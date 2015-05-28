Как создается система управления образованием в России
25 октября 2014 г. распоряжением правительства РФ № 2125-р была утверждена Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (АИС «Контингент»). Чуть позже распоряжением правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р на свет появилась дорожная карта по созданию системы.
Создание АИС «Контингент» может стать одним из крупнейших проектов в области информатизации образования, реализуемым двумя федеральными ведомствами.