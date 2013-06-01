 
Ирина Долгова

Ирина Долгова

Оснащенность медучреждений компьютерной техникой увеличилась почти в 2 раза    

Владимир Островский

Владимир Островский

Без лабораторных систем сегодня работать невозможно

Сергей Степнов

Сергей Степнов

В программе модернизации была задействована 141 медицинская организация

Константин Суслов

Константин Суслов

Время «освоения» бюджетных средств закончилось

oбзор

Обзор: ИТ в здравоохранении

Обзор: ИТ в здравоохранении

Так долго ожидаемая информатизация здравоохранения наконец-то началась. За прошедший 2012 г. удалось  совершить качественный скачок в развитии инфраструктуры лечебных учреждений, начать разработку необходимого программного обеспечения и внедрить первый электронный сервис для граждан – возможность удаленной записи на прием к врачу. Теперь главное – не останавливаться на достигнутом. Впереди – внедрение электронной медицинской карты, автоматизация лабораторий и создание единой информационной системы федерального уровня. 

1. Российское здравоохранение: от модернизации к развитию

Интервью с экспертами

Сергей Бобылев

Сергей Бобылев:
В 2013 г. электронная медкарта должна появиться по всех ЛПУ

читать полное интервью
http://sarmiac.medportal.saratov.gov.ru/links/
МИАЦ Саратовской обл.
Ирина Долгова

Ирина Долгова:
Оснащенность медучреждений компьютерной техникой увеличилась почти в 2 раза    

читать полное интервью
http://zdravalt.ru
ГУ по здравоохранению Алтайского края
Сергей Степнов

Сергей Степнов:
В программе модернизации была задействована 141 медицинская организация

читать полное интервью
http://minzdrav.permkrai.ru
МИАЦ Пермского края
Евгений Кардаш

Евгений Кардаш:
Мы сохранили численность управленцев при 5-кратном росте производства

читать полное интервью
http://www.polysan.ru

2. Медицинские информационные системы

Интервью с экспертами

Владимир Островский

Владимир Островский:
Без лабораторных систем сегодня работать невозможно

читать полное интервью
http://intersystems.ru
Константин Суслов

Константин Суслов:
Время «освоения» бюджетных средств закончилось

читать полное интервью
http://www.hostco.ru

3. ИТ для медицины: локальные задачи

Рейтинг

Рейтинг: Крупнейшие поставщики МИС: проекты внедрения 2012

Компания Город Количество внедрений за период Количество реализованных рабочих мест за период
2012 2011 Всего на 01.01.2013 г 2013, % 2012 2011 Всего на 01.01.2013 г 2013, %
1 БАРС Груп Казань 1461 348 1833 48 107818 28455 137831 19,2
2 Сван Пермь 450 65 820 80 10081 149 35008 30
3 СофТраст* Белгород 260 700 н/д н/д 8000 1500 13000 н/д
4 КОРУС Консалтинг Санкт-Петербург 166 113 335 20 7305 3012 11100 -50
5 Пост Модерн Текнолоджи Москва 290 115 710 -10 4820 4200 19020 -10
6 Смарт Дельта Системс Москва 338 178 1672 50 4706 2044 29300 40
7 Волга Мед Ульяновск 12 >100 20 3300 4500 20
8 К-МИС Петрозаводск 66 29 204 10 2710 1740 12050 10
9 Самсон Санкт-Петербург 53 43 364 30-40 1757 1720 14609
10 Медотрейд Москва 90 55 480 20 1397 604 10570 25
11 КомТек* Нижневартовск 76 33 130 10 1227 697 2330 10
12 Аксимед Москва 102 79 244 18 630 624 4439 10
13 МедИнТех Новосибирск 20 8 112 30 618 304 3039 30
14 Софтбаланс Санкт-Петербург 4 3 7 0,5 150 150 300 0,5
15 ФОРС Москва 3 5 8 150 101 100 201 200
16 Медсофт Москва 5 6 41 28 34 437 75
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4. Используемые технологии

http://www.gmcs.ru http://www.polysan.ru

«ПОЛИСАН»: от частных доработок к отраслевому решению

Руководитель проекта: Мария Попова , Наталья Рудычева
Верстка: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Александр Гусев, Павел Лебедев, Наталья Рудычева , Михаил Переверзев, Антон Степанов
Интервью: Наталья Рудычева   
Дата публикации обзора: 28.06.2013   

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