ИТ в промышленности 2018

По данным PwC, благодаря реализации концепции «Индустрия 4.0» промышленные предприятия смогут в течение 5 лет добиться ежегодного снижения операционных затрат на 3,6% и роста выручки на 2,9%. На ее реализацию в Европе и США уже направляются большие инвестиции. К сожалению, отставание России от стран-лидеров в части развития передовых технологий, лежащих в основе новой промышленной революции, пока остается критическим, утверждают аналитики ЦСР. К счастью, у российских предприятий есть понимание того, что четвертая промышленная революция неизбежна. И это понимание поддерживается государством. Крупнейшие компании уже занимаются внедрением отдельных элементов «Индустрии 4.0». А ИТ-компании готовы предоставить им все необходимые для этого решения и сервисы. Таким образом, шанс успеть на поезд в будущее у российских промышленных предприятий еще есть.

28.05.2018