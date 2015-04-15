Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками

Главным драйвером развития рынка ИТ-инфраструктуры является рост популярности облачных решений. По данным IDC, в третьем квартале 2015 г. выручка вендоров от реализации облачных серверов, СХД и Ethernet-коммутаторов увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно доходы от реализации традиционной, необлачной ИТ-инфраструктуры сократились на 3,2%.

Падение традиционных решений в России оказалось значительно больше. «Доля железа на ИТ-рынке в 2015 г. сократилась примерно на 40% в валюте по понятным причинам. Вследствие повышения курса валют заказчикам стало невыгодно обновлять свой парк оборудования: немногие вендоры перешли на рубли или фиксируют цены. Кроме того, импортное оборудование стало для многих недоступным из-за санкций», – комментирует ситуацию генеральный директор «Крок» Борис Бобровников.

При этом повышенный интерес к облачным технологиям характерен для отечественного рынка, также как и для остального мира. Во-первых, облачную инфраструктуру закупают крупные предприятия, чтобы повысить эффективность собственного ИТ: «Технология облаков позволяет эксплуатировать уже закупленное оборудование, утилизировать его более эффективно и, таким образом, сохранять инвестиции, – рассказывает Мурат Маршанкулов, генеральный директор компании «Ланит-Интеграция».

Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2015 № 2014 Компания Город Выручка компании от услуг и решений для создания ИТ-инфраструктуры в 2015 г. (с НДС), pтыс. Рост 2015/2014, %
1 1 Техносерв Москва 41 480 732 3%
2 4 Ланит (1) Москва 22 914 000 41%
3 2 Крок Москва 18 456 861 -1%
4 5 Компьюлинк Москва 15 668 763 4%
5 3 Астерос Москва 15 295 839 -9%
6 6 Ай-Теко Москва 14 317 500 5%
7 7 Энвижн Груп* Москва 8 100 000 -31%
8 8 Инофистемы Джет Москва 5 492 898 -12%
9 11 ICL КПО ВС (2) Казань 4 081 694 6%
10 9 АйТи Москва 3 092 700 1%

CNews Analytics, 2016

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Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2015

№ 2015 Компания Выручка компании от комплексных проектов построения ЦОД в 2015 г. (с НДС), pтыс. Инженерные системы,  pтыс. ИТ-системы, pтыс. Системы безопасности, pтыс. Выручка компании от комплексных проектов построения ЦОД в 2014 г. (с НДС), pтыс. Рост выручки 2015/2014, %
1 Крок 14 923 955 548 090 13 095 766 1 280 099 15 326 409 -3%
2 Ай-Теко* 9 306 196 н/д н/д н/д 14 204 926 -34%
3 Инфосистемы Джет 7 905 157 1 151 986 5 492 898 1 260 272 8 075 465 -2%
4 Ланит (1) 4 474 960 380 000 4 074 960 20 000 н/д н/д
5 Астерос 3 392 808 399 604 2 461 003 532 201 3 289 410 3%

CNews Analytics, 2016

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Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения

Рынок «тяжелых» инфраструктурных проектов переживает непростые времени, при этом классические проекты по строительству дата-центров первыми попадают под «нож». В то же время поставки систем комплексной безопасности и проекты по инфраструктуре умных зданий и сооружений растут, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию

Традиционно системные интеграторы занимаются построением классической ИТ-инфраструктуры – дата-центров, включая вычислительные комплексы и системы хранения, телекоммуникационное оборудование, системы охлаждения и электропитания, а также системы физической безопасности – СКУД (системы контроля и управления доступом), камеры видеонаблюдения, пожаротушение.

