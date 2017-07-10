ИТ в банках и страховых компаниях 2017

Банки с государственным участием по-прежнему щедро инвестируют в ИТ, в то же время для частных финансовых компаний ситуация намного сложнее – за год ЦБ РФ отозвал лицензии у более чем сотни кредитных организаций. Тем не менее, за год инвестиции в ИТ выросли как в рублевом, так и валютном исчислении. Причина заключается в том, что банки уже давно превратились в технологические компании с лицензией на оказание финансовых услуг и без ИТ осуществление ключевых банковских бизнес-процессов невозможно.

31.10.2017