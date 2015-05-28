Что происходит с АИС «Контингент»: свидетельства очевидцев

В конце 2015 г. в России стартовал один из крупнейших проектов в области информатизации образования – создание автоматизированной информационной системы (АИС) «Контингент». По замыслу создателей, в ней должны быть собраны данные обо всех детях, обучающихся в организациях общего, профессионального и дошкольного образования, а также о студентах высших учебных заведений. Промышленная эксплуатация межведомственной системы начнется уже в декабре 2016 г.

30.06.2016