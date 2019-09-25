Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone

Медленные iPhone 2018

Компания Apple активировала функцию замедления смартфонов iPhone XS и XS Max в новой версии iOS 13.1. Установка этой версии iOS на перечисленные смартфоны, пишет PhoneArena, снизит их производительность за счет троттлинга (сброса тактовых частот) процессора А12 Bionic с целью предотвращения снижения времени автономной работы. Не избежит этой участии и iPhone XR, который Apple назвала самым популярным смартфоном за всю свою историю.

iPhone XR, XS и XS Max будут работать все медленнее с течением времени по мере износа батареи – чем меньше емкости в ней осталось, тем ниже будет таковая частота процессора. Между тем, аккумуляторы в этих моделях в большинстве случаев не успели деградировать настолько, чтобы потребовались столь экстренные меры – смартфоны поступили в продажу буквально год назад, осенью 2018 г.

Apple iPhone XR, несмотря на свою популярность, тоже начнет «тормозить»

Более того, после обновления линейки 10 сентября 2019 г. Apple оставила iPhone XR в продаже (iPhone XS и XS Max уступили место более современным телефонам), то есть выходит, что замедление активировано в устройстве, доступном для приобретения.

Стоимость iPhone XR в России в сентябре 2019 года

В России iPhone XR на момент публикации материала оценивался в 50 тыс. руб. за версию с 64 ГБ встроенной памяти и в 55 тыс. руб. с накопителем на 128 ГБ.

Варианты решения проблемы

Полностью избавиться от троттлинга в iPhone XR, XS, XS Max можно тремя способами, один из которых требует финансовых вливаний, а другой носит временный характер. Первый – это переход на iPhone 2019 модельного года, однако нет гарантии, что с выходом новых iPhone в 2020 г. Apple не активирует замедление и в них.

Временный выход из ситуации – это замена аккумулятора на новый, причем Apple запрещает делать это самостоятельно или в неавторизованных сервисных центрах, буквально запугивая владельцев своих устройств.

Третий способ – ручное отключение троттлинга, доступное в настройках iPhone. Частоты процессора вернутся к базовым значениям, но время автономной работы будет напрямую зависеть от степени износа батареи. Эту функцию Apple добавила еще в iOS 11 исключительно с целью уберечь себя от большого числа судебных исков со стороны пользователей. Как показала практика, это помогло, но лишь частично.

Троттлинг появился и в Apple iPhone XS Max, в максимальной комплектации стоившем 130 тыс. руб.

Также Apple предложила всем владельцам iPhone XR, XS, XS Max и других смартфонов, получивших обновление до iOS 13, новую функцию «Оптимизированная зарядка». Она может продлить срок службы аккумулятора, анализируя циклы зарядки, их частоту и длительность.

С «заботой» о пользователях

Первые подозрения в умышленном замедлении старых смартфонов пали на Apple в 2015 г., и на тот момент все были уверены, что она делает это исключительно с целью повышения продаж новых устройств. Однако доказательств вины Apple не было, и дальше подозрений дело не шло, хотя пользователи замечали, что их старые iPhone действительно начинали работать медленнее в самых обычных приложениях.

В декабре 2017 г. тайное стало явным – Apple сама призналась в злодеянии, хотя и облекла все это в форму заботы о своих пользователях, аккуратно обойдя аспект повышения продаж. Она даже извинилась за то, что не призналась в этом раньше, опубликовав на своем официальном сайте письмо-обращение к владельцам своей техники.

По заявлению Apple, она разработала алгоритм замедления исключительно с благой целью продления «жизни» смартфона от аккумулятора по мере его деградации. Другими словами, сразу после покупки новый iPhone работает быстро и долго, но с течением времени его батарея теряет емкость, и смартфон начинает разряжаться быстрее, выдавая ту же производительность. Алгоритм Apple увеличивает время автономной работы устройства, снижая частоту процессора и, тем самым, уменьшая его энергопотребление.

Извинения не приняты

Владельцы не самых современных iPhone на заявление Apple отреагировали крайне негативно – никому не понравилась перспектива пользоваться дорогим гаджетом, производительность которого через год-два окажется на уровне Android-смартфонов среднего класса. На Apple посыпались судебные иски, в том числе и от гражданки США Виолетты Майлян (Violetta Mailyan), которая потребовала выплатить ей почти $1 трлн в качестве компенсации. Иск против Apple с требованием выплаты менее крупной суммы в размере $100 млн подала другая американка, Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy). Она обвинила Apple в нечестных методах конкуренции и введении покупателей в заблуждение. Все эти события разворачивались в ноябре-декабре 2017 г.

В качестве извинения Apple согласилась снизить услуги по замене аккумулятора в старых iPhone в официальных сервисных центрах – изначально замена обходилась в $79, а после «извинений» она стала стоить $29. Заявление было сделано 29 декабря 2017 г. и вступило в силу в январе 2018 г. В результате, за весь 2018 г., как сообщил сам глава Apple Тим Кук (Tim Cook), компания заменила 11 млн аккумуляторов для iPhone, хотя в предыдущие годы меняла от 1 млн до 2 млн батарей в год. Общее количество судебных исков, полученных Apple с момента ее признания в декабре 2017 г., остается неизвестным.

Под прицелом российских властей

Факт специального замедления Apple своих смартфонов получил мировой резонанс, и в феврале 2019 г. на него обратили внимание даже российские власти. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил провести проверку Apple на предмет умышленного замедления производительности своих мобильных устройств в целях повышения спроса на новые модели. Соответствующее протокольное поручение разработал депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов. Под прицелом оказалась и компания Samsung, которую тоже уличили в умышленном замедлении морально устаревших устройств с целью стимуляции потребителей к покупке новых. В Италии Samsung даже заплатила за это штраф в размере $5 млн.