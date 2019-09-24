Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео

Xiaomi выпустила смартфон Mi Mix Alpha с экраном, покрывающим корпус практически со всех сторон. Дисплей расположен одновременно и спереди, и сзади, и по бокам. Кроме того смартфон первым в мире заполучил камеру на 108 МП. Одновременно с ним состоялась презентация смартфона Mi 9 Pro 5G и новой серии телевизоров Mi Full Screen TV Pro.



Осенние новинки Xiaomi

Компания Xiaomi провела ежегодную осеннюю презентацию, на которой продемонстрировала новейшие смартфоны и телевизоры. Гвоздем программы стал дважды уникальный смартфон Mi Mix Alpha с дисплеем, охватывающим гаджет практически со всех сторон, за что в западных СМИ его прозвали «бесконечным» и рекордно мощной камерой. Вместе с ним Xiaomi показала первые телевизоры новой линейки Mi Full Screen TV Pro.

Третьим анонсированным гаджетом стал смартфон Mi 9 Pro 5G – модифицированный флагман Mi 9, поступивший в продажу в России весной 2019 г. Свои новинки Xiaomi готовит для массового распространения на глобальном рынке, но Mi Mix Alpha может стать исключением в этом плане.

По словам генерального директора Xiaomi Лея Цзюня (Lei Jun), Mix Alpha – это концептуальный смартфон. Точно так же он описывал и первый Mi Mix, который в итоге вышел строго ограниченным тиражом. Рабочие прототипы смартфона существуют, что может указывать на скорый релиз, сроки которого, тем не менее, установлены не были.



«Бесконечный» дисплей

Mi Mix Alpha стал новым флагманом Xiaomi, и это первый смартфон в мире с экраном размером в 180,6% площади лицевой панели. В данном случае это означает, что «экран-водопад» покрывает не только фронтальную часть корпуса, но также его торцы и практически всю заднюю поверхность. Сзади осталась лишь небольшая полоска из высокопрочной керамики, на которой расположен модуль основной камеры.

Xiaomi Mi Mix Alpha

В итоге экран покрывает практически весь смартфон, в том числе и за счет уменьшенных до 2 мм верхней и нижней его рамок. Экран покрыт стеклом из искусственного сапфира, а корпус отлит из специального аэрокосмического сплава титана.

Mi Mix Alpha, фронтальная панель

Вторая и не менее знаковая особенность Mi Mix Alpha – это главный модуль его основной камеры, получивший разрешение 108 МП. Сенсор разработан компанией Samsung при участии специалистов Xiaomi, и Mi Mix Alpha стал первым в мире смартфоном с таким разрешением матрицы. Максимальное разрешение получаемого с ее помощью снимка в пикселях составляет 12032х9024, а сам сенсор получил размеры 1/1,33 дюйма, четырехосевую оптическую стабилизацию, лазерный автофокус и датчик мерцания.

Mi Mix Alpha, тыльная панель

Две оставшихся камеры Mi Mix Alpha – это сверхширокоугольная на 20 МП и телефото с разрешением 12 МП и двукратным цифровым зумом. Фронтального модуля здесь нет – из-за дисплея, заходящего на заднюю панель; делать селфи можно при помощи основной камеры.

Список характеристик Mi Mix Alpha включает процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 512 ГБ. В наличии батарея 4050 мАч с 40-ваттной проводной зарядкой по USB-C, 5G-модем и ультразвуковой датчик приближения. Динамика связи в смартфоне нет – звук излучает непосредственно сам дисплей.

Работоспособный прототип Xiaomi Mi Mix Alpha

Стоимость Mi Mix Alpha известна – в Китае он оценен в $2800 (178,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 сентября 2019 г.).

Xiaomi Mi 9 на стероидах

Разрабатывая Mi 9 Pro 5G, Xiaomi не стала создавать для него новый облик – дизайн полностью скопирован с оригинального Mi 9, и даже каплевидный вырез в экране под фронтальную камеру сохранен. Все изменения в смартфоне произошли буквально внутри него – поменялась электронная начинка, за счет чего он стал значительно мощнее.

