Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее

Мировая промышленность ступила на путь четвертой промышленной революции. О необходимости коренной модернизации производства говорят и в России. Однако пока этот процесс развивается бессистемно. Крупные предприятия только начинают внедрять отдельные элементы «Индустрии 4.0». При этом в стране остается еще огромное количество производственных предприятий, которым требуется элементарная автоматизация.

Финансовые потрясения, санкции и прочие неприятности последних лет, кроме очевидных минусов, принесли с собой и целый ряд положительных моментов. В России в очередной раз заговорили о необходимости снижения зависимости от экспорта энергоносителей, повышении конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке и преимущественном использовании их продукции на внутреннем рынке.

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CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий 2017

№ 2017 Компания Совокупная выручка от ИТ-проектов в промышленности в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2017/2016
1 Softline 7 168 089 18,2%
2 ITG (Inline Technologies Group) 4 205 960 4,8%
3 Крок 3 678 872 7,7%
4 Ай-Теко 3 594 000 9,7%
5 Техносерв 2 490 012 73,9%

CNews Analytics, 2018

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Иван Кузнецов
Бытпласт

Почему в «Бытпласте» решили автоматизировать производство своими силами

Автоматизация производства – сложная задача даже для небольшой компании. Какой бы путь ни был выбран – внедрять готовое или разрабатывать свое, привлекать аутсорсеров или справляться своими силами – перед ИТ-отделом встают непростые задачи. О том, как разработать собственную MES-систему, автоматизировать производственное планирование и диспетчирование производства, какие вопросы решать в первую очереди, и почему не стоит обращаться к сторонним компаниям, рассказывает Иван Кузнецов, директор по ИТ компании «Бытпласт».

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Владимир Ласовский
Orange Business Services

Промышленный интернет вещей стал частью экосистемы производства

Еще недавно мы считали промышленный интернет вещей чем-то далеким, к чему в принципе надо готовиться, но можно не сегодня. В то же время опыт проектов показывает, что эти технологии уже нашли широкое применение в нашей стране и становятся частью целых экосистем производства. Подробнее рассказывает Владимир Ласовский, менеджер по развитию бизнеса в области интернета вещей, Orange Business Services Россия и СНГ.

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Андрей Яшин
Инфосистемы Джет

Цифровая трансформация не может происходить сама собой, она требует технологической базы

Краеугольный камень цифровизации – вычислительный комплекс. За амбициозной и непростой задачей внедрения новейших технологий в промышленность всегда стоит разработка ИТ-архитектуры. О сложностях автоматизации промышленных предприятий, преимуществах новых технологий и перспективах цифровой трансформации рассказывает Андрей Яшин, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет».

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