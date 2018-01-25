Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее
Мировая промышленность ступила на путь четвертой промышленной революции. О необходимости коренной модернизации производства говорят и в России. Однако пока этот процесс развивается бессистемно. Крупные предприятия только начинают внедрять отдельные элементы «Индустрии 4.0». При этом в стране остается еще огромное количество производственных предприятий, которым требуется элементарная автоматизация.
Финансовые потрясения, санкции и прочие неприятности последних лет, кроме очевидных минусов, принесли с собой и целый ряд положительных моментов. В России в очередной раз заговорили о необходимости снижения зависимости от экспорта энергоносителей, повышении конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке и преимущественном использовании их продукции на внутреннем рынке.Подробнее