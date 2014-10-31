 
Сергей Гуральников

Сергей Гуральников

Мы хотим дать клиентам универсальные web-сервисы для финансово-хозяйственной деятельности

Александр Гольцов

Александр Гольцов

Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения

Игорь Козин

Игорь Козин

Наша задача – повышение доли ИТ в валовом региональном продукте

Павел Исаков

Павел Исаков

Курс на импортозамещение будет стимулировать спрос госсектора на построение частных «облаков» руками российских интеграторов

oбзор

ИКТ в госсекторе 2014

Обзор: ИКТ в госсекторе 2014

Снижение темпов роста российской экономики в целом не могло не сказаться на динамике ИКТ-расходов госсектора, что сразу же ощутили на себе ИТ-поставщики. В 2014 г. на информатизацию федеральных ведомств выделено на 3% меньше средств, чем годом ранее. Совокупные затраты на информатизацию российских регионов в 2014 г., с учетом предоставленных Минкомсвязи субсидий, составят 62,8 млрд руб. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, государство не намерено отказываться от реализации целого ряда ИТ-проектов. Крупнейшие среди них – это переход к оказанию электронных государственных услуг, информатизация здравоохранения, создание «Электронного бюджета», построение и развитие ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК. Одновременно изменившаяся политическая ситуация может стать стимулом для перехода к отечественным разработкам в сфере ИТ, основанным на программном обеспечении с открытым исходным кодом. 


1. Рынок ИКТ в госсекторе в России и в мире

Интервью с экспертами

Иван Громов

Иван Громов:
Нам удалось организовать эффективное взаимодействие населения и органов государственной власти 

читать полное интервью
http://gov.spb.ru/gov/admin/
Санкт-Петербург
Сергей Гуральников

Сергей Гуральников:
Мы хотим дать клиентам универсальные web-сервисы для финансово-хозяйственной деятельности

читать полное интервью
http://www.roskazna.ru
Федеральное казначейство
Александр Ким

Александр Ким:
От ИТ к когнитивным центрам

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http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao
ХМАО-Югра
Игорь Козин

Игорь Козин:
Наша задача – повышение доли ИТ в валовом региональном продукте

читать полное интервью
http://orel-region.ru
Орловская обл.
Лариса Кузнецова

Лариса Кузнецова:
Жителям области уже доступно более 150 государственных и 840 муниципальных услуг

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http://www.saratov.gov.ru
Саратовская обл.
Герман Лопаткин

Герман Лопаткин:
ИТ-отрасль нуждается в инновационных идеях

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http://www.donland.ru
Ростовская обл.
Эдуард Лысенко

Эдуард Лысенко:
Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный с изменениями в образе жизни населения

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http://www.yarregion.ru
Ярославская обл.

Рейтинг

Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2014

Место в 2013 г. Место в 2012 г. Название организации Город Выручка от проектов в госсекторе в 2013 г., тыс.руб Выручка от проектов в госсекторе в 2012 г., тыс.руб Рост 2013/2012, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2013, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2012, %
1 Cognitive Technologies Москва 8 362 337 8 058 941 3.8 49 н/д
2 2 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 7 277 040 7 946 680 -8.4 24 28
3 3 Техносерв Москва 6 988 113 7 200 571 -2.9 17.4 н/д
4 1 Энвижн Груп Москва 6 816 200 11 210 000 -39.2 17.3 19
5 4 ЛАНИТ Москва 5 978 874 6 050 542 -1.2 н/д 8.2
6 9 Softline Москва 5 687 703 3 804 000 49.5 19.3 16.1
7 12 Компьюлинк Москва 4 147 776 3 010 961 37.8 19.6 16.1
8 8 Армада Москва 3 956 400 3 873 000 2.2 70 62
9 10 Крок Москва 3 930 295 3 545 031 10.9 14.5 10.5
10 11 ФОРС Москва 3 467 932 3 504 383 -1 50 60

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Облака, большие данные и инновации в госсекторе

Интервью с экспертами

Сергей Вихорев

Сергей Вихорев:
Важно быть уверенным, что вашим компьютером без вас никто не сможет воспользоваться

читать полное интервью
http://www.elvis.ru
Александр Гольцов

Александр Гольцов:
Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения

читать полное интервью
http://www.amt.ru/
Дмитрий Захаров

Дмитрий Захаров:
Госзаказчики всерьез заинтересованы в развитии облаков

читать полное интервью
http://www.asbc.ru
Павел Исаков

Павел Исаков:
Курс на импортозамещение будет стимулировать спрос госсектора на построение частных «облаков» руками российских интеграторов

