Российский рынок BI-решений: падения не будет

Термин Business Intelligence, BI (бизнес-аналитика) был впервые предложен в 1989 г. аналитиком компании Gartner Говардом Дреснером (Govard Dresner). С тех пор BI-системы стали многофункциональными инструментами для организации процессов сбора и анализа информации, а также поддержки принятия решений менеджерами компаний.

IDC относит к рынку программного обеспечения бизнес-аналитики:

– средства создания и управления хранилищами данных – Data Warehousing;

– BI Tools, включая программные продукты для создания запросов и инструменты Data Mining и Text Mining, а также средства прогнозной аналитики;

– аналитические приложения для финансового планирования, для HR, для Supply Chain Management, для CRM.

Сейчас Business Intelligence является термином, объединяющим множество различных технологий в области бизнес-анализа. Уже сформировалась классическая функциональность BI, подразумевающая сбор, очистку, визуализацию и построение отчетов, и именно эти возможности активно используются в большинстве отраслей. «Легкие» BI-системы, обладающие классической функциональностью, получили широкое распространение среди пользователей. Сегодня без BI не обходится ни один проект масштабной автоматизации предприятия.

Мировые тенденции

Согласно прогнозам Gartner, мировые ИТ-расходы в 2015 г. снизятся на 5,5% и лишь немного превысят $3,5 трлн. Для сравнения, в 2014 г. они увеличились на 1,6% по отношению к 2013 г. В то же время, по данным IDC, в период до 2018 г. рынок BI будет ежегодно расти в среднем на 9,9%. Среди топ-20 поставщиков программного обеспечения для бизнес-аналитики крупнейшим является Oracle, занимающий около 18% рынка. За ним следуют SAP, IBM и Microsoft. Таким образом, рынок BI является одной из точек роста мирового рынка ИТ.

Магический квадрант Gartner по BI и аналитическим платформам в 2015 г. изменился по сравнению с 2014 г. незначительно. Всего в квадранте 2015 г. присутствует 24 игрока, при этом из списка лидеров выбыла только одна компания – Tibco Software. Нишевые игроки догоняют лидеров, но без серьезных рывков – пока они только сконцентрировались вокруг центра квадранта. Как и в прошлом году, в магическом квадранте BI присутствует российская компания «Прогноз», которая успешно конкурирует на мировом рынке с лидерами бизнес-аналитики. Прогнозы прошлого года оправдываются: технологии BI достигли высокого уровня зрелости, при котором заказчики уже определились с требуемой функциональностью, а разработчики соответствуют их требованиям.

Аналитики Gartner указывают, что наибольшей популярностью пользуются BI платформы, ориентированные на бизнес (business-centric platforms), например Tableau и Qlik. Они, хотя и имеют меньшую функциональность, просты в применении и установке. А вот традиционные BI системы, такие как Cognos или BusinessObjects, обладающие расширенной функциональностью, все чаще используются лишь в специализированных проектах. Изменения хороши видны при сравнении квадрантов Gartner по BI и аналитическим платформам от 2014 г. и 2015 г.

В России представлены практически все лидеры магического квадранта BI 2015 г. – Tableau, Qlik, Microsoft, IBM, SAS, SAP, Oracle, Microstrategy, нет только компании Information Builders. Однако, с учетом трансформации российского рынка, хорошо известные BI-решения от IBM, Oracle и SAP могут потерять завоеванные позиции – их стоимость становится серьезным препятствием для активного использования в России.

Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2015

№ 2014 Название Город Выручка по направлению BI, 2014,iтыс. (с НДС) Выручка по направлению BI, 2013, iтыс. (с НДС) Рост 2014/2013, %
1 1 Прогноз* Пермь 4 013 481 4 549 809 -12%
2 3 AT Consulting Москва 1 428 698 1 226 055 17%
3 4 Softline Москва 1 297 839 1 157 713 12.1%
4 5 Крок Москва 915 266 817 202 12%
5 9 Ай-Теко Москва 385 580 374 860 3%
6 7 Сапран Москва 351 579 416 345 -16%
7 - Энергодата Москва 283 000 н/д н/д
8 11 Барс Груп Казань 240 252 190 304 26.25%
9 12 РДТеХ Москва 211 749 164 036 29%
10 - Техно ИТ Москва 168 000 н/д н/д

