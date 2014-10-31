 
Борис Шелекасов

Борис Шелекасов

Девиз года: эффективность — это когда бизнес растет, а ИТ-бюджет — нет

Владимир Урбанский

Владимир Урбанский

«Альфа-Банк» не против «обрасти» сторонними финансовыми сервисами

Александр Гольцов

Александр Гольцов

Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем

Светлана Маринич

Светлана Маринич

Банкам нужны решения, дающие экономический эффект в кратчайшие сроки

oбзор

ИТ в банках и страховых компаниях 2014

Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2014

Финансовый рынок переживает сложные времена. По мере увеличения трудностей с привлечением капитала и роста геполитической напряженности представители банков фиксируют негативную динамике показателей и ищут способы поддержания объема бизнеса на текущем уровне. Если в прошлом году банки от многолетних ИТ-задач перешли к проектам длительностью в год, то в 2014 г. речь шла уже о месяцах, и требования к сроку окупаемости также составляли менее полугода. Банки сократили инвестиции в развитие, однако ИТ-бюджеты на поддержку остались на прежнем уровне или даже выросли. Сложившаяся ситуация отражается и на доходах профильных ИТ-поставщиков. В среднем в 2013 г. их выручка в этом секторе снизилась на 10–15%. В 2014 г. пессимисты ожидают дальнейшего сокращения рынка банковских ИТ примерно на 20%. Впрочем, не исключен и положительный эффект – например, от реализации политики по импортозамещению технических средств.

1. Мировые тренды на российском рынке

Интервью с экспертами

Алексей Колесников

Алексей Колесников:
Наши клиенты рады, что у нас нет офисов – они не хотят за них платить

читать полное интервью
https://rocketbank.ru/
Андрей Хлызов

Андрей Хлызов:
Надежность – всему голова

читать полное интервью
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/
Владимир Урбанский

Владимир Урбанский:
«Альфа-Банк» не против «обрасти» сторонними финансовыми сервисами

читать полное интервью
http://alfabank.ru/
Борис Шелекасов

Борис Шелекасов:
Девиз года: эффективность — это когда бизнес растет, а ИТ-бюджет — нет

читать полное интервью
https://www.cetelem.ru/

Рейтинг

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2014

Компания Выручка от проектов в финансовом секторе, 2013, тыс.руб. (с НДС) Выручка от проектов в финансовом секторе, 2012, тыс.руб. (с НДС) Рост 2013/2012, %
1 Центр финансовых технологий 12 757 957 10 057 470 26,85%
2 Крок 10 327 188 15 935 758 -35,19%
3 ITG (INLINE Technologies Group) 10 005 930 9 081 920 10,17%
4 Ай-Теко* ** 9 291 493 10 532 550 -11,78%
5 Ланит 9 208 955 8 002 220 15,08%
6 Сбербанк-Технологии* 7 002 296 4 440 972 57,67%
7 Softline 5 984 733 1 252 717 377,74%
8 Астерос 5 070 989 4 904 133 3,40%
9 Epam Systems 4 974 738 3 478 006 43,03%
10 Инфосистемы Джет* 4 312 403 4 400 283 -2,00%

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Развитие бизнес-направлений

Интервью с экспертами

Руслан Вагизов

Руслан Вагизов:
ИТ-аутсорсинг идет в банки

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http://www.icl-services.com
Андрей Висящев

Андрей Висящев:
Импортозамещение – лучше послезавтра

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http://www.cft.ru/
Александр Гольцов

Александр Гольцов:
Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем

читать полное интервью
http://www.amt.ru/
Виталий Занин

Виталий Занин:
Мы берем деньги за работающий продукт, а не за «пальцы веером»

читать полное интервью
http://www.programbank.ru/
Светлана Маринич

Светлана Маринич:
Банкам нужны решения, дающие экономический эффект в кратчайшие сроки

читать полное интервью
http://softline.ru/
Виталий Патешман

Виталий Патешман:
Будущее – за системами класса digital banking

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http://www.bssys.com/
Дмитрий Ровинский

Дмитрий Ровинский:
Скачок банковской информатизации будет при массовом внедрении УЭК

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http://www.terrasoft.ru/
Валерий Чаусов

Валерий Чаусов:
На пике актуальности находится задача управления прибыльностью

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http://www.iso.ru/

Рейтинг

Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ и МСФО)

Банк Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2013 г. Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2012 г. ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2013 г. ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2012 г.
1 Сбербанк 16 696,6 17 054,5 16 600 19 100
2 ВТБ24(1) 2 278 1 615 2 114 1 236
3 ХКФ Банк(2) 1 406 954 1721 (477) 1257 (253)
4 Юникредит Банк(1) 1 372 877,7 753 601
5 ОТП Банк(1) 1 276 797,1 512,2 365
6 ВТБ(2) 954 758,4 4 000 3 300
7 Альфа-Банк(1) 880,6 803,8 1 454 1 393
8 Россельхозбанк(1) 777,7 702 828 752
9 Газпромбанк (1) 694,1 624,8 856 710
10 Райффайзенбанк(1) 591  619,9 1447 (497,7) 1056 (566,1)

Источник: CNews Analytics, 2014

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3. Новый формат работы с клиентом

4. Рынок ИТ в страховании

Интервью с экспертами

Сергей Быков

Сергей Быков:
Страхование развивается в сторону онлайн-сервисов

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http://www.liberty24.ru/
Дмитрий Лаврентьев

Дмитрий Лаврентьев:
Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО

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http://www.rgs.ru/
Наталья Соколович

Наталья Соколович:
В России мало страховщиков, которые могут похвастаться наличием страховых систем

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http://www.oranta-sk.ru/

http://www.ingos.ru/ru/ http://www.abbyy.ru/solutions/

«Ингосстрах» усовершенствовал систему обработки договоров добровольного автострахования

Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентев, Александра Кирьянова, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Станислав Макаров, Вероника Холина, Андрей Шуклин, Олег Юсупов
Интервью: Александра Кирьянова, Виталий Мосеев, Екатерина Сирина
Дата публикации обзора: 30.10.2014

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