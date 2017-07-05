ИКТ в госсекторе 2017

ИТ-бюджеты госзаказчиков в 2016 г. увеличились в среднем на 5%. Совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews по итогам прошедшего года выросла на 3,5% по сравнению с 2015 г. В 2017 г. эксперты ожидают сохранения достигнутых темпов роста отрасли, которые обеспечены зарождением и постепенным развитием трех основных трендов – импортозамещения, усиления внимания к вопросам информационной безопасности и цифровизации. Именно благодаря последней уже в 2018 г. на российский рынок ИТ в госсекторе должно прийти дополнительное финансирование, которое позволит ему увеличиться на 15-20%.

29.09.17