 АМТ-Груп Москва 933 190 876 670 6.4%
13 АйТи Москва 885 000 612 000 44.61%
14 Галактика Москва 567 342 520 000 9.1%
15 R-Style Softlab Москва 491 066 435 045 12.88%

CNews Analytics, 2015

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Местный колорит

Основная специфика российского рынка ИТ-сервисов состоит в том, что сегодня на нем почти не востребованы долгосрочные стратегии развития. В отличие от западного рынка, ориентированного на наращивание выручки, большинство компаний в России сфокусированы на экономии средств. Но есть и общие тенденции. Сергей Таран, генеральный директор компании «Онланта», обращает внимание на то, что Запад все чаще демонстрирует примеры комплексного ИТ-аутсорсинга: заказчики там доверяют сторонним провайдерам реализацию задач большими блоками, не разделяя их на подзадачи для различных исполнителей. В России так в основном действуют госзаказчики. При этом многие участники рынка из корпоративного сектора дробят задачи на «элементарные», передают эти простые «куски» на аутсорсинг, а более интеллектуальные оставляют себе и сами при этом управляют множеством ИТ-подрядчиков, рассказал Сергей Таран.

Российский ИТ-рынок, в отличие от зрелого западного, все еще остается развивающимся. По оценкам Антона Чехонина, в наших компаниях доля затрат, приходящаяся на ИТ, в два-три раза меньше, чем в развитых странах. В этом, по словам специалистов, есть свой плюс, так как остается немало возможностей для роста бизнеса сервисных компаний и продаж новых услуг. Например, до сих пор во многих относительно крупных компаниях не внедрены современные системы управления бизнесом (ERP, CRM и т.п.), что для западной компании - нонсенс.

Перед российскими поставщиками услуг в силу географических особенностей страны стоят задачи, не свойственные зарубежным компаниям. Во-первых, мы должны ориентироваться на потребности территориально распределенного бизнеса и делать упор на развитие ресурсной базы в регионах. Во-вторых, выстраивать логистику и другие бизнес-процессы с учетом труднодоступности и удаленности объектов обслуживания. В-третьих, уметь управлять сервисными работами в масштабах страны, что требует соответствующих ИТ-инструментов. Также российский рынок ИТ-услуг от зарубежного отличает непрозрачность и недостаточная зрелость. «Хотя отрыв постепенно сокращается, – считает Ирина Семенова. – Мы отмечаем увеличение числа долгосрочных аутсорсинговых контрактов, что характерно для зрелых рынков. Это говорит о том, что предприятия стали включать аутсорсинг в стратегию своего развития. Правда, у нас контракты на срок от трех лет – это новшество, дорога к которому пробивается весьма нелегко, тогда как за рубежом – это типичное явление».

Еще одно отличие России от Запада – особенность работы с заказчиками из госсектора: по понятным причинам российские государственные компании сейчас выбирают отечественное ПО. При этом проекты зачастую оказываются не стандартизированными, а сделанными под конкретное ведомство. Это, безусловно, увеличивает издержки по поддержанию и развитию ИТ-систем в государственных органах.

Высокие отношения

В кризисный период поведение заказчиков не стало откровением для рынка. Пользователям интересны те ИТ-решения и сервисы, которые помогут им сэкономить на издержках, а также точечные решения, требующие высококлассных специалистов и нетривиальные технологии. Как правило, требуется более высокое качество за меньшие деньги. «При этом издержки, то есть зарплаты специалистов, у ИТ-компаний не снижаются, что ведет к потере маржинальности бизнеса», – сетует Антон Чехонин. Общий кризис в экономике приводит к неплатежам со стороны ряда заказчиков. Если поставщик не может убедить заказчика в критичности его услуг для бизнеса, то может дожидаться платежа месяцами. Порой ему даже приходится переводить отношения с заказчиком в судебную плоскость.

В условиях, когда проекты по обновлению инфраструктуры и внедрению новых решений – слишком дорогое удовольствие, ИТ-директора сосредоточены на повышении утилизации существующих систем. Это обеспечивает стабильный спрос на услуги ИТ-аутсорсинга. При этом заказчики требуют более детального обоснования стоимости этих услуг и четко определяют параметры заказываемых сервисов в SLA.

Кризис вполне ожидаемо спровоцировал рост конкуренции на рынке услуг: предложений стало больше, заказчикам зачастую сложнее сделать выбирать. Сергей Таран считает, что многие новички откровенно демпингуют, иногда даже делают предложения ниже себестоимости, поскольку не имеют опыта корректного расчета стоимости ИТ-поддержки. В результате может возникать целая цепочка проблем: исполнитель не справляется, заказчику приходится его менять и проводить конкурс заново. Новый исполнитель, приходя в такой проект, недополучает выручку и имеет дело с уже недовольным заказчиком. В конечном итоге от этого теряют все – и исполнители, и заказчики, резюмирует Сергей Таран. «В условиях жесткой конкуренции и большой дебиторской задолженности консалтинг по сути кредитует рынок, особенно государственный сектор. Длительные циклы реализации консалтинговых проектов не позволяют компаниям среднего калибра уверенно смотреть в завтрашний день», – добавляет Андрей Бедрань. Заказчики рассчитывают на снижение ставок исполнителей по ИТ-контрактам, предлагают гораздо менее выгодные условия и ужесточают требования к качеству и срокам выполнения работ – это долгосрочный тренд, уверен Леонид Тихомиров.

