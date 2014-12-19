Обзор: Облачные сервисы 2014

oбзор
Облачные сервисы 2014
Формально рынок облачных сервисов в России растет с опережающими темпами, по сравнению с мировой отраслью. Его динамика оценивается в 40–60% против общемировых 20–25%. Однако собственно публичные облака в России пока так и не «взлетели» – в основном речь идет о проектах частных облаков в крупных компаниях. К сожалению, средний и малый бизнес, который во всем мире является основным заказчиком SaaS, так и не стал сильной стороной российской экономики. Кризисные изменения же, видимо, только ухудшат ситуацию. Следующий год, возможно, окажется переломным для российского рынка – готовится свод законодательных актов, которые будут жестко регламентировать работу облачных провайдеров.
1. Главные тренды
Интервью с экспертами
|
Игорь Межов:
|
Михаил Рыстенко:
|
Андрей Чешко:
Рейтинг
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2014
|№ 2013
|№ 2012
|Название компании
|Город
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2013 г., тыс. руб. с НДС
|Выручка от оказания услуг SaaS в 2012 г., тыс. руб. с НДС
|Рост выручки 2013/2012, в %
|1
|1
|СКБ Контур (1)
|Екатеринбург
|4 477 000
|3 750 000
|19%
|2
|3
|Манго Телеком
|Москва
|930 000
|620 000
|50%
|3
|-
|B2B-Center
|Москва
|912 854
|700 682
|30%
|4
|2
|Барс Груп
|Казань
|880 000
|630 000
|40%
|5
|5
|Softline
|Москва
|764 610
|219 841
|248%
|6
|4
|Корус Консалтинг СНГ (eSphere)
|Санкт-Петербург
|389 748
|297 946
|31%
|7
|-
|Телфин
|Санкт-Петербург
|270 400
|225 800
|20%
|8
|8
|Ай-Теко (2)
|Москва
|190 569
|117 330
|62%
|9
|6-7
|Мой Склад*
|Москва
|150 000
|100 000
|50%
|10
|9
|Cloud4y
|Москва
|126 000
|42 400
|197%
2. Отраслевая специфика
Интервью с экспертами
|
Павел Растопшин:
|
Мария Тюрина:
|
Николай Фокин:
Рейтинг
Рейтинг ЦОДов России, введенных в эксплуатацию в 2013–2014 гг.
|№
|Название дата-центра
|Количество стойко-мест, запущенных в эксплуатацию
|Количество реально-используемых/арендованных стоек
|Загрузка, %
|Площадь серверных залов, в кв. м.
|Компания-владелец
|1
|SDN
|1 476
|н/д
|н/д
|н/д
|SDN
|2
|SafeData Москва II
|900
|630
|70%
|1 800
|SafeData
|3
|DataPro Москва (1)
|800
|н/д
|н/д
|5 400
|DataPro
|4
|Ost 3
|554
|470
|85%
|1 150
|DataLine
|5
|Nord 4 (2)
|504
|0
|0%
|986
|DataLine
|6
|Nord 3
|450
|450
|100%
|1 050
|DataLine
|7
|DataPro Тверь
|400
|н/д
|н/д
|800
|DataPro
|8
|Ost 2
|335
|335
|100%
|663
|DataLine
|9
|DataHarbour
|212
|20
|9%
|567
|ДатаПорт
|10
|Stack Kazan
|138
|н/д
|н/д
|253
|Stack Kazan
3. Рынок услуг ЦОД
Рейтинг
Крупнейшие коммерческие ЦОДы в России 2014
|№ 2013
|№ 2012
|Название компании
|Количество стойко-мест, все ЦОД
|Количество реально размещенных стоек
|Количество стойко-мест
|Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам)
|1
|1
|DataLine (1) (2)
|2 695
|2 611
|2 695
|97%
|2
|2
|Селектел*
|1 400
|1 350
|1 400
|96%
|3
|9
|Linxdatacenter
|2 000
|1 100
|2 000
|55%
|4
|11
|Safedata
|1 400
|1 080
|1 400
|77%
|5
|5
|ММТС-9*
|1 050
|950
|1 050
|90%
|6
|6
|Стек Телеком
|1 050
|900
|1 050
|86%
|7
|8
|Крок
|1 000
|880
|1 000
|88%
|8
|7
|DataSpace
|1 152
|820
|1 152
|71%
|9
|4
|Ай-Теко ("ТрастИнфо")
|1 200
|800
|1 200
|67%
|10
|12
|Караван
|600
|570
|600
|95%
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Коптелов, Павел Лебедев, Виктория Холина
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 28.11.2014
По вопросам сотрудничества при подготовке обозрений обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–11.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обозрения, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.