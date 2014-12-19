Обзор: Облачные сервисы 2014

oбзор

Формально рынок облачных сервисов в России растет с опережающими темпами, по сравнению с мировой отраслью. Его динамика оценивается в 40–60% против общемировых 20–25%. Однако собственно публичные облака в России пока так и не «взлетели» – в основном речь идет о проектах частных облаков в крупных компаниях. К сожалению, средний и малый бизнес, который во всем мире является основным заказчиком SaaS, так и не стал сильной стороной российской экономики. Кризисные изменения же, видимо, только ухудшат ситуацию. Следующий год, возможно, окажется переломным для российского рынка – готовится свод законодательных актов, которые будут жестко регламентировать работу облачных провайдеров.