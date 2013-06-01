oбзор
Обзор: ИТ в здравоохранении
Так долго ожидаемая информатизация здравоохранения наконец-то началась. За прошедший 2012 г. удалось совершить качественный скачок в развитии инфраструктуры лечебных учреждений, начать разработку необходимого программного обеспечения и внедрить первый электронный сервис для граждан – возможность удаленной записи на прием к врачу. Теперь главное – не останавливаться на достигнутом. Впереди – внедрение электронной медицинской карты, автоматизация лабораторий и создание единой информационной системы федерального уровня.
1. Российское здравоохранение: от модернизации к развитию
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- Применим ли в России иностранный опыт информатизации здравоохранения?
Интервью с экспертами
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Сергей Бобылев:
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Ирина Долгова:
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Сергей Степнов:
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Евгений Кардаш:
2. Медицинские информационные системы
Интервью с экспертами
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Владимир Островский:
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Константин Суслов:
3. ИТ для медицины: локальные задачи
Рейтинг
Рейтинг: Крупнейшие поставщики МИС: проекты внедрения 2012
|№
|Компания
|Город
|Количество внедрений за период
|Количество реализованных рабочих мест за период
|2012
|2011
|Всего на 01.01.2013 г
|2013, %
|2012
|2011
|Всего на 01.01.2013 г
|2013, %
|1
|БАРС Груп
|Казань
|1461
|348
|1833
|48
|107818
|28455
|137831
|19,2
|2
|Сван
|Пермь
|450
|65
|820
|80
|10081
|149
|35008
|30
|3
|СофТраст*
|Белгород
|260
|700
|н/д
|н/д
|8000
|1500
|13000
|н/д
|4
|КОРУС Консалтинг
|Санкт-Петербург
|166
|113
|335
|20
|7305
|3012
|11100
|-50
|5
|Пост Модерн Текнолоджи
|Москва
|290
|115
|710
|-10
|4820
|4200
|19020
|-10
|6
|Смарт Дельта Системс
|Москва
|338
|178
|1672
|50
|4706
|2044
|29300
|40
|7
|Волга Мед
|Ульяновск
|12
|>100
|20
|3300
|4500
|20
|8
|К-МИС
|Петрозаводск
|66
|29
|204
|10
|2710
|1740
|12050
|10
|9
|Самсон
|Санкт-Петербург
|53
|43
|364
|30-40
|1757
|1720
|14609
|10
|Медотрейд
|Москва
|90
|55
|480
|20
|1397
|604
|10570
|25
|11
|КомТек*
|Нижневартовск
|76
|33
|130
|10
|1227
|697
|2330
|10
|12
|Аксимед
|Москва
|102
|79
|244
|18
|630
|624
|4439
|10
|13
|МедИнТех
|Новосибирск
|20
|8
|112
|30
|618
|304
|3039
|30
|14
|Софтбаланс
|Санкт-Петербург
|4
|3
|7
|0,5
|150
|150
|300
|0,5
|15
|ФОРС
|Москва
|3
|5
|8
|150
|101
|100
|201
|200
|16
|Медсофт
|Москва
|5
|6
|41
|28
|34
|437
|75
4. Используемые технологии
Верстка: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Александр Гусев, Павел Лебедев, Наталья Рудычева , Михаил Переверзев, Антон Степанов
Интервью: Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 28.06.2013
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