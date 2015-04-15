Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2016

Глобальный рынок ИТ-инфраструктуры консервативен и демонстрирует рост всего на несколько процентов в год. Тем не менее внутри этого «пирога» происходят существенные изменения – старые технологии постепенно уходят с авансцены, в то время как продажи облачного оборудования, программно-определяемых решений, систем хранения на флеш-памяти демонстрируют взрывной рост. CNews предлагает обзор основных тенденций, которые определяют развитие инфраструктурного рынка на среднесрочную перспективу.

29.05.2016