CNews Analytics, 2015

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Объем мирового рынка BI, $млрд

Источник: Gartner, Redwood Capital, 2014

 

Динамика сегментов мирового рынка BI, %

Источник: Gartner, Redwood Capital, 2014

Инновационная аналитика: проекты в России и мире

Заказчик Цель проекта
Зарубежные/международные проекты
Beth Israel Deaconess Medical Center Суперкомпьютер рассчитает день смерти пациента
CERN Исследования в области новой физики
Swisscom Управление дорожным трафиком
European Commission Исследования в области финансовых инноваций, защиты прав потребителей, борьбы с отмыванием денег и безопасности
Российские проекты
АстраЗенека Россия Медицинские исследования
Вымпелком Сформулировано правило четырех SIM-карт
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Не только BI

Gartner разделил рынок BI-систем и теперь, помимо квадранта Business Intelligence and Analytics Platforms, формирует квадрант Advanced Analytics Platforms. В нем намного меньше игроков, их расположение меняется год от года. Объем рынка инструментария Advanced Analytics оценивается аналитиками Gartner в $1 млрд, а его рост связан с необходимостью анализа больших данных, поступающих с мобильных устройств.

Лидером в данном квадранте является SAS, которая предлагает ряд интегрированных компонентов в составе своих BI-платформ и платформ для продвинутой аналитики, успешно сочетая экспертизу в области статистической обработки данных, возможности построения предиктивных моделей и инновационные средства визуализации, реализованные благодаря мощным функциям обработки данных внутри оперативной памяти, говорится в отчете Gartner.

SAS наряду со вторым лидером магического квадранта платформ Advanced Analytics IBM активно работают в России и имеют уже целый ряд успешных кейсов внедрения своих аналитических продуктов. Компании Knime и RapidMiner также входят в группу лидеров, в их портфеле присутствуют бесплатные и облачные версии, на которые стоит обратить внимание. Нельзя также не отметить появление в 2015 г. в данном квадранте российской компании «Прогноз».

Российский рынок: основные показатели

Недостаток инвестиционных ресурсов негативно влияет на темпы роста всего российского рынка и его ИКТ-сегмента в частности. Однако объявленный правительством курс на импортозамещение дает серьезный шанс российским ИТ-компаниям. Если раньше, по оценкам экспертов, доля отечественных решений составляла около 10% от общего числа внедренных в России BI-систем, то сегодня есть все предпосылки для существенного роста этого показателя.

«На наш взгляд, отечественный рынок бизнес-аналитики можно назвать зрелым, и он продолжает развиваться даже в условиях экономической нестабильности, более того, сложившаяся ситуация играет в пользу бизнес-аналитики, – комментирует Сергей Шестаков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Прогноз». – Ведь именно такие решения помогают получить оперативную информацию по ситуации в компании, отрасли или экономике в целом, принять обоснованные управленческие решения, требующие подробного анализа ситуации, проведения оперативных расчетов и моделирования различных сценариев развития событий».

«По нашим оценкам, доля отечественных решений по бизнес-аналитике составляет порядка 10% от общего числа внедренных в России BI-систем, и мы прогнозируем, что эта цифра будет расти, чему может способствовать тренд на импортозамещение, – продолжает Андрей Ферягин, руководитель департамента систем бизнес-анализа и разработки ПО «Парма-Телеком» (группа компаний ITPS). – Увеличение доли BI-систем, созданных российскими разработчиками, отчасти может быть обеспечено использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом».

Прогнозы IDC о том, что в 2014 г. объем продаж BI-решений в России в долларовом выражении снизится вследствие ухудшения экономической ситуации и падения курса рубля, оправдались. Что касается рублевой выручки его игроков, то по итогам 2014 г., по оценкам экспертов, она увеличилась в среднем на 5–10%.

