Вертикали и горизонтали

По оценкам экспертов, с точки зрения отраслевой структуры расходов на ИТ-услуги в 2014 г. лидировали финансовые учреждения, далее расположились государственные организации, а замыкали тройку крупнейших потребителей услуг телекоммуникационные компании. При этом финансовая отрасль, традиционный лидер спроса на ИТ-рынке, в 2014–2015 гг. заметно сократила потребности. По данным участников рынка, устойчиво растут доли транспортной и промышленной отраслей, также повысился спрос на услуги в пищевой промышленности и в агрохолдингах, по ряду услуг – в ритейле, что во многом связано с импортозамещением. По словам генерального директора компании «Кроку» Бориса Бобровникова, относительно неплохое положение поддерживается в тех отраслях, которые не зависят от импорта и имеют развитое производство в России, либо получают господдержку, а также сам государственный сектор, где наиболее активно реализуются проекты, связанные с импортозамещением.

Для отрасли 2015 г., скорее, был неплохим, с учетом того, что ожидания были самыми пессимистическими, подчеркивает Сергей Мацоцкий. «То, что не произошло заметного падения рынка в рублевом выражении, можно считать самым большим достижением этого года», отмечает он. Участники рынка соглашаются, что, видимо, период безудержного роста на рынке ИТ в России уже никогда не повторится. Поэтому ИТ-компаниям нужно искать новые стратегии, чтобы получать прибыль и развиваться на стагнирующем или падающем рынке, говорит эксперт. По его мнению, выручка сама по себе и рост выручки перестали являться измерителем успешности компании. Сегодня гораздо важнее прибыль (которой раньше многие в погоне за выручкой готовы были жертвовать) и потенциал устойчивого развития.

Что касается видов востребованных услуг, то в последнее время можно выделить сервисы в области эксплуатации ИТ-инфраструктуры, поддержки пользователей различных систем – это дает вполне осязаемый и быстрый эффект. В инфраструктурных проектах, которые раньше воспринимались как поставочные, растет влияние ПО и сервисов. Это связано прежде всего с более глубоким проникновением технологий виртуализации и «облаков». Так, в компании «Крок» число заказчиков «облачных» услуг за последний год выросло на 30%. Борис Бобровников говорит, что некоторую прибавку не только в облачное направление, но и в выручку от аутсорсинга ЦОД дали изменения в законе о персональных данных, которые повлекли за собой проекты по переносу данных на территорию России как финансовых, так и торговых организаций.

В части прикладных бизнес-решений расширяется применение новых алгоритмов сбора, анализа, визуализации данных. В кризис заказчики также активно занимаются оптимизацией своих бизнес-процессов, причем дело все чаще касается именно бизнес-критичных задач: управления логистикой, документооборота, консолидации и автоматизации финансовых процессов. Активизируется и поддержка процессов, направленных на обслуживание клиентов. Популярными стали услуги по модернизации и внедрению ITSM-решений, а также аудит ИТ-процессов. По данным компании «Норбит», среди горизонтальных решений стабильным спросом пользуются системы управления взаимоотношений с клиентами (СRМ, в том числе программы лояльности), закупочные системы, мобильные приложения, облачные сервисы, приложения, позволяющие анализировать большие объемы информации (big data). Наблюдается также последовательный рост аутсорсинга ИТ-услуг (все большее количество клиентов задумывается о передаче профессионалам части своих ИТ-сервисов). Антон Чехонин, говоря об опыте своей компании, говорит, что в банках спрос сместился в сторону недорогих СRМ-решений и решений для работы с просроченной задолженностью (коллекшн-менеджмент). Сетевой ритейл находится, с одной стороны, в сложном положении (большинство компаний сильно закредитованы), с другой – предъявляет спрос на недорогие решения, способные повысить эффективность бизнеса. Также среди многих компаний вырос интерес к услугам «Управление средой печати» (Managed Print Services), но реализовать подобные проекты стало сложнее из-за роста курсов валют и из-за невозможности заключить трехлетние контракты с госорганами.

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