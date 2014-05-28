Обзор: Бизнес-аналитика и большие данные в России 2014

oбзор
Бизнес-аналитика и большие данные в России 2014
Динамика российского рынка BI в 2014 г. не изменится. В 2013 г. по сравнению с 2012 г., по разным оценкам, рост составил 10–15%. Это примерно в 1,5 раза выше, чем мировой темп – 8%, по оценке Gartner. При этом в ближайшие год-два востребованность вендорских решений по бизнес-аналитике распространится на сегмент среднего бизнеса. Пока основным пользователем проприетарного аналитического программного обеспечения остается крупный бизнес. Другой наметившийся тренд отечественного сегмента – активизация регионов. С распространением интернет-каналов они получили возможность условно недорогой модернизации ИКТ-инфраструктуры с помощью облачных сервисов сторонних провайдеров. С точки зрения повышения контроля бизнеса актуальными стали проекты по созданию баз данных и внедрению BI-надстроек для формирования отчетов, бюджетирования. По мнению участников рынка, начался масштабный процесс выхода из Excel.
1. Рынок BI в мире и в России 2013
Интервью с экспертами
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Николай Валиотти:
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Елена Дегтева:
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Виталий Клишин:
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Борис Михалин:
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Дмитрий Садков:
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Андрей Чуйко:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2014
|№
|№ 2013
|Название
|Город
|Выручка по направлению BI, 2013, тыс. руб.(с НДС)
|Выручка по направлению BI, 2012, тыс. руб.(с НДС)
|Рост 2013/2012, %
|1
|1
|Прогноз
|Пермь
|4 549 800
|3 861 020
|18%
|2
|-
|IBS *
|Москва
|1 523 000
|1 052 000
|45%
|3
|-
|AT Consulting
|Москва
|1 226 055
|923 330
|33%
|4
|-
|Softline
|Москва
|1 157 713
|н/д
|н/д
|5
|-
|Крок
|Москва
|817 201
|659 739
|24%
|6
|-
|Микротест
|Москва
|596 880
|787 415
|-24%
|7
|-
|Сапран
|Москва
|416 345
|н/д
|н/д
|8
|-
|Энвижн Груп
|Москва
|390 000
|325 700
|20%
|9
|2
|Ай-Теко (1)
|Москва
|374 860
|290 020
|29%
|10
|3
|Техносерв Консалтинг
|Москва
|253 995
|240 000
|6%
2. Основные направления использования аналитики
3. Хранилища данных
4. Перспективы больших данных
Интервью с экспертами
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Алексей Киреев:
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Василий Кузьмин:
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Татьяна Поволоцкая:
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Рензо Траверсини:
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Александра Кирьянова, Андрей Коптелов, Екатерина Кочеткова
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 31.07.2014
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