Кардинальные изменения претерпели коммерческие условия внедрения ИТ. «Математика нового времени умещается в формулу «меньше денег за коробочное решение». Госсектор предъявляет еще более жесткие требования – ИТ-система должна учитывать особенные требования заказчика, – резюмирует Ольга Рубцова, заместитель генерального директора «Техносерв Консалтинг». – Наступила эпоха других клиентов. У них нет «растягивающихся» бюджетов и нескольких лет на внедрение».

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Никита Дергилев
Техносерв

Кризис перераспределяет рынок ИТ-поддержки

По мнению Никиты Дергилева, директора по сервису и аутсорсингу компании «Техносерв», сервисное направление российского ИТ-рынка оказалось наиболее устойчивым к кризису.

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Константин Рензяев
Амтел-Сервис

В 2015 году мы покажем пятикратный рост бизнеса

Константин Рензяев, заместитель генерального директора компании «Амтел-Сервис», рассказал CNews, как высокая адаптивность помогла развитию бизнеса в кризисный период. Главный секрет – наращивание ресурсов должно на один шаг обгонять увеличение числа проектов. Ключевым вектором развития компании являются услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки, также в этом году в компании создан департамент ИТ-консалтинга, ориентированный на отечественные решения.

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Тенденции и прогнозы

2015 г., как и предыдущий, оказался довольно тяжелым для большинства компаний в России, серьезные изменения в области закупок и потребления ИТ создают новые возможности для отдельных поставщиков и бизнес-моделей. В IDC отмечают, что нынешний экономический кризис будет, вероятно, более продолжительным, чем в 2008–2009 гг., когда рынок довольно быстро восстановился. Кризис становится временем возможностей для тех поставщиков ИТ-услуг, которые способны оперативно реагировать на изменение экономической ситуации, оптимизировать затраты, реорганизовать бизнес-процессы, привлекать высококвалифицированных специалистов. Данная стратегия помогает не только переживать кризис, но и увеличивать долю на рынке. «Отечественный рынок ИТ-услуг в 2015 г. в рублях сократился на 10–12% по сравнению с 2014 г., – считает Андрей Марушкевич, первый вице-президент корпорации «Галактика». – Начало года было выжидательным, не стартовали многие запланированные проекты. Первый квартал был потрачен клиентами на адаптацию под новые условия, переверстывание бюджетов и смещение приоритетов в пользу более дешевых услуг, не требующих масштабного реинжиниринга процессов». Далее наблюдалась тенденция оптимизации вложений в ИТ, что привело к росту востребованности услуг и увеличению количества сравнительно небольших проектов стоимостью в пределах p30 млн, рассказывает эксперт.

2015 г. выйдет в минус, но 2016 г., вероятнее всего, останется на его уровне, считает Ольга Рубцова, госсектор удержит его на плаву. По мнению эксперта, на рынке ИТ-услуг будет происходить перераспределение между вендорами, соотношением готовых и заказных решений и пр. «Скорее всего в 2016 г. не появятся новые оформленные индустриальные ИТ-решения. До настоящего момента подобные продукты рождались как результат работы консультантов над той или иной задачей у конкретного клиента. Но так как ключевым масштабным заказчиком в ближайшем будущем будет выступать госсектор, а каждое ИТ-решение для него уникально, то даже самые лучшие из них не могут быть использованы снова», говорит Ольга Рубцова.

Большинство опрошенных CNews экспертов считают, что в 2016 г. направление ИТ-услуг в России в рублевом выражении окажется в плюсе. В первую очередь будет расти направление госзаказа – во многом благодаря импортозамещению. Также повысится интерес к проектам, где внедрение систем позволит существенно сэкономить, либо нарастить клиентскую базу. В рамках мирового тренда неизбежно будут расти заказы на облачные сервисы, сервисы обработки больших данных и услуги в области мобильности. Поставщики услуг вынуждены привыкать жить в условиях сокращения маржи и, чтобы оставаться на рынке, им нужно заботиться о собственной эффективности: снижать издержки, повышать производительность труда, диверсифицировать бизнес и быстро подстраиваться под стремительно меняющиеся экономические условия.

Андрей Арсентьев

Андрей Солодилов
AT Consulting

Оказание ИТ-услуг – отличный способ увеличить долю рынка в кризис

ИТ-рынок привыкает жить по-новому. Закупается меньше оборудования, больше востребованы решения на СПО и отечественные разработки, проекты стали дешевле. В этих реалиях компании, оказывающие ИТ-услуги, имеют хорошую возможность для увеличения своей доли на рынке. Как правильно воспользоваться ситуацией, рассказал партнер AT Consulting Андрей Солодилов.

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