Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2013

oбзор
ИТ в банках и страховых компаниях 2013
Главные темы информатизации банков сегодня аналогичны ключевым трендам рынка ИТ в целом. Устойчиво высокая динамика продаж смартфонов и планшетов убеждает банковских CIO в перспективности мобильного банкинга, а пластик уже видится чуть ли не лишним звеном в электронных платежах. Его вполне может заменить смартфон с NFC-чипом. Банки стремятся наладить интерактивное общение с клиентом в каналах ДБО – с использованием видео, развитием проактивного маркетинга через интернет-, мобильный и смс-банкинг и банкоматы. С другой стороны, накапливая все больше данных из разнообразных источников, эта отрасль пока достаточно осторожно рассматривает для себя возможности big data. Впрочем, скептическое отношение здесь продолжают сохранять и к облачным сервисам, и к ИТ-аутсорсирнгу в целом. Хотя провайдеры, со своей стороны, отмечают позитивную динамику роста затрат на внешние услуги и надеются на ее усиление в ближайшие годы.
1. Информатизация банков: стратегии
- Российские банки в 10 раз превзошли мировые показатели по росту ИТ-трат
- Инвестиции в банки Бразилии соответствуют мировым трендам
- Регулирование интернета может негативно повлиять на банковский сектор
- Региональное присутствие: на первом месте надежность
- Банки не могут позволить себе сокращения ИТ-расходов
- Большие данные: в банковской трактовке
- Зарубежные вендоры не разобрались в российской отчетности
- Есть ли будущее у зарубежных АБС в России?
- BI в банках: теперь не только для отчетности
- Нужен ли российским банкам аутсорсинг АБС?
- В секторе BPM-проектов лидируют крупнейшие банки
- Причины неудач в сложных и длительных проектах банков
- IBS: ИТ-аппетит в банковской сфере
Интервью с экспертами
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Эллиот Гойхман:
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Кирилл Дремач:
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Алексей Евтушенко:
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Сергей Качура:
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Юрий Миронов:
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Дмитрий Назипов:
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Георгий Писков:
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Максим Пустовой:
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Константин Феоктистов:
Рейтинг
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2013
|№
|Компания
|Выручка от проектов в финансовом секторе, 2012, тыс.руб. (с НДС)
|Выручка от проектов в финансовом секторе, 2011, тыс.руб. (с НДС)
|Рост 2012/2011, %
|1
|Крок
|15 935 758
|18 095 523
|-12%
|2
|Ай-Теко
|14 426 000
|7 267 000
|99%
|3
|IBS*
|9 672 000
|7 144 200
|35%
|4
|Центр финансовых технологий
|9 633 568
|7 815 609
|23%
|5
|ITG (Inline Technologies Group)
|9 081 920
|5 606 080
|62%
|6
|Ланит
|8 002 220
|3 930 780
|104%
|7
|Астерос
|4 904 133
|3 957 685
|24%
|8
|Сбербанк-Технологии
|4 440 972
|385 395
|1052%
|9
|Инфосистемы Джет
|4 400 283
|3 500 175
|26%
|10
|Epam Systems
|3 478 006
|2 246 719
|55%
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
2. Поддержка и развитие карточного бизнеса
Интервью с экспертами
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Владимир Андреев:
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Андрей Висящев:
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Александр Гольцов:
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Виталий Занин:
|
Виктор Ивановский:
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Роман Стятюгин:
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Сергей Тихомиров:
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Павел Цуканов:
3. Высокотехнологичные сервисы
- На российском рынке электронных платежей лидируют банковские карты
- Е-commerce чудо в Бразилии: подробности
- Мгновенные сервисы развиваются по пути максимального удобства для пользователя
- Мобильный банкинг: стадия активного роста
- Мобильные менеджеры и мобильные клиенты ищут баланс
- Позиции ключевых игроков на рынке ДБО неизменны
- Исследование CNews Analytics: Рынок систем дистанционного банковского обслуживания (Скачать 1,18 МБ)
- Интернет-банкинг непонятен пользователям
- Куда развивается интернет-банкинг
Рейтинг
Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ)
|Банк
|Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.)
|Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.)
|Рост 2012/2011
|1
|Сбербанк
|17 055
|9 327
|83%
|2
|ХКФ Банк *
|954
|759
|26%
|3
|Юникредит Банк
|878
|702
|25%
|4
|Альфа-Банк
|804
|726
|11%
|5
|Ситибанк
|798
|591
|35%
|6
|ОТП Банк
|797
|595
|34%
|7
|Россельхозбанк
|702
|629
|12%
|8
|Газпромбанк *
|625
|538
|16%
|9
|Райффайзенбанк *
|620
|631
|-2%
|10
|Росбанк
|614
|550
|12%
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
4. Рынок ИТ в страховании
Интервью с экспертами
|
Михаил Кондратьев:
|
Дмитрий Лаврентьев:
|
Сергей Минченко:
|
Роман Решетников:
В «Газпромбанке» внедрены «Главная книга» и автоматизированная система обогащения данных для отчетности
Верстка: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Юрий Белов, Дмитрий Бурых, Саркис Дарбинян, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Станислав Макаров, Виталий Мосеев, Евгений Смирнов, Андрей Шуклин, Юлия Юрьева
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 27.09.2013
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