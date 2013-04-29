Обзор: ИТ-инфраструктура предприятия 2013

oбзор

Главные тренды при строительстве ИТ-инфраструктуры – по-прежнему оптимизация и повышение эффективности уже существующих систем. Работы идут по разным фронтам: закупка нового «железа», внедрение энергоэффективных инженерных систем, использование программных средств и пр. Продолжается миграция корпоративных приложений в смартфоны сотрудников, что требует внедрения новых систем безопасности. Российские компании наращивают ИТ-мощности и замахиваются на строительство крупнейших в Европе ЦОДов. Большое количество проектов привязано к событиям государственного масштаба – Олимпиаде 2014 и Чемпионату мира по футболу 2018, которые заметно усиливают инфраструктурную активность в стране.





