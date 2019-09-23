Xiaomi выпускает самый дешевый в мире смартфон с поддержкой 5G. Цена

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Самый дешевый

За сутки до официальной презентации нового флагманского смартфона Xiaomi с поддержкой 5G в Сети появился постер, содержащий информацию о цене новинки и некоторых ее характеристиках. Об этом сообщил китайский ресурс Gizmochina.

Согласно утечке, стартовая цена Xiaomi Mi 9 Pro 5G составит 3599 юаней (около $507 или 32 тыс. руб.), что, по мнению китайских журналистов, позволяет называть его самым дешевым в мире устройством с поддержкой сетей пятого поколения. Для сравнения: цена представленного в начале сентября 2019 г. Vivo iQOO Pro 5G и считавшегося наиболее доступным 5G-смартфоном, составляет $536 (примерно 34 тыс. руб.).

Характеристики устройства

В базовой комплектации смартфон обладает 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем емкостью 128 ГБ, как и iQOO Pro 5G. Версия с 12 ГБ и 256 ГБ памяти соответственно обойдется несколько дороже – 3999 юаней ($563 или 36 тыс. руб.).

В Сеть утекли сведения о цене новых смартфонов Xiaomi с поддержкой 5G

Как отмечает Gizmochina, Mi 9 Pro 5G работает на базе флагманского восьмиядерного процессора Snapdragon 855, оперирующего на частоте 2,96 ГГц. Кроме того, он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, а также возможностью беспроводной зарядки на 30 Вт и функцией обратной зарядки на 10 Вт. Последняя позволяет «подпитывать» другие гаджеты с помощью своего смартфона.

Новинка получила 6,39-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей) и каплевидным вырезом, в котором расположена фронтальная камера с матрицей в 20 МП. Основная камера – трехмодульная. Разрешение ее главного сенсора составляет 48 МП.

Изображения Mi 9 Pro 5G, опубликованные, Xiaomi

По данным китайского источника, за поддержание рабочей температуры устройства отвечает система жидкостного охлаждения.

Функции по управлению «железом» и взаимодействию с пользователем возложены на оболочку MIUI 11, которая основана на операционной системе Android 9 Pie.



Несколько слов о линейке Mi 9

Первого представителя серии Mi 9 Xiaomi презентовала в феврале 2019 г. Аппарат на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 855 был предложен по очень выгодной на фоне конкурентов цене. Например, схожий по характеристикам Samsung Galaxy S10 на тот момент обошелся бы примерно вдвое дороже нового флагмана Xiaomi (около 70 тыс. руб. против 35 тыс. руб.).

Примерно в то же время состоялся анонс Mi 9 SE – удешевленной версии Mi 9. В состав устройства вошли экран 5,97 дюйма Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 712, батарея емкостью 3070 мАч с поддержкой только проводной 18-ваттной зарядки и 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель мог иметь емкость 64 ГБ и 128 ГБ, а цена смартфона в Китае была заявлена на уровне $297 (19,5 тыс. руб.) и $341 (22,3 тыс. руб.) соответственно.

В конце июня 2019 г. в России начались продажи Xiaomi Mi 9T – адаптированной для Европы версии смартфона Redmi K20 с выдвижной фронтальной камерой – по цене от 26 тыс. руб.

В Китае анонс Redmi K20 состоялся 28 мая 2019 г. В день премьеры младшая версия смартфона с накопителем емкостью 64 ГБ оценивалась в $290 (18,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 июня 2019 г.), а за модификации с 128 ГБ Xiaomi просила $305 (19,2 тыс. руб.).

В начале сентября 2019 г. на европейский рынок вышла улучшенная версия Mi 9T – Mi 9T Pro – с «начинкой» более высокого уровня (на базе Redmi K20 Pro для китайского рынка). Стоимость Mi 9T Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в России на старте составляла около 34 тыс. руб.