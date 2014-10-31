Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2014

oбзор

Финансовый рынок переживает сложные времена. По мере увеличения трудностей с привлечением капитала и роста геполитической напряженности представители банков фиксируют негативную динамике показателей и ищут способы поддержания объема бизнеса на текущем уровне. Если в прошлом году банки от многолетних ИТ-задач перешли к проектам длительностью в год, то в 2014 г. речь шла уже о месяцах, и требования к сроку окупаемости также составляли менее полугода. Банки сократили инвестиции в развитие, однако ИТ-бюджеты на поддержку остались на прежнем уровне или даже выросли. Сложившаяся ситуация отражается и на доходах профильных ИТ-поставщиков. В среднем в 2013 г. их выручка в этом секторе снизилась на 10–15%. В 2014 г. пессимисты ожидают дальнейшего сокращения рынка банковских ИТ примерно на 20%. Впрочем, не исключен и положительный эффект – например, от реализации политики по импортозамещению технических средств.