Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями

Несмотря на достаточно скромные показатели роста выручки, российский ритейл вынужден выделять средства на финансирование ИТ-проектов. Расчеты показывают, что на горизонте 2–3 лет вложения в технологии не только окупаются экономически, но и позволяют оставаться на плаву в стремительно меняющемся мире.

Ритейл всегда был одной из самых технологичных отраслей российской экономики, уступающей по темпам внедрения инноваций разве что банкам. Таким он старается оставаться и сегодня, несмотря на сложности, связанные со снижением покупательной способности населения и ростом конкуренции на рынке. Эти два фактора приводят к тому, что технологии становятся чуть ли не важнейшим инструментом выживания и развития розничной торговли.

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Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2018

№ 2018 Название организации Совокупная выручка от проектов в рознице в 2018 г. (включая НДС, в тыс.руб.) Рост выручки 2018/2017, в %
1 Softline 15 268 027 42,0%
2 Атол 8 472 250 -33,6%
3 Крок 3 190 656 52,2%
4 Инфосистемы Джет 2 987 483 29,4%
5 ДиСиЛоджик 2 966 977 100,2%
6 Тегрус 2 945 000 108,3%
7 АйТеко 2 419 879 46,7%

CNews Analytics, 2019

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Динамика рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл»

Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд

В 2018 г. совокупная выручка топ-20 игроков рынка ИТ в ритейле выросла на 8,8% до ₽53,4 млрд. Это самый низкий показатель роста за все время подготовки рейтинга с 2009 г. Тем не менее, он более чем в 3 раза превышает темпы роста рынка розничной торговли. Порог входа в рейтинг по сравнению с 2017 г. увеличился более чем в 2,5 раза. Из списка участников исчезли сразу 3 крупных игрока. На фоне тенденции к развитию инсорсинговых ИТ-подразделений крупных торговых сетей это может стать первым сигналом того, что рынок ИТ в ритейле скоро станет неотъемлемой частью ритейла в целом.

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Фабрисио Гранжа
X5 Retail Group

О будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка

Виртуальная реальность, интернет вещей, роботизация, видеоаналитика, предиктивный анализ – все это уже стало реальностью у одного из крупнейших ритейлеров – X5 Retail Group. И это же – вехи на пути цифровой трансформации обычных «магазинов у дома» в современные высокотехнологичные предприятия. О том, что происходит в «Перекрестках», «Каруселях» и «Пятерочках», рассказывает в интервью CNews Фабрисио Гранжа, директор по информационным технологиям X5 Retail Group.

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Робин Де Кейзер
Orange

Крупный бизнес не может отказаться от собственного ИБ-департамента

Крупные представители сегмента розничной торговли сегодня входят в число компаний, наиболее отзывчивых к внедрению инноваций. Борьба за клиента здесь весьма напряженная, а любое минимальное конкурентное преимущество может определить успех на рынке. Поэтому так велика роль автоматизации бизнес-процессов и внедрения новых технологий коммуникации с покупателем. Облачные технологии стали здесь уже чем-то вполне обыденным, превратившись в привычный инструмент. В последнее время на ведущие роли в ритейле выходит аналитика больших данных, кибербезопасность и дополненная реальность. О том, как развиваются сегодня ИТ для ритейла и в каком направлении хотят двигаться заказчики, CNews рассказал Робин Де Кейзер, директор по бизнес-решениям и инновациям Orange Business Services в России и СНГ.

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Дмитрий Ларин
SAS

Российский ритейл больше готов к инновациям, чем западный

Увлечение промоакциями начало дорого обходиться их устроителям. Нередко объем скидок таков, что магазины несут убытки. Причем, согласно статистике, российский ритейл в этом отношении оказался почти в таком же положении, как и крупные западные сети. Но резко и значительно сократить масштабы промоакций не получится – клиенты привыкли к скидкам и подаркам, и массовое их недовольство ни к чему хорошему не приведет. Кажется, что ритейлеры оказались в тупике. Однако специалисты уверяют, что из сложившейся ситуации можно найти выход, если подходить к решению задачи не по старинке. Как высокие технологии могут спасти ритейл, для чего на самом деле нужны карты лояльности и кто в конечном счете проиграет борьбу за рынок, рассказали представители компании SAS: Дмитрий Ларин, руководитель направления Ритейл, и Валентина Ларина, руководитель бизнес-практики Ритейл.

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Андрей Ревяшко
Wildberries

Wildberries превратилась в ИТ-компанию

Wildberries – это уже не просто крупнейший в России интернет-магазин, а настоящая ИТ-компания, в которой работает более 300 разработчиков. Все решения, которые она использует, созданы своими силами. При этом в компании внедрены все самые современные технологии, за исключением блокчейна. О планах на будущее в интервью CNews рассказал Андрей Ревяшко, ИТ-директор Wildberries.

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