Обзор: ИТ в авиации 2014

oбзор

В авиации тратят на ИТ в среднем около 1,5% выручки – и ожидается, что эта доля сохранится в 2014 г. Под ИТ здесь условно подразумеваются три разных направления информатизации для разных групп заказчиков – аэропортов, авиаперевозчиков и авиастроителей. Их общие задачи сводятся сегодня к оптимизации затрат и повышению эффективности на фоне процессов модернизации с одной стороны и стандартизации – с другой. В то же время игроки этого рынка ориентированы на постоянное повышение уровня безопасности, а также лояльности своих клиентов – пассажиров. Эти приоритеты определяют, соответственно, существующие подходы к выбору ИТ-решений в отрасли.