Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями
Несмотря на достаточно скромные показатели роста выручки, российский ритейл вынужден выделять средства на финансирование ИТ-проектов. Расчеты показывают, что на горизонте 2–3 лет вложения в технологии не только окупаются экономически, но и позволяют оставаться на плаву в стремительно меняющемся мире.
Ритейл всегда был одной из самых технологичных отраслей российской экономики, уступающей по темпам внедрения инноваций разве что банкам. Таким он старается оставаться и сегодня, несмотря на сложности, связанные со снижением покупательной способности населения и ростом конкуренции на рынке. Эти два фактора приводят к тому, что технологии становятся чуть ли не важнейшим инструментом выживания и развития розничной торговли.Подробнее