ИТ в транспортной отрасли 2019

В 2018 году рынок информационных технологий транспортной отрасли составил ₽29,6 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2017-м. Однако этому есть объективное объяснение: завершения ряда крупных госпроектов в транспортной отрасли, связанных с подготовкой к Кубку конфедераций 2017, Чемпионату мира 2018 и строительством моста в Крым. Кроме того, по разным причинам рейтинг покинули такие крупные компании как Luxoft и «Техносерв». Однако в ближайшие годы количество крупных ИТ-проектов на транспорте должно увеличиться и можно надеяться, что они перестанут быть прерогативой крупнейших заказчиков - небольшие компании также оценят выгоду от внедрения информационных систем, в первую очередь - телематических. Со своей стороны, государство намерено всерьез заняться правовым и техническим регулированием, стандартизацией и внедрением в отрасли «сквозных технологий».

30.07.2019