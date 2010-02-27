Российский рынок BI-решений: падения не будет

Термин Business Intelligence, BI (бизнес-аналитика) был впервые предложен в 1989 г. аналитиком компании Gartner Говардом Дреснером (Govard Dresner). С тех пор BI-системы стали многофункциональными инструментами для организации процессов сбора и анализа информации, а также поддержки принятия решений менеджерами компаний.

IDC относит к рынку программного обеспечения бизнес-аналитики: – средства создания и управления хранилищами данных – Data Warehousing; – BI Tools, включая программные продукты для создания запросов и инструменты Data Mining и Text Mining, а также средства прогнозной аналитики; – аналитические приложения для финансового планирования, для HR, для Supply Chain Management, для CRM.

Сейчас Business Intelligence является термином, объединяющим множество различных технологий в области бизнес-анализа. Уже сформировалась классическая функциональность BI, подразумевающая сбор, очистку, визуализацию и построение отчетов, и именно эти возможности активно используются в большинстве отраслей. «Легкие» BI-системы, обладающие классической функциональностью, получили широкое распространение среди пользователей. Сегодня без BI не обходится ни один проект масштабной автоматизации предприятия.

Мировые тенденции

Согласно прогнозам Gartner, мировые ИТ-расходы в 2015 г. снизятся на 5,5% и лишь немного превысят $3,5 трлн. Для сравнения, в 2014 г. они увеличились на 1,6% по отношению к 2013 г. В то же время, по данным IDC, в период до 2018 г. рынок BI будет ежегодно расти в среднем на 9,9%. Среди топ-20 поставщиков программного обеспечения для бизнес-аналитики крупнейшим является Oracle, занимающий около 18% рынка. За ним следуют SAP, IBM и Microsoft. Таким образом, рынок BI является одной из точек роста мирового рынка ИТ.

Магический квадрант Gartner по BI и аналитическим платформам в 2015 г. изменился по сравнению с 2014 г. незначительно. Всего в квадранте 2015 г. присутствует 24 игрока, при этом из списка лидеров выбыла только одна компания – Tibco Software. Нишевые игроки догоняют лидеров, но без серьезных рывков – пока они только сконцентрировались вокруг центра квадранта. Как и в прошлом году, в магическом квадранте BI присутствует российская компания «Прогноз», которая успешно конкурирует на мировом рынке с лидерами бизнес-аналитики. Прогнозы прошлого года оправдываются: технологии BI достигли высокого уровня зрелости, при котором заказчики уже определились с требуемой функциональностью, а разработчики соответствуют их требованиям.

Аналитики Gartner указывают, что наибольшей популярностью пользуются BI платформы, ориентированные на бизнес (business-centric platforms), например Tableau и Qlik. Они, хотя и имеют меньшую функциональность, просты в применении и установке. А вот традиционные BI системы, такие как Cognos или BusinessObjects, обладающие расширенной функциональностью, все чаще используются лишь в специализированных проектах. Изменения хороши видны при сравнении квадрантов Gartner по BI и аналитическим платформам от 2014 г. и 2015 г.

В России представлены практически все лидеры магического квадранта BI 2015 г. – Tableau, Qlik, Microsoft, IBM, SAS, SAP, Oracle, Microstrategy, нет только компании Information Builders. Однако, с учетом трансформации российского рынка, хорошо известные BI-решения от IBM, Oracle и SAP могут потерять завоеванные позиции – их стоимость становится серьезным препятствием для активного использования в России.