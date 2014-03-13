Обзор: ИТ в авиации 2014

oбзор
ИТ в авиации 2014
В авиации тратят на ИТ в среднем около 1,5% выручки – и ожидается, что эта доля сохранится в 2014 г. Под ИТ здесь условно подразумеваются три разных направления информатизации для разных групп заказчиков – аэропортов, авиаперевозчиков и авиастроителей. Их общие задачи сводятся сегодня к оптимизации затрат и повышению эффективности на фоне процессов модернизации с одной стороны и стандартизации – с другой. В то же время игроки этого рынка ориентированы на постоянное повышение уровня безопасности, а также лояльности своих клиентов – пассажиров. Эти приоритеты определяют, соответственно, существующие подходы к выбору ИТ-решений в отрасли.
1. Тенденции и основные векторы информатизации
- Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики
- Интеграция коммуникационных возможностей является драйвером ИТ-расходов
- Магистральный путь развития авиации – «облака»
- Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте
- Авиаперевозчики завершают создание ИТ-инфраструктуры
- Авиаперевозчики переходят от инфраструктурных проектов к мобилизации
Интервью с экспертами
|
Кирилл Богданов:
|
Андрей Тимошкин:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики ИТ для авиации 2013
|№
|Компания
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2013 г., тыс. руб.
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2012 г., тыс. руб.
|Рост, %
|1
|Астерос
|2 905 460
|1 704 416
|70%
|2
|НИТА
|2 873 833
|1 615 505
|77,9%
|3
|Ай-Теко *
|720 000
|600 000
|20%
|4
|Борлас
|507 146
|485 400
|4,5%
|5
|Ланит *
|275 000
|250 000
|10%
|6
|Эскорт
|111 200
|135 700
|-18,1%
|7
|РИВЦ-Пулково
|78 228
|70 390
|11,1%
|8
|Корус Консалтинг
|68 600
|81 000
|-15,3%
|9
|Аскон
|29 839
|35 292
|-15,5%
|10
|SpaceTeam
|4 400
|300
|1366,7%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
2. Решение прикладных задач
Интервью с экспертами
|
Александр Гольцов:
|
Андрей Черемных:
Рейтинг
Крупнейшие поставщики ИТ для авиации 2012
|№
|Компания
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2012 г., тыс. руб.
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2011 г., тыс. руб.
|Рост %
|1
|Астерос
|1 704 416
|1 224 480
|39%
|2
|Нита
|1 615 505
|2 441 788
|-34%
|3
|Монитор-Софт*
|1 200 000
|988 434
|12%
|4
|Ай-Теко*
|600 000
|н/д
|н/д
|5
|Борлас
|485 400
|н/д
|н/д
|6
|Информсвязь*
|450 000
|н/д
|н/д
|7
|Ланит*
|250 000
|н/д
|н/д
|8
|Эскорт Софт*
|97 451
|н/д
|н/д
|9
|Корус Консалтинг
|81 000
|30 000
|170%
|10
|Аскон
|35 292
|29 529
|12%
Источник: CNews Analytics, 2014Перейти к полному рейтингу
3. ИТ в аэропортах
Интервью с экспертами
|
Евгений Болгарин:
|
Александр Колесников:
|
Кирилл Куликов:
|
Владимир Кутинский:
|
Виктор Пономаренко:
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Екатерина Кочеткова, Вадим Ференец, Андрей Арсентьев
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 03.04.2014
По вопросам сотрудничества при подготовке обозрений обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–57.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обозрения, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.