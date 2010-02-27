Российский рынок: основные показатели
Недостаток инвестиционных ресурсов негативно влияет на темпы роста всего российского рынка и его ИКТ-сегмента в частности. Однако объявленный правительством курс на импортозамещение дает серьезный шанс российским ИТ-компаниям. Если раньше, по оценкам экспертов, доля отечественных решений составляла около 10% от общего числа внедренных в России BI-систем, то сегодня есть все предпосылки для существенного роста этого показателя.
«На наш взгляд, отечественный рынок бизнес-аналитики можно назвать зрелым, и он продолжает развиваться даже в условиях экономической нестабильности, более того, сложившаяся ситуация играет в пользу бизнес-аналитики, – комментирует Сергей Шестаков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Прогноз». – Ведь именно такие решения помогают получить оперативную информацию по ситуации в компании, отрасли или экономике в целом, принять обоснованные управленческие решения, требующие подробного анализа ситуации, проведения оперативных расчетов и моделирования различных сценариев развития событий».
«По нашим оценкам, доля отечественных решений по бизнес-аналитике составляет порядка 10% от общего числа внедренных в России BI-систем, и мы прогнозируем, что эта цифра будет расти, чему может способствовать тренд на импортозамещение, – продолжает Андрей Ферягин, руководитель департамента систем бизнес-анализа и разработки ПО «Парма-Телеком» (группа компаний ITPS). – Увеличение доли BI-систем, созданных российскими разработчиками, отчасти может быть обеспечено использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом».
Прогнозы IDC о том, что в 2014 г. объем продаж BI-решений в России в долларовом выражении снизится вследствие ухудшения экономической ситуации и падения курса рубля, оправдались. Что касается рублевой выручки его игроков, то по итогам 2014 г., по оценкам экспертов, она увеличилась в среднем на 5–10%.
Результаты 2015 г. прогнозировать сложно – некоторые опрошенные CNews игроки говорят о том, что рынок BI ждет рублевый рост, а некоторые предрекают сохранение рублевого объема на прежнем уровне. «Точных цифр я пока не встречал, но думаю, что в 2014 г., что в 2015 г. в рублевом эквиваленте российский рынок BI-систем должен вырасти, – комментирует Роман Баранов, руководитель направления Analytics&Big Data компании «Крок». – В частности, направление бизнес-аналитики «Крок» за 2014 г. показало рост более чем на 10%, и по итогам первого полугодия 2015 г. мы также видим существенный рост по отношению к соответствующему периоду 2014 г.».
«Рынок бизнес-аналитики в России вырос на 5-10% в 2014 г., и те игроки, которые успешно действуют на рынке в условиях кризиса, скорее всего и дальше продолжат инвестировать в бизнес-аналитику, – продолжает Андрей Нугманов, партнер компании AT Consulting, директор блока BI. – Да, клиенты вынуждены тщательнее планировать расходы и урезать бюджеты, но при этом количество задач, которые они надеются решить с помощью BI-инструментов, растет».
«Сложно оценивать будущее, когда даже ведущие аналитики расходятся в его прогнозах, – говорит Игорь Богомолов, директор департамента аналитических решений компании IBS. – Не буду называть конкретные цифры, но по ощущениям 2015 г. в области аналитических решений будет сравним с 2014 г., а может быть и превзойдет его».
Крупнейшие российские проекты внедрения BI-систем, 2014-2015 гг.
|Заказчик
|Описание проекта
|ИТ-партнер / Решение
|3M Company
|Разработка информационно аналитического портала
|Прогноз/Прогноз
|AirBridgeCargo
|Завершение очередного этапа развития корпоративного хранилища данных
|BI Partner/Pentaho
|DPD (экспресс-доставка)
|Проект по модернизации системы корпоративной отчетности
|Корус Консалтинг/Oracle Business Intelligence 11