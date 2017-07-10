Как влияет сокращение числа банков на рынок ИТ для финсектора?
Крупные государственные банки готовы по-прежнему инвестировать в ИТ, банки среднего размера сокращают или сохраняют расходы на прежнем уровне, в то же время сотни финансовых организаций, лишившись лицензии, покидают рынок. Оставшиеся на рынке игроки предпочитают инвестировать в дистанционные сервисы и информационную безопасность, в то же время поставки вычислительного оборудования сокращаются.
Прошедший 2016 г. прошел под знаком оздоровления банковской отрасли, что привело к беспрецедентному сокращению числа действующих банков – за год лицензии на банковскую деятельность потеряли более сотни кредитных организаций, на 1 января 2017 г. число действующих банков снизилось до 575 по сравнению с 681 годом ранее. В течение текущего года тенденция на сокращение количества банков сохранилась, хотя процесс замедлился – на октябрь 2017. на рынке осталось 530 банковских организаций. Наиболее крупной организацией, потерявшей лицензию, стал банк «Югра», входивший в топ-30 по активам. Кроме того, в августе 2017 г. ЦБ РФ объявил о санации и введение временной администрации в «ФК Открытие», одном из крупнейших частных банков.