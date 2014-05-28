Обзор: Бизнес-аналитика и большие данные в России 2014

oбзор

Динамика российского рынка BI в 2014 г. не изменится. В 2013 г. по сравнению с 2012 г., по разным оценкам, рост составил 10–15%. Это примерно в 1,5 раза выше, чем мировой темп – 8%, по оценке Gartner. При этом в ближайшие год-два востребованность вендорских решений по бизнес-аналитике распространится на сегмент среднего бизнеса. Пока основным пользователем проприетарного аналитического программного обеспечения остается крупный бизнес. Другой наметившийся тренд отечественного сегмента – активизация регионов. С распространением интернет-каналов они получили возможность условно недорогой модернизации ИКТ-инфраструктуры с помощью облачных сервисов сторонних провайдеров. С точки зрения повышения контроля бизнеса актуальными стали проекты по созданию баз данных и внедрению BI-надстроек для формирования отчетов, бюджетирования. По мнению участников рынка, начался масштабный процесс выхода из Excel.