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2015

№ 2015 Компания Выручка от построения инфраструктуры зданий и сооружений в 2015 г. (с НДС), pтыс. Инженерные системы, pтыс. ИТ-системы, pтыс. Системы безопасности, pтыс. Выручка от построения инфраструктуры зданий и сооружений в 2014 г. (с НДС), pтыс. Рост 2015/2014, %
1 Ланит (1) 18 439 040 4 080 000 13 159 040 1 200 000 н/д н/д
2 Астерос 14 006 208 1 703 574 7 996 641 4 305 993 14 985 091 -7%
3 Крок 7 345 307 1 266 443 5 361 095 717 769 6 714 572 9%
4 АйТи 2 772 700 н/д н/д н/д 2 764 400 0%
5 Сириус 2 374 630 725 897 1 411 355 237 377 1 855 200 28%

CNews Analytics, 2016

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Умное офисное пространство: экономия или обуза?

Что представляет из себя «умный» офис и какими системами он должен быть оснащен? Какие интеллектуальные компоненты уже сейчас активно используются российскими компаниями и что будет внедрено в ближайшее время? Какова экономия от решения класса умный офис и что мешает внедрению таких систем? Масса вопросов, на которые имеются неоднозначные ответы, но общее резюме – эффект проявляется на масштабе.

Современный офис выходит далеко за границы понятия простого физического здания, которое обеспечивает сотрудников защитой от внешних воздействий для комфортной и продуктивной работы. Все чаще заказчики требуют строительства сложной инфраструктуры, оборудованной умными информационными и инженерными системами, которые способны оптимизировать процессы внутри компании, а также снизить стоимость эксплуатации здания и затраты на ведение бизнеса.

Крупнейшие поставщики услуг и решений в области инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности 2015

№ 2015 Компания Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2015 г. (с НДС), pтыс. Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2014 г. (с НДС), pтыс. Рост 2015/2014, %
1 Астерос 6 941 372 7 692 197 -9.76%
2 Ланит (1) 5 680 000 н/д н/д
3 Крок 3 812 401 3 373 279 13.02%
4 Инфосистемы джет 2 412 259 1 847 683 30.56%
5 Сириус 963 274 656 010 46.84%

CNews Analytics, 2016

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CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов

В абсолютных цифрах ИТ-инфраструктура – один из самых крупных и поэтому значимых сегментов ИТ. И после обвала цен на нефть и падения курса рубля инфраструктурные проекты первыми попали «под нож» в ходе оптимизации бюджетов заказчиков. В сложных экономических условиях только самые крупные предприятия по-прежнему готовы инвестировать в железо, большинство заказчиков предпочитают отказываться от строительства дорогостоящей ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов сторонних провайдеров.

Комфортный и безопасный дом для прокуратуры Москвы

Административное здание на площади Крестьянской Заставы вместило всех сотрудников столичной прокуратуры. Усилиями компании «ИНСИСТЕМС», входящей в группу компаний ЛАНИТ, новый корпус был оснащен ИТ-инфраструктурой, а также интеллектуальными инженерными системами. Проект был реализован в самые сжатые сроки. Спустя 10 месяцев после начала строительства в распоряжении московской прокуратуры оказалось одно из самых современных зданий в городе.

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Всеволод Воробьев
Инфосистемы Джет

Рынок инженерных систем ЦОД выйдет в плюс в 2017 году

Руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Всеволод Воробьев рассказал CNews, почему рынок инженерных систем дата-центров вырастет лишь к 2017 году и объяснил, как изменилась структура вендоров в результате импортозамещения и отразится ли это на качестве построения ЦОДов.

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Как СИБУР модернизировал переговорное пространство

Территориальная распределенность компаний холдинга СИБУР, в котором работает почти 30 тыс. человек, его новые крупные инвестиционные проекты требовали быстрого и эффективного общения. В результате был выработан стандарт коммуникаций на базе оборудования Polycom с эффектом «погружения». Пользователи оценили сервис – в центральном офисе сейчас проходит до 500 конференций в месяц.

СИБУР занимает первое место в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидирующей компанией российской нефтехимической отрасли.

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Источник фото photogenica.ru

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