Результаты 2015 г. прогнозировать сложно – некоторые опрошенные CNews игроки говорят о том, что рынок BI ждет рублевый рост, а некоторые предрекают сохранение рублевого объема на прежнем уровне. «Точных цифр я пока не встречал, но думаю, что в 2014 г., что в 2015 г. в рублевом эквиваленте российский рынок BI-систем должен вырасти, – комментирует Роман Баранов, руководитель направления Analytics&Big Data компании «Крок». – В частности, направление бизнес-аналитики «Крок» за 2014 г. показало рост более чем на 10%, и по итогам первого полугодия 2015 г. мы также видим существенный рост по отношению к соответствующему периоду 2014 г.».

«Рынок бизнес-аналитики в России вырос на 5-10% в 2014 г., и те игроки, которые успешно действуют на рынке в условиях кризиса, скорее всего и дальше продолжат инвестировать в бизнес-аналитику, – продолжает Андрей Нугманов, партнер компании AT Consulting, директор блока BI. – Да, клиенты вынуждены тщательнее планировать расходы и урезать бюджеты, но при этом количество задач, которые они надеются решить с помощью BI-инструментов, растет».

«Сложно оценивать будущее, когда даже ведущие аналитики расходятся в его прогнозах, – говорит Игорь Богомолов, директор департамента аналитических решений компании IBS. – Не буду называть конкретные цифры, но по ощущениям 2015 г. в области аналитических решений будет сравним с 2014 г., а может быть и превзойдет его».

Крупнейшие российские проекты внедрения BI-систем, 2014-2015 гг.

Заказчик Описание проекта ИТ-партнер / Решение
3M Company Разработка информационно аналитического портала Прогноз/Прогноз
AirBridgeCargo Завершение очередного этапа развития корпоративного хранилища данных  BI Partner/Pentaho
DPD (экспресс-доставка) Проект по модернизации системы корпоративной отчетности Корус Консалтинг/Oracle Business Intelligence 11

Источник: CNews Analytics, 2015

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В рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики BI-решений в России» по итогам 2014 г. число участников сократилось: вместо 20 компаний стало 15. Поэтому изменение динамики рейтинга ограничивается суммарным показателем по топ-10. Общая выручка компаний первой десятки за 2014 г. сократилась почти на пятую часть по сравнению с 2013 г. Порог входа в топ-10 в рейтинге этого года составил p168 млн против 254 млн в 2013 г. Выручка последнего участника в 2015 г. – p80 млн против p33 млн в прошлом. При этом выручка компании, занявшей 15 место в прошлом году, составила p95,83 млн.

Динамика суммарной выручки топ-10 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России», pмлрд

Источник: CNews Analytics, 2015

Если говорить о динамике выручки участников рейтинга этого года, то усредненный показатель составил 5%. При этом надо учитывать, что в рейтинге приняли участие компании, в которых направление бизнес-аналитики в 2014 г. показало хорошие результаты. Можно предположить, что гораздо больше тех, кто не захотел афишировать негативные показатели. К сожалению, рублевые показатели традиционного лидера рейтинга – компании «Прогноз» – сократились на 12% до p4 млрд в 2014 г. по сравнению с 2013 г. В целом колебания выручки у участников рейтинги довольно высокие. Отклонение в пределах 10% (как положительное, так и отрицательное) наблюдается лишь у двух компаний. Отрицательные результаты показали четыре компании.

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Что нужно заказчикам

Наиболее востребованы отечественными компаниями классические BI-решения. Задачи моделирования и прогнозирования с помощью BI готовы решать лишь некоторые крупные заказчики. «Еще пару лет назад инструменты бизнес-аналитики использовали в основном для подготовки отчетности, – комментирует Роман Баранов. – Сейчас использование BI-инструментария расширилось также на задачи геоаналитики, прогнозных вычислений, обработки больших объемов изменяемых данных, маркетинговых исследований, сегментирования клиентов, проектов в области омниканального общения».

Уже сегодня под влиянием падения курса рубля, сделавшего дорогими западные решения, а также нехватки специалистов в области Data Mining сократилось число «больших» внедрений. В ближайшие годы эта ситуация будет только усугубляться. «Изменится ценность BI-проектов для конечного бизнеса, – говорит Алексей Лагутин, ведущий аналитик «РДТех». – «Широкая» автоматизация и централизация аналитической деятельности в организации за счет внедрения тяжеловесных BI-платформ уступит место максимально эффективному решению тех 20% задач, которые обеспечивают 80% успеха в жесткой конкурентной борьбе».

