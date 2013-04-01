 
Дмитрий Агеев

Дмитрий Агеев

Мы использовали множество мультимедийных инноваций

Сергей Кухарев

Сергей Кухарев

В отечественном ритейле наступила эра «больших данных»

Иван Бояркин

Иван Бояркин

Наша цель – потери, не превышающие 0,2% от оборота

Сергей Прохоров

Сергей Прохоров

Все более важную роль в оптимизации ИТ в ритейле играет качество аутсорсинга

oбзор

Обзор: ИТ в ритейле 2013

Обзор: ИТ в ритейле 2013

Оборот розничной торговли уверенно растет год от года. Эта отрасль остается одной из самых высококонкурентных на российском рынке, что сдерживает появление новых игроков и способствует его консолидации. В таких условиях ИТ – один из важнейших факторов повышения конкурентоспособности торговых предприятий, средство для сокращения издержек, повышения эффективности и привлечения новых клиентов. Среди сегодняшних приоритетов ритейлеров – внедрение систем взаимодействия с целевыми клиентами, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок и планирования запасов. Широкое  использование инноваций по-прежнему остается под вопросом, однако крупные торговые сети уже приходят к осознанию их эффективности.

1. Инфраструктурные ИТ-решения для розницы

Интервью с экспертами

Сергей Кухарев

Сергей Кухарев:
В отечественном ритейле наступила эра «больших данных»

читать полное интервью
http://topliga.ru
Георгий Пырков

Георгий Пырков:
Нужно инвестировать в решения, которые необходимы покупателям  

читать полное интервью
http://www.hottabych.ru/
Иван Бояркин

Иван Бояркин:
Наша цель – потери, не превышающие 0,2% от оборота

читать полное интервью
http://www.incity.ru
Сергей Прохоров

Сергей Прохоров:
Все более важную роль в оптимизации ИТ в ритейле играет качество аутсорсинга

читать полное интервью
http://www.ecco-shoes.ru
Юрий Сафронов

Юрий Сафронов:
ИТ должны помогать бизнесу достигать стратегических целей

читать полное интервью
http://www.digital.ru/
Александр Черемушкин

Александр Черемушкин:
Все прикладное ПО или написано с нуля, или доработано силами ИТ-отдела

читать полное интервью
http://www.krestovski-td.ru/

2. Комплексные ИТ-решения

3. Автоматизация бизнес-процессов в торговле

Рейтинг

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2012

Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2012г. (включая НДС, в тыс. руб.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2011г. (включая НДС, в тыс. руб.) Рост выручки 2012/2011, в %
1 MAYKOR Москва 4 007 057 2 861 374 40%
2 КРОК Москва 3 376 220 3 801 580 -11%
3 ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) Москва 2 004 161 1 078 015 86%
4 Инфосистемы Джет Москва 1 861 419 1 322 820 41%
5 АТОЛ Москва 1 617 243 1 429 537 13%
6 Inline Technologies Group Москва 851 430 н/д н/д
7 1С-Рарус Москва 700 000 436 000 61%
8 Ай Ко Москва 696 443 н/д н/д
9 OFT Group Москва 546 629 н/д н/д
10 Форус Иркутск 379 255 70 508 438%

Источник: CNews Analytics, 2013

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Любовь Рыбакова

Любовь Рыбакова:
Понимание клиента – удел лидеров розницы

читать полное интервью
http://www.borlasretail.ru/

4. Инновации и российская розница

Интервью с экспертами

Дмитрий Агеев

Дмитрий Агеев:
Мы использовали множество мультимедийных инноваций

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http://www.moscow.rt.ru
Алла Ленская

Алла Ленская:
Системы бюджетирования в ритейле должны внедряться быстро 

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http://www.epam-group.ru
Владимир Сологубов

Владимир Сологубов:
Ритейл является инициатором и потребителем ИT-инноваций

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http://www.ot.ru/industry_retail.html

5. Безопасность торговых предприятий

6. Интернет-торговля

http://www.inteltelecom.ru http://video-shoper.ru

Video-shoper.ru автоматизировал работу с помощью Call-центра Infinity и Terrasoft CRM

Руководитель проекта: Мария Попова , Наталья Рудычева
Верстка: Наталья Рудычева, Мария Коломыченко
Авторы: Андрей Арсентьев, Михаил Бурачков, Александр Кутянин, Павел Лебедев, Наталья Рудычева , Антон Степанов
Интервью: Наталья Рудычева  
Дата публикации обзора: 02.04.2013  

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