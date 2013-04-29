 
Роман Карнаухов

Роман Карнаухов

Персональные компьютеры исчезнут из офисов

Андрей Черемных

Андрей Черемных

Государство положительно влияет на динамику рынка ИТ

Георгий Ованесян

Георгий Ованесян

Системы мониторинга не приносят денег, но позволяют их сэкономить

Максим Мамаев

Максим Мамаев

Полноценное частное облако появляется с приходом облачной автоматизации

oбзор

ИТ-инфраструктура предприятия 2013

Обзор: ИТ-инфраструктура предприятия 2013

Главные тренды при строительстве ИТ-инфраструктуры – по-прежнему оптимизация и повышение эффективности уже существующих систем. Работы идут по разным фронтам: закупка нового «железа», внедрение энергоэффективных инженерных систем, использование программных средств и пр. Продолжается миграция корпоративных приложений в смартфоны сотрудников, что требует внедрения новых систем безопасности. Российские компании наращивают ИТ-мощности и замахиваются на строительство крупнейших в Европе ЦОДов. Большое количество проектов привязано к событиям государственного масштаба – Олимпиаде 2014 и Чемпионату мира по футболу 2018, которые заметно усиливают инфраструктурную активность в стране.


1. Тенденции и ключевые векторы развития рынка

Интервью с экспертами

Кирилл Богданов

Кирилл Богданов:
Новый ЦОД был развернут в рекордные сроки

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http://www.aeroflot.ru/
Александр Казаков

Александр Казаков:
Для банков облачные сервисы неприемлемы

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http://www.raiffeisen.ru/

Рейтинг

CNewsInfrastructure 2012 Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2012 № 2011 Компания Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2012 (с НДС), тыс. руб. Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2011 (с НДС), тыс. руб. Рост 2012/2011 Прогнозируемый рост выручки 2013 Штатная численность сотрудников компании, задействованных в инфраструктурных проектах, 2012
1 2 Энвижн Груп 40 020 000 17 327 567 131% н/д н/д
2 1 Техносерв 37 123 903 31 539 906 17,7% н/д н/д
3 - Крок 30 048 356 34 556 367 -13% н/д 1 515
4 6 ITG (Inline Technologies Group) 20 718 130 12 788 870 62% н/д 1 040
5 4 RRC 17 178 522 13 133 032 30,8% 30% 450
6 - Компьюлинк 16 190 753 16 568 182 -2,3% н/д 716
7 3 Астерос 16 091 687 14 324 432 12,3% 20-25% 697
8 8 Ай-Теко 12 967 500 10 500 000 23,5% 20% 867
9 11 Инфосистемы Джет 5 587 546 4 335 000 28,9% н/д н/д
10 10 Микротест (1) 5 202 568 4 635 362 12,2% н/д 197

Источник: CNews Analytics, 2013

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2. Решения и технологии

Интервью с экспертами

Руслан Заединов

Руслан Заединов:
Каждый облачный проект не похож на предыдущий

читать полное интервью
http://www.croc.ru/
Максим Мамаев

Максим Мамаев:
Полноценное частное облако появляется с приходом облачной автоматизации

читать полное интервью
http://www.amt.ru/
Андрей Черемных

Андрей Черемных:
Государство положительно влияет на динамику рынка ИТ

читать полное интервью
http://www.asteros.ru/

3. Умные города

Интервью с экспертами

Сергей Мельц

Сергей Мельц:
Как средние компании становятся зрелыми в ИТ

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http://services.softline.ru/?utm_source=cnews
Георгий Ованесян

Георгий Ованесян:
Системы мониторинга не приносят денег, но позволяют их сэкономить

читать полное интервью
http://www.croc.ru/
Александр Фроликов

Александр Фроликов:
Утрата информации ведет к потере бизнеса

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http://services.softline.ru/?utm_source=cnews

4. Инфраструктура ЦОДов

Интервью с экспертами

Роман Карнаухов

Роман Карнаухов:
Персональные компьютеры исчезнут из офисов

читать полное интервью
http://services.softline.ru/?utm_source=cnews

5. BYOD-friendly окружение

Руководитель проекта: Мария Попова 
Верстка: Мария Коломыченко
Авторы: Павел Лебедев, Юрий Белов
Интервью: Наталья Анищук, Юрий Белов
Дата публикации обзора: 04.07.2013  

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