Заказчики все чаще обращают внимание на российские продукты или решения на базе Open Source. «Экономическая ситуация в целом, а также политика государства, направленная на импортозамещение, повлияли на рост популярности решений как на исключительно российских продуктах, так и на базе Open Source-инструментов (в частности, Pentaho BA, Spago BI и JasperSoft BI, RapidMiner и др.), – комментирует Роман Баранов. – Рынок уходит от стереотипа о том, что BI – это дорого, а спрос формируют не только крупные заказчики, но также и представители среднего и малого бизнеса».

Некоторые из них не верят в то, что BI-проекты могут быть недорогими, и замораживают работу до лучших времен. Другие не снижают темпов внедрения BI. Правда, в подавляющем большинстве случаев они внедряют недорогие решения, позволяющие добиться максимального эффекта без существенных затрат на покупку программного обеспечения. «Ожесточенная конкурентная борьба на сжимающихся рынках требует от участников новых умений в области таргетирования рекламы, персонализации предложения, быстрой адаптации производственных мощностей и продуктового портфеля, – комментирует Алексей Лагутин. – Решение этих и других подобных задач возможно с использованием самых современных аналитических алгоритмов и на основе более широкого спектра исходных данных по сравнению с традиционными BI-решениями».

Отдельно встает вопрос наличия баз данных для анализа, в первую очередь внедрения систем хранения. Зачастую стоимость проектов организации СХД гораздо выше, чем внедрения аналитических решений. Поэтому на первое место выходит задача оптимизации. «Применение различных специализированных решений помогает оптимизировать хранение исходных данных и повысить эффективность анализа, – отмечает Артем Демарин, руководитель группы развития СХД компании «Инфосистемы Джет». – Обратной стороной данного процесса является уход от унифицированного хранения (централизованных хранилищ для всех типов данных)». По этой причине такой подход вряд ли будет популярен в кризис.

Альтернатива – использование новых технологий для хранения данных. «Максимальным спросом на текущий момент пользуются решения для гибридного хранения, которые совмещают сервисы хранения и обработки данных на одних компонентах, и горизонтального масштабирования, – рассказывает Артем Демарин. – Такие системы в основном рассматриваются как составляющие корпоративной платформы для хранения, обработки и анализа массивов данных, нежели как решение для конкретной бизнес-задачи.

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Отраслевой разрез

Отраслевой разрез пользователей BI-приложений из года в год претерпевает незначительные изменения. Банковский сектор, розничная торговля, телеком – высоко конкурентные рынки, владеющие огромными массивами данных для анализа и больше других заинтересованные в повышении клиентоориентированности и операционной эффективности. В других отраслях применение BI-систем часто проходит в пилотном режиме с минимальным функционалом, который позволяет лишь ускорить формирование отчетности. «Локомотивом сегмента BI-решений традиционно являются банки и телеком, которые интересуются, прежде всего, возможностями BI по формированию персональных предложений для своих клиентов в онлайн-режиме. Например, банки и телеком-операторы объединяются для обмена данными об общих клиентах, что позволяет им запускать кросс-маркетинговые предложения, обеспечивающие лояльность клиентов и влияющие на рост продаж, – рассказывает Андрей Нугманов. – Стали проявлять интерес к BI-продуктам и производственные компании с задачей сбора информации из всех филиалов и подготовки отчетности в удобном формате».

Роман Баранов говорит о росте интереса к BI со стороны госсектора и компаний с госучастием, перед которыми стоит задача периодического формирования отчетности. «При этом, в последние 5 лет соотношение проектов для государственного и коммерческого секторов остается примерно на одном уровне», – уточняет он. «Ритейл с помощью BI может анализировать продажи и продуктовую корзину, визуализировать данные на географических картах, а госзаказчики заинтересованы в прогнозировании, автоматизации бюджетирования и построении инструментов мониторинга», – продолжает Дмитрий Глушков, консультант аналитического отдела компании Softline.

Таким образом, несмотря на общую стагнацию рынка, бизнес продолжает проявлять интерес к BI-решениям. А появление на этом рынке отечественных разработок на базе Open Source может стать серьезным стимулом для роста этого сегмента рынка ИТ в ближайшие годы.

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