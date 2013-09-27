 
Михаил Кондратьев

Михаил Кондратьев

Электронный полис изменит ИТ-инфраструктуру страховых компаний

Сергей Качура

Сергей Качура

Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО

Павел Цуканов

Павел Цуканов

К каждому проекту мы подходим как к решению комплексной задачи

Андрей Висящев

Андрей Висящев

В современной АБС должна быть заложена сама суть банковского бизнеса

oбзор

ИТ в банках и страховых компаниях 2013

Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2013

Главные темы информатизации банков сегодня аналогичны ключевым трендам рынка ИТ в целом. Устойчиво высокая динамика продаж смартфонов и планшетов убеждает банковских CIO в перспективности мобильного банкинга, а пластик уже видится чуть ли не  лишним звеном в электронных платежах. Его вполне может заменить смартфон с NFC-чипом. Банки стремятся наладить интерактивное общение с клиентом в каналах ДБО – с использованием видео, развитием проактивного маркетинга через интернет-, мобильный и смс-банкинг и банкоматы. С другой стороны, накапливая все больше данных из разнообразных источников, эта отрасль пока достаточно осторожно рассматривает для себя возможности big data. Впрочем, скептическое отношение здесь продолжают сохранять и к облачным сервисам, и к ИТ-аутсорсирнгу в целом. Хотя провайдеры, со своей стороны, отмечают позитивную динамику роста затрат на внешние услуги и надеются на ее усиление в ближайшие годы.

1. Информатизация банков: стратегии

Интервью с экспертами

Эллиот Гойхман

Эллиот Гойхман:
МДМ Банк сокращает «зоопарк» систем и делает ставку на дистанционное банковское обслуживание

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http://www.mdm.ru/
Кирилл Дремач

Кирилл Дремач:
Запуск проекта Rainbow не скажется на размере ИТ-бюджета

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http://www.citibank.ru/
Алексей Евтушенко

Алексей Евтушенко:
Рост эффективности сократит ИТ-бюджет на 5%

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http://www.homecredit.ru/
Сергей Качура

Сергей Качура:
Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО

читать полное интервью
http://www.binbank.ru/
Юрий Миронов

Юрий Миронов:
Клиент приходит с требованиями, сформированными за пределами банка

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http://www.ubrr.ru/
Дмитрий Назипов

Дмитрий Назипов:
Ключевым проектом стала оптимизация филиальной сети

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http://www.vtb.ru/
Георгий Писков

Георгий Писков:
Будущее банков за «облаками»

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http://www.uniastrum.ru/
Максим Пустовой

Максим Пустовой:
В 2014 году мы планируем завершить переход на новую АБС

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http://www.otpbank.ru/
Константин Феоктистов

Константин Феоктистов:
Качество дистанционного обслуживания станет определяющим конкурентным преимуществом

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http://www.trust.ru/

Рейтинг

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2013

№  Компания Выручка от проектов в финансовом секторе, 2012, тыс.руб. (с НДС) Выручка от проектов в финансовом секторе, 2011, тыс.руб. (с НДС) Рост 2012/2011, %
1 Крок 15 935 758 18 095 523 -12%
2 Ай-Теко 14 426 000 7 267 000 99%
3 IBS* 9 672 000 7 144 200 35%
4 Центр финансовых технологий 9 633 568 7 815 609 23%
5 ITG (Inline Technologies Group) 9 081 920 5 606 080 62%
6 Ланит 8 002 220 3 930 780 104%
7 Астерос 4 904 133 3 957 685 24%
8 Сбербанк-Технологии 4 440 972 385 395 1052%
9 Инфосистемы Джет 4 400 283 3 500 175 26%
10 Epam Systems 3 478 006 2 246 719 55%

Источник: CNews Analytics, 2013

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2. Поддержка и развитие карточного бизнеса

Интервью с экспертами

Владимир Андреев

Владимир Андреев:
Рост российского рынка СЭД в финансовом секторе составил 25%

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http://www.docsvision.com/
Андрей Висящев

Андрей Висящев:
В современной АБС должна быть заложена сама суть банковского бизнеса

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http://www.cft.ru/
Александр Гольцов

Александр Гольцов:
На первом месте – непрерывная доступность сервисов

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http://www.amt.ru/
Виталий Занин

Виталий Занин:
Банки осознали необходимость наличия профессиональных BI-платформ

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http://www.programbank.ru/
Виктор Ивановский

Виктор Ивановский:
В крупной компании IdM-система окупится за пару лет

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http://services.softline.ru/?utm_source=cnews
Роман Стятюгин

Роман Стятюгин:
Не могу припомнить случая, когда наши отношения с клиентом носили бы краткосрочный характер

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http://www.diasoft.ru/live/
Сергей Тихомиров

Сергей Тихомиров:
Централизация управления на основе интеграции ИТ – один из актуальных трендов в банках

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http://custis.ru/
Павел Цуканов

Павел Цуканов:
К каждому проекту мы подходим как к решению комплексной задачи

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http://www.softlab.ru/

3. Высокотехнологичные сервисы

Рейтинг

Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ)

Банк Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.) Рост 2012/2011
1 Сбербанк 17 055 9 327 83%
2 ХКФ Банк * 954 759 26%
3 Юникредит Банк 878 702 25%
4 Альфа-Банк 804 726 11%
5 Ситибанк 798 591 35%
6 ОТП Банк 797 595 34%
7 Россельхозбанк 702 629 12%
8 Газпромбанк * 625 538 16%
9 Райффайзенбанк * 620 631 -2%
10 Росбанк 614 550 12%

Источник: CNews Analytics, 2013

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4. Рынок ИТ в страховании

Интервью с экспертами

Михаил Кондратьев

Михаил Кондратьев:
Электронный полис изменит ИТ-инфраструктуру страховых компаний

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http://www.zurich.ru/
Дмитрий Лаврентьев

Дмитрий Лаврентьев:
ИТ-бюджет в 2014 году сохранит тенденцию к росту за счет проектной составляющей

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http://www.rgs.ru/
Сергей Минченко

Сергей Минченко:
Страхование – одна из самых «документоемких» отраслей

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http://www.xerox.ru/
Роман Решетников

Роман Решетников:
Основные факторы влияния – единая база автовладельцев и электронная подпись

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http://www.renins.com/

http://custis.ru/

В «Газпромбанке» внедрены «Главная книга» и автоматизированная система обогащения данных для отчетности

http://www.mybank-group.ru/ http://www.inteltelecom.ru

«Мой Банк» оптимизировал работу с клиентами с помощью call-центра Infinity

http://www.vtb.ru/ http://www.abbyy.ru/solutions/

Банк ВТБ внедрил ABBYY FlexiCapture

Руководитель проекта: Мария Попова
Верстка: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентьев, Юрий Белов, Дмитрий Бурых, Саркис Дарбинян, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Станислав Макаров, Виталий Мосеев, Евгений Смирнов, Андрей Шуклин, Юлия Юрьева
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 27.09.2013

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