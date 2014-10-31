Обзор: ИКТ в госсекторе 2014

oбзор

Снижение темпов роста российской экономики в целом не могло не сказаться на динамике ИКТ-расходов госсектора, что сразу же ощутили на себе ИТ-поставщики. В 2014 г. на информатизацию федеральных ведомств выделено на 3% меньше средств, чем годом ранее. Совокупные затраты на информатизацию российских регионов в 2014 г., с учетом предоставленных Минкомсвязи субсидий, составят 62,8 млрд руб. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, государство не намерено отказываться от реализации целого ряда ИТ-проектов. Крупнейшие среди них – это переход к оказанию электронных государственных услуг, информатизация здравоохранения, создание «Электронного бюджета», построение и развитие ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК. Одновременно изменившаяся политическая ситуация может стать стимулом для перехода к отечественным разработкам в сфере ИТ, основанным на программном обеспечении с открытым исходным кодом.





