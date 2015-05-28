Как создается система управления образованием в России

25 октября 2014 г. распоряжением правительства РФ № 2125-р была утверждена Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (АИС «Контингент»). Чуть позже распоряжением правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р на свет появилась дорожная карта по созданию системы.

Создание АИС «Контингент» может стать одним из крупнейших проектов в области информатизации образования, реализуемым двумя федеральными ведомствами.

7 бед АИС «Контингент»

  1. Интеграция с информсистемой ЗАГС. У учреждений ЗАГСа нет полномочий на передачу данных в органы управления образованием.
  2. Интеграция с федеральным сегментом. У образовательных организаций отсутствуют полномочия на передачу персональных данных учеников в федеральный сегмент.
  3. Взаимодействия региональных ведомств и учреждений, участвующих в наполнении системы. Необходимо принятие региональных регламентов взаимодействия регионального сегмента АИС «Контингент» с ведомственными информсистемами.
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Андрей Черненко
Минкомсвязи РФ

Внедрение АИС «Контингент» происходит точно в сроки, определенные дорожной картой

В декабре 2016 года в России должна в полную силу заработать одна из крупнейших межведомственных систем «Контингент». О том, как развивается проект, будет ли он реализован в срок и какие возможности получат родители, педагоги и сами дети после запуска системы, в интервью CNews рассказал Андрей Черненко, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи РФ.

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Иван Громов
Правительство Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург одним из первых произвел тестовую интеграцию с АИС «Контингент»

О том, как происходит создание регионального сегмента АИС «Контингент» в Санкт-Петербурге, какие сложности возникают у заказчика решения и когда оно заработает в полную силу в интервью CNews рассказал Иван Громов, председатель комитета информатизации Санкт-Петербурга.

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Артем Мошков
Нетрика

Как создавался региональный сегмент АИС «Контингент» в Ленинградской области

В 2016 г. все субъекты РФ должны разработать региональные сегменты и интегрировать их с федеральным сегментом АИС «Контингент». Санкт-Петербург и Ленинградская область уже завершили эти работы. Разработанная система в короткие сроки помогает организовать информационное взаимодействие с существующими автоматизированными системами в регионе, а также выводит региональную информатизацию в области управления образованием и предоставления населению образовательных услуг в электронном виде на качественно новый уровень. Сегодня в АИС "Контингент" Ленинградской области зарегистрировано более 4000 пользователей. В ней содержатся сведения о 977 образовательных учреждениях и более чем 250 тыс. учащихся.

Ульяновская область: К системе подключены 100% общеобразовательных организаций

Проект внедрения регионального сегмента АИС «Контингент» в Ульяновской области стартовал недавно. О том, как была автоматизирована система образования региона ранее, и как изменится работа образовательных учреждений после завершения проекта, в интервью CNews рассказала Марина Алексеева, директор Центра обработки информации министерства образования Ульяновской области.

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Олег Александров
GOST Group

Мы объединили в единую систему множество разнообразных решений

В большинстве регионов централизованным решением объединены только дошкольные учреждения. Поэтому создание регионального сегмента АИС «Контингент», как правило, подразумевает интеграцию множества разнообразных систем, которые использовались в учреждениях среднего, специального и дополнительного образования. Об опыте проведения таких работ в интервью CNews рассказал Олег Александров, управляющий партнер GOST Group.

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Тимур Ахмеров
Барс Груп

Проект «Контингент» стал хорошим стимулом для развития рынка региональной информатизации

Федеральный сегмент АИС «Контингент» уже сдан в опытную эксплуатацию. На настоящий момент интеграцию с ним проводят 14 регионов. О том, как развивается проект и какие новые возможности появятся у образовательных учреждений после запуска системы в интервью CNews рассказал Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «Барс Груп».

На уровне регионов, муниципалитетов или отдельных учреждений образования существуют функциональные системы, где ведется учет детей, формируется отчетность для федерального уровня, функционируют различные сервисы: электронные очереди, дневники, журналы и т.д. АИС «Контингент» не забирает у них функции и не конкурирует с ними. Региональные сегменты АИС «Контингент» агрегируют информацию из функциональных систем в привязке к портфолио каждого учащегося и передают данные в федеральный сегмент в соответствии с унифицированными функционально-техническими требованиями (УФТТ), утвержденными министерством связи и массовых коммуникаций РФ и министерством образования и науки РФ.

Степень охвата образовательных учреждений различными функциональными системами варьируется от региона к региону. Существуют определенные сложности с разнородностью этих систем. В одном субъекте РФ могут сосуществовать три решения разных вендоров в школах, два в дошкольных учреждениях и еще одно решение в дополнительном образовании.

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Олег Исайкин
ИРТех

Конечная цель автоматизации – повышение качества и доступности образования

В 2015 г. стартовал проект создания государственной информационной системы «Контингент». Новое решение должно объединить данные об образовании всех российских детей с момента их поступления в детский сад до выпуска из высшего или среднего специального учебного заведения. О том, как происходит реализация проекта в российских регионах, в интервью CNews рассказал Олег Исайкин, генеральный директор компании «ИРТех».

Существуют утвержденные формы статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, которые определяет Министерство образования и науки РФ. Эти достаточно объемные документы, которые на регулярной основе заполняются учебными заведениями, а в дальнейшем консолидируются и обрабатываются. На основании этих данных, например, происходит планирование открытия новых учебных заведений.

Однако, у существующей системы сбора данных есть существенный недостаток – низкая скорость обновления информации. Внедрение новой федеральной АИС должно повлиять на точность и актуальность всех статистических показателей, а значит и на темпы появления новых учебных заведений именно там, где они больше всего нужны.

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Гавриил Леви
Дневник.ру

Наша система создана исключительно на базе СПО

В настоящее время региональные сегменты АИС «Контингент» в 18 российских регионах создаются на базе решений с открытым исходным кодом. О том, как продвигаются эти работы и каковы первые результаты внедрения решения, в интервью CNews рассказал Гавриил Леви, основатель и генеральный директор «Дневник.ру».

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Источник фото photogenica.ru

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