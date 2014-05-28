 
Татьяна Поволоцкая

Татьяна Поволоцкая

ROI BI-проектов не превышает двух лет

Виталий Клишин

Виталий Клишин

Объем информации для бизнес-анализа будет расти ежегодно

Борис Михалин

Борис Михалин

Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1

Николай Валиотти

Николай Валиотти

Большие данные позволяют нам четко видеть рынок

oбзор

Бизнес-аналитика и большие данные в России 2014

Обзор: Бизнес-аналитика и большие данные в России 2014

Динамика российского рынка BI в 2014 г. не изменится. В 2013 г. по сравнению с 2012 г., по разным оценкам, рост составил 10–15%. Это примерно в 1,5 раза выше, чем мировой темп – 8%, по оценке Gartner. При этом в ближайшие год-два востребованность вендорских решений по бизнес-аналитике распространится на сегмент среднего бизнеса. Пока основным пользователем проприетарного аналитического программного обеспечения остается крупный бизнес. Другой наметившийся тренд отечественного сегмента – активизация регионов. С распространением интернет-каналов они получили возможность условно недорогой модернизации ИКТ-инфраструктуры с помощью облачных сервисов сторонних провайдеров. С точки зрения повышения контроля бизнеса актуальными стали проекты по созданию баз данных и внедрению BI-надстроек для формирования отчетов, бюджетирования. По мнению участников рынка, начался масштабный процесс выхода из Excel.

1. Рынок BI в мире и в России 2013

Интервью с экспертами

Николай Валиотти

Николай Валиотти:
Большие данные позволяют нам четко видеть рынок

читать полное интервью
http://www.ulmart.ru/
Елена Дегтева

Елена Дегтева:
Анализ клиентских отзывов помогает развивать системы ДБО

читать полное интервью
http://www.vtb.ru/
Виталий Клишин

Виталий Клишин:
Объем информации для бизнес-анализа будет расти ежегодно

читать полное интервью
http://www.akado.ru/
Борис Михалин

Борис Михалин:
Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1

читать полное интервью
http://incity.ru/
Дмитрий Садков

Дмитрий Садков:
«Ростелеком» строит центр компетенций в области больших данных

читать полное интервью
http://www.cnews.ru/reviews/new/telekom_2013/www.rt.ru
Андрей Чуйко

Андрей Чуйко:
Мы повысили эффективность решений, снизив их стоимость

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http://www.homecredit.ru/

Рейтинг

Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2014

№ 2013 Название  Город  Выручка по направлению BI, 2013, тыс. руб.(с НДС) Выручка по направлению BI, 2012, тыс. руб.(с НДС) Рост 2013/2012, %
1 1 Прогноз Пермь 4 549 800 3 861 020 18%
2 - IBS * Москва 1 523 000 1 052 000 45%
3 - AT Consulting Москва 1 226 055 923 330 33%
4 - Softline Москва 1 157 713 н/д н/д
5 - Крок Москва 817 201 659 739 24%
6 - Микротест Москва 596 880 787 415 -24%
7 - Сапран Москва 416 345 н/д н/д
8 - Энвижн Груп Москва 390 000 325 700 20%
9 2 Ай-Теко (1) Москва 374 860 290 020 29%
10 3 Техносерв Консалтинг Москва 253 995 240 000 6%
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2. Основные направления использования аналитики

Big Data в жизни человека



3. Хранилища данных

4. Перспективы больших данных

Интервью с экспертами

Алексей Киреев

Алексей Киреев:
Мы хотим делиться знаниями о больших данных

читать полное интервью
http://www.billing.ru/
Василий Кузьмин

Василий Кузьмин:
За 5 лет стоимость хранилищ сократилась в 10 раз

читать полное интервью
http://www.neoflex.ru/
Татьяна Поволоцкая

Татьяна Поволоцкая:
ROI BI-проектов не превышает двух лет

читать полное интервью
http://services.softline.ru/?utm_source=cnews
Рензо Траверсини

Рензо Траверсини:
Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения

читать полное интервью
http://www.sas.com/

Как большие данные строят умные города



Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Александра Кирьянова, Андрей Коптелов, Екатерина Кочеткова
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 31.07.2014

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