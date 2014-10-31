Обзор: ИКТ в госсекторе 2014

oбзор
ИКТ в госсекторе 2014
Снижение темпов роста российской экономики в целом не могло не сказаться на динамике ИКТ-расходов госсектора, что сразу же ощутили на себе ИТ-поставщики. В 2014 г. на информатизацию федеральных ведомств выделено на 3% меньше средств, чем годом ранее. Совокупные затраты на информатизацию российских регионов в 2014 г., с учетом предоставленных Минкомсвязи субсидий, составят 62,8 млрд руб. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, государство не намерено отказываться от реализации целого ряда ИТ-проектов. Крупнейшие среди них – это переход к оказанию электронных государственных услуг, информатизация здравоохранения, создание «Электронного бюджета», построение и развитие ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК. Одновременно изменившаяся политическая ситуация может стать стимулом для перехода к отечественным разработкам в сфере ИТ, основанным на программном обеспечении с открытым исходным кодом.
1. Рынок ИКТ в госсекторе в России и в мире
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Интервью с экспертами
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Иван Громов:
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Сергей Гуральников:
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Александр Ким:
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Игорь Козин:
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Лариса Кузнецова:
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Герман Лопаткин:
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Эдуард Лысенко:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2014
|Место в 2013 г.
|Место в 2012 г.
|Название организации
|Город
|Выручка от проектов в госсекторе в 2013 г., тыс.руб
|Выручка от проектов в госсекторе в 2012 г., тыс.руб
|Рост 2013/2012, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2013, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2012, %
|1
|Cognitive Technologies
|Москва
|8 362 337
|8 058 941
|3.8
|49
|н/д
|2
|2
|ITG (INLINE Technologies Group)
|Москва
|7 277 040
|7 946 680
|-8.4
|24
|28
|3
|3
|Техносерв
|Москва
|6 988 113
|7 200 571
|-2.9
|17.4
|н/д
|4
|1
|Энвижн Груп
|Москва
|6 816 200
|11 210 000
|-39.2
|17.3
|19
|5
|4
|ЛАНИТ
|Москва
|5 978 874
|6 050 542
|-1.2
|н/д
|8.2
|6
|9
|Softline
|Москва
|5 687 703
|3 804 000
|49.5
|19.3
|16.1
|7
|12
|Компьюлинк
|Москва
|4 147 776
|3 010 961
|37.8
|19.6
|16.1
|8
|8
|Армада
|Москва
|3 956 400
|3 873 000
|2.2
|70
|62
|9
|10
|Крок
|Москва
|3 930 295
|3 545 031
|10.9
|14.5
|10.5
|10
|11
|ФОРС
|Москва
|3 467 932
|3 504 383
|-1
|50
|60
2. Облака, большие данные и инновации в госсекторе
Интервью с экспертами
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Сергей Вихорев:
|
Александр Гольцов:
|
Дмитрий Захаров:
|
Павел Исаков:
|
Александр Карпачев:
|
Сергей Хрупов:
|
Дмитрий Чернов:
Рейтинг
CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2013 г.
|№
|Заказчик
|Исполнитель
|Бюджет контракта, тыс.руб
|Предмет контракта
|1
|Министерство транспорта РФ
|НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий»
|1 699 000
|Создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе многофункциональных приемных устройств отечественного производства
|2
|Управление делами Президента РФ
|ФГУП "ППП"
|1 189 026
|Поставка оборудования, расходных материалов, работы и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий
|3
|Фонд социального страхования РФ
|УСП Компьюлинк
|977 873
|Поставка резервного комплекса программно-технических средств транзакционной и аналитической обработки данных информационно-технологической инфраструктуры ФСС РФ (включая установку и настройку)
|4
|Федеральная налоговая служба
|ФГУП ГНИВЦ ФНС
|938 025
|Работы по развитию автоматизированной информационной системы ФНС России в 2013 году
|5
|Фонд социального страхования РФ
|Стэп лоджик
|933 951
|Работы по технической поддержке, сервисному сопровождению и развитию информационных систем, ПО,комплекты оборудования
|6
|Фонд социального страхования РФ
|ЛАНИТ
|930 931
|Поставка резервного комплекса программно-технических средств вычислительной среды информационно-технологической инфраструктуры ФСС РФ с поставкой оборудования
|7
|Федеральное казначейство
|Систематика
|897 000
|Поставка систем хранения данных, серверов, комплектов модернизации серверного оборудования, выполнение работ по установке и настройке серверов и комплектов
|8
|Судебный департамент при ВС РФ (ФГУП "Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие")
|Ростелеком
|889 273
|Оказание услуг связи
|9
|Пенсионный фонд РФ
|КомпьютерЭйдж Сервис
|844 233
|Приобретение технических и программных средств ИТ-инфраструктуры отделений ПФР (первая очередь)
|10
|Пенсионный фонд РФ
|ТопС Бизнес Интегратор
|823 400
|Поставка вычислительных комплексов на основе серверов Power System i
5. Решения для госсектора
Рейтинг
Рейтинг ИКТ-затрат регионов 2014
|№
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, млн руб
|Субсидия из федерального бюджета в 2014г., млн руб
|Суммарные расходы на ИКТ в 2014 г., млн руб
|Рост 2014/2013, %
|Расходы региона на ИКТ 2015 (план), млн руб
|Рост 2015/2014, %
|2013
|2014
|1
|Москва
|29578.0
|24773.0
|30.0
|24803.0
|-16.1
|39328.0
|58.6
|2
|Санкт-Петербург
|4964.4
|6687.5
|0.0
|6687.5
|34.7
|5592.2
|-16.4
|3
|Московская область
|2685.0
|3827.0
|0.0
|3827.0
|42.5
|3303.4
|-13.7
|4
|Хабаровский край
|936.3
|1578.9
|30.0
|1608.9
|71.8
|1452.4
|-9.7
|5
|Новосибирская область
|3917.4
|1575
|30.0
|1605.0
|-59.0
|1218.2
|-24.1
|6
|Республика Татарстан
|2701.0
|1275.0
|30.0
|1305.0
|-51.7
|1276.3
|-2.2
|7
|Тюменская область
|998.9
|1201.0
|10.7
|1211.7
|21.3
|1234.0
|1.8
|8
|Нижегородская область
|646.9
|997.8
|0.0
|997.8
|54.2
|312.6
|-68.7
|9
|ХМАО-Югра
|1257.0
|954.0
|7.5
|961.5
|-23.5
|985.5
|2.5
6. Межведомственное взаимодействие: зарубежный опыт
Выпускающий редактор: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Владимир Дрожжинов, Александр Клименко, Павел Лебедев, Сергей Лосев, Станислав Макаров, Виталий Мосеев
Интервью: Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 30.10.2014
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