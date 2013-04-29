Обзор: ИТ-инфраструктура предприятия 2013

oбзор
ИТ-инфраструктура предприятия 2013
Главные тренды при строительстве ИТ-инфраструктуры – по-прежнему
оптимизация и повышение эффективности уже существующих систем. Работы идут по
разным фронтам: закупка нового «железа», внедрение энергоэффективных инженерных
систем, использование программных средств и пр. Продолжается миграция
корпоративных приложений в смартфоны сотрудников, что требует внедрения новых
систем безопасности. Российские компании наращивают ИТ-мощности и
замахиваются на строительство крупнейших в Европе ЦОДов. Большое количество
проектов привязано к событиям государственного масштаба – Олимпиаде 2014 и
Чемпионату мира по футболу 2018, которые заметно усиливают инфраструктурную
активность в стране.
1. Тенденции и ключевые векторы развития рынка
Интервью с экспертами
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Кирилл Богданов:
|
Александр Казаков:
Рейтинг
CNewsInfrastructure 2012 Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры
|№ 2012
|№ 2011
|Компания
|Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2012 (с НДС), тыс. руб.
|Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2011 (с НДС), тыс. руб.
|Рост 2012/2011
|Прогнозируемый рост выручки 2013
|Штатная численность сотрудников компании, задействованных в инфраструктурных проектах, 2012
|1
|2
|Энвижн Груп
|40 020 000
|17 327 567
|131%
|н/д
|н/д
|2
|1
|Техносерв
|37 123 903
|31 539 906
|17,7%
|н/д
|н/д
|3
|-
|Крок
|30 048 356
|34 556 367
|-13%
|н/д
|1 515
|4
|6
|ITG (Inline Technologies Group)
|20 718 130
|12 788 870
|62%
|н/д
|1 040
|5
|4
|RRC
|17 178 522
|13 133 032
|30,8%
|30%
|450
|6
|-
|Компьюлинк
|16 190 753
|16 568 182
|-2,3%
|н/д
|716
|7
|3
|Астерос
|16 091 687
|14 324 432
|12,3%
|20-25%
|697
|8
|8
|Ай-Теко
|12 967 500
|10 500 000
|23,5%
|20%
|867
|9
|11
|Инфосистемы Джет
|5 587 546
|4 335 000
|28,9%
|н/д
|н/д
|10
|10
|Микротест (1)
|5 202 568
|4 635 362
|12,2%
|н/д
|197
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
2. Решения и технологии
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Интервью с экспертами
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Руслан Заединов:
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Максим Мамаев:
|
Андрей Черемных:
3. Умные города
Интервью с экспертами
|
Сергей Мельц:
|
Георгий Ованесян:
|
Александр Фроликов:
4. Инфраструктура ЦОДов
Интервью с экспертами
|
Роман Карнаухов:
5. BYOD-friendly окружение
Верстка: Мария Коломыченко
Авторы: Павел Лебедев, Юрий Белов
Интервью: Наталья Анищук, Юрий Белов
Дата публикации обзора: 04.07.2013
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