читать полное интервью
http://softline.ru/
Александр Карпачев

Александр Карпачев:
Тенденция перехода от финансово-бухгалтерских систем к решениям ERP-класса в госсекторе очевидна

читать полное интервью
http://www.parus.com
Сергей Хрупов

Сергей Хрупов:
Работа с государственным заказчиком постоянно «тренирует» интегратора

читать полное интервью
http://www.in-line.ru
Дмитрий Чернов

Дмитрий Чернов:
SaaS-проект проще и выгоднее для заказчика

читать полное интервью
http://www.e-moskva.ru/default.aspx

Рейтинг

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2013 г.

Заказчик Исполнитель Бюджет контракта, тыс.руб Предмет контракта
1 Министерство транспорта РФ НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» 1 699 000 Создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе многофункциональных приемных устройств отечественного производства
2 Управление делами Президента РФ ФГУП "ППП" 1 189 026 Поставка оборудования, расходных материалов, работы и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий
3 Фонд социального страхования РФ УСП Компьюлинк 977 873 Поставка резервного комплекса программно-технических средств транзакционной и аналитической обработки данных информационно-технологической инфраструктуры ФСС РФ (включая установку и настройку)
4 Федеральная налоговая служба ФГУП ГНИВЦ ФНС 938 025 Работы по развитию автоматизированной информационной системы ФНС России в 2013 году
5 Фонд социального страхования РФ Стэп лоджик 933 951 Работы по технической поддержке, сервисному сопровождению и развитию информационных систем, ПО,комплекты оборудования
6 Фонд социального страхования РФ ЛАНИТ 930 931 Поставка резервного комплекса программно-технических средств вычислительной среды информационно-технологической инфраструктуры ФСС РФ с поставкой оборудования
7 Федеральное казначейство Систематика 897 000 Поставка систем хранения данных, серверов, комплектов модернизации серверного оборудования, выполнение работ по установке и настройке серверов и комплектов
8 Судебный департамент при ВС РФ (ФГУП "Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие") Ростелеком 889 273 Оказание услуг связи
9 Пенсионный фонд РФ КомпьютерЭйдж Сервис 844 233 Приобретение технических и программных средств ИТ-инфраструктуры отделений ПФР (первая очередь)
10 Пенсионный фонд РФ ТопС Бизнес Интегратор 823 400 Поставка вычислительных комплексов на основе серверов Power System i

Источник: CNews Analytics, 2014

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5. Решения для госсектора

Рейтинг

Рейтинг ИКТ-затрат регионов 2014

Регион Расходы региона на ИКТ, млн руб Субсидия из федерального бюджета в 2014г., млн руб Суммарные расходы на ИКТ в 2014 г., млн руб Рост 2014/2013, % Расходы региона на ИКТ 2015 (план), млн руб Рост 2015/2014, %
2013 2014
1 Москва 29578.0 24773.0 30.0 24803.0 -16.1 39328.0 58.6
2 Санкт-Петербург 4964.4 6687.5 0.0 6687.5 34.7 5592.2 -16.4
3 Московская область 2685.0 3827.0 0.0 3827.0 42.5 3303.4 -13.7
4 Хабаровский край 936.3 1578.9 30.0 1608.9 71.8 1452.4 -9.7
5 Новосибирская область 3917.4 1575 30.0 1605.0 -59.0 1218.2 -24.1
6 Республика Татарстан 2701.0 1275.0 30.0 1305.0 -51.7 1276.3 -2.2
7 Тюменская область 998.9 1201.0 10.7 1211.7 21.3 1234.0 1.8
8 Нижегородская область 646.9 997.8 0.0 997.8 54.2 312.6 -68.7
9 ХМАО-Югра 1257.0 954.0 7.5 961.5 -23.5 985.5 2.5

Источник: CNews Analytics, 2014

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6. Межведомственное взаимодействие: зарубежный опыт

Руководитель проекта: Мария Попова, Наталья Рудычева
Выпускающий редактор: Наталья Рудычева
Авторы: Андрей Арсентьев, Владимир Дрожжинов, Александр Клименко, Павел Лебедев, Сергей Лосев, Станислав Макаров, Виталий Мосеев
Интервью: Наталья Рудычева
Дата публикации обзора: 30.10.2014

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