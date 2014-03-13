 
Кирилл Куликов

Кирилл Куликов

Новые тренды кардинально изменят ИТ-инфраструктуру аэропортов

Владимир Кутинский

Владимир Кутинский

«Астерос Контакт Авиа» поможет повысить эффективность регистрации пассажиров в аэропортах

Андрей Тимошкин

Андрей Тимошкин

Планируемый рост выручки на 30% в год требует значительной ИТ-поддержки

Александр Колесников

Александр Колесников

Модернизация и оптимизация ИТ-систем и бизнес-процессов будут приоритетами в 2014 году

oбзор

ИТ в авиации 2014

Обзор: ИТ в авиации 2014

В авиации тратят на ИТ в среднем около 1,5% выручки – и ожидается, что эта доля сохранится в 2014 г. Под ИТ здесь условно подразумеваются три разных направления информатизации для разных групп заказчиков – аэропортов, авиаперевозчиков и авиастроителей. Их общие задачи сводятся сегодня к оптимизации затрат и повышению эффективности на фоне процессов модернизации с одной стороны и стандартизации – с другой. В то же время игроки этого рынка ориентированы на постоянное повышение уровня безопасности, а также лояльности своих клиентов – пассажиров. Эти приоритеты определяют, соответственно, существующие подходы к выбору ИТ-решений в отрасли.

1. Тенденции и основные векторы информатизации

Интервью с экспертами

Кирилл Богданов

Кирилл Богданов:
Аренда ЦОД обошлась бы дороже собственного дата-центра

читать полное интервью
http://www.aeroflot.ru/cms/ru
Андрей Тимошкин

Андрей Тимошкин:
Планируемый рост выручки на 30% в год требует значительной ИТ-поддержки

читать полное интервью
http://www.uacrussia.ru/ru/

Рейтинг

Крупнейшие поставщики ИТ для авиации 2013

Компания Совокупная выручка  от ИТ-проектов в авиации в 2013 г., тыс. руб. Совокупная выручка  от ИТ-проектов в авиации в 2012 г., тыс. руб. Рост, %
1 Астерос 2 905 460 1 704 416 70%
2 НИТА 2 873 833 1 615 505 77,9%
3 Ай-Теко * 720 000 600 000 20%
4 Борлас 507 146 485 400 4,5%
5 Ланит * 275 000 250 000 10%
6 Эскорт 111 200 135 700 -18,1%
7 РИВЦ-Пулково 78 228 70 390 11,1%
8 Корус Консалтинг 68 600 81 000 -15,3%
9 Аскон 29 839 35 292 -15,5%
10 SpaceTeam 4 400 300 1366,7%

Источник: CNews Analytics, 2014

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2. Решение прикладных задач

Интервью с экспертами

Александр Гольцов

Александр Гольцов:
Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации

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http://www.amt.ru/
Андрей Черемных

Андрей Черемных:
Создание аэрополисов является значительным рычагом экономического развития

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http://www.asteros.ru/

Рейтинг

Крупнейшие поставщики ИТ для авиации 2012

Компания Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2012 г., тыс. руб. Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2011 г., тыс. руб. Рост %
1 Астерос 1 704 416 1 224 480 39%
2 Нита 1 615 505 2 441 788 -34%
3 Монитор-Софт* 1 200 000 988 434 12%
4 Ай-Теко* 600 000 н/д н/д
5 Борлас 485 400 н/д н/д
6 Информсвязь* 450 000 н/д н/д
7 Ланит* 250 000 н/д н/д
8 Эскорт Софт* 97 451 н/д н/д
9 Корус Консалтинг 81 000 30 000 170%
10 Аскон 35 292 29 529 12%

Источник: CNews Analytics, 2014

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3. ИТ в аэропортах

Интервью с экспертами

Евгений Болгарин

Евгений Болгарин:
Мы хотим уйти от ручной регистрации пассажиров

читать полное интервью
http://www.ar-management.ru/
Александр Колесников

Александр Колесников:
Модернизация и оптимизация ИТ-систем и бизнес-процессов будут приоритетами в 2014 году

читать полное интервью
http://www.basel.aero/
Кирилл Куликов

Кирилл Куликов:
Новые тренды кардинально изменят ИТ-инфраструктуру аэропортов

читать полное интервью
http://www.svo.aero/
Владимир Кутинский

Владимир Кутинский:
«Астерос Контакт Авиа» поможет повысить эффективность регистрации пассажиров в аэропортах

читать полное интервью
http://www.asteros.ru/
Виктор Пономаренко

Виктор Пономаренко:
Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта

читать полное интервью
http://www.domodedovo.ru/

http://www.basel.aero/ http://www.asteros.ru/

ИТ инфраструктура посадочной галереи Международного аэропорта Сочи

http://www.basel.aero/ http://www.asteros.ru/

Инфраструктура VIP терминала Международного аэропорта Сочи

Руководитель проекта: Мария Попова
Выпускающий редактор: Павел Соломатин
Авторы: Екатерина Кочеткова, Вадим Ференец, Андрей Арсентьев
Интервью: Виталий Мосеев
Дата публикации обзора: 03.04.2014

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