Доступный 5G-смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Прирост в производительности обеспечил в первую очередь переход на процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с обычного SD 855. В отличие от предшественника, Snapdragon 855 Plus работает на повышенной частоте – до 2,96 ГГц против 2,84 ГГц в Snapdragon 855. Помимо этого, в новом процессоре на 15% увеличена производительность встроенной видеоподсистемы Adreno 640 – ее частота выросла до 675 МГц. Чип производится по нормам 7-нанометрового техпроцесса и позиционируется Qualcomm в качестве оптимальной аппаратной платформы для видеоигр и приложений дополненной в виртуальной реальностей.

К новому процессору добавился и увеличенный объем оперативной памяти – 8 или 12 ГБ. Экран тоже не поменялся – панель AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма, хотя теперь он может похвастаться некой «профессиональной калибровкой», о чем со сцены сообщил гендиректор Xiaomi.

30-ваттная беспроводная зарядка Xiaomi

При всем этом в смартфоне появилась поддержка сотовых сетей пятого поколения (модель модема неизвестна) с семью антеннами для более уверенного приема сигнала. Быструю и беспроводную зарядку тоже прокачали – первая получила 45 Вт вместо 25 Вт, а мощность второй увеличилась с 20 до 30 Вт. В итоге аккумулятор емкостью 4000 мАч заряжается за 48 минут по кабелю и 69 минут по воздуху. К тому же, смартфон поддерживает реверсивную зарядку Qi до 10 Вт, что позволяет ему заряжать другие гаджеты, к примеру, беспроводные наушники.

Последней в списке изменений числится основная фотокамера. Ее Xiaomi модифицировала путем добавления к основному модулю на 48 МП с диафрагмой f/1,75 оптической стабилизации. Два других сенсора (телефото на 12 МП, f/2,2 и сверхширокоугольный на 16 МП, f/2,2) не изменились. Стоимость смартфона в Китае представлена в таблице. Цвета корпуса на старте продаж – черный и белый, а в подарок каждый покупатель получит годовую подписку на облако Mi Cloud с объемом хранилища 1 ТБ.

Стоимость Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае

Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость, $ 8 128 520 8 256 535 12 256 575 12 512 605

Источник: Xiaomi и CNews Analytics

30-ваттная беспроводная зарядка с активным воздушным охлаждением в комплект не входит и продается отдельно за $28.

Безрамочные телевизоры и беспроводные наушники

На презентации Xiaomi показали и телевизоры линейки Mi Full Screen TV Pro, в которую, вопреки ожиданиям, не вошли модели с поддержкой разрешения 8К. Все представители новой линейки поддерживают 4К, но при этом стоят максимально дешево – цена самой крупной модели не достигает и $500. К тому же, по заверениям разработчиков, телевизоры могут воспроизводить видео в 8K-разрешении.

Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Серия Xiaomi Mi Full Screen TV Pro включает три телевизора – 43, 55 и 65 дюймов по диагонали, каждый с разрешением 3840х2160 пикселей, матрицей IPS и углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Все новинки характеризуются максимально тонкими рамками, позлившими экрану занять 97% площади фронтальной панели.

Каркас телевизоров выполнен из специального алюминиевого сплава, а в комплект поставки входят металлические ножки, ТВ управляются фирменной прошивкой Xiaomi PatchWall 2.0 – надстройкой над Android TV, и оснащаются 12-нанометровым процессором Amlogic T972. это ARM-чип с квартетом ядер Cortex A55 на частоте до 1,9 ГГц.

Каждый из трех телевизоров получил по 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ, три входа HDMI, Ethernet-контроллер и два USB-порта. Для беспроводного соединения у них есть модули Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), а за высокое качество звука отвечают технологии DTS Audio и Dolby Audio.

В итоге телевизоры Xiaomi Mi Full Screen TV Pro отличаются друг от друга лишь своими габаритами и стоимостью. В Китае за 43-дюймовую модель просят $210, 55-дюймая оценена в $340, а самый крупный 65-дюймовый телевизор стоит $480.

Xiaomi Air 2, аналог Apple AirPods

Также на презентации были представлены беспроводные наушники Air 2 в духе Apple AirPods. Их спецификации озвучены не были, но представители Xiaomi отметили, что гарнитура доступна в Китае по цене порядка $56.