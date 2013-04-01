oбзор Обзор: ИТ в ритейле 2013 Обзор подготовлен Оборот розничной торговли уверенно растет год от года. Эта отрасль остается одной из самых высококонкурентных на российском рынке, что сдерживает появление новых игроков и способствует его консолидации. В таких условиях ИТ – один из важнейших факторов повышения конкурентоспособности торговых предприятий, средство для сокращения издержек, повышения эффективности и привлечения новых клиентов. Среди сегодняшних приоритетов ритейлеров – внедрение систем взаимодействия с целевыми клиентами, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок и планирования запасов. Широкое использование инноваций по-прежнему остается под вопросом, однако крупные торговые сети уже приходят к осознанию их эффективности. Инфраструктурные ИТ-решения для розницы

Комплексные ИТ-решения

Автоматизация бизнес-процессов в торговле

Инновации и российская розница

Безопасность торговых предприятий

Интернет-торговля

Рейтинг Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2012 № Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2012г. (включая НДС, в тыс. руб.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2011г. (включая НДС, в тыс. руб.) Рост выручки 2012/2011, в % 1 MAYKOR Москва 4 007 057 2 861 374 40% 2 КРОК Москва 3 376 220 3 801 580 -11% 3 ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) Москва 2 004 161 1 078 015 86% 4 Инфосистемы Джет Москва 1 861 419 1 322 820 41% 5 АТОЛ Москва 1 617 243 1 429 537 13% 6 Inline Technologies Group Москва 851 430 н/д н/д 7 1С-Рарус Москва 700 000 436 000 61% 8 Ай Ко Москва 696 443 н/д н/д 9 OFT Group Москва 546 629 н/д н/д 10 Форус Иркутск 379 255 70 508 438% Источник: CNews Analytics, 2013 Перейти к полному рейтингу