Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы
Санкции, дорогой доллар и спад экономики все еще оказывают существенное влияние на рынок ИТ в госсекторе, однако стали привычным явлением. По оценкам экспертов, в 2017 г. ИТ-бюджеты госзаказчиков увеличились в среднем на 5%. Основными трендами прошедшего и текущего года стали импортозамещение, цифровизация и усиление внимания к вопросам информационной безопасности.
По данным Минэкономразвития, в 2016 г. объем российского рынка информационных технологий составил ₽747,4 млрд, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Министерство прогнозирует в 2017 г. его стагнацию, а в 2018 г. – умеренный рост. Что касается его B2G сегмента, то, по мнению опрошенных CNews экспертов, объем ИТ-бюджетов госзаказчиков увеличился в среднем на 5%. «С учетом стабилизации макроэкономической ситуации в стране, ожидается, что в 2017 году совокупный бюджет на информатизацию федеральных и региональных органов власти вырастет на 5–7% по отношению к 2016 году и составит около 152-155 миллиардов рублей», – говорит Андрей Богомолов, старший вице-президент «Техносерв». «Как и раньше, на российский ИТ-рынок заметное влияние оказывают санкции, дорогой доллар и угнетенное состояние экономики. Но это уже привычные явления, негативные последствия которых организации научились так или иначе компенсировать с помощью Open Source решений», – продолжает Борис Бобровников, генеральный директор компании «Крок».