Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2013

oбзор

Главные темы информатизации банков сегодня аналогичны ключевым трендам рынка ИТ в целом. Устойчиво высокая динамика продаж смартфонов и планшетов убеждает банковских CIO в перспективности мобильного банкинга, а пластик уже видится чуть ли не лишним звеном в электронных платежах. Его вполне может заменить смартфон с NFC-чипом. Банки стремятся наладить интерактивное общение с клиентом в каналах ДБО – с использованием видео, развитием проактивного маркетинга через интернет-, мобильный и смс-банкинг и банкоматы. С другой стороны, накапливая все больше данных из разнообразных источников, эта отрасль пока достаточно осторожно рассматривает для себя возможности big data. Впрочем, скептическое отношение здесь продолжают сохранять и к облачным сервисам, и к ИТ-аутсорсирнгу в целом. Хотя провайдеры, со своей стороны, отмечают позитивную динамику роста затрат на внешние услуги и надеются на ее усиление в ближайшие годы.