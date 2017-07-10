Как влияет сокращение числа банков на рынок ИТ для финсектора?

Крупные государственные банки готовы по-прежнему инвестировать в ИТ, банки среднего размера сокращают или сохраняют расходы на прежнем уровне, в то же время сотни финансовых организаций, лишившись лицензии, покидают рынок. Оставшиеся на рынке игроки предпочитают инвестировать в дистанционные сервисы и информационную безопасность, в то же время поставки вычислительного оборудования сокращаются.

Прошедший 2016 г. прошел под знаком оздоровления банковской отрасли, что привело к беспрецедентному сокращению числа действующих банков – за год лицензии на банковскую деятельность потеряли более сотни кредитных организаций, на 1 января 2017 г. число действующих банков снизилось до 575 по сравнению с 681 годом ранее. В течение текущего года тенденция на сокращение количества банков сохранилась, хотя процесс замедлился – на октябрь 2017. на рынке осталось 530 банковских организаций. Наиболее крупной организацией, потерявшей лицензию, стал банк «Югра», входивший в топ-30 по активам. Кроме того, в августе 2017 г. ЦБ РФ объявил о санации и введение временной администрации в «ФК Открытие», одном из крупнейших частных банков.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2017

№ 2016 Название компании Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2016/2015, в %
1 Сбербанк Технологии (1) 20 340 812 37%
2 ЦФТ 16 828 748 15%
3 Техносерв 13 543 460 26%
4 ITG (INLINE Technologies Group) 12 039 720 3%
5 Softline 11 232 988 17%
6 Ай-Теко 8 926 531 12%
7 Инфосистемы Джет 8 847 625 29%

CNews Analytics, 2017

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Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в pмлрд

На рынок ИТ для банков пришла «оттепель»

Выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации выросла как в рублевом, так и в долларовом исчислении. Банки вынуждены развивать новые каналы взаимодействия с клиентами и модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества. С другой стороны, в качестве негативных факторов для продаж можно выделить сохраняющиеся сложности в экономике и санация банковской отрасли со стороны ЦБ.

По итогам 2016 г. выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации увеличилась на 23% и составила [Знак рубля] 137,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. При этом следует отметить, что отчасти столь высокий рост был достигнут за счет двух новых крупных интеграторов, которые не принимали участие в исследовании годом ранее (Softline – [Знак рубля] 11,2 млрд и «Систематика» – [Знак рубля] 2,8 млрд), таким образом, реальный рост продаж ИТ в финсекторе несколько ниже. Тем не менее, готовность большего числа поставщиков публиковать свои данные уже само по себе является позитивным фактором, свидетельствующем об оживлении в отрасли.

Никита Волков
Сбербанк

Мы будем иметь свободно распространяемое ПО на все случаи жизни

Современный банковский бизнес невозможно представить в отрыве от цифровых технологий. По финансовым артериям страны переносятся не только денежные средства, но и новейшие разработки в сфере больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности. О том, состоится ли в России Четвертая промышленная революция, как Сбербанк будет участвовать в управлении цифровой экономикой страны и почему майнинг – это напрасный расход электроэнергии, CNews поговорил с Никитой Волковым, старшим вице-президентом, руководителем блока «Технологии» Сбербанка.

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Андрей Овсянников
Промсвязьбанк

В банках практически нет решений, которые не смог бы принять робот

Несмотря на давно сложившийся стереотип о консерватизме банков, внутри них происходят тектонические сдвиги: банкиры привыкают к agile-методологии, клиентов анализируют и обслуживают роботы, а граница между бизнесом и ИТ стирается.

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Какими будут банки будущего

Полностью цифровые банки, в которых не будет отделений и даже большей части сотрудников, ориентированные не на людей, а на их гаджеты: такую картину будущего рисуют специалисты. Как финсектор собирается избавиться от денег и что придется ради этого изменить в привычном укладе жизни обычным потребителям?

Финансовый сектор, всегда стоявший на передовой технологических изменений, сейчас переживает один из самых масштабных этапов эволюции. В первую очередь, это касается банков и финтех-стартапов, которые перестают быть тем местом, куда люди приходят за деньгами, но становятся проводниками большей части необходимых финансовых услуг.

«Мировыми лидерами становятся компании технологического сектора. На глобальном уровне будут создаваться национальные экосистемы. Их реализуют те компании, которые обладают наибольшей информацией о своем пользователе», — отмечают в Сбербанке.

Глазами потребителя, банки начинают предоставлять настолько качественные и комфортные для клиента сервисы, что в повседневной жизни взаимодействие с самой организацией становится практически незаметным и не требует затрат времени. Банки окончательно уходят в цифровую плоскость, и, как считают эксперты и сами банкиры, в конечном счете мир придет к банкам без офисов, без сотрудников, без денег и без клиентов.

Сергей Русанов
ВТБ24

Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ

Банк ВТБ24 готовится к существенному событию в своей жизни – объединению с ВТБ под единым брендом. Для ИТ-служб такие слияния всегда сопровождаются большими хлопотами по превращению двух ИТ-ландшафтов в один. На сегодняшний день в ВТБ24 завершены основные приготовления, которые позволят поддерживать розничный бизнес в ближайшее десятилетие без смены платформы. О самых интересных и перспективных решениях, примененных на проекте, рассказывает Сергей Русанов, член правления, директор департамента банковских и информационных технологий ВТБ24.

В современном универсальном банке ИТ-задачи играют существенную роль в стратегии бизнеса. У банка много направлений работы, много клиентов, поэтому без аналитических инструментов, без CRM, без систем поддержки каналов обслуживания невозможно конкурировать на современном рынке. Информационные технологии позволяют нам разрабатывать клиентские предложения и поддерживать сервисы на высоком уровне. Конечная цель использования ИТ в этом разрезе – привлечь и удержать клиентов.

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Александр Гольцов
АМТ-Груп

Что получат банки от перехода на SD-WAN

В Россию приходит новая и очень перспективная сетевая технология SD-WAN. Финансовым организациям она интересна в первую очередь своими возможностями для централизации распределенных корпоративных сетей и управления ими. Подробно об этой и других технологиях для финсектора рассказывает Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».

Да, в целом на рынке, и в сегменте финансовых предприятий произошли определенные изменения. Объем поставок продукции западных производителей существенно сократился за счет падения покупательной способности. Но, поскольку потребности заказчиков остались в среднем на прежнем уровне, компании стали обращать внимание на отечественные продукты и решения. Это привело к росту целых направлений отрасли, таких, как решения по информационной безопасности, прикладное ПО с использованием open source разработок, базы данных, коммутационное оборудование. По всем этим направлениям довольно успешно работают многие российские компании, заменяя и вытесняя иностранные решения. Именно это позволяет снизить общую стоимость решений для заказчиков.

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Артем Алешкин
Хоум кредит

Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию

Банковский сектор проходит через серьезные преобразования: закрываются тысячи отделений по всей стране, операционистов заменяют мобильные приложения, а банкиры приводят все больше новых технологий на службу бизнесу. О том, кем разрабатываются новые продукты и услуги, что стало бы в случае перевода всей денежной массы в криптовалюту, и как клиенты массово уходят в онлайн, рассказал CNews Артем Алешкин, заместитель председателя правления банка «Хоум кредит».

У нас большое ИТ-подразделение, в котором работает порядка 700 человек, помимо этого у нас есть распределенные ИТ-структуры в бизнесе. К примеру, только в моей команде работает около 50 ИТ-специалистов. По всему банку сейчас идет прямая интеграция ИТ-направлений и бизнеса – подразделения, так называемые «владельцы продуктов», работают с ИТ-специалистами напрямую. Мы переходим к гибким методам разработки, у нас около семи agile-команд, занятых разработкой мобильных приложений и новых продуктов.

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