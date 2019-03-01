Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности
Уровень цифровизации российского транспорта пока отстает от мирового. Причины во многом экономические – заказчики пока считают избыточными большинство сервисов, которые несут с собой системы управления парком транспортных средств и телеметрии объектов, и не готовы в них инвестировать. Также замедляют цифровизацию несовершенство нормативной базы и отсутствие стандартов, позволяющих интегрировать между собой решения разных производителей. Однако в последние годы в транспортной отрасли стало появляться все больше по-настоящему инновационных решений. Промышленный интернет вещей, телематика и облака меняют облик отрасли