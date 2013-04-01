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Обзор: ИТ в ритейле 2013
Оборот розничной торговли уверенно растет год от года. Эта отрасль остается одной из самых высококонкурентных на российском рынке, что сдерживает появление новых игроков и способствует его консолидации. В таких условиях ИТ – один из важнейших факторов повышения конкурентоспособности торговых предприятий, средство для сокращения издержек, повышения эффективности и привлечения новых клиентов. Среди сегодняшних приоритетов ритейлеров – внедрение систем взаимодействия с целевыми клиентами, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок и планирования запасов. Широкое использование инноваций по-прежнему остается под вопросом, однако крупные торговые сети уже приходят к осознанию их эффективности.
1. Инфраструктурные ИТ-решения для розницы
Интервью с экспертами
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Сергей Кухарев:
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Георгий Пырков:
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Иван Бояркин:
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Сергей Прохоров:
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Юрий Сафронов:
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Александр Черемушкин:
2. Комплексные ИТ-решения
3. Автоматизация бизнес-процессов в торговле
Рейтинг
Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2012
|№
|Название организации
|Город
|Совокупная выручка от проектов в рознице в 2012г. (включая НДС, в тыс. руб.)
|Совокупная выручка от проектов в рознице в 2011г. (включая НДС, в тыс. руб.)
|Рост выручки 2012/2011, в %
|1
|MAYKOR
|Москва
|4 007 057
|2 861 374
|40%
|2
|КРОК
|Москва
|3 376 220
|3 801 580
|-11%
|3
|ЦФТ (Центр Финансовых Технологий)
|Москва
|2 004 161
|1 078 015
|86%
|4
|Инфосистемы Джет
|Москва
|1 861 419
|1 322 820
|41%
|5
|АТОЛ
|Москва
|1 617 243
|1 429 537
|13%
|6
|Inline Technologies Group
|Москва
|851 430
|н/д
|н/д
|7
|1С-Рарус
|Москва
|700 000
|436 000
|61%
|8
|Ай Ко
|Москва
|696 443
|н/д
|н/д
|9
|OFT Group
|Москва
|546 629
|н/д
|н/д
|10
|Форус
|Иркутск
|379 255
|70 508
|438%
Источник: CNews Analytics, 2013Перейти к полному рейтингу
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Любовь Рыбакова:
4. Инновации и российская розница
Интервью с экспертами
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Дмитрий Агеев:
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Алла Ленская:
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Владимир Сологубов:
5. Безопасность торговых предприятий
6. Интернет-торговля
Верстка: Наталья Рудычева, Мария Коломыченко
Авторы: Андрей Арсентьев, Михаил Бурачков, Александр Кутянин, Павел Лебедев, Наталья Рудычева , Антон Степанов
Интервью: Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 02.04.2013
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