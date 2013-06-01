Обзор: ИТ в здравоохранении

Рейтинг Рейтинг: Крупнейшие поставщики МИС: проекты внедрения 2012 № Компания Город Количество внедрений за период Количество реализованных рабочих мест за период 2012 2011 Всего на 01.01.2013 г 2013, % 2012 2011 Всего на 01.01.2013 г 2013, % 1 БАРС Груп Казань 1461 348 1833 48 107818 28455 137831 19,2 2 Сван Пермь 450 65 820 80 10081 149 35008 30 3 СофТраст* Белгород 260 700 н/д н/д 8000 1500 13000 н/д 4 КОРУС Консалтинг Санкт-Петербург 166 113 335 20 7305 3012 11100 -50 5 Пост Модерн Текнолоджи Москва 290 115 710 -10 4820 4200 19020 -10 6 Смарт Дельта Системс Москва 338 178 1672 50 4706 2044 29300 40 7 Волга Мед Ульяновск 12 >100 20 3300 4500 20 8 К-МИС Петрозаводск 66 29 204 10 2710 1740 12050 10 9 Самсон Санкт-Петербург 53 43 364 30-40 1757 1720 14609 10 Медотрейд Москва 90 55 480 20 1397 604 10570 25 11 КомТек* Нижневартовск 76 33 130 10 1227 697 2330 10 12 Аксимед Москва 102 79 244 18 630 624 4439 10 13 МедИнТех Новосибирск 20 8 112 30 618 304 3039 30 14 Софтбаланс Санкт-Петербург 4 3 7 0,5 150 150 300 0,5 15 ФОРС Москва 3 5 8 150 101 100 201 200 16 Медсофт Москва 5 6 41 28 34 437 75 Перейти к полному рейтингу

Руководитель проекта: Мария Попова , Наталья Рудычева

Верстка: Наталья Рудычева

Авторы: Андрей Арсентьев, Александр Гусев, Павел Лебедев, Наталья Рудычева , Михаил Переверзев, Антон Степанов

Интервью: Наталья Рудычева

Дата публикации обзора: 28.06.2013



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