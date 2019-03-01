Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности

Уровень цифровизации российского транспорта пока отстает от мирового. Причины во многом экономические – заказчики пока считают избыточными большинство сервисов, которые несут с собой системы управления парком транспортных средств и телеметрии объектов, и не готовы в них инвестировать. Также замедляют цифровизацию несовершенство нормативной базы и отсутствие стандартов, позволяющих интегрировать между собой решения разных производителей. Однако в последние годы в транспортной отрасли стало появляться все больше по-настоящему инновационных решений. Промышленный интернет вещей, телематика и облака меняют облик отрасли

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2018

№ 2018 Компания Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017
в 2018 г. в 2017 г.
1 Крок 3 399 655 3 154 455 7,8%
2 Рамакс Груп 3 206 407 2 786 147 15,1%
3 ГЛОНАСС 2 464 267 н/д н/д
4 BIA-Technologies 2 017 288 1 000 106 101,7%
5 ЗащитаИнфоТранс 1 987 606 1 735 870 14,5%

CNews Analytics, 2019

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Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики

Суммарная выручка участников рейтинга CNews упала на 7,2%, однако порог входа в рейтинг вырос до ₽47 млн (год назад он составлял ₽43 млн), а список лидеров существенно обновился, частично из-за ухода прежних лидеров, частично - по причине роста спроса на новые услуги. Драйверами роста рынка в ближайшие годы станут телематические услуги, промышленный интернет вещей, другие решения, позволяющие создать «умную дорогу», по которой будет ездить «умный транспорт».

Интеллектуальная транспортная система становится основой инфраструктуры умного города

Жители городов, в которых создана интеллектуальная транспортная система или внедрены какие-то ее элементы, могут собственными руками пощупать и на собственном опыте ощутить изменения в транспортной ситуации в целом и в работе общественного транспорта в частности. Появление даже отдельных элементов этой системы практически сразу делает город более удобным и привлекательным не только для его жителей, но и для гостей.

Илья Аксельрод
ГЛОНАСС

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации.

Технологии проникают во все сферы жизни. Они несут с собой множество недоступных ранее человеку возможностей. Как с помощью информационно-навигационных технологий обеспечить безопасность на дорогах? Эти и другие сопутствующие темы CNews обсудил с Ильей Аксельродом, заместителем генерального директора по развитию бизнеса АО «ГЛОНАСС».

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Виктор Парахин
ЗащитаИнфоТранс

Цифровым платформам в транспортной отрасли не хватает единых стандартов

В рамках федеральных инициатив по цифровизации промышленности создается Единая цифровая транспортно-логистическая среда, разрабатываются платформы и стандарты информационного взаимодействия отрасли. О реализации программы в интервью CNews рассказал Виктор Парахин, заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

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Леонид Сергеев
Воздушные Ворота Северной Столицы

Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

Пока российская сфера авиаперевозок не так ориентирована на цифровой сервис, как в Европе, США и передовых, в плане ИТ, странах Азии. Но очевидно, что аэропорт будущего — это высокотехнологичный терминал, который будет работать наподобие «умного дома». Каковы перспективы реализации такой модели в России и как скоро возможен переход отечественных аэропортов к международным форматам, CNews побеседовал с Леонидом Сергеевым, генеральным директором управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

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Дмитрий Чурсин
Программный Продукт

Мы фокусируемся на общественном транспорте

Группа компаний «Программный Продукт» разрабатывает решения для транспорта по заказу и в сотрудничестве с такими организациями как «Московский Метрополитен», «Мосгортранс», «Организатор Перевозок», «Центральная Пригородная Пассажирская Компания», ЦОДД, АМПП, ГИБДД, Департамент транспорта Правительства Москвы. Поиск новых решений компания ведет в том числе в инвестиционном режиме, недавно открыв набор в «Транспортный ИТ-акселератор». «Приоритет мы отдаем компаниям с решениями, которые нуждаются в стратегическом партнере для выхода на новый уровень», - говорит Дмитрий Чурсин, исполнительный директор «Программного Продукта» в интервью CNews.

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Йенс Штрошнайдер
OMNICOMM

Телематика сделает транспорт частью «умного» города

Объем российского рынка транспортной телематики достиг 15 млрд рублей. Аналитики предрекают, что в ближайшее время он будет расти минимум на 10% ежегодно. О том, какие данные собирают в России с помощью телематики и причинах столь бурного роста этого рынка, в интервью CNews рассказал Йенс Штрошнайдер, коммерческий директор компании OMNICOMM.

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