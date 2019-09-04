Контейнерные перевозки на маршруте Китай — Европа — Китай на сегодняшний день осуществляются на основе «бумажных» перевозочных документов. Электронный документооборот на транзите не может быть внедрен, пока все без исключения страны-участники транспортной цепочки не придут к единому формату обмена данными и механизмам обеспечения юридической значимости перевозочных и сопроводительных документов.

Крупные компании и тем более государственные структуры традиционно создают и хранят данные в собственных форматах, по собственным регламентам и зачастую еще и на бумажных носителях. В результате отсутствует возможность прозрачного и автоматизированного обмена данными с контрагентами, да и внутри самих компаний (и госструктур) получение единой картины из разрозненных данных достаточно проблематично.

Для того, чтобы выстроить электронное сопровождение процесса перевозки грузов от границы с Китаем до Европы и обратно, необходимо, чтобы все участники процесса — и коммерческие структуры, и государственные органы — перешли на единый формат документов, согласовали между собой вопросы их оцифровки.

При этом надо учитывать, что данные обновляются с большой скоростью, методы их сбора и анализа не могут угнаться за этими постоянными обновлениями. Количество контейнеров, перевозимых по железной дороге по маршруту КНР — Казахстан — Россия — Беларусь — ЕС, неуклонно растет, и «Объединенная транспортно-логистическая компания — Европейский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) ставит перед собой задачу довести объем перевозок в транзитном коридоре с 280 тыс. в 2018 г. до 1 млн ДФЭ к 2025-му (ДФЭ — двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, используется при описании вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов). Поэтому крайне актуальна задача сделать так, чтобы решения, отвечающие за обеспечение транзита в целом, могли нивелировать несовершенство исходных данных.

В условиях быстрого роста товарооборота между Китаем и Европой работа транспортных компаний становится невозможной без оперативной обработки данных о грузах

Одно из первых решений такого рода создано и внедрено в свою деятельность ОТЛК ЕРА. Она взаимодействует со всеми участниками процесса железнодорожных перевозок, используя свои информационные базы данных, а также данные соисполнителей и агентов.

Эти данные поступают в различных форматах, зачастую несвоевременно (это зависит от уровня оснащенности соисполнителей). Однако уже сейчас на основе единой базы данных транзитных перевозок с помощью собственной информационной системы можно: оперативно контролировать процесс перевозки грузов и управлять им (если в пути следования возникает внештатная ситуация, диспетчерский центр и клиентский департамент это видят, могут вмешаться и подготовить дополнительные документы заранее, во избежание накладок, исправить ситуацию максимально быстро, принять необходимые меры); планировать расходы и эффективность перевозки, минимизируя затраты; автоматизировать процесс расчетов и сверки оказанных услуг с соисполнителями (пользование вагонами на рейс, простои по узлам отправки и др.); предоставить сервис отслеживания, открытый доступ к данным по перевозкам клиентам и соисполнителям с помощью мобильного приложения/веб-сервиса, в котором видны все данные по перевозке, также в настоящее время готовится приложение для китайского мессенджера WeChat.

Устраняя дисбаланс

Еще один важный вопрос в деятельности компании — оптимизация порожнего возврата вагонов и снижение издержек. При дисбалансе грузопотоков из Китая в Европу около половины вагонов обратно идут порожними. Конечно же, для этого есть объективные причины: Китай экспортирует в Европу больше товаров, чем импортирует из нее. Устранить этот дисбаланс можно путем поиска товарных категорий, которые ранее не поставлялись из ЕС на азиатские рынки, а также поиском грузовой базы в пути следования и выбором оптимальных маршрутов в направлении Европа — Китай.

Порожние пробеги вагонов, безусловно, являются дополнительными затратами для транспортных компаний. По мере увеличения объема транзитных перевозок становятся все более востребованными и в настоящее время разрабатываются в ОТЛК ЕРА возможности автоматизированной информационной системы, которые позволяют рассчитать оптимальные цепочки заказов для загрузки вагонов с учетом свободного парка на обратном направлении, проанализировать экономическую эффективность различных маршрутов и тем самым решить вопрос оптимального использования провозных мощностей.

За счет этих возможностей решение ОТЛК ЕРА помогает обеспечить предоставление более качественных услуг, добиться прозрачности процесса перевозок для клиентов, а также снизить издержки всех участников процесса.



Борис Новак