Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2014

oбзор
ИТ в банках и страховых компаниях 2014
Финансовый рынок переживает сложные времена. По мере увеличения трудностей с привлечением капитала и роста геполитической напряженности представители банков фиксируют негативную динамике показателей и ищут способы поддержания объема бизнеса на текущем уровне. Если в прошлом году банки от многолетних ИТ-задач перешли к проектам длительностью в год, то в 2014 г. речь шла уже о месяцах, и требования к сроку окупаемости также составляли менее полугода. Банки сократили инвестиции в развитие, однако ИТ-бюджеты на поддержку остались на прежнем уровне или даже выросли. Сложившаяся ситуация отражается и на доходах профильных ИТ-поставщиков. В среднем в 2013 г. их выручка в этом секторе снизилась на 10–15%. В 2014 г. пессимисты ожидают дальнейшего сокращения рынка банковских ИТ примерно на 20%. Впрочем, не исключен и положительный эффект – например, от реализации политики по импортозамещению технических средств.
1. Мировые тренды на российском рынке
- Банки встали на путь централизации
- Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент
- Обязательные ИТ-проекты: обзор новых требований регулятора
- Санкции переформатируют рынок банковского ПО
- Информатизация банков: следующий год обещает быть грустным
- Инвестиционные предпочтения банкиров: риски, анализ клиентов и «мобилизация»
- Динамика банковских ИТ-бюджетов снижается
- Каким может быть путь финансовой отрасли в сторону импортозамещения
- Кому помогут новые ИТ-мантры?
Интервью с экспертами
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Алексей Колесников:
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Андрей Хлызов:
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Владимир Урбанский:
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Борис Шелекасов:
Рейтинг
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2014
|№
|Компания
|Выручка от проектов в финансовом секторе, 2013, тыс.руб. (с НДС)
|Выручка от проектов в финансовом секторе, 2012, тыс.руб. (с НДС)
|Рост 2013/2012, %
|1
|Центр финансовых технологий
|12 757 957
|10 057 470
|26,85%
|2
|Крок
|10 327 188
|15 935 758
|-35,19%
|3
|ITG (INLINE Technologies Group)
|10 005 930
|9 081 920
|10,17%
|4
|Ай-Теко* **
|9 291 493
|10 532 550
|-11,78%
|5
|Ланит
|9 208 955
|8 002 220
|15,08%
|6
|Сбербанк-Технологии*
|7 002 296
|4 440 972
|57,67%
|7
|Softline
|5 984 733
|1 252 717
|377,74%
|8
|Астерос
|5 070 989
|4 904 133
|3,40%
|9
|Epam Systems
|4 974 738
|3 478 006
|43,03%
|10
|Инфосистемы Джет*
|4 312 403
|4 400 283
|-2,00%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
2. Развитие бизнес-направлений
Интервью с экспертами
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Руслан Вагизов:
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Андрей Висящев:
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Александр Гольцов:
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Виталий Занин:
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Светлана Маринич:
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Виталий Патешман:
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Дмитрий Ровинский:
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Валерий Чаусов:
Рейтинг
Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ и МСФО)
|№
|Банк
|Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2013 г.
|Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2012 г.
|ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2013 г.
|ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2012 г.
|1
|Сбербанк
|16 696,6
|17 054,5
|16 600
|19 100
|2
|ВТБ24(1)
|2 278
|1 615
|2 114
|1 236
|3
|ХКФ Банк(2)
|1 406
|954
|1721 (477)
|1257 (253)
|4
|Юникредит Банк(1)
|1 372
|877,7
|753
|601
|5
|ОТП Банк(1)
|1 276
|797,1
|512,2
|365
|6
|ВТБ(2)
|954
|758,4
|4 000
|3 300
|7
|Альфа-Банк(1)
|880,6
|803,8
|1 454
|1 393
|8
|Россельхозбанк(1)
|777,7
|702
|828
|752
|9
|Газпромбанк (1)
|694,1
|624,8
|856
|710
|10
|Райффайзенбанк(1)
|591
|619,9
|1447 (497,7)
|1056 (566,1)
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
3. Новый формат работы с клиентом
- Сколько стоит интернет-банкинг?
- Бум мобильных приложений прошел
- Каким становится фронт-офис
- Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции
- Бюджеты на ИТ сокращаются, затраты на ДБО растут
- Исследование CNews Analytics: Рынок систем дистанционного банковского обслуживания (Скачать 6,34 МБ)
- Как банкам и страховщикам наладить массовую оцифровку документов
4. Рынок ИТ в страховании
Интервью с экспертами
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Сергей Быков:
|
Дмитрий Лаврентьев:
|
Наталья Соколович:
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Андрей Арсентев, Александра Кирьянова, Екатерина Кочеткова, Павел Лебедев, Станислав Макаров, Вероника Холина, Андрей Шуклин, Олег Юсупов
Интервью: Александра Кирьянова, Виталий Мосеев, Екатерина Сирина
Дата публикации обзора: 30.10.2014
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