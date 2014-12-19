 
Павел Растопшин

Павел Растопшин

SAP делает ставку на сетевые сервисы для рынка B2B

Игорь Межов

Игорь Межов

Наша цель – полностью перенести свою инфраструктуру в частное облако

Николай Фокин

Николай Фокин

Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате

Мария Тюрина

Мария Тюрина

Более половины госуслуг во всем мире будут перенесены в облако

oбзор

Облачные сервисы 2014

Обзор: Облачные сервисы 2014

Формально рынок облачных сервисов в России растет с опережающими темпами, по сравнению с мировой отраслью. Его динамика оценивается в 40–60% против общемировых 20–25%. Однако собственно публичные облака в России пока так и не «взлетели» – в основном речь идет о проектах частных облаков в крупных компаниях. К сожалению, средний и малый бизнес, который во всем мире является основным заказчиком SaaS, так и не стал сильной стороной российской экономики. Кризисные изменения же, видимо, только ухудшат ситуацию. Следующий год, возможно, окажется переломным для российского рынка – готовится свод законодательных актов, которые будут жестко регламентировать работу облачных провайдеров.

1. Главные тренды

Интервью с экспертами

Игорь Межов

Игорь Межов:
Наша цель – полностью перенести свою инфраструктуру в частное облако

читать полное интервью
http://www.yuterra.ru/
Михаил Рыстенко

Михаил Рыстенко:
Через 2–3 года облачные технологии станут рыночной необходимостью

читать полное интервью
http://www.albatroscargo.ru/
Андрей Чешко

Андрей Чешко:
Вся информация по таможенным платежам курсирует в рамках одного «облака»

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http://www.payhd.ru/

Рейтинг

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2014

№ 2013 № 2012 Название компании Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2013 г., тыс. руб. с НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2012 г., тыс. руб. с НДС Рост выручки 2013/2012, в %
1 1 СКБ Контур (1) Екатеринбург 4 477 000 3 750 000 19%
2 3 Манго Телеком Москва 930 000 620 000 50%
3 - B2B-Center Москва 912 854 700 682 30%
4 2 Барс Груп Казань 880 000 630 000 40%
5 5 Softline Москва 764 610 219 841 248%
6 4 Корус Консалтинг СНГ (eSphere) Санкт-Петербург 389 748 297 946 31%
7 - Телфин Санкт-Петербург 270 400 225 800 20%
8 8 Ай-Теко (2) Москва 190 569 117 330 62%
9 6-7 Мой Склад* Москва 150 000 100 000 50%
10 9 Cloud4y Москва 126 000 42 400 197%

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Отраслевая специфика

Интервью с экспертами

Павел Растопшин

Павел Растопшин:
SAP делает ставку на сетевые сервисы для рынка B2B

читать полное интервью
http://www.sap.com/cis/index.html
Мария Тюрина

Мария Тюрина:
Более половины госуслуг во всем мире будут перенесены в облако

читать полное интервью
http://www.telphin.ru/?utm_source=cnews.ru&utm_medium=referral&utm_content=article_s&utm_campaign=t_1214
Николай Фокин

Николай Фокин:
Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате

читать полное интервью
http://www.cloud4y.ru/

Рейтинг

Рейтинг ЦОДов России, введенных в эксплуатацию в 2013–2014 гг.

Название дата-центра Количество стойко-мест, запущенных в эксплуатацию Количество реально-используемых/арендованных стоек Загрузка, % Площадь серверных залов, в кв. м. Компания-владелец
1 SDN 1 476 н/д н/д н/д SDN
2 SafeData Москва II 900 630 70% 1 800 SafeData
3 DataPro Москва (1) 800 н/д н/д 5 400 DataPro
4 Ost 3 554 470 85% 1 150 DataLine
5 Nord 4 (2) 504 0 0% 986 DataLine
6 Nord 3 450 450 100% 1 050 DataLine
7 DataPro Тверь 400 н/д н/д 800 DataPro
8 Ost 2 335 335 100% 663 DataLine
9 DataHarbour 212 20 9% 567 ДатаПорт
10 Stack Kazan 138 н/д н/д 253 Stack Kazan

Источник: CNews Analytics, 2014

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3. Рынок услуг ЦОД

Инфографика: Карта московских коммерческих ЦОДов

Рейтинг

Крупнейшие коммерческие ЦОДы в России 2014

№ 2013 № 2012 Название компании Количество стойко-мест, все ЦОД Количество реально размещенных стоек Количество стойко-мест Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам)
1 1 DataLine (1) (2) 2 695 2 611 2 695 97%
2 2 Селектел* 1 400 1 350 1 400 96%
3 9 Linxdatacenter 2 000 1 100 2 000 55%
4 11 Safedata 1 400 1 080 1 400 77%
5 5 ММТС-9* 1 050 950 1 050 90%
6 6 Стек Телеком 1 050 900 1 050 86%
7 8 Крок 1 000 880 1 000 88%
8 7 DataSpace 1 152 820 1 152 71%
9 4 Ай-Теко ("ТрастИнфо") 1 200 800 1 200 67%
10 12 Караван 600 570 600 95%

Источник: CNews Analytics, 2014

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Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Коптелов, Павел Лебедев, Виктория Холина
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 28.11.2014

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