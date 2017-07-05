Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы

Санкции, дорогой доллар и спад экономики все еще оказывают существенное влияние на рынок ИТ в госсекторе, однако стали привычным явлением. По оценкам экспертов, в 2017 г. ИТ-бюджеты госзаказчиков увеличились в среднем на 5%. Основными трендами прошедшего и текущего года стали импортозамещение, цифровизация и усиление внимания к вопросам информационной безопасности.

По данным Минэкономразвития, в 2016 г. объем российского рынка информационных технологий составил ₽747,4 млрд, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Министерство прогнозирует в 2017 г. его стагнацию, а в 2018 г. – умеренный рост. Что касается его B2G сегмента, то, по мнению опрошенных CNews экспертов, объем ИТ-бюджетов госзаказчиков увеличился в среднем на 5%. «С учетом стабилизации макроэкономической ситуации в стране, ожидается, что в 2017 году совокупный бюджет на информатизацию федеральных и региональных органов власти вырастет на 5–7% по отношению к 2016 году и составит около 152-155 миллиардов рублей», – говорит Андрей Богомолов, старший вице-президент «Техносерв». «Как и раньше, на российский ИТ-рынок заметное влияние оказывают санкции, дорогой доллар и угнетенное состояние экономики. Но это уже привычные явления, негативные последствия которых организации научились так или иначе компенсировать с помощью Open Source решений», – продолжает Борис Бобровников, генеральный директор компании «Крок».

Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2017

№ 2016 Название компании Выручка от проектов в госсекторе в 2016 г., с НДС, ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2016, %
1 Техносерв 14 545 661 -7% н/д
2 Воентелеком 12 691 487 -9% 100%
3 ITG (Inline Technologies Group) 8 756 160 2,7% 24%
4 Softline 8 511 467 -5,7% н/д
5 Форс 7 202 312 27,6% 70%

CNews Analytics, 2017

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Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился

По итогам 2016 г. совокупная выручка топ-50 поставщиков ИКТ для госсектора увеличилась на 3,5% и составила ₽129,8 млрд. Темпы роста этого показателя, которые два предыдущих года измерялись двузначными цифрами из-за резкого удорожания госконтрактов благодаря их значительной долларовой составляющей, наконец-то максимально приблизились к динамике российского рынка ИТ в целом.

В 2016 г. совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews составила ₽129,8 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2015 г. (₽125,4 млрд).

ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть

CNews подготовил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. Совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличились на 30,1%. 66,5% всех региональных ИКТ-расходов приходится на долю 5 субъектов РФ. Бюджет лидера рейтинга превышает бюджет расположенного на 85 месте региона почти в 1900 раз. Региональные ИКТ-расходы на душу населения отличаются в 250 раз.

CNews: ИКТ в регионах 2017

№ в 2017 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2017/2016, % Расходы региона на ИКТ, ₽млн
2017 2016 2017 2016
1 Москва* 45 710,8 32 140,8 42,2% 45 710,8 32 140,8
2 Санкт-Петербург 11 360,3 7 799,7 45,7% 11 360,3 7 779,7
3 Московская область 6 156,9 4 613,88 33,4% 6 156,9 4 594

CNews Analytics, 2017

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Денис Чамара
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

О том, как Северная столица России постепенно превращается в настоящий цифровой город, в интервью CNews рассказал Денис Чамара, председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

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Сергей Попов
Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области

Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин

Сахалинская область входит в пятерку российских регионов по размеру затрат на ИКТ, свидетельствуют данные подготовленного CNews рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. О том, как развивается один из самых загадочных российских регионов, какие задачи в сфере ИТ ему приходится решать и что в итоге получают его жители в интервью CNews рассказал Сергей Попов, руководитель Агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области.

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Андрей Стрельцов
Администрация Тамбовской области

Необходимо работать над устранением цифрового неравенства

ИТ-бюджеты и, соответственно, возможности информатизации регионов существенно отличаются. Удалось ли устранить цифровое неравенство в России? Какие возможности появились у жителей не самых богатых российских регионов? Об этом в интервью CNews рассказал Андрей Стрельцов, начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области.

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Как работают контролеры в московских автобусах

В 2014 г. контролеры в общественном транспорте Москвы начали работать в единой системе государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» (АИС ГКУ ОП). Теперь проверка проездных документов граждан, а также соблюдения расписания и маршрутов водителями осуществляется в автоматизированном режиме.

Решение транспортных проблем российской столицы находится в ведении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Он отвечает за развитие и безопасность транспортной инфраструктуры города, в том числе за наземный и подземный транспорт, такси, грузовые перевозки, велосипедные дорожки и пешеходные зоны, парковки и пр. В ведении департамента также находится оплата проезда в городском транспорте и решение дорожных проблем.

Как непризнанные республики внедряют российское ПО

Активно развивающиеся республики, такие как Абхазия и Южная Осетия, начали внедрять у себя ИТ-продукцию российских разработчиков. Так, с помощью российской компании «Финкомм» в 2016 г. успешно осуществилась автоматизация деятельности казначейства Республики Абхазия.

С момента обретения независимости Республика Абхазия активно реформируется. Основой модернизации всех основных государственных институтов является переход к управлению государственными финансами по казначейскому принципу, который способствует открытости финансовых операций, проводимых государственными учреждениями, и усилению контроля за расходованием государственных средств.

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