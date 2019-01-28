ИТ в ритейле 2019

В 2018 г. по данным Росстата оборот розничной торговли в России увеличился на 2,6%. Выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2018 г. растет почти в 4 раза быстрее – в 2018 г. она увеличилась на 8,8%. Тем не менее, это самый низкий показатель роста за все время подготовки рейтинга с 2009 г. Технологии становятся важнейшим инструментом развития розничной торговли. Ритейлеры развивают собственные компетенции в сфере разработки и внедрения ИТ-решений. Микросервисная архитектура, Agile и DevOps в ритейле оказались востребованными как нигде. Крупные розничные торговые сети и интернет-магазины постепенно превращаются в ИТ-компании, не просто продающие те или иные товары, а предоставляющие полноценные сервисы, базирующиеся на самых современных технологиях.

26.04.2019