Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками
Главным драйвером развития рынка ИТ-инфраструктуры является рост популярности облачных решений. По данным IDC, в третьем квартале 2015 г. выручка вендоров от реализации облачных серверов, СХД и Ethernet-коммутаторов увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно доходы от реализации традиционной, необлачной ИТ-инфраструктуры сократились на 3,2%.
Падение традиционных решений в России оказалось значительно больше. «Доля железа на ИТ-рынке в 2015 г. сократилась примерно на 40% в валюте по понятным причинам. Вследствие повышения курса валют заказчикам стало невыгодно обновлять свой парк оборудования: немногие вендоры перешли на рубли или фиксируют цены. Кроме того, импортное оборудование стало для многих недоступным из-за санкций», – комментирует ситуацию генеральный директор «Крок» Борис Бобровников.
При этом повышенный интерес к облачным технологиям характерен для отечественного рынка, также как и для остального мира. Во-первых, облачную инфраструктуру закупают крупные предприятия, чтобы повысить эффективность собственного ИТ: «Технология облаков позволяет эксплуатировать уже закупленное оборудование, утилизировать его более эффективно и, таким образом, сохранять инвестиции, – рассказывает Мурат Маршанкулов, генеральный директор компании «Ланит